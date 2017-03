Kong, la isla calavera: Critica: Kong Skull Island

Kong, la isla calavera, es una película que ofrece una muy buena vuelta de tuerca a las historias protagonizadas por este simio gigante anteriormente conocidas.



El guión está bien construido como para que el interés no decaiga nunca. La tensión y el sobresalto son además dos ingredientes constantes y muy útiles para esta muy buena historia que engancha desde el primer fotograma.



La calidad visual y la técnica digital son impecables, logrando que Kong y los gigantescos "bichitos" que lo acompañan parezcan reales.



El elenco, muy bien escogido, no sólo realiza un muy buen trabajo, sino que logra hacer creíbles hasta a las escenas más inverosímiles (lo digo en el sentido de lo fantástico que cuenta la historia, no porque sean ridículas o burdas).



Una versión imperdible repleta de aventura y adrenalina.

Cintia Alviti

