La vigilante del futuro: Sinopsis, elenco, ficha: Ghost In The Shell

SINOPSIS

En un futuro próximo, la Mayor (Scarlett Johansson) es la primera de su tipo: una humana que fue rescatada de un terrible accidente a quien implantan una mejora cibernética para ser un soldado perfecto, dedicado a detener a los criminales más peligrosos del mundo.

Cuando el terrorismo alcanza un nuevo nivel que incluye la capacidad de hackear la mente de las personas y controlarlas, la Mayor es la única calificada para detenerlos. Cuando se prepara para enfrentarse a un enemigo nuevo, la Mayor descubre que le han mentido: no le salvaron la vida, se la robaron.

Nada la detendrá para recuperar su pasado, averiguar quién le hizo esto y detenerlos para evitar que se lo hagan a otros. Basada en el internacionalmente aclamado manga japonés: "The Ghost in the Shell."

Scarlett Johansson (Los Vengadores, Perdidos en Tokio) encabeza un elenco internacional que cuenta con Pilou Asbæk (Ben-Hur, Lucy), "Beat" Takeshi Kitano (Feliz Navidad, Mr. Lawrence, la serieBattle Royale), Juliette Binoche (El paciente inglés, Chocolat), Michael Carmen Pitt ("Hannibal," "Boardwalk Empire"), Chin Han (El día de la independencia : Contraataque), Danusia Samal ("Tirano"), Lasarus Ratuere ("Terra Nova"), Yutaka Izumihara (Unbroken) y Tawanda Manyimo (The Rover), así como Daniel Henshall (serie "Turn: Washington's Spies" de AMC) y Kaori Momoi (Memorias de una Geisha).

Paramount Pictures, DreamWorks Pictures y Reliance Entertainment presentan "Ghost in the Shell: La vigilante del futuro", basada en la famosa serie manga de Kodansha Comics escrita e ilustrada por Shirow Masamune.

La película está producida por Avi Arad, p.g.a. (X-Men, El increíble Spider-Man 1 & 2, Iron Man), Ari Arad, p.g.a. (Iron Man, Ghost Rider 2: Espíritu de venganza), Steven Paul (Ghost Rider2: Espíritu de venganza) y Michael Costigan (Prometeo). Tetsu Fujimura (A.Li.Ce), Mitsuhisa Ishikawa, Jeffrey Silver (Al filo del mañana) y Yoshinobu Noma son los productores ejecutivos. Basado en el cómic GHOST IN THE SHELL, Shirow Masamune. Guión de Jamie Moss, William Wheeler y Ehren Kruger. Dirigida por Rupert Sanders (Blancanieves y el cazador).

El director de fotografía es Jess Hall (La prueba del amor). El diseño de producción es de Jan Roelfs (Rápido y Furioso 6, Gattaca). El supervisor de efectos visuales es Guillaume Rocheron (Una aventura extraordinaria, Godzilla). Los diseñadores de vestuario son Kurt y Bart (Los juegos del hambre: Mockingjay - partes 1 y 2, El club de los desahuciados). Los editores son Neil Smith y Billy Rich. El compositor es Clint Mansell (Cisne negro, Requiem por un sueño). El diseñador de maquillaje y peinados es Jane O'Kane (Mi amigo el dragón, Guardianes de la galaxia); los efectos especiales corren a cargo del cinco veces ganador Premio de la Academia, Sir Richard Taylor y su equipo de WETA Workshop (de las franquicias de El señor de los anillos y El Hobbit ).

SOBRE LA PRODUCCIÓN

Situada en una sociedad de un futuro cercano en donde la línea entre los humanos y la tecnología es cada vez más borrosa, la adaptación en imagen real, de sorprendente imaginación, Ghost in the Shell: La vengadora del futuro, sigue los orígenes de la Mayor, el primer ser humano con una mejora cibernética exitosa y líder de la Sección 9, una fuerza de lucha contra el crimen.

Desde la publicación del manga original de Masamune Shirow en 1989, Ghost in the Shell ha inspirado a devotos seguidores de todo el mundo, incluyendo a influyentes cineastas como Steven Spielberg, James Cameron y los Wachowski. La épica franquicia ya incluye dos largometrajes emblemáticos de anime y dos series de televisión, así como novelas y videojuegos y juegos móviles.

Durante las últimas tres décadas, la popularidad de Ghost in the Shell ha seguido creciendo pues sus temas centrales se han vuelto cada vez más pertinentes. "Es una fábula sobre la tecnología," dice el productor Avi Arad, ex presidente, director general y fundador de Marvel Studios. "Ghost in the Shell plantea interesantes preguntas filosóficas en un entorno futurista, pero también es relevante en relación a problemas que enfrentamos actualmente. Se trata de lo que nos define como individuos; nuestra historia versus nuestras acciones. Y todo esto lo hace dentro del contexto de una gran película de acción emocionante."

La película comenzó su largo viaje hacia la pantalla cuando Avi Arad le presentó el proyecto a Steven Spielberg con la ayuda de una fuente inesperada. "Me encontré con Steven y su hija pequeña en la playa de Malibu," comenta. "Ella sabía todo lo que te puedas imaginar sobre Ghost in the Shell. Ella hizo la presentación por mí. Con eso, todo se echó a andar."

En 2008, Spielberg y DreamWorks adquirieron los derechos para hacer la primera versión en imagen real de Ghost in the Shell, con Avi Arad, Ari Arad, Steven Paul y Michael Costigan como productores y Tetsu Fujimura, Yoshinobu Noma, Mitsuhisa Ishikawa y Jeffrey Silver como productores ejecutivos. Después de esto, seguirían casi ocho años de laboriosos esfuerzos para conseguir el guión, el director y la actriz correctos.

Para dirigir el ambicioso proyecto, los productores seleccionaron al director británico Rupert Sanders, mejor conocido por la oscura película épica de acción, Blanca Nieves y el cazador. "Rupert Sanders es un visionario," dice Avi Arad. "Siempre le encantó el proyecto y sabía lo importante que podría llegar a ser. El amor de Rupert por el arte y la narración lo convirtieron en el director perfecto para esto."

Sanders ya estaba muy familiarizado con la primera película de Ghost in the Shell, la cual se considera un hito en la historia del cine moderno por la forma en que combina un ambiente típicamente japonés con alegorías populares de ciencia ficción. "La animación es espectacular," dice el director. "Estableció el estándar para una estética global futurista. El personaje de la Mayor es fundamentalmente interesante; es muy poderosa y sensual. Es un ser humano y también es una máquina. La mezcla de todos estos elementos fue muy embriagante para mí como director."

No mucho tiempo después, Sanders se unió oficialmente al proyecto. En enero de 2014, presentó a los productores una novela gráfica original de 110 páginas para representar su visión de la película. "Quería regresar al mundo original de Ghost in the Shell," explica. "El lenguaje visual del manga realmente atrapó mi imaginación, así que usé muchas imágenes del original en ese collage crudo de la historia."

Ghost in the Shell tiene una popularidad sin precedentes en Japón, pero muchas personas en América y alrededor del mundo también han visto y amado el anime. "Las imágenes realmente tocan fibras", dice Sanders. "Esas imágenes se convirtieron en la piedra angular para nosotros en el desarrollo de la película. No la rehicimos desde cero, pero tampoco la copiamos cuadro por cuadro."

Conscientes de que los fans de la amada franquicia tendrán altas expectativas, los cineastas se han esmerado enormemente para tratar de no sólo cumplirlas, sino excederlas. "No todas las convenciones del manga o del anime se traducen directamente en fotografía de acción en vivo, pero intentamos mantenernos fieles al espíritu, al mismo tiempo que llevarla a un nuevo ámbito," dice Silver, productor ejecutivo. "Cuando se está trabajando con una propiedad que cuenta con una base global de seguidores, realmente hay que honrarlos y darles todo lo que esperan y algo más."

La intención de Sanders fue siempre construir una película más grande alrededor del material de fuente sin dejar de honrar el corazón y la esencia filosófica, así como las imágenes icónicas que han hecho que la historia sea tan popular. "Mantuvimos a la geisha en nuestra secuencia de apertura- comenta -mantuvimos el camión de basura, parte de la Corporación Hanka y muchos, muchos detalles que me obsesionan, como buen fan. Sanders conservó muchos de los elementos icónicos de la original. Aunque se habla sobre la humanidad, la tecnología y el dualismo, nuestra película es, sobre todo, un viaje de descubrimiento contado a través de una historia detectivesca bastante sencilla. La Mayor persigue a un enemigo, lo cuál nos lleva a la pregunta: ¿quién es? ¿qué se llevó y por qué se lo lleva? Pero al recorrer ese camino, ella comienza a entender que su camino y el de quien persigue son más cercanos de lo que pensaba."

Uno de los retos que enfrentaron los realizadores fue asegurar que los elementos clave de la historia sean claros para los espectadores que no estén familiarizados con el material original. "Nos tomamos el tiempo para desarrollarla de tal forma que el público pudiera hacerse preguntas en torno al impacto de la tecnología", dice Ari Arad.

En un mundo donde los seres humanos pueden recibir implantes de mejoras cibernéticas que van desde la vista de precisión y la comunicación telepática, hasta una mayor capacidad de consumir alcohol, el hackeo se convierte en una nueva y aún más seria amenaza. "Eso no es un salto tan grande de lo que hoy en día puede ofrecer un teléfono inteligente, una prótesis auditiva avanzada o un marcapasos con tecnología de punta," comenta Avi Arad. "Hoy en día la medicina ya cuenta con tecnología para mejorar nuestro bienestar físico. Están sucediendo cosas increíbles. Pero si la tecnología que tiene el potencial de cambiar el mundo cae en las manos equivocadas, puede causar mucha destrucción."

En el futuro de Ghost in the Shell, los criminales no sólo pueden entrar en tu cuenta bancaria, también pueden tener acceso a tu memoria y controlar tu comportamiento. La vigilancia de estos ciber-terroristas requiere un nuevo tipo de aplicación de la ley. El escuadrón élite anti-terrorismo llamado Sección 9 está formado por algunas de las personas con mayores mejoras tecnológicas, incluyendo a la Mayor. "En un mundo donde la información es el rey, la clave para la supervivencia es proteger la privacidad," explica el productor Michael Costigan. "Es ahí donde aparece la Sección 9."

Todos los involucrados en la película sintieron una responsabilidad tremenda por mantener la integridad de la franquicia. A lo largo de la escritura, el desarrollo y el rodaje de la película, los realizadores recurrían a la manga y el anime como fuentes de inspiración. Además, Mamoru Oshii, director de las dos películas animadas y Kenji Kamiyama, director de la serie de televisión, visitaron el set como invitados durante el rodaje en Hong Kong.

"Rupert ha hecho su propia versión de esta historia," dice Oshii. "Esta es la película más hermosa de la serie hecha hasta ahora. Rupert comienza con composiciones, colores e ideas de iluminación. Yo soy director también y creo que un director debe poder hacer que lo que imagine haga lo que él imagine, así que yo quería eso para Rupert. Scarlett Johansson ha ido más allá de mis expectativas para el papel de la Mayor."

Maki Terashima-Furuta, vicepresidente de producción de I.G. en EE.UU., la cual produjo las películas y series de televisión japonesas del anime Ghost in the Shell, comenta: "Siento un profundo respeto por la película que dirige Rupert. Ghost in the Shell fue muy revolucionaria en su época y la gente aún sigue encantada con ella veinte años después de la primera producción. Estoy seguro de que habrá más de esta franquicia."

Sanders está orgulloso de ser parte de la continuación del legado de Ghost in the Shell. "Todos sentimos que era importante formar parte de esa cultura," comenta. "Tuvimos a alguien de Japón durante todo el rodaje de la película. Queríamos ser parte de esta línea de narradores y queríamos ser parte de nuestro proyecto."

EL LANZAMIENTO DE UNA RED MUNDIAL

Un elemento clave de la visión de Sanders para la película era crear un mundo futuro multicultural, multiétnico, una idea que se refleja claramente en el elenco que seleccionó. El conjunto cuenta con actores de países de todo el mundo, incluyendo Japón, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Zimbabwe, Dinamarca, Singapur, Polonia, Turquía, Fiji, China, Rumania y Bélgica.

