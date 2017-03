Piratas del Caribe 5 la venganza de Salazar: Sinopsis, personajes, elenco, ficha: Dead men tell no tales

SINOPSIS

Ahora, en PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR, el Capitán Jack está pasando por una mala racha y siente que los vientos de la mala fortuna soplan fuertemente en su dirección.

En ese momento, los letales marineros fantasma, liderados por el aterrador Capitán Salazar, se escapan del Triángulo del Diablo empeñados en matar a todos los piratas del mar, en particular, a Jack.

La única esperanza que tiene Jack de sobrevivir yace en el legendario Tridente de Poseidón, pero, para encontrarlo, debe formar una molesta alianza con Carina Smyth, una astrónoma brillante y hermosa, y con Henry, un joven marinero de la Marina Real.

Al timón del Dying Gull, su lastimoso barquito gastado, el Capitán Jack procura no solo revertir su reciente aluvión de mala fortuna, sino también salvar su vida del enemigo más formidable y maligno al que se haya enfrentado.

De Walt Disney Pictures y Jerry Bruckheimer Films, llega PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR, la quinta película de la icónica franquicia de películas PIRATAS DEL CARIBE. Johnny Depp vuelve a interpretar el papel por el que fue nominado al premio Óscar®: el estrafalario e intrépido antihéroe, el Capitán Jack Sparrow.

DATOS CURIOSOS

La diseñadora de vestuario Penny Rose y su equipo convirtieron un set de 6.000 m en Village Roadshow Studios en Gold Coast, Queensland (Australia) en un depósito para guardar 2.000 prendas, sombreros, zapatos y accesorios, todos acomodados meticulosamente según el nombre, el tipo, el sexo y la edad del personaje.

Para que el vestuario tuviera el aspecto antiguo adecuado, Penny Rose y su equipo usaron una variedad de técnicas innovadoras, que incluían poner las prendas junto con piedritas en una mezcladora de cemento, usar ralladores de queso para desgastarlas y, en ocasiones, ¡quemar las telas con sopletes!

La denominada "área de barcos" en Helensvale, Queensland (Australia) albergó 11 barcos, que se construyeron sobre bases con movimiento computarizado. Las personas curiosas podían vislumbrar un mástil o dos asomándose de 100 contenedores de carga apilados uno sobre el otro como ladrillos. Uno de los periódicos locales conjeturó que el objetivo de los contenedores apilados era ocultar la filmación ultrasecreta de la mirada de los fisgones. En realidad, los contenedores formaban la estructura de una tecnología extraordinaria denominada "Aircover Inflatables" -pantallas azules inflables gigantes- que, luego, el supervisor de efectos visuales Gary Brozenich y su equipo reemplazarían por el cielo y las olas. Los cuatro inventores de esta tecnología recibieron un premio especial por logros técnicos en la edición de 2016 de los premios Óscar®.

La producción empleó al menos 27 grúas denominadas "knuckleboom" (grúas con forma de jirafa para el levantamiento, la carga y el manejo hidráulicos) en el área de barcos, y una red de iluminación de 45 m de largo flotaba sobre los barcos para proporcionar la atmósfera correcta de día o, especialmente, de noche. Tres grúas telescópicas (technocrane) trabajaban todos los días con cinco cámaras montadas. En total, el área de barcos tenía entre 30 y 40 maquinarias pesadas.

El barco del Capitán Salazar, al que su arquitecto, el diseñador de producción Nigel Phelps, denominó "portero con moretones", no es nada menos que un castillo español flotante, con torrecillas y una torre fortificada en la parte trasera, cañones giratorios en la cubierta y estatuas de caballeros medievales con la armadura completa que adornan la cubierta y el exterior. Las tapas de las troneras están adornadas con cabezas de diablos con dos cuernos doradas, como guardianes siniestros, para intimidar aún más a los enemigos o a los piratas, o evidenciar la oscuridad en el corazón de su capitán. En la cubierta, tiene grandes barriles de madera: su objetivo no es dar agua ni vino a la tripulación, sino ser el peor lugar para estar encerrado.

