Hambre de poder: Critica: The Founder

Hambre de poder es una apasionante biopic sobre el creador de McDonald´s que cuenta una más que interesante historia con el plus de saber que practicamente el 100% es real.



A diferencia de varias biografías que nos llegan desde Hollywood, en esta oportunidad todo lo que se cuenta realmente sucedió de ese modo, obviamente estoy hablando de los hechos en sí y no de los diálogos o situaciones exactas.



Dejando de lado la veracidad, el relato por sí mismo es interesantísimo, sobre todo si te gusta todo lo relacionado con el mundo de los negocios, la perseverancia y las buenas ideas. Y si a este relato le agregamos que el negocio es la hamburguesería más famosas del mundo, ya se convierte en algo fascinante.



Imperdible y muy bien actuado film que no podés dejar de ver.

Cintia Alviti

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data