Al frente de este elenco internacional y muy diverso está Scarlett Johansson, como la Mayor. Johansson aporta al personaje central una vida interior que Sanders sintió que estuvo notoriamente ausente en su encarnación animada. "En el anime, la Mayor es muy distante y eso la hace seductora y misteriosa," comenta. "Pero con esta película, necesitamos poder entender por lo que está pasando. Nuestra historia mete al público a lo que está sucediendo en su interior y eso permite que el personaje crezca."

"Scarlett le dio una calidad un tanto infantil al personaje, lo cual es muy importante porque, de alguna manera, esta es una historia como la de Pinocho. Scarlett es muy astuta al permitirnos ver pequeños momentos donde podemos entrar en el personaje y luego nos vuelve a alejar. Para mí, Scarlett es la reina del ciberpunk."

El productor Ari Arad observa que de todos los personajes de la película, la vida de la Mayor es la que más se ha transformado por la tecnología. "Ella se deleita en ser la persona más extraordinaria del mundo, pero al mismo tiempo, uno puede sentir el peso que carga. Scarlett captura perfectamente las emociones, el humor y la intensidad de la Mayor."

La lucha contra el ciber-terrorismo pone inesperadamente a la Mayor en un camino de autodescubrimiento, dice Johansson. "Rupert y yo hablamos mucho acerca de su búsqueda de identidad y la necesidad de conocer la verdad acerca de donde viene. Este personaje llega a creer que tiene dos vidas: la que le dieron y la que ella elija. Esa es la verdadera razón por la que quise hacer esta película. Encontrar tu verdadera identidad y esa sensación de aislamiento son parte de la experiencia humana, así como la conexión que todos compartimos. Estos son temas que siempre son relevantes."

La actriz también se sintió atraída por los extraordinarios materiales visuales que desarrolló Sanders para la película. "Eso fue lo que me hizo cerrar el trato," comenta Johansson. "Lo que creó no sólo rinde tributo a los fans, hay una nueva sensación en esta película: no es el futuro prístino que a veces imaginamos, la humanidad se ha sumergido en sí misma, como una serpiente que se come la cola. Se construyen ciudades sobre otras ciudades, la gente está hecha de otras personas y de computadoras."

Costigan dice que Johansson fue la única actriz que él imaginó para el papel. "Este personaje debe tener humanidad pero también cierta otredad," dice el productor. "Ella tiene que poder conectar con el público, pero al mismo tiempo debe mantenerse distante . No se nos ocurría nadie quien pudiera lograr eso más que Scarlett. Realmente hicimos campaña para que fuera parte de la película".

Mamoru Oshii, director del anime de Ghost in the Shell, elogia a la actriz por su habilidad de retratar a un personaje cuyo cuerpo y mente no están en sincronía. "La Mayor tiene un lado osado y combativo, pero también la invade la inseguridad. Ella no es completamente humana, pero tampoco es un robot. Scarlett puede expresar muchas cosas con la mirada. Se acerca mucho a mi visión original del personaje. Este papel era para ella y nadie más podría haberlo interpretado."

El actor danés Pilou Asbæk interpreta a Batou, el segundo al mando de la Mayor. Los directores habían visto su trabajo en los filmes daneses A hijacking and A war, nominada al Oscar por mejor película de habla no inglesa en el 2015. "Conocíamos el trabajo de Pilou por sus películas europeas, pero esta actuación ha sido una revelación," dice Costigan. "Descubrir cualidades que no habías visto antes en un actor es una de las cosas que hace que el cine sea emocionante".

El imponente físico de Asbæk es perfecto para ese soldado que es duro como el acero, según Sanders. "Cuando me reuní la primera vez con Pilou, supe que él era Batou", dice el director. "Tiene un gran sentido del humor áspero y es como un oso, pero con una sensibilidad que yo realmente sentía que Batou necesitaba. Así como otros miembros de la Sección 9, Batou tiene mejoras cibernéticas, pero no al mismo grado que la Mayor. Ella se convirtió en un cyborg al instante, mientras que Batou gradualmente pierde aspectos de su humanidad. Cada vez que tiene otra lesión, le reemplazan algo más."

Batou generalmente prefiere dejar que sus puños hablen, según Asbæk, "es experto en el combate cuerpo a cuerpo, un asesino; pero en mi humilde opinión, también es el corazón y el alma de Ghost in the Shell," dice el actor, conocido por los fans de la serie de drama político danesa, "Borgen", como el portavoz Kasper Juul. "Come pizza, bebe cerveza y ama a los perros. Estas son cosas con las que me identifico personalmente y espero que el público también lo haga. Básicamente, es un hombre simple: confiable, cálido y tierno."

Esa actitud trae una inesperada ligereza a un papel de acción que es serio, dice Silver. "Uno espera que sea sólo un tipo rudo, pero interpreta a Batou con un centelleo en su ojo cibernético."

Batou es una de los pocas personas con quien la Mayor puede bajar la guardia. "Scarlett y Pilou funcionan de maravilla en la pantalla", dice Sanders. "Su colaboración es una relación hermosa; casi el clásico amor no correspondido. Él la entiende porque también ha pasado por mucho dolor. Ella es un cyborg, por lo que no pueden tener una relación física, pero él es su protector. Cualquier historia de amor queda tácita, tal y como sucede en el manga."

Johansson está de acuerdo en que la relación entre la Mayor y Batou es especial. "Cuando ella está con él, es cuando más humana se siente," dice la actriz. "Ella no confía en muchas personas; con Batou puede compartir algunos momentos de calma. Él le recuerda la vida que podría tener y que quizá alguna vez tuvo."

Para interpretar a Daisuke Aramaki, el jefe de voz suave de la Sección 9, los directores eligieron al ícono japonés, "Beat" Takeshi Kitano, un comediante, actor, director de cine, escritor y diseñador de videojuegos mejor conocido por su nombre artístico, Beat Takeshi. Con una férrea lealtad a los miembros de su equipo, Aramaki pone su carrera en peligro con tal de asegurar su supervivencia. También actúa como mentor y figura paterna para la Mayor.

Sanders creció admirando el trabajo de Kitano, tanto como actor, como director. "Fue uno de los primeros que quise que formaran parte del proyecto", comenta. "No quería que Aramaki fuera un miembro no activo del grupo. Es uno de los más rudos y ha librado sus propias guerras y batallas; sabe bien cómo usar un antiguo revólver. "Él es el patriarca de la extraña y disfuncional familia que es la Sección 9."

Kitano dice que le atrajo la oportunidad de hacer algo que era principalmente japonés, pero a la vez con atracción internacional. "El material original ha sido muy popular", dice. "La gente lleva años esperando una adaptación en imagen real. Rupert contaba con la resistencia y la tenacidad para lograrlo. Su persistencia lo convierte en un director de clase mundial."

Sanders es recíproco en su efusividad con respecto al debut en Hollywood de Kitano. "Trabajar con Takeshi fue todo un sueño", comenta. "Es un actor increíble que entiende el poder de sus capacidades. No es ostentoso. Es minimalista, pero tiene una mirada aterradora. Luego, de pronto la desactiva y se vuelve un tipo divertido, cálido y apacible."

Debido a que su inglés es limitado, el actor prefirió hablar japonés en el set y decir la mayoría de sus líneas en su lengua materna, lo cual encaja perfectamente con un elemento tecnológico clave en la historia. En las misiones, todos los miembros de la sección 9 se comunican telepáticamente y remotamente a través de una mejora implantada conocida como "mind-comm," o comunicaciones mentales. "Con la comunicación mental, yo puedo hablar en japonés y los demás entienden inmediatamente en su propio idioma," explica Kitano. "Sería muy conveniente el poder hacer eso."

El personaje de la Dra. Ouelet, una científica líder de Hanka Corporation y la creadora de la Mayor, era hombre en iteraciones anteriores de la franquicia, pero a Sanders le pareció que era importante enfatizar el lado maternal del personaje. "La Dra. Ouelet es realmente la madre de la Mayor," comenta el director. "Ella la construyó. Hay algo de eso que me movió mucho. La Dra. Ouelet trata apasionadamente de salvar a la humanidad. Ella cree que no existiremos si no logramos evolucionar de nuestros cuerpos humanos mortales. Desgraciadamente, su trabajo es financiado por el ejército, que tiene otras motivaciones."

La actriz francesa ganadora del Oscar Juliette Binoche, quien interpreta a la Dra. Ouelet, admite que se sintió un poco desconcertada cuando la buscó Sanders. "La ciencia ficción no es mi mundo, pero mis hijos me animaron a hacer la película. Cuando leí el guión la primera vez, no entendía nada porque realmente es un mundo dentro de otro mundo. Es como cuando lees Shakespeare por primera vez, no entiendes nada. Cuando aprendes algunas palabras y referencias, entonces se vuelve divertido y emocionante."

Binoche impresionó a los cineastas con su curiosidad, dice Costigan. "Hizo muchas preguntas difíciles sobre su personaje, como ¿Por qué haría ciertas cosas?, ¿Por qué se guardaba esos secretos? y ¿Cuál era su moral en la historia? Ese tipo de preguntas sólo pueden venir de un actor que no teme sumergirse profundamente en un personaje."

Con sólo algunas escenas, Binoche consigue hacer una impresión indeleble. "En todos los momentos en los que la Dra. Ouelet está con Scarlett, se transmite confianza, diversión y trabajo duro," comenta la actriz. "Scarlett tiene la capacidad de adaptarse a cualquier situación. Ves algo en sus ojos que indica que ella quiere creer que es un ser humano. Se puede apreciar cómo la cuido, pero también que hay un límite en el juego que estamos jugando."

El trabajar para la Corporación Hanka, le ha dado a la doctora muchas ventajas en su trabajo, pero con un alto precio por pagar. "Sus intenciones eran buenas, pero ella se casó con el diablo." dice Binoche. "Su mente científica es tan ambiciosa que se olvida de su lado humano. Los científicos existen en el mundo que están creando. Las consecuencias no siempre son obvias inmediatamente."

Casi al inicio de la película, la Mayor recibe la misión de encontrar y eliminar a Kuze, la mente maestra detrás de un audaz ataque contra un alto ejecutivo de la corporación Hanka. Kuze, un hacker brillante que busca vengarse de quienes lo agraviaron, está dispuesto a sacrificar a cualquier persona que se cruce en su camino. Interpretado por Michael Carmen Pitt, Kuze irradia ira y peligro, pero también vulnerabilidad.

"Michael Carmen Pitt es un verdadero artista", dice Sanders. "Lo conozco desde hace muchos años como amigo. Él es muy independiente y vive en su mundo artístico."

Pitt dice que apreció la naturaleza ambiciosa del proyecto y la pertinencia del material fuente. "El manga ha sido extremadamente influyente en las películas de Hollywood, el arte gráfico, la música industrial y los tatuajes", dice Pitt. "Vi la primera película animada en VHS cuando tenía unos 14 o 15 años. Nunca había visto nada igual. Mientras me preparaba, volví a ver la película original y me sorprendió cómo sigue estando vigente. El mundo es complicado, aterrador, extremadamente emocionante y lleno de maldad y de bondad, tal y como el mundo en el que vivimos."

Kuze es un personaje compuesto de varios elementos del universo de Ghost in the Shell que fungió como un punto de arranque para tener un antagonista intrigante y desafiante para la Mayor. "¿Es realmente un villano?" pregunta Pitt. "No lo sé. Esa es una de las cosas únicas e interesantes del guión. Trabajé mucho su forma de hablar y me puse ciertas reglas sobre cómo se movería. Escribí páginas y páginas de trasfondo para el personaje. Es un personaje tan extraño, que no se me ocurría otra forma de hacerlo."

Pitt llegó al set completamente inmerso en la dimensión física y la violencia del personaje, de acuerdo con Sanders. "Para el inicio del rodaje de la película, él ya llevaba varios meses comiendo alimentos crudos, boxeaba y hacía pilates todos los días. No sólo estaba esbelto y marcado, sino que había desarrollado un personaje muy profundo. Se construyó una pequeña casa en un contenedor en la parcela trasera del set donde tenía un saco de boxeo y un cenicero. Llenaba cuadernos de pinturas y pinturas sobre Kuze. Verlo es como asistir a una clase magistral."