Si bien el barco del Capitán Salazar está pensado como una creación imaginativa y no para seguir las historias náuticas estrictamente, Phelps se inspiró en diseños históricos para realizar el águila de dos cabezas que se encuentra en la enorme vela mayor. Además, los cañones de la cubierta llevan el sello de la Corona española y están adornados con dos delfines cada uno, un diseño típico de los cañones franceses y españoles del siglo XVIII.

Cuando caía la noche en Helensvale, a menudo, aparecían algunos canguros en un campo abierto justo en la parte posterior de la carpa de catering gigante para investigar curiosamente las cosas extrañas que sucedían en el vecindario.

El actor Javier Bardem permanecía de dos a tres horas en la silla de maquillaje todos los días para que le aplicaran el detallado maquillaje del aterrador Capitán Salazar. Pero para transformar a la hermosa Golshifteh Farahani en la misteriosa bruja del mar Shansa, ¡hacían falta de cuatro a cinco horas!

El departamento del diseñador de peinados principal Peter Swords King creó más de 1.000 pelucas para la película. En los días más importantes, peinaba a 700 extras y 30 actores principales, con un equipo principal de 22 personas y otras 70 en una gran carpa para proporcionar actores de fondo, dobles y luchadores. El lugar era denominado, de manera cómica, "la fábrica de salchichas".

El cabrestante del Perla Negra es el mismo que se ha visto en las encarnaciones pasadas del barco en las primeras tres películas, ¡un verdadero sobreviviente salado del mar! (Para quienes no conocen de embarcaciones, el cabrestante es un mecanismo que gira para que una cuerda o un cable pueda enrollarse alrededor de él y mover o levantar grandes pesos, como el ancla de un barco).

En la secuencia de la guillotina en la plaza de ejecución, ¡las dos cabezas que se desprendieron de los cuerpos de sus exdueños eran imitaciones de las de los directores Joachim Rønning y Espen Sandberg!

En Hastings Point, justo frente a la frontera de Queensland en Nueva Gales del Sur, el día de filmación comenzaba con hermosas danzas de bienvenida que los miembros del clan goobjingburra de los bundjalung, cuidadores de esa tierra por miles de años, realizaban para el elenco y el equipo.

La graciosísima secuencia de la "boda de apuro" filmada en Hastings Point se convirtió en un verdadero asunto familiar para Stephen Graham (Scrum) porque los realizadores le pidieron a su esposa, Hannah Walters -una talentosa actriz por mérito propio- que interpretara a la no tan tímida prometida del Capitán Jack, Beatrice Kelly. Los dos hijos vivaces y adorables de Graham y Walters, Alfie y Grace, interpretaron a los dos hijos de Beatrice. Y los talentosos Departamentos de Peinado y Maquillaje tuvieron la responsabilidad de que el atractivo clan Graham/Walters se viera lo menos atractivo posible.

Para el ganador del Óscar® Javier Bardem, interpretar el papel del Capitán Salazar fue, de alguna manera, una cuestión familiar. La esposa de Bardem, Penélope Cruz, protagonizó la película anterior de la saga, PIRATAS DEL CARIBE: NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS, y Bardem visitaba ese set con frecuencia.

El último día de filmación de Javier Bardem, él y los marineros fantasma hicieron repentinamente una coreografía grupal tipo flashmob de "Macarena" en el set de la tumba de Poseidón en el escenario 8 de Village Roadshow Studios; una manera alegre de celebrar sus meses de trabajo en la película.

El actor español Juan Carlos Vellido es el único actor acreditado que interpretó a dos personajes distintos en dos películas de la saga diferentes: se lo vio en el papel de capitán español en PIRATAS DEL CARIBE: NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS y, ahora, interpreta a Lesaro, el leal teniente del capitán Salazar.

El 27 de mayo de 2015, los integrantes australianos del equipo se vieron divididos entre seguidores de los burdeos de Queensland y de los azules de Nueva Gales del Sur en el histórico partido de rugby que se jugó esa noche. Usaron los colores de sus equipos en la vestimenta, con botones, lazos, pañuelos y sombreros de todo tipo, y lanzaron amenazas un poco en serio y un poco en broma. También se armó una pantalla gigante en el depósito exterior de Village Roadshow Studios que se proyectaba a un lado de un camión de producción.

