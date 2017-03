Mujer Maravilla 2017, la pelicula: Sinopsis, elenco, ficha: Wonder Woman

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

"Mujer Maravilla" sacudirá los cines de todo el mundo en junio cuando Gal Gadot regrese en el papel que tiene por título la película en la genial aventura de acción del director Patty Jenkins ("Monster," "The Killing" de AMC).

Antes de ser la Mujer Maravilla era Diana, la Princesa de las Amazonas, criada en una resguardada isla paradisíaca y entrenada para ser una guerrera invencible.

Cuando un piloto estadounidense se estrella a orillas de la isla y le cuenta sobre un tremendo conflicto que se propaga en el mundo exterior, Diana deja su hogar convencida de que puede frenar la amenaza.

Al luchar junto a los hombres en una guerra para terminar con todas las guerras, Diana descubrirá sus plenos poderes…y su verdadero destino.

Patty Jenkins dirige la película con un guión de Allan Heinberg, sobre una historia de Zack Snyder & Allan Heinberg y Jason Fuchs, basado en los personajes de DC Entertainment. La Mujer Maravilla fue creada por William Moulton Marston.

La película está producida por Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder y Richard Suckle; con Stephen Jones, Geoff Johns, Wesley Coller, Jon Berg y Rebecca Roven como los productores ejecutivos.

El elenco internacional que se úne a Gadot incluye a Chris Pine (las películas de "Star Trek"), Robin Wright ("La Chica del Dragón Tatuado," "House of Cards" de Netflix), Danny Huston ("Furia de Titanes," "X-Men Origins: Wolverine"), David Thewlis (las películas de "Harry Potter", "La Teoría del Todo"), Connie Nielsen ("The Following" de FOX, "Gladiador"), Elena Anaya ("La Piel que habito"), Ewen Bremner ("Exodus: Gods and Kings," "Snowpiercer"), Lucy Davis ("Shaun of the Dead," "Better Things" de FX), Lisa Loven Kongsli (del próximo "Ashes in the Snow"), Eugene Brave Rock ("Hell on Wheels" de AMC) y Saïd Taghmaoui ("Escándalo Americano").

Se unen a Jenkins en el detrás de cámaras el director de fotografía Matthew Jensen ("Chronicle," "Los 4 Fantásticos," "Game of Thrones" de HBO), la diseñadora de producción nominada al Oscar, Aline Bonetto ("Amélie," "Amor Eterno," "Pan"), el editor premiado con un Oscar, Martin Walsh ("Chicago," "Jack Ryan: Shadow Recruit," "V de Venganza") y la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar, Lindy Hemming (la trilogía "El Caballero de la Noche," "Topsy-Turvy"). La música es del compositor Rupert Gregson-Williams ("Hacksaw Ridge," "La Leyenda de Tarzán").

Warner Bros. Pictures presenta una producción de Atlas Entertainment/Cruel y Unusual, "Mujer Maravilla."

Su distribución internacional estará a cargo de Warner Bros. Pictures, a Warner Bros. Entertainment Company.

Dirigida por Patty Jenkins.

Protagonizada por Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner y Säid Taghmaoui.

Pronto la data completa de la película