Es probable que el público se asombre al ver la transformación de Pitt, advierte Silver. "Michael aporta una profundidad fenomenal a Kuze. No estás muy seguro de lo que es. Alteró el tono de su voz, sus ojos, su cabello... Todo él está al límite."

Lo que Pitt espera es que la película sea entretenida y emocionante y que logre mover al público. "Tiene el potencial de conmover a la gente porque se trata de alguien que está descubriendo quién es y lo que significa ser humano; en última instancia decide luchar por esa humanidad."

Al lado de Johansson y Asbæk hay cinco actores que completan el grupo de rebeldes operarios calificados conocido como la Sección 9. El equivalente del equipo de élite SEAL que está a cargo de lidiar con el ciber-terrorismo urbano. Cada uno fue seleccionado por sus habilidades únicas y por algunas mejoras específicas. "Armamos un grupo fenomenal para interpretar a este enérgico y multiforme equipo," dice Silver. "Cada uno de ellos tiene una energía increíble. Tienen presencia internacional y verlos en acción es muy emocionante."

Chin Han, de Singapur, interpreta al ex policía Togusa. "De niño me encantó el manga," dice Chin Han, nombrado uno de los 25 mejores actores de Asia por CNN. "Togusa era mi personaje favorito. Él es el único miembro del equipo que no tiene mejoras cibernéticas, por lo que desconfía de la tecnología y siempre lleva un revólver Mateba muy peculiar. También usa técnicas de investigación de la vieja escuela."

Togusa y Batou juegan con la clásica dinámica del policía bueno y el policía malo, que con frecuencia trabajan en equipo para resolver crímenes. "Pilou aportó un gran sentido del humor y fue muy fácil rodar con él, sin dejar de mencionar la loca habilidad que tiene para comer pizza," dice Chin Han.

Sanders siempre recibió la retroalimentación del actor para desarrollar un aspecto que definiera al personaje. "Construimos el personaje de Togusa desde cero, elemento por elemento," dice Chin Han. "Su peinado pasó por unas cuantas encarnaciones desde el neo romanticismo hasta un mullet. Hicimos algunas selecciones sobre cómo se vestiría para reflejar su pensamiento de la vieja escuela. Usa un viejo reloj Casio con calculadora."

La actriz y cantante británica Danusia Samal hace su debut cinematográfico como Ladriya, el único miembro femenino del equipo aparte de la Mayor. "Ladriya no existe en ninguna de las producciones anteriores de Ghost in the Shell," dice Samal. "Trabajé con Rupert y los equipos de maquillaje y vestuario para descubrir quién era ella y cuál era su lugar dentro del grupo. A Rupert le gusta utilizar las cualidades naturales de los actores en los personajes, así que yo uso mi propio acento. Esto lleva a una pregunta acerca de su historia: ¿cómo fue que esta chica grosera e impertinente de Londres fue a dar a la Sección 9? "

Ladriya es capaz de conservar el sentido del humor bajo fuego, pero en los momentos clave, ella dispara primero y después hace preguntas, comenta Samal. "Ella es pequeña, astuta y veloz. Es la que puede escabullirse a cualquier parte en una misión. Es buena en el combate con cuchillo. Ella llega y hace el trabajo rápidamente frente a las amenazas enemigas.

Lasarus Ratuere, oriundo de Sydney, interpreta al experto en tecnologías de la información Ishikawa. "Es experto en hackeo y en manipulación de la información," explica Ratuere. "Es muy bueno en descifrar códigos. Dado que el mundo en el que viven tiene una fuerte base tecnológica, sus habilidades son esenciales. Pero como equipo, todos somos muy buenos en la resolución de problemas. Cuando la Sección 9 está completa, somos una fuerza bastante formidable."

Ratuere disfrutó la experiencia de ser parte de tan unido grupo. "Dado que nos hospedábamos cerca y entrenábamos diario, convivíamos todos los días," dice el actor. "Era fácil tocar la puerta de alguien e irnos a cenar. Esa convivencia constante resultó en una química a otro nivel, la cual se nota en pantalla."

Yutaka Izumihara interpreta a Saito, un francotirador especialista. "Saito era un mercenario," dice el actor australiano de ascendencia japonesa. "Tiene un ojo de halcón que está conectado a un satélite. Colocar el maquillaje protésico tarda aproximadamente una hora y alrededor de 30 minutos retirarlo. Da picazón y tengo que estar sin moverme, lo cual es una buena preparación. Como francotirador, tengo que estar inmóvil, tranquilo y en control."

El personaje le dio a Izumihara la oportunidad de conocer a varios de sus ídolos, como Mamoru Oshii, director de ambas películas animadas de Ghost in the Shell , Kenji Kamiyama, director de la serie de televisión y "Beat" Takeshi Kitano. "Al haber crecido en Japón, me encantaban los anime," dice Izumihara. "Habla del futuro de nuestra sociedad y de nuevas tecnologías, pero también sobre la mente y el espíritu. Los japoneses se sienten muy orgullosos de ella."

Tawanda Manyimo, originaria de Zimbabwe, pero que ahora vive en Nueva Zelanda, interpreta a Borma, la experta en seguridad y explosivos del equipo. "Borma fue parte de las fuerzas de defensa japonesas y a mí me gusta pensar que él lidera desde atrás," comenta Manyimo. "Es un muchacho grande con una fuerza increíble. Él y Batou son los chicos más grandes de la Sección 9. Él es un soldado con un cuerpo mecanizado, así que él se conecta y se recarga, al igual que la Mayor. Él representa un ritmo constante, incluso en la manera en la que habla. También tiene el arma más grande."

Aunque la Sección 9 combate algunas de las fuerzas más siniestras y peligrosas del mundo, se las arreglan para las cosas ligeras, dice Manyimo. "En un sentido, la Sección 9 opera casi de forma clandestina," añade. "Podemos ahorrarnos el papeleo y hacer el trabajo rápido."

Encontrar el reparto adecuado de un proyecto multinacional, multicultural como Ghost in the Shell fue todo un reto, según Costigan. "Nunca he visto un elenco de hombres y mujeres tan talentoso y así de diverso. Buscamos por todo el mundo. Nadie dormía porque vimos gente de Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Lo bueno fue que conseguimos lo mejor de todos los mundos."

IMAGINANDO EL FUTURO

Ghost in the Shell se filmó principalmente en Wellington, Nueva Zelanda, con rodaje adicional en Hong Kong y Shanghai. Hogar de una de las industrias de producción de cine y televisión más sofisticadas en el planeta, Nueva Zelanda es conocida por albergar las franquicias de El señor de los anillos y El Hobbit, de Peter Jackson, éxitos taquilleros internacionales como Los juegos del hambre, Correr o morir, Los cuatro fantásticos y Avatar, así como producciones más íntimas como El Piano y la serie de televisión "Top of the Lake."

Nueva Zelanda les brindó a los realizadores una situación ideal de producción, ya que combina paisajes impresionantes y diversos con estudios sonoros y de post-producción de vanguardia, equipos de rodaje con reconocimiento mundial y compañías de efectos visuales y digitales de primera.

"Nueva Zelanda es un lugar hermoso y el equipo de filmación es gente muy trabajadora," dice el productor Avi Arad. "Aman lo que hacen y son de lo mejor a nivel técnico. Y lo más importante para nosotros, todos venían del universo de geeks. Sentían que el poder hacer esta película era un privilegio, al igual que nosotros."

Los realizadores ya habían empezado a trabajar con el equipo de diseño en el reconocido WETA Worksop en Wellington mucho antes de decidirse a rodar en Nueva Zelanda. Sir Richard Taylor, co-fundador de WETA dice que si bien es comprensible que la gente piense en El señor de los anillos primero cuando piensan en Nueva Zelanda, hay un amor por el cine de cualquier género que es parte de la comunidad. "Es la pasión y la habilidad que el equipo le pone a su trabajo," comenta. "La extraordinaria gama de oportunidades disponibles en la industria cinematográfica de Nueva Zelanda está ganando reconocimiento en todo el mundo. Esta película representa acertadamente las increíbles habilidades de los técnicos en la ciudad."

La mayor parte del rodaje en imagen real se llevó a cabo en Stone Street Studios, un estudio de producción de vanguardia construido por Peter Jackson en el corazón de Wellington, lo cual le permitió ser parte de cada aspecto del proceso creativo sin tener que subirse a un auto. "Encontró una fábrica de pintura abandonada de la primera película de El señor de los anillos y construyó un estudio de sonido," explica Sanders. "Desde entonces, ha construido un mundo fabuloso aquí. Jees Hall, mi director de fotografía, y yo, podíamos caminar a trabajar en los Stone Street Studios y a Park Road Post, donde leíamos los periódicos, o a WETA Workshop, donde hicimos mucho trabajo de diseño y construimos muchos elementos prácticos."

Cuando llegó al set en agosto de 2015, Costigan dice que no estaba muy seguro de qué esperar. Para marcar el inicio de la producción, se realizó una ceremonia de bienvenida y una bendición por parte de los nativos para el reparto y los realizadores en el Te Papa, el museo de Nueva Zelanda en Wellington. "El misterio de Wellington comenzó a desplegarse rápidamente," dice el productor. "En una película de este tamaño, donde todo el mundo tiene que estar en comunicación constante, estar prácticamente debajo de un solo techo fue de gran ayuda."

Igual que el elenco, el equipo de realizadores de clase mundial que se eligió para crear esta película vino de todo el mundo, incluyendo el Reino Unido, Jamaica, los Países Bajos, Canadá, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y más allá. "Un gran director atrae a brillantes colaboradores y jefes de departamento,", dice Ari Arad. "Cuando Rupert lanzó el desafío creativo, ellos lo abordaron y trabajaron más allá de lo que esperábamos."

Jan Roelfs, diseñador de producción, trabajó con el director de supervisión de arte Richard L. Johnson y aproximadamente 250 personas de todo el mundo cuyo trabajo era admirado por Sanders. "Jan entiende la historia muy bien y tiene una fuerte estética minimalista," dice el director. "En cada escena, sientes que vas a un lugar diferente; hasta los botones de los uniformes de la Sección 9 están diseñados para servir a la historia. Eso es un testimonio de lo que Jan hizo con un presupuesto muy ajustado. "

Además de las versiones manga y anime de Ghost in the Shell, Sanders y Roelfs se inspiraron en una amplia gama de fuentes, incluyendo las películas de Stanley Kubrick y elementos de diseño finales de los años 80 y 90. "Volvieron a ver películas, imágenes e incluso la revista de los 80 The Face, de Londres," dice Costigan. "Rupert utiliza un enfoque visual muy específico de varias capas. Desde el principio, se sentía que mucho cine de ciencia ficción está situado en un mundo post-apocalíptico, azul y gris oscuro y no saturado, pero él tenía una visión muy distinta. Este es un mundo táctil lleno de color que refleja la historia personal de la Mayor sobre esperanza y posibilidades. Este es un futuro en el que sí queremos vivir, por lo que tiene una cualidad de deseos cumplidos."

Un viaje de exploración a Hong Kong realizado meses antes del rodaje de la película sirvió para dar ideas adicionales. Hong Kong, una ciudad moderna donde las antiguas tradiciones se encuentran altas finanzas de la vida contemporánea, ofreció una plantilla para la metrópolis no identificada de la película con su deslumbrante horizonte y con un toque de deterioro urbano.

La película está situada en un mundo internacional pan asiático de muchos credos, razas y religiones, según Sanders. "No estamos en Japón y tampoco estamos en China. Hicimos una metrópolis del futuro que tiene un aire asiático con influencias occidentales y árabes. "Gente de todo el mundo termina en una gran ciudad y la publicidad de la calle ilustra la mezcla de culturas en la que todos nos convertiremos.