Hubo 88 versiones del preciado diario de Carina Smyth antes de que se decidiera usar el que se ve en la película. Las tapas son de cuero, y el aspecto envejecido de las páginas se logró con un método interesante: ¡mojarlas en café!

La botella de ron de utilería del Capitán Jack Sparrow es, en realidad, una botella de Inglaterra del siglo XVIII. Además, muchas de las sombrillas de la película fueron hechas por una anciana pequeñita y septuagenaria de Brisbane, una de las últimas personas del mundo que hacen esas artesanías.

Para crear un solo atuendo para la bruja del mar Shansa, papel interpretado por Golshifteh Farahani, fue necesario que 42 personas trabajaran 15 horas al día durante una semana.

El día de filmación del truco de la guillotina giratoria en la plaza de ejecución, cayeron varios centímetros de lluvia en el set de San Martín. Para mantener el suelo seco para la filmación, el equipo de campo colocó 30 toneladas de arena.

Cuando los integrantes del equipo de PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR filmaron en la selva densa de Tamborine Mountain, tuvieron que llevar cascos para protegerse contra los frijoles negros notablemente pesados que caían de los árboles antiguos. El equipo australiano, con mucha ironía, le dijo a sus colegas estadounidenses y de otros países que, en realidad, eran para los "osos caedores", míticos marsupiales monstruosos que parecen grandes koalas carnívoros, los que, supuestamente, caen desde las copas de árboles altos sobre las cabezas de víctimas desprevenidas.

La enorme operación logística para la filmación en las islas Whitsunday requirió 60 camiones. Estos recorrieron 1.400 km desde la base de la producción en Gold Coast, viajaron por carretera y en barcaza 40 minutos desde el continente hasta la isla Hamilton -uno de los lugares de filmación- y, luego, hicieron otro viaje en barcaza de una hora y media hasta las islas donde estaba filmando la compañía.

Cuando el equipo de PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR filmó en la playa Whitehaven en las islas Whitsunday, hubo condiciones climáticas y de marea inusuales que crearon una situación en la que tanto los actores como el equipo tuvieron que salir de las lanchas de desembarco como si fuera una invasión militar, metidos en el agua hasta la cintura, el pecho o el cuello -según la altura de cada uno- con ropa de calle. ¡Nadie esperaba llegar nadando al trabajo ese día!

Inmediatamente después de terminar los 93 días de rodaje en Australia, un sistema de tormentas que se instaló sobre las islas Whitsunday, el último lugar de filmación de la compañía, obligó a cancelar todos los vuelos desde la diminuta pista de aterrizaje de la isla Hamilton. Más de 200 integrantes del elenco y del equipo tuvieron que atravesar las aguas turbulentas en ferry desde el canal Whitsunday hasta el continente australiano, conducir más de dos horas hasta la ciudad de Mackay y, luego, viajar en avión a sus respectivos hogares.

DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES

CAPITÁN JACK SPARROW

(Johnny Depp)

El pirata con rastas, adornado con anillos y brazaletes, de dudosa moralidad e higiene personal, es para algunos el mejor pirata de la historia y para otros, el peor. Con su amado barco Perla Negra todavía encerrado en una botella y con una muy mala racha, el Capitán Jack está a punto de enfrentarse a circunstancias incluso más nefastas, que harán que necesite todas sus artimañas para sobrevivir cuando lo persiga su enemigo más terrible hasta el momento: el fantasmal Capitán Salazar.

CAPITÁN SALAZAR

(Javier Bardem)

El aterrador Capitán Salazar, al timón de su barco, el temido La Sigilosa María, es conocido como "El Matador Del Mar". Con su temible tripulación de marineros fantasma, Salazar elimina piratas del Caribe con una ferocidad demoníaca -no solo por su lealtad a la Corona española, sino también por una venganza particular con un pirata en particular-, pero siempre deja a un hombre con vida para que cuente la aterradora historia.

HENRY

(Brenton Thwaites)

Henry es un joven marinero de la Marina Real, vivaz y apuesto, que navega por los mares buscando desesperadamente el Tridente de Poseidón, el único objeto que puede liberar a su padre de una maldición eterna.

