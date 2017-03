Logan Wolverine: Critica: Logan

Logan Wolverine es la última entrega sobre el personaje de los X-Men que no defrauda ni en calidad ni en argumento.



Si bien la historia está bien construida, es atractiva y entretenida, no tiene el mismo impacto ni fuerza que tuvo la primer película sobre Wolverine, no sólo porque la fórmula ya está gastada, sino porque tampoco ayuda ver al personaje en su etapa final y tan demacrado físicamente. Y el ritmo tampoco es tan adrenalínico como antes.



Pero a pesar de todas estas cuestiones, el relato logra captar el interés del espectador, aunque creo que si es alguien que ve a este personaje por primera vez, no lo va a hacer con la misma intensidad que con un espectador "encariñado" con Wolverine o con los X-Men.



Un cóctel de emoción, violencia, acción y tristeza que ningún fan de esta saga se puede perder

Cintia Alviti