"Rupert es muy consciente de la arquitectura y particularmente de la utilería y de todos los detalles de textura," dice Johnson. "Desde nuestro viaje a Hong Kong incorporamos paredes de azulejos y andamios de bambú. La ciudad sin nombre tiene parte del viejo mundo y parte del nuevo mundo; es una mezcla del pasado y el futuro. Es un futuro retro, de alguna manera, con autos de los 70 y los 80 y ametralladoras de los 90. No hay una fecha exacta; es casi un universo paralelo. "

Sanders y Jess Hall, el director de fotografía, se reunieron por primera vez cuando estudiaban en la prestigiosa escuela de arte Central Saint Martin en Londres. Hall pasó dos años investigando y desarrollando técnicas para capturar el mundo que Sanders imaginó. "Tuve la fortuna de participar desde el principio con Rupert," dice el director de fotografía cuyos créditos anteriores van desde Hot Fuzz : Super policíashasta Brideshead Revisited. "Esto nos dio suficiente tiempo para desarrollar varias técnicas nuevas. Creé un lenguaje visual, personalicé una paleta de colores y desarrollé lentes personalizados e iluminación para lograr una estética que haga honor al anime. La paleta de colores del anime era extremadamente sutil y sofisticada. Seleccioné una paleta personalizada de colores principalmente secundarios, lo cual no es común ver en el cine."

Para lograr la paleta de colores, utilizó fuentes de luz LED controladas por un tablero de mezcla de seis canales. "Fue muy eficiente," comenta. "Podía activar los colores desde una pantalla táctil y variar la intensidad. Fue una herramienta maravillosa que dio a película una uniformidad visual.

Hall encontró que la mayoría de las cámaras digitales eran demasiado nítidas para capturar la calidad pictórica de anime y trabajó con Panavision para diseñar lentes personalizadas para la Arri Alexa 65. "Estamos usando lentes de gran angular con una perspectiva comprimida para no tener una gran cantidad de distorsión, lo cual también es una característica de los anime. También te dan colores más suaves y más sutiles que me gustaron mucho. "

Para los artistas del Weta Workshop,muchos de los cuales son fans del manga, las películas animadas y la serie de televisión, Ghost in the Shell era un proyecto de ensueño. "Cuando se habla de cualquier película futurista en el taller, siempre hacemos referencia a este mundo particular," dice Taylor, director creativo del reconocido mundialmente centro de diseño y de fabricación. Como artistas y aficionados, teníamos que desempeñar algún papel en este proyecto."

Cuando Sanders los invitó a Los Ángeles para reunirse, Taylor saltó sin titubear, dice, "con todo y botas." "Las referencias de Rupert están inspiradas en la obra original", señala. "Nuestro equipo de diseño acató esto plenamente, ya que ese material ha servido de inspiración para muchos. La oportunidad de sacar a los personajes del anime y crearlos como personajes de seres vivos para una película de acción en vivo fue una oportunidad que iba más allá de nuestra imaginación."

Sanders fue un colaborador ideal, dice Taylor, ya que permitió que WETA Workshop participara no sólo en el diseño y la creación de las muchas prótesis de la película, sino también generando ideas conceptuales en la etapa inicial de la escritura de la historia. Las contribuciones de Weta Workshop fueron aumentando hasta incluir el diseño en general y el desarrollo de la historia, el diseño, la fabricación y la operación en el set de efectos mecánicos prácticos clave, efectos especiales de maquillaje y prótesis para muchos personajes, así como miniaturas de la ciudad. También contribuyeron con el diseño y la manufactura del emblemático traje termóptico de la Mayor.

"Sir Richard Taylor es una de las pocas personas en el cine que trabaja en las áreas de tecnología, ciencia y arte", dice Sanders. "Yo no uso esta palabra a la ligera, pero él es un genio. Tenía muchas ganas de estar trabajar con él y con su equipo de artistas, científicos y talentos con mentes afines. "

La película terminada será un viaje emocionante, incluso para los espectadores que se acerquen a este material por primera vez, dice Taylor. "Podrán ver un mundo único y dinámico lleno de personajes convincentes. Hacer esta película requirió una gran profundidad de ejecución debido al intenso amor que tiene el público por el material de origen y por lo importante que es para el espíritu de la época, no sólo de la cultura japonesa, sino en todo el mundo. Deseamos que esta película se convierta en una obra seminal para esta generación. Puede que a algunos los inspire y que a otros los aterrorice, pero va a ser extraordinaria. "

El vestuario de Ghost in the Shell fue diseñado por Kurt y Bart, el galardonado equipo responsable de películas tan diversas como Los juegos del hambre: Mockingjay, partes 1 y 2, y El club de los desahuciados). "Quería un diseñador que viniera de la moda de la calle", dice Sanders. "Quería entender el mundo al ver cómo se ven diferentes grupos de personas, tal y como pasa en la vida real. Nadie se viste de la misma forma. "

Mientras que el vestuario del anime original es claramente de la década los 80, Sanders quería asegurarse de que esta película no pareciera congelada en una época pasada. "Era importante para Rupert llevar la estética a la actualidad y que fuera reconocible", dice Kurt Swanson. "Él ama las películas clásicas de ciencia ficción, así que en eso nos basamos."

"Hicimos versiones estilizadas del futuro la ciencia ficción de los 70," agrega Bart Mueller, su socio. "Rupert se involucra en todos los aspectos, sobre todo desde el punto de vista visual. Incluso antes de que comenzara nuestra preparación de siete meses en Nueva Zelanda, me despertaba a las tres de la mañana pues me enviaba mensajes con links a imágenes de referencia. Él está constantemente alimentar la inspiración de su equipo ".

La mayoría de los trajes de los hombres fueron fabricados por una empresa llamada Rembrandt, el más antiguo y último fabricante de trajes en Nueva Zelanda. "Fue genial colaborar con ellos porque muchas de las cosas que hacíamos requería materiales no tradicionales, dice Swanson. "Hicimos algunos trajes de viejos materiales obi y telas de kimonos antiguos. Fueron geniales pues se adaptaban a la dirección que tomábamos y después nos ayudaban a producir muchas piezas en poco tiempo. Fueron un recurso increíble."

El elemento que los fans estarán más que ansiosos por ver podría ser el emblemático traje termóptico de la Mayor, una segunda capa de piel que le permite hacerse invisible. Diseñado por Kurt y Bart en colaboración con WETA Workshop, el traje es el resultado de meses de investigación y desarrollo. "Se pasaron incontables horas pensando en cómo debía verse y cómo construirlo," dice Costigan. "Verla hacerse invisible y luego volver a aparecer cuando ella lo decide hace que estas escenas de acción sean aún más emocionantes. Tenía que ser muy funcional y basado en la realidad, por lo que Kurt y Bart investigaron telas de alta tecnología que apenas están disponibles. "

Aunque WETA ha hecho muchos trajes de superhéroes para otros proyectos, nunca habían hecho un traje de silicona completo como este. "Richard dijo que, hasta donde él sabía, nunca se ha hecho; así que realmente esta es una nueva tecnología para un traje", dice Swanson. "El traje tuvo muy buen desempeño y se ve hermoso y Scarlett se ve espectacular en él."

La diseñadora de maquillaje y peinado Jane O'Kane y su equipo, fueron los responsables de la aplicación de la miríada de prótesis utilizadas en la película. "De acuerdo con las indicaciones de Rupert, trabajamos muy estrechamente con WETA Workshop, que diseñó y fabricó todas las prótesis." "No hay casi ningún personaje de este mundo que no tenga algún tipo de prótesis o alguna mejora hecha con utilería. Hicimos literalmente miles de extras de fondo, además de los principales. Para las escenas de la calle en Hong Kong, tuvimos un grupo de120 para cada uno de los últimos días, cada uno con un look completo de maquillaje y pelo. Fue bastante épico."

Muchas de las escenas acrobáticas y de armas en acción fueron filmadas por el director de la segunda unidad de Guy Norris, todo un veterano del mundo de los stunts, cuyo trabajo reciente incluye la aclamada Mad Max: Furia en el camino. "Me emocioné cuando supe que contrataron a Guy Norris," dice Hall, director de fotografía. "El momento cinético de Mad Max: Fury Road es extraordinario. Empezamos a hablar de cómo hacer algo original con las escenas de acción mediante la integración de tomas más largas que se percibieran como que Scarlett ejecutaba los movimientos al 100 por ciento. "

Uno de los grandes desafíos que Norris y su equipo enfrentaron fue que las reglas del mundo del futuro de Ghost in the Shell son muy diferentes a una escena de acción contemporánea. "Nuestros caracteres realzados, especialmente comandante, pueden hacer tanto más que un ser humano ordinario," explica. "Ella puede correr más rápido, saltar más alto y pelear mejor, pero no en un sentido de superhéroes."

Scarlett Johansson pasó más de un año preparándose para el papel; uno de los más extenuantes de su carrera. "Ha sido todo un desafío crear el aspecto físico de la Mayor," reconoce. "Pero no sería Ghost in the Shell si no tuviera secuencias de pelea y tiroteos descabellados. Esas escenas fueron agotadoras y empoderadoras al mismo tiempo. Aprendí a manipular las armas, a terminar cada secuencia de pelea y a hacer todo el trabajo con cables de suspensión con la ayuda del equipo de escenas acrobáticas. "La cualidad física es una parte muy importante de este personaje, así que realmente me enfoqué en la idea de que podía hacer lo que fuera.

La actriz comenzó a trabajar en habilidades de combate específicas con el experto en artes marciales y entrenador de combate Richard Norton en Nueva York en y Los Ángeles varios meses antes del comienzo del rodaje de la película. "Mi trabajo fue detallar tanto como pudiera algunos movimientos de combate específicos para Scarlett," dice Norton. "Yo veo lo que cada actor puede hacer, les enseño coreografías y les ayudo con las herramientas que se necesitan en las peleas."

Ella se hizo experta en sacar golpes a milímetros de distancia de su adversario, dice Sanders. "Observarla es aterrador. Logró encontrar la ira oculta y la humanidad oculta de la Mayor. También es una de las pocas personas que pueden disparar cartucho completo de ametralladora automática sin cerrar los ojos."

Lo más importante sobre las armas usadas por la Sección 9 era la funcionalidad, ya que todas disparaban municiones de fogueo para conservar el fogonazo. La mayoría fueron ligeramente modificadas para darles un toque más futurista. La pistola termóptica de la Mayor está basada en laa Glock 17,9mm con algunas mejoras. Batou lleva un prototipo de fusil Kripes de precisión y el subfusil que la Sección 9 está inspirado en una MP-5K Heckler & Koch. Aramaki lleva un antiguo revólver Smith & Wesson en una funda personalizada con un diseño de la flor del cerezo samurai.

La música original de Clint Mansell respalda la acción con una melodía simple que evoluciona a lo largo del viaje de descubrimiento de la Mayor. "Sentí que necesitábamos una música incidental que nos ayudara a entender lo que ella está viviendo emocionalmente", dice Sanders. "Algunos de los trabajos más exitosos de Clint hacen justo eso. Clint es un compositor audaz y su composición se expande a través del universo de la película. Esta película necesitaba esa voz original y a alguien no necesariamente se guiara por las reglas."

Sanders dice que fue difícil filmar la historia de Ghost in the Shell, pero que esto le dio la oportunidad de llevar un mundo del que se ha enamorado a la pantalla grande. "Yo soy un adulto con sensibilidad adolescente", confiesa. "Ghost in the Shell realmente cautivó mi imaginación. Esperé mucho tiempo para encontrar el siguiente proyecto adecuado, porque hacer cine es una gran tarea. Lo vives y lo respiras todos los días, por lo que tenía que elegir un viaje que realmente quisiera hacer".

En última instancia, Ghost in the Shell es una historia sobre los cómo podrían tener que cambiar las personas para sobrevivir en el futuro, según Ari Arad. "La tecnología ya está penetrando nuestras vidas de diferentes maneras. Aquí estamos mezclando literalmente al hombre y a las máquinas. Pero aunque quede poco del cuerpo físico original de la Mayor, ella sigue siendo profundamente humana. En lugar de una historia sobre miedo al futuro, es una película sobre encontrar el camino en un futuro complicado."

Sanders vio un mensaje incluso más amplio en la idea de que, por más que lo intentan, los científicos de la Corporación Hanka no pueden destruir la humanidad de la Mayor. "La tecnología no puede reemplazar al alma. Nuestro ser seguirá existiendo de alguna forma. El personaje de la Mayor pasa por una sutil metamorfosis, un proceso de entendimiento y aceptación de lo que sea que le haya pasado, lo bueno y lo malo. Hay un mensaje muy fuerte en eso y quería compartirlo: El ser quienes somos y lo que sea que nos haya pasado es lo que nos forja. Esa es nuestra fuerza y nuestro poder."

SOBRE EL ELENCO

La ganadora del Tony, el BAFTA y cuatro veces nominada al Globo de oro SCARLET JOHANSSON (la Mayor) es la elegida para interpretar el papel protagonista en Ghost in the Shell, una adaptación en imagen real del manga japonés original, a estrenarse el 31 de marzo de 2017. También protagonizará junto a Kate McKinnon y Zoe Kravitz la comedia con clasificación R,Una noche fuera de control, que llegará a los cines el 16 de junio de 2017. En 2016, repitió su papel como 'Natasha Romanoff /Viuda Negra' en Capitán América: Civil Warl, dio voz a 'Kaa' en la adaptación de animación de CGI/imagen real de El libro de la selva de Jon Favreau y protagonizó la última película de los hermanos de Coen ¡Salve César! Más recientemente, prestó su voz a la comedia musical animada Ven y canta donde interpreta a la puercoespín punk-rock Ash. Actualmente es la actriz más taquillera de todos los tiempos y la más taquillera de 2016, ya que sus películas recaudaron más de 1,200 millones de dólares ese año y 3,600 millones de dólaresen total.

Protagonizó el éxito en taquilla a nivel mundial Avengers: Era de Ultron, que ha recaudado más de 1,400 millones en todo el mundo e interpretó el papel principal del exitoso thriller de acción de Luc Besson Lucy la película de arte de ciencia ficción de Jonathan Glazer Under the skin. También prestó su voz al aclamado romance de ciencia ficción Her, de Spike Jonze, en el papel del sistema operativo 'Samantha', que le valió el premio a mejor actriz en el Festival de cine de Roma.

Johansson recibió buenas críticas y el premio Upstream Prize por mejor actriz en la sección Controcorrente del Festival de cine de Venecia por su papel estelar junto a Bill Murray en Perdidos en Tokio, la aclamada segunda película de la directora Sofía Coppola. También ganó un Tony por su debut en Broadway en la obra "A view from a bridge," de Arthur Miller, junto a Liev Schreiber. Hizo su segunda aparición en Broadway como 'Maggie' en "Cat on a hot tin roof" en el 2013.

A la edad de 12 años, Johansson logró reconocimiento mundial por su actuación como Grace Maclean, la adolescente traumatizada por un accidente en caballo en The Horse Whisperer, de Robert Redford. Continuó como protagonista de Ghost world, de Terry Zwigoff, obteniendo un premio como "Mejor actriz de reparto" del Toronto Film Critics Circle. Johansson también apareció en el oscuro drama El hombre que nunca estuvo, de los hermanos Coen, junto a Billy Bob Thornton Thornton y Frances McDormand.

Otros créditos de cine incluyen: Chef, de Jon Favreau, Avengers, Don Jon junto a Joseph Gordon Levitt, Hitchcock, junto a Anthony Hopkins; We bought a Zoo de Cameron Crowe; el éxito en taquilla Iron Man 2; la película de los hermanos Weitz, In good company yA love song for Bobby Long , con John Travolta, que le valió una nominación al Globo de oro (su tercera en dos años) y Match Point, de Woody Allen, que le mereció su cuarta nominación consecutiva en tres años. Otros créditos de película incluyen He's just not that into you, Vicky Cristina Barcelona, La otra reina , The Spirit, La joven con el arete de perla, junto a Colin Firth; The Island junto a Ewan McGregor; The Black Dahlia, de Brian DePalma; The Prestige, de Christopher Nolan y The Nanny Diaries.

Otros créditos adicionales incluyen la comedia de Rob Reiner North, el thriller Just Cause, con Sean Connery y Laurence Fishburne y el papal novedoso a la edad de 10 años en la elogiada por la crítica Manny & Lo, que le valió una nominación a los premios Independent Spirit por "Mejor protagonista femenina."

Nativa de Nueva York, Johansson hizo su debut profesional a la edad de ocho años en la producción Off-Broadway "Sofphistry," con Ethan Hawke, en Playwright's Horizons de Nueva York.

El actor danés Pilou Asbæk ("Batou") se ha hecho rápidamente de un currículum vitae impresionante con personajes diversos que le han significado cambiar su cuerpo para cada nuevo proyecto. Ha demostrado ser uno de los talentos más buscados de Hollywood para cine y televisión.

Se puede ver a Asbæk en la adaptación en imagen real del anime clásico GHOST IN A SHELL de Rupert Sanders junto a Scarlett Johansson. La película retrata a una cyborg que lidera un equipo elite de operaciones especiales llamado Sección 9 para Hanka Robotics. Aparecerá en el papel masculino principal de 'Batou', un cyborg de gran fuerza y el segundo al mando. La película de Paramount está programada para estrenarse el 31 de marzo de 2017. Asbæk también aparecerá en el debut de Kate y Laura Mulleavy como directoras WOODSHOCK junto a Kirsten Dunst, a estrenarse a finales de año por A24.

Actualmente se encuentra en la producción de la séptima temporada de la exitosa serie de HBO, GAME OF THRONES, que recientemente se convirtió en la serie más premiada en la historia de los Emmy tras romper todos los récords y ganar por 38ava vez. Hizo su debut la temporada pasada como el recién electo Señor de las islas de hierro, 'Euron Greyjoy'.

El año pasado, Asbæk interpretó a Poncio Pilato en nueva versión de BEN-HUR, de Timur Bekmambetov junto a Jack Huston y Morgan Freeman. Esto después de sus colaboraciones recurrentes con el escritor-director danés Tobias Lindholm, incluyendo APRIL 9TH, HIJACKING y la más reciente A WAR, que recibió una nominación al Premio de la Academia por "Mejor película extranjera" en el 2015. Asbæk también fue coprotagonista del gran éxito de Luc Besson LUCY junto a Scarlett Johansson, que recaudó más de $460 millones de dólares en todo el mundo para Universal y Summit.

En la pequeña pantalla, es mejor conocido por su papel del portavoz villano 'Kasper Juul' en el aclamado drama político danés BORGEN, creado por Adam Price. Asbæk también tuvo un papel principal en la tercera y última temporada del drama medieval de Showtime LOS BORGIA. A esto siguió un papel protagónico en la miniserie dramática escandinava de BBC Four, 1864.

En trabajos previos, Asbæk protagonizó varias películas danesas destacadas, incluyendo: La película policiaca de Mikkel Nørgaard THE ABSENT ONE, el poderoso drama de familiar de Bille August SILENT HEART, la comedia dramática de mayoría de edad SPEED WALKING de Niels Arden Oplev, el drama biográfico de Christoffer Boe SEX, DRUGS & TAXATION, el drama de prisión de Tobias Lindholm y Michael Noer, R, y el drama de Pernille Fischer Christensen A FAMILY.

Asbæk nació en Copenhague, Dinamarca y se graduó de la Danish National School of Theatre.

Nació en Tokio en 1947 y entró al mundo del espectáculo en 1972 como Beat Takeshi, el nombre artístico que hasta la fecha usa para su trabajo como actor, aparte del que usa como director TAKESHI KITANO("Aramaki"). Como parte del dúo cómico Two Beat, Kitano fue uno de los protagonistas en el auge del manzai (stand-up comedy) a finales de los 70. Con su peculiar arte del discurso y su perspectiva idiosincrásica, Kitano se convirtió en uno de los artistas más populares en el país durante la década de 1980.

Como actor, Kitano ganó fama internacional por su papel en FELIZ NAVIDAD, MR. LAWRENCE, de Nagisa Oshima (1983). Volvió a colaborar con Oshima en la épica de samurai de 1999 TABÚ (Gohatto). Se puede ver su trabajo en BLOOD AND BONES (04), la adaptación de novela bestseller de Yoichi Sai y en el polémico éxito japonés BATTLE ROYALE de Kinji Fukasaku (2001) y posteriormente la secuela BATTLE ROYAL II, de Kenta y Kinji Fukasaku (03).

En 2010, fue galardonado como Comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Simultáneamente, la Fondation Cartier en París hizo una exposición individual, "Gosse de peintre (el hijo del pintor)," que mostró sus pinturas e instalaciones con el nombre de Beat Takeshi Kitano como un personaje multifacético. Toda la exposición se trasladó a Tokio dos años después de la exposición de París y obtuvo gran apoyo, no solo de los asistentes a la Galería sino del público en general. En el año 2015, recibió el Honorary Chamberlain de la Ordre des Conteaux de Champagne y fue el primer personaje no francés en aceptar esta distinción. En 2016, el gobierno francés lo nombró Oficial de la Legión de Honor por sus logros extraordinarios en las artes.

Actualmente, Kitano tiene una vida activa como actor; aparece semanalmente en programas de variedad en televisión y escribe ensayos. También conduce presentaciones semestrales de comedia en Tokio cuyos boletos se agotan inmediatamente.

JULIETTE BINOCHE ("Dra. Ouelet")es una actriz, artista y un bailarina nacida en Parí ganadora del Premio de la Academia, el BAFTA y el premio European Film por su trabajo en "El paciente inglés." Binoche también se distingue por ser la única mujer que ha ganado premios como mejor actrís en los tres principales festivales de cine europeos : La Palma de Oro en Cannes por "Copia certificada" (2010, los premios Volpi Cup y Pasineti en Venecia por "Tres Colores: Azul" (1993 y el Oso de Plata de Berlín por "El paciente inglés" (1996).

Algunos de sus papeles más prominentes incluyen "Chocolat," con Johnny Depp (la cual le valió su segunda nominación al Premio de la Academia), "La insoportable levedad del ser," junto a Daniel Day-Lewis, "Cumbres borrascosas" con Ralph Fiennes, "Dan en la vida real," con Steve Carell y la superproducción de 2014 "Godzilla", que arrasó en taquilla a nivel mundial con $ 500 millones de dólares. Recientemente actuó en "Clouds of Sils Maria" (2015) con Kristen Stewart y su trabajo anterior fue "Los 33" (noviembre de 2015) con Antonio Banderas, basada en hechos reales de la catástrofe minera de 2010.

Además de su trabajo en cine con reconocidos directores como Godard, Kieslowski, Haneke, Kiarustami, Carax, etc., Binoche ha regresado con frecuencia al teatro, con créditos que incluyen la producción de 1988 de "La gaviota," de Chekov, dirigida por Andrei Konchalovsky en el Théâtre de l'Odéon en París, "Naked" en el Almeida Theater en Londres, la versión modernizada del 2012 del clásico de August Strindberg jugar "Miss Julie" en el Barbican de Londres, el drama de la balilarina Akram Khan llamado "in-i" en el Royal National Theatre de Londres en el 2008 y su debut en Broadway en "Betrayal", de Harold Pinter junto a Liev Schreiber y John Slattery, por la cual ganó una nominación al Tony® en el 2001 como Mejor Actriz.

En el año 2015, Binoche viajó por toda Europa y los Estados Unidos en el papel de "Antígona," de Sófocles, dirigida por Ivo van Hove con una nueva traducción de la galardonada poeta Anne Carson. La producción, que se estrenó en Les Théâtres de la Ville de Luxemburgo, fue compartida con el Barbican de Londres, en asociación con el Toneelgroep Amsterdam. Juliette acaba de terminar su última película en febrero de 2017con Gérard Depardieu en París con el director Claire Denis .

MICHAEL PITT ("Kuze") es un actor, escritor, director, productor y músico estadounidense.Es más conocido por sus grandes y apasionantes actuaciones al lado de algunos de los directores más talentosos, como los ganadores del Premio de la Academia y de la Palma de Oro: Martin Scorsese, Gus Van Sant, Bernardo Bertolucci, Michael Haneke y Larry Clark.

Pitt protagonizó recientemente la serie de HBO ganadora del Emmy y del Globo de Oro "Boardwalk Empire," de Martin Scorsese, junto a Steve Buscemi, Michael Shannon, Michael Stuhlbarg, Stephen Graham y Kelly MacDonald.

Después de hacer su debut en teatro en la producción Off-Broadway "The Trestle at Pope Lick Creek," escrita por la galardonada dramaturga Naomi Wallace; Pitt interpretó el papel de Tommy Speck en el éxito de Sundance de John Cameron "Hedwig and the angry inch," que se llevó los premios de Mejor Director y el Premio del Público.

Después, Michael Haneke eligió a Pitt en el remake estadounidense de "Funny Games", junto a Tim Roth y Naomi Watts. Bernardo Bertolucci lo incluyó en su clásico de culto "The Dreamers," nominada a un Globo de Oro como mejor película extranjera, donde actuó al lado de Eva Green. Gus Van Sant eligió a Pitt como protagonista y compositor de la música de "Last Days," nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, inspirada en los últimos días de Kurt Cobain.

Tras protagonizar "I Origins," de Mike Cahil junto a Brit Marling y Astrid Berges-Frisbey, Pitt protagonizó, co escribió y produjo "You can't win". Esta última fue dirigida por Rob Devor y se basa en la memoria clásica underground de Jack Black de un vagabundo ladrón a inicios de los 1900s que tuvo gran influencia sobre William Burroughs y la generación beat.

Como músico, Pitt ha producido la música original para "Shutter Island," de Martin Scorsese, "Last days" de Gut Van Sant, la adaptación de Asia Argento de la novela de J.T. Leroy, "The heart is deceitful above all things," y recientemente contribuyó con la música de la opera prima de Louis Garel "Les Deux Amis".

Pitt recientemente obtuvo el papel principal en "Asphalte," de Samuel Benchetrit en Francia, así como el papel protagonista en la película de Jackie Earle Haley "Criminal Activities," junto a Dan Stevens y John Travolta. También acaba de comenzar a filmar "Criminal," de Ariel Vromen junto a Kevin Costner y Ryan Reynolds.

En el 2015, Pitt debutó como director con "The Driver," una película de 18 minutos que es parte de un concepto de campaña original que creó para Rag & Bone. Actualmente está trabajando en el desarrollo de su primer largometraje.

CHIN HAN ("Togusa") actuó en dos películas que se estrenaron en el 2016: "Independence Day Resurgence," de Fox y el largometraje chino/alemán "A different sun.

Sus otros créditos notablesincluyen "The Dark Night" (蝙蝠侠前 传2), "2012," de Roland Emmerich y la película de Gus Van Sant "Restless" para Columbia Pictures, que inauguró los premios de Cannes Un Certain Regard en el 2011. Chin Han también protagonizó "Contagion" para Steven Soderbergh junto a Matt Damon, Marion Cottilard, Kate Winslet, y Jude Law. También hizo una aparición especial en "Capitán América: El soldado de invierno. "

En la televisión, se le reconoce por el villano protaogonista Jia Sidao en "Marco Polo," de Netflix y en la serie original de HBO Asia "Serangoon Road," junto a Joan Chen. También ha tenido papeles recurrentes en series de televisión como "Last Resort," "Arrow" y "The Blacklist."

Chin Han fue incluido por CNNgo en su lista de los 25 mejores actores asiáticos de todos los tiempos en el 2010 y en marzo del 2013 Variety le otorgó el premio "Actor Asiático del año."

DANUSIA SAMAL ("Ladriya"es una actriz y cantante de jazz de Londres que actualmente actúa en dos producciones de teatro: interpreta el papel de la hija de un carcelero en "Two Noble Kinsmen," y en el personaje de Astrea en "The Rover," en la Royal Shakespeare Company.

En el 2015, Samal interpretó al personaje recurrente de Ru'A en la serie de televisión estadounidense de FX "Tyrant: Series 2". También es actriz de doblaje y cuenta con numerosos créditos de radio para la BBC radio.

En los últimos años, Samal ha disfrutado de una amplia gama de personajes de teatro y ha trabajado en muchos de los principales teatros británicos, incluyendo The Royal Court, Shakespeare's Globe, Soho Theatre, Manchester Royal Exchange y el Liverpool Everyman.

En el año 2015, también actuó en "The Odyssey: "Missing Presumed Dead," que recibió cuatro estrellas de The Times y The Guardian; así como en la puesta de Zinne Harris "How to Hold your Breath" en el Royal Court, dirigida por Vicky Featherstone. En 2014, interpretó a Maude Lynn en la obra ganadora del premio Glickman de Marcus Gardley "The House That Will ot Stand" y a Demi en "Circles," de Rachel De-lahay. En 2013, Samal interpretó el papel de Billy en "Billy The Girl;"a Lulu en la producción de Blanche McIntyre "The Birthday Party," a Grace en "Liar, Liar", la gracia en "Mentiroso, mentiroso" y a Shahrazad en la nueva producción de "Las 1001 noches"

Como músico de jazz y soul, Samal escribe sus propias canciones y colabora con otros artistas, como el guitarrista y comediante Ed Gaughan, con quien lanzó recientemente el EP "Let's Do It." Se presenta regularmente en lugares de jazz de Londres y también es es una tutora vocal certificada.

Después de haber pasado parte de su infancia viviendo en Turquía y Yemen, Samal regresó al Reino Unido a la edad de 10 años; más tarde, asistió a la escuela BRIT de artes escénicas e hizo una licenciatura en actuación en la Central School of Speech & Drama. Durante su formación, fue nominada para la beca Laurence Olivier y el Premio de Radio Carleton Hobs de la BBC.

Samal hará su debut en cine en "Ghost in the Shell."

El actor australianoLASARUS RATUERE ("Ishikawa" debuta en elcineestadounidensecon "Ghost in the Shell." En 2017, también aparecerá permanentemente en la muy esperada segunda temporada de "Cleverman" y en el drama de misterio de HBO "The Leftovers."

Ratuere ha actuado en el largometraje cómico "The Mule", protagonizada por Hugo Weaving, así como en numerosos cortometrajes en Australia. En la televisión australiana, recientemente protagonizó la exitosísima serie galardonada "Ready for This" y apareció en el drama biográfico social y político "Mabo", como Malcolm Mabo en el 2012, así como la épica de la guerra mundial "The Digger," en el 2011. Ese mismo año, hizo su debut en la TV estadounidense en la serie de ciencia ficción de Spielberg y 20th Century Fox "Terra Nova."

IZUMIHARA YUKATA ("Saito") es un actor australiano y actor de escenas acrobáticas de ascendencia japonesa que ha hecho una impresionante carrera como actor y como consejero militar para una gran variedad de proyectos australianos, japoneses y estadounidenses de cine y televisión.

Algunos de sus trabajos más importantes incluyen los proyectos de Hollywood: "Meg", "Hacksaw Ridge," de Mel Gibson, "Unbroken," de Angelina Jolie, "The Wolverine," protagonizada por Hugh Jackman y "Superman Returns," así como la aclamada miniserie de HBO "The Pacific," para la cual también trabajó como asesor militar de Japón. Otros numerosos créditos incluyen: "A place to call Home," "The Great Raid," de Miramax y "The Postcard Bandit." También actuó y fue asesor militar en "The Railway Man", protagonizada por Jeremy Irvine, Colin Firth y Nicole Kidman; "Sisters of War," de la ABC y la serie de televisión australiana "Kokoda."

Él también ha actuado en obras de teatro en Australia como "White Divers of Broome," "Onna No Honor" y "Take me Out."

Izumihara estudió actuación en la Universidad de Wollongong en Nueva Gales del Sur y ha continuado su formación en diversos talleres de actuación y de escenas acrobáticas Japón, Australia y los Estados Unidos y también con el mejor asesor técnico militar de Hollywood, el Capitán Dale Dye. Actualmente vive en Gold Coast, Australia.

TAWANDA MANYIMO ("Borma") actúa en las películas de próximo estreno "Meg" y "The Changeover", y tiene el papel protagónico en "Tropical Snow." Recientemente actuó en las películas "Slow West," protagonizada por Michael Fassbender y "The Rover", dirigida por David Michod y escrita por Michod y el actor Joel Edgerton.

Sus créditos de Nueva Zelanda incluyen las películas "Rage" y los cortos "Dancers", "The Guardian", "The Seraphim Heresey," que se está filmando y "Monkeys Don't Mix," así como la miniserie de televisión "Flat3," la serie "Girl vs. Boy" y película para TV "Tangiwai."

Manyimo nació y creció en Zimbabwe, África y se mudó a Nueva Zelanda a los 22 años. Un amor instintivo por la actuación lo llevó al teatro de aficionados más cercano donde inmediatamente lo seleccionaron para "The Full Monty."

En el 2011, se graduó de la Licenciatura en Artes Escénicas de Toi Whakaari, la escuela de teatro de Nueva Zelanda y de inmediato se involucró en varias producciones de teatro y cine. Manyimo también toca la guitarra e instrumentos de percusión. Vive en Auckland, Nueva Zelanda.

SOBRE LOS REALIZADORES

RUPERT SANDERS (Director).Su forma de equilibrar una visiónaudaz, una impecabilidad en los detalles y una humanidad resonante lo ha convertido en uno de los directores más buscados y galardonados para los clientes con que tienen proyectos de gran escala en mente.

Actualmente, Sanders está en la post producción de su nueva película Ghost in the Shell, una película épica de ciencia ficción basada en el manga japonés del mismo nombre, protagonizada por Scarlett Johansson. Los fans del manga alrededor del mundo han esperado ansiosamente su visión de la película por más de 3 años, desde que comenzó a desarrollar el tan popular título. Paramount lanzará la película el 31 de marzo de 2017.

Sanders debutó como director de un largometraje en Blanca Nieves y el cazador, de Universal, una perspectiva oscura y fantástica del cuento de hadas protagonizado por Chris Hemsworth, Kristen Stewart y Charlize Theron. La película se estrenó en junio de 2012 y obtuvo 31nominaciones en el circuito de premios con dos nominaciones al Oscar, una para el brillante uso uso de efectos visuales de Sanders. La película recaudó casi $400 millones en todo el mundo.

En la arena comercial, Sanders dirigió el épico Joy para el lanzamiento de Xbox 360 en el 2005.Más adelante ese mismo año, Sanders obtuvo una nominación a Director Sobresaliente de Comerciales de la por su trabajo en Joy, así como en el comercial de Adidas Made to Perfection. En 2008, Rupert continuó su éxito arrasando con los premios Clio, ANDYS, Addy, AICP, D&AD y de Cannes por sus comerciales de Halo y su trabajo para Puma. Además de llevarse un premio Titanium Grand Prix Film por Halo 3Believe. Ese mismo año, el comercial de Sanders para viajeros, Delivery, obtuvo una nominación al Emmy.

En el 2010, Sanders ganó dos Oros por Cinematografía, una plata por Dirección, dos bronces por la categoría de entretenimiento y ocio y un bronce por edición en el Festival Internacional de Creatividad de Cannes porThe Life,, oara Halo ODST de Xbox,The Spark ,de Adidas, Slap de Nike y Life de Microsoft Ese mismo año, The Life para Halo ODST de Xbox se llevo cuatro premios. The Spark de Adidas, Field Generaly Slap de Nike y Brighter Sidede ITV también se llevaron Clios.

En el 2011, el comercial de Sanders para DirectTV Robotsse llevó el premiode bronce por servicio público a través de un comercial en Cannes, el premio por dirección y diseño de sonido en Ciclope y por edición en los Clio, así como una plata en Ciclope por efectos visuales y un premio AICP por diseño de sonido. Sanders fue nominado a Director del año en los premios Shot y también recibió una nominación por su trabajo para Call of Duty: Black Ops, que ya había ganado un oro por dirección en el Ciclope y un AICP para producción.

Más allá de su inmenso éxito en la publicidad, ha desarrollado y dirigido sus propios cortometrajes, mismos que sentarían las bases para su trabajo en largometrajes. Cortos como D-Minus y la adaptación de la novela gráfica de Charles BurnsBlack Hole, se destacan como películas únicas y que fusionan géneros. Gran parte de los elementos visuales y de narración que utiliza en los cortos se remontan al tiempo en que trabajó en comerciales. Estas películas lo prepararon para navegar en el mundo de los largometrajes en el que se ha convertido en una importante voz. Su próximo largometraje Ghost in the Shell es la culminación de muchos años de redefinición de los géneros y de traspasar los límites del status quo.

AVI ARAD (productor) fue Presidente y Director Ejecutivo de Marvel Studios, la división de cine y televisión de Marvel Entertainment y director creativo de Marvel Entertainment. En junio de 2006, Arad se separó para formar su propia compañía de producción - Arad Productions, Inc. Arad ha sido una fuerza impulsora detrás de la decisión de llevar a muchos de los personajes de los cómics más famosos de Marvel a la pantalla, con una trayectoria que bien se puede describir como espectacular, incluyendo una serie de estrenos en el primer lugar de taquilla.

Como productor o productor ejecutivo, sus créditos incluyen Spider - Man, Spider-Man 2,Spider-Man 3, The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 (Columbia Pictures); X-Men, X2: X-Men United y X-Men: The Last Stand (Twentieth Century Fox) The Hulk (Universal Pictures); Daredevil (New Regency); The Punisher (Lionsgate), Blade, Blade II y Blade: Trinity (New Line Cinema), Elektra (Twentieth Century Fox), The Fantastic Four y su secuela Fantastic Four: Rise of the Silver Surfera (Twentieth Century Fox); Bratz: The Movie (Lionsgate); Ghost Rider y Ghost Rider Spirit of Vengeance (Columbia Pictures); Iron Man(Paramount Pictures) yThe Incredible Hulk (Universal).

Los títulos de largometrajes del Sr. Arad incluyenVenom (Columbia Pictures), la película animada de Spider-Man (Sony Pictures Animation), Uncharted (Columbia Pictures), Metal Gear Solid (Columbia Pictures), Naruto (Lionsgate), Borderlands (Lionsgate), y muchos más.

Arad también ha producido animación por más de 20 años para series como "X-Men," "Fantastic Four," "Silver Surfer," "Iron Man," "Spider-Man," "Conan the Adventurer," "King Arthur & the Knights of Justice," "Bots Master" y en películas animadas directas-a-vídeo como "The Avengers", "Iron Man" y muchas otras.

Además, Arad creó "Mutant X" y ha producido sesenta y seis horas de la serie de televisión de acción en vivo para Tribune Entertainment. También produjo trece horas de "Blade", la serie de televisión de en imagen en vivo para Spike TV. Actualmente, Arad está produciendo la serie Original de Netflix "Kong - King of the Apes," "Tarzan and Jane", "Super monsters" y otras.

Arad nació en Chipre y creció en Israel; llegó a los Estados Unidos durante sus años universitarios y entró en la Universidad de Hofstra para estudiar gestión industrial. Obtuvo una licenciatura en administración de empresas en 1972. Como uno de los expertos con amplia carrera en el entretenimiento juvenil, Arad es uno de los mejores diseñadores de juguetes del mundo. Ha participado en la creación y el desarrollo de más de doscientos productos exitosos, incluyendo figuras de acción, kits de juego, muñecos, vehículos de juguete, productos electrónicos, software educativo y juegos de video. De hecho, prácticamente todos los fabricantes principales de juguetes y de entretenimiento juvenil, incluyendo Toy Biz, Hasbro, Mattel, MGA, Nintendo, Tiger, Ideal, Galoob, Tyco, Sega y THQ, han vendido sus productos por más de 30 años.

Además de su adicción a los juguetes, a la animación y a proyectos de cine, Arad fue Asesor Ejecutivo de NAMCO BANDAI Holdings y presidente de producción de la filial estadounidence de I.G. Production I.G., LLC.

ARI ARAD (productor) comenzó en Village Roadshow en el desarrollo de largometrajes antes de irse a Marvel Studios en el año 2001, donde fue productor ejecutivo de numerosas películas, además de contribuir al desarrollo de varios videojuegos de Marvel. En junio de 2006, Ari se unió a Avi Arad para crear Arad Productions, Inc., donde actualmente se desempeña como Presidente. Como productor ejecutivo, sus créditos incluyen Blade: lThe TV Series (Spike TV) Ghost Rider (Columbia Pictures) y Iron Man (Paramount Pictures).

Su trabajo incluye adaptaciones de algunos de los videojuegos videojuegos, cómics y animes más conocidos y queridos en el mundo. Tales como: Ghost in the Shell (Dreamworks/Paramount), Borderlands (Lionsgate), Naruto (Lionsgate), Uncharted: Drake's Fortune (Columbia Pictures), Metal Gear Solid (Columbia Pictures) y muchos más.

STEVEN PAUL (productor) comenzó como actor a la edad de 6 años , cuando hizo su primer comercial para TV. A los 12 años, se convirtió en el actor/dramaturgo más joven de Broadway de la época y comenzó su primera empresa, su propio estudio de producción con múltiples cámaras, efectos especiales, sonido y equipo de iluminación que él adquirió.

A los 16 años, Steven escribió, produjo, dirigió y protagonizó su primera película de media hora, MEMORIES ARE NOT ENOUGH.. Cuando tenía 18, convenció a Kurt Vonnegut de darle los derechos de película de su novela SLAPSTICK, la cual Steven produjo y dirigió más adelante con Jerry Lewis en el papel principal.

Steven se convirtió en el productor más joven de la historia que escribió, produjo, dirigió y protagonizó una película a la edad de 20 años de edad con la película, FALLING IN LOVE AGAIN, que él escribió con su padre y que protagonizó Michelle Pfeiffer, en su primera película y Elliot Gould. Steven vendió la película a distribuidores de todo el mundo en el Festival de Cannes en 1980.

Creó la franquicia BABY GENIUSES en 1997 con Bob Clark, que se convirtió en un éxito en todo el mundo. Ha producido, financiado, escrito, dirigidos y/o vendidos más de 100 películas, incluyendo los GHOST RIDER de Marvel Comics, con Nicolas Cage, TEKKEN, DOOMSDAY, de Universal Pictures, BIG STAN con Rob Schneider, BRATZ y el próximo estreno GHOST IN THE SHELL.

Steven ha construido una de las compañías de más tiempo, de mayores ventas y con las mayores producciones independientes en los negocios de entretenimiento. Se encarga del desarrollo, la distribución, postproducción, efectos visuales, gestión del talento y empresas inmobiliarias. Su área de SP Releasing tiene y trato exclusivo con Sony Pi Sony Pictures Home Entertainment y recientemente adquirió Echo Bridge, en La Crosse, Wisconsin, donde opera desde un centro de distribución de 125,000 pies cuadrados. Echo Bridge tiene una relación directa de mucho tiempo con Walmart y distribuye productos a más de 20,000 tiendas y 40,000 kioskos. Las propiedades de Steven incluyen un edificio de oficinas en Century City que compró hace más de 10 años al legendario productor Samuel Goldwynn Jr.

MICHAEL COSTIGAN (productor) es un productor de cine y televisión que vive en Los Ángeles. Costigan comenzó su carrera profesional en Sony Pictures en 1993. Como Vicepresidente Ejecutivo de producción, supervisaba la adquisición, el desarrollo y la producción de películas como la nominada al Premio de la Academia THE PEOPLE VS. LARRY FLYNT, de Milos Forman, GIRL INTERRUPTED, DE James Mangold, ; CHARLIE'S ANGELS DE McG's, SNATCH, de Guy Ritchie, la aclamada TO DIE FOR, de Gus Van Sant, la opera prima de Andrew Niccol GATTACA y el primer largometraje de Wes Anderson, BOTTLE ROCKET. Hizo su transición a la producción de películas con BROKEBACK MOUNTAINen el 2004. Dirigida por Ang Lee y adaptada por Larry McMurtry y Diana Ossana del cuento corto de Annie Proulx , la película fue nominada a 'Mejor película' y ganó premios de la Academia por 'Mejor director' y 'Mejor guión.'

Después, Costigan se unió a la Scott Free, Ridley y a la compañía de producción de Tony Scott como presiente. Durante sus siete años, Costigan supervisó, produjo y fue productor ejecutivo de 15 películas. incluyendo AMERICAN GANGSTER, THE TAKING OF PELHAM 1 2 3, BODY OFLIES, ROBIN HOOD, CYRUS, STOKER, (OLDBOY) , de Park Chan Wook, el aclamado debut en idioma ingles con Mia Wasikowska, Nicole Kidman y Matthew Goode y OUT OF THE FURNACE, protagonizada por Christian Bale y Casey Affleck y dirigida por Scott Cooper. También fue productor ejecutivo de PROMETHEUS, de Ridley Scott, con Michael Fassbender y Charlize Theron y THE COUNSELOR, un guión original de Cormac McCarthy con Michael Fassbender, Brad Pitt, Javier Bardem, Penelope Cruz y Cameron Diaz.

COTA FILMS, la compañía de producción de Costigan tiene sus oficinas en Los Ángeles. Ahí produjo A BIGGER SPLASH, dirigida por Luca Guadagnino (I am Love) con Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Matthias Schoenarts, y Dakota Johnson para Studio Canal y Fox Searchlight. Apareció en el New York Times y en numerosas listas de las mejores películas del 2017. Otro de los estrenos de Cota Films para el 2017 es WOODSHOCK, el debut cinematográfico de Laura y Kate Mulleavy, protagonizada por Kirsten Dunst, la cual será lanzada en EE.UU. por A24 (Moonlight).

JEFFREY SILVER (Productor ejecutivo) ha producido más de 30 largometrajes que han recaudado más de $2 mil millones de dólares en todo el mundo. Actualmente trabaja en un remake de The Lion King, para Disney, con Donad Glover, dirigida por Jon Favreau. Algunos de sus estrenos para el 2017 son La bella y la bestia, para Disney, protagonizada por Emma Watson, dirigida por Bill Condon y Ghost in the Shell, para Dreamworks/Paramount, protagonizada por Scarlett Johansson y dirigida por Rupert Sanders. Su estreno más reciente es la película de ciencia ficción Edge of Tomorrow, para Warner Bros, dirigida por Doug Liman y protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt. Otras películas sobresalientes incluyen la ciencia ficción fantástica de Disney Tron: Legacy, con Jeff Bridges, el éxito mundial, 300, para Warner, una adaptación de la novela gráfica de Frank Miller, dirigida por Zack Snyder, la clásica policiaca Training Day, para Warner, con Denzel Washington, y los clásicos de Disney, las películas de Santa Clause, con Tim Allen. Silver también produjo la exitosa serie de televisión The Wonder Years, por la cual ganó un Emmy como productor por Mejor Serie Cómica.

Nacido en 1953 en Hiroshima, TETSUYA FUJIMURA (Productor Ejecutivo) formó parte de Akai Electric Co., Ltd. en 1976; en dicha compañía, estuvo involucrado en negocios internacionales en mercados extranjeros. Salió de Akai en 1981 y fundo una empresa de inversión extranjera; después de trabajar como director para una compañía de cine, fundó GAGA Communications, Inc. en Tokio en 1986. GAGA comenzó como un agente de adquisiciones en representación de muchos distribuidores de video principales. Tetsu, como presidente, llevó a su compañía a ser la mejor de la industria. Después, la empresa entró en la distribución de películas en 1992 creció hasta ser el más grande distribuidor independiente de películas extranjeras en Japón. Durante sus 20 años de negocios bajo el liderazgo de Tetsu, GAGA se convirtió en uno de los negocios japoneses más reconocidos en todo el mundo en la industria del entretenimiento. GAGA cotizó en la Bolsa Nasdaq en 2001 y en 2004 se hizo parte del conglomerado USEN, donde Tetsu fue director. En diciembre de 2006, Tetsu fundó Filosophia, Inc. para presentar las propiedades intelectuales japonesas a productores y estudios extranjeros para adaptar y hacer remakes en Hollywood, películas extranjeras y series de TV, así como un negocio de asesoría basado en su experiencia en sus relaciones con la industria.

Tetsu se graduó de la Universidad Keio en Ciencias Políticas. Ha recibido numerosos premios en la industria de cine nacional e internacional y ha fungido como fiduciario y director de varias organizaciones de cine y de comercio. Tetsu también es autor de varios libros.

JAMIE MOSS (Guionista) es un guionista canadiense que vive en Los Ángeles. Su guión de LAST MAN HOME llegó a la Lista Negra de 2006 y se vendió a Universal Pictures. Obtuvo asignaciones de escritura para Ron Howard, Martin Scorsese y Steven Spielberg. Sus películas producidas incluyen STREET KINGS, X-MEN: FIRST CLASS y RISE OF THE PLANET OF THE APES. Algunos proyectos futuros incluyen el thriller submarino HUNTER KILLER, así como varios proyectos de producción y dirección que están en desarrollo.

WILLIAM WHEELER (Guionista) ha escrito los guiones de cinco películas producidas. Su filmografía incluye el lanzamiento de "Queen of Katwe" de Disney en el 2016, protagonizada por David Oyelowo y Lupita N'yongo; "The Reluctant Fundamentalist," dirigida por Mira Nair y protagonizada por Rizwan Ahmed; "The Hoax," dirigida por Lasse Hallstrom y protagonizada por Richard Gere y "The Prime Gig," con Ed Harris y Vince Vaughn. "The Reluctant Fundamentalist" inauguró el Festival de Cine de Venecia en el 2012 y ganó el Premio de la paz. "Queen of Katwe" fue finalista del People's Choice Award en el Festival de Cine de Toronto el año pasado y fue nominada a cuatro premios NAACP Image.

Más recientemente, Bill coescribió con su hermano Tom el guión de "Lego: Ninjago," que se estrenará en el 2018.

Actualmente, Bill está adaptando para cine "Seductive Poison," de Deborah Layton sobre Jim Jones y El Templo de la Gente. Además, está desarrollando dos proyectos para televisión: "Controller", sobre la industria de la aviación, que será dirigida por Barry Levinson y "Harlot's Ghost," una versión limitada de la serie de la novela de Norman Mailer que Bill está adaptando para F/X.

Bill ha sido mentor de cineastas de todo el mundo a través del Sundance Institute's Feature Film Lab en Utah y el Maisha Film Lab en Kampala, Uganda. Ha sido asesor de los laboratorios internacionales de Sundance en Jordania, Turquía, Japón y Grecia. Bill fue director artístico Sundance International Lab en Mumbai, India en el 2013.

EHREN KRUGER (guionista) nació en Alexandria, Virginia y se graduó de la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Recibió la prestigiosa beca Nichol Fellowship para guionistas de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en 1996 por su drama original de suspenso ARLINGTON ROAD, que fue su primera película producida en 1999, dirigida por Mark Pellington y protagonizada por Jeff Bridges y Tim Robbins.

Desde entonces, ha escrito guiones para éxitos taquilleros como THE RING, dirigida por Gore Verbinski y protagonizada por Naomi Watts y tres entregas de la franquicia millonarias de Michael Bay de Transformers, incluyendo TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON y TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION. Sus otros créditos incluyen los thrillers THE SKELETON KEY, dirigida por Iain Softley y protagonizada por Kate Hudson, REINDEER GAMES, dirigida por John Frankenheimer y protagonizada por Ben Affleck y Charlize Theron y la comedia de aventura THE BROTHERS GRIMM, dirigida por Terry Gilliam y protagonizada por Matt Damon y Heath Ledger.

El Sr. Kruger actualmente vive en San Francisco, donde puede ver a su comunidad

trabajando para que la tecnología de "Ghost in the Shell" se convierta pronto en una realidad.

JESS HALL (Director de fotografía) estudió cine y Bellas Artes en el St Martins College of Art, en Londres y en la Universidad de Nueva York. Antes de graduarse comenzó una fuerte colaboración con el aclamado coreógrafo contemporáneo William Forsythe. A raíz de esto, produjo dos películas galardonadas para la BBC que se enfocan en la traducción de un movimiento tridimensional en un medio bidimensional.

En el 2001, Hall fotografió su primera película dramática 'Stander' para el director Bronwyn Hughes. La película cuenta con una poderosa actuación de Thomas Jane y fue elogiada por su representación auténtica de Sudáfrica de los 70. Hall después fotografió la icónica comedia británica 'Hot Fuzz,' escrita y dirigida por Edgar Wright. Producida por Universal/Working Title, la película fue un éxito comercial y para la crítica. Rompió récords en la taquilla de Reino Unido en su fin de semana de estreno y estableció una base de seguidores de culto en los Estados Unidos. Después, Hall fotografió 'Son of Rambo,' escrita y dirigida por Garth Jennings. La película encantó al público en el Festival de Cine de Sundance y ha seguido ganando reconocimiento como un clásico de su género.

En el 2008, Hall recibió una nominación al premio Satellite por su cinematografía en 'Brideshead Revisited.' Tomando su enfoque de iluminación de sus maestros holandeses, Hall diseñó una paleta visual oscura pero luminosa que refleja sutilmente los temas de amor, fe, familia y traición, abordados en la novela original de Evelyn Waugh. Otra película de época que siguió 'Creation,' dirigida por John Amiel y producida por Jeremy Thomas. Con la colaboración y el apoyo de la familia Darwin, la película contó con Paul Bettany como Charles Darwin y con Jennifer Connelly como su esposa Emma. La fotografía de Hall logró trascender las tradiciones del periodo clásico para crear una película íntima de fuerza y profundidad emocional. En 2010 fue invitado a ser miembro de la sociedad británica de Cinematógrafos.

Después, Hall fotografió dos películas de EE.UU.: La comedia romántica oscura "The Switch," dirigida por Speck Gordon y la comedia de la acción "30 minutes or less", dirigida por Reuben Fleisher. Con esto continuó demostrando su capacidad de cruzar varios géneros fácilmente. Su versatilidad como cinematógrafo es más evidente en su reciente y diversa selección de proyectos. Esto incluye el trabajo con el documental de Kevin McDonalds "Marley," colaboraciones en los proyectos de comerciales para clientes como Nike, BMW y Gatorade con directores reconocidos como Spike Lee, Guy Ritchie y Rupert Sanders. La hermosa y naturalista paleta de Hall y su poética estructura de tomas se vieron reflejadas en "The Spectacular Now," de James Ponsoldt que se llevó el 'Premio especial del jurado' en Sundance en el 2013. Para su último largometraje, Hall trabajó con el cinematógrafo ganador del Oscar y ahora director Wally Pfister en el thriller tecnológico 'Trascendence,' protagonizada por Johnny Depp, Rebecca Hall y Morgan Freeman.

El equipo de diseño de KURT AND BART (Diseñadores de vestuario) es un colectivo de colaboración creativa que nació de un encuentro casual en la Universidad de Colorado en 1983. Educados formalmente en la escena de clubes nocturnos de Nueva York en los años 80, su obsesión sartorial y sensibilidad compartida han atravesado el mundo de la moda, la música, el teatro y el cine.

En el año 2014, Kurt y Bart recibieron una nominación Guild Award por excelencia en el diseño de vestuario para una película histórica por su trabajo en el drama ganador del Oscar DALLAS BUYERS CLUB, dirigidA por Jean-Marc Vallee, protagonizada por Mathew McConaughey y Jared Leto.

STOKER, protagonizada por Nicole Kidman y Mia Wasikowska, fue una oportunidad de trabajar con el aclamado director Park Chan-wook. Su trabajo de diseño de vestuario fue nominado al Film Critics Circle de Londres por logro técnico en el 2014.

Su trabajo anterior en el cine es variado y va desde la oscura OUT OF THE FURNACE, protagonizada por Christian Bale y dirigida por Scott Cooper para Relativity, hasta el musical de danza STEP UP 3D, dirigida por Jon M. Chu para Paramount. La filmografía de Kurt y Bart incluye IT'S KIND OF A FUNNY STORY, de Ryan Fleck y Anna Boden con Zach Galifianakis y Emma Roberts, DARK HORSE, de Todd Solandz, con Mia Farrow y Selma Blair, HOWL, de Rob Epstein y Jeffrey Freidman, con James Franco y John Hamm, FIGHTING, de Dito Montiel, con Channing Tatum, PHOEBE IN WONDERLAND, de Daniel Barnz, con Elle Fanning y la aclamada SHORTBUS, de John Cameron Mitchell.

A inicios de su carrera diseñaron su propia línea de ropa llamada Design Asylum, así como vestuario para comerciales y videos musicales. Sobresalieron como equipo de diseño por su enfoque de crear estilos de moda y diseñar y fabricar prendas únicas para lograr una imagen visual. Como estilistas, Kurt y Bart han trabajado con algunos de los creadores de imagen más fuertes y más prolíficos del mundo, entre ellos, Steven Klein, Herb Ritts, Patrick Demarchelier, Matthew Rolston, Francis Lawrence, Dean Karr, Mark Seliger y Mary Ellen Mark. Han creado imágenes perdurables con íconos de la música como David Bowie, Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, Courtney Love, Pink y Britney Spears.

Kurt y Bart recientemente diseñaron los trajes para Mockingjay Partes 1 y 2 de la franquicia de Los Juegos del Hambre.

FIONA CAMPBELL WESTGATE (Productora de efectos visuales) tiene más de 14 años de experiencia como productora de efectos visuales y ha trabajado en más de 40 largometrajes. Inició trabajando en estudios de efectos visuales, donde adquirió una amplia experiencia trabajando en películas, anuncios y videos musicales antes de hacer la transición al área de producción de efectos visuales. Su multifacética experiencia le aporta a Campbell Westgate una comprensión integral de las necesidades de los realizadores y de las instalaciones requeridas para asegurar el mejor resultado posible para cada película.

A inicios de su carrera, Campbell Westgate tuvo la suerte de trabajar con el aclamado director canadiense David Cronenberg en las reconocidas películas, A History of Violence y Eastern Promises, las cuales reforzaron aún más su amor por las películas y por la industria de los efectos visuales. Fiona también ha trabajado con muchos otros directores reconocidos como John Singleton, Ang Lee, Sir Richard Attenborough y Justin Lin.

Un mes antes de embarcarse en la muy esperada adaptación del Anime Ghost in the Shell, Fiona terminó la producción de la película de acción de fantasía visualmente impresionante Dracula Untold, dirigida por Gary Shore para Universal Pictures.

Campbell Westgate es miembro del gremio de productores de América, (PGA, por sus siglas en inglés) así como de la sociedad de efectos visuales (VES, por sus siglas en inglés). Habiendo colaborado con los mejores talentos creativos de la industria, Fiona se siente honrada con la posibilidad de perseguir su sueño como productora de efectos visuales.

El Supervisor de efectos visuales de MPC, ganador del premio de la Academia, GUILLAUME ROCHERON (Supervisor de efectos visuales) comenzó su carrera en el 2000 en BUF, en Francia, donde comenzó como artista general en 3D y trabajó con The Race, Panic Room y The Matrix Reloaded. Durante su tiempo en BUF, se convirtió en uno de los miembros de más alto nivel del estudio y formó parte de muchos de los proyectos que transformaron a la compañía de ser un estudio pequeño a uno de los más grandes, exitoso y reconocidos en Francia.

Guillaume se unió a MPC en 2005 como Director Técnico Senior en las etapas de cierre deHarry Potter and the Goblet of Fire. Después de trabajar en numerosos proyectos incluyendo Batman Begins, X-Men: Last Stand, Sunshine y Elizabeth: The Golden Age como responsable de Iluminación y de desarrollo técnico de imagen, rápidamente ascendió al papel de Supervisor de CG en 10,000 BC seguida por Harry Potter and the Half Blood Prince, Shanghai, Night at the Museum 2 y GI Joe: The Rise of the Cobra.

En el 2010, Guillaume se convirtió en Supervisor de efectos visuales de MPC, quedando a cargo de los equipos para Percy Jackson and the Lighting Thief,Sucker Punch,Fast 5 y Man of Steel. En el 2013, Guillaume recibió un premio de la Academia, un BAFTA, un Critics Choice y un VES por el trabajo de MPC en la aclamada por los críticos Life of Pi, de Ang Lee.

Más recientemente, Guillaume lideró a los equipos globales de MPC para lograr la visión de Gareth Edward de 'King of the Monster's Godzilla y trabajó con el director Zack Snyder en Batman V Superman: Dawn of Justice.