CARINA SMYTH

(Kaya Scodelario)

Carina es una joven astrónoma y matemática brillante y tenaz; su belleza es superada solo por su inteligencia y fortaleza. En lugar de espadas o dagas, su "arma" es el diario de Galileo, que le dejó su padre, a quien nunca conoció. Este libro es una guía de las estrellas que puede convertirse en un medio para obtener el mayor tesoro de todos… uno que lleva consigo todo el poder del mar.

GIBBS

(Kevin R. McNally)

El Sr. Gibbs es el primer oficial del capitán Jack Sparrow. Siempre es leal… excepto cuando no lo es, pero igualmente se puede contar con él para que se lance valientemente hacia una pelea (en especial, si lo beneficia) o para que sea el primero en encontrar el ron.

SHANSA

(Golshifteh Farahani)

Shansa es una bruja del mar misteriosa y poderosa, dotada con asombrosas capacidades. A menudo, piratas y marineros por igual la convocan para ayudar a cambiar la marea en contra de sus enemigos.

SCARFIELD

(David Wenham)

Scarfield, con alma de sargento militar, es implacable en su determinación de cumplir con sus órdenes al pie de la letra, incluso -o especialmente- si eso significa ejecutar enemigos.

SCRUM

(Stephen Graham)

Si los hombres se midieran por su inteligencia, Scrum sería incluso más minúsculo de lo que es. Scrum difícilmente sea la espada más afilada, pero compensa su lado tonto con un talento nato para la música… y la falsedad.

CAPITÁN HECTOR BARBOSSA

(Geoffrey Rush)

A diferencia de su colega pirata, el Capitán Jack Sparrow, el Capitán Barbossa ha estado disfrutando de las bondades de un imperio creciente de piratería, ya que adquirió barco El Venganza de la Reina Ana y una espada poderosa del vencido Barba Negra. El astuto Barbossa, que es un maestro de las apuestas y de la negociación, así como un espadachín poderoso, ahora se encuentra en una peligrosa alianza para buscar el Tridente de Poseidón.

En esta nueva aventura, se unirán a Depp los ganadores del Óscar® Javier Bardem y Geoffrey Rush, así como nuevos miembros del elenco y los ya conocidos por los fanáticos de la saga.

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR cuenta con la producción de Jerry Bruckheimer y la dirección de Joachim Rønning y Espen Sandberg. Es una divertidísima historia nueva de alta mar llena de los elementos de fantasía, humor y acción que generaron un fenómeno internacional durante los últimos 13 años.

El lanzamiento de PIRATAS DEL CARIBE: LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA en 2003 marcó el inicio de la franquicia más exitosa de Jerry Bruckheimer y una de las sagas más exitosas de la historia de Disney Studios. La serie de films se convertiría en un fenómeno que cambiaría las reglas del juego, modificaría la cultura, estimularía el espíritu de la época y haría historia. Y, luego de la primera película, vinieron PIRATAS DEL CARIBE: EL COFRE DE LA MUERTE (2006), PIRATAS DEL CARIBE: EN EL FIN DEL MUNDO (2007) y PIRATAS DEL CARIBE: NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS (2011).

En conjunto, estas cuatro películas han recaudado más de USD 3.700 millones en la taquilla mundial, pero, lo que es más importante, han inspirado y encantado a público de todas las edades y de todo el mundo.

CAPITANES AL TIMÓN

Cuando Jerry Bruckheimer y Disney estuvieron listos para involucrarse de lleno en la realización de la próxima película de PIRATAS DEL CARIBE, comenzaron a buscar una nueva historia que llevara la serie un poco más allá sin perder de vista los elementos de fantasía, acción, comedia y supernaturales que habían hecho un furor de la primera película.

Con el tiempo, la búsqueda los llevó hacia el guionista veterano Jeff Nathanson y, mientras él estaba ocupado dando vida a la visión de los realizadores y el espíritu de la nueva aventura, comenzó la búsqueda seria de un director. Finalmente, los realizadores encontraron a los directores perfectos para la película: el equipo de los noruegos Joachim Rønning y Espen Sandberg. El dúo de directores es conocido por haber impresionado al público internacional con "Kon-Tiki", la épica historia verdadera de exploración del océano nominada al premio Óscar®, que fue seguida por la miniserie de Netflix muy aclamada y masiva "Marco Polo".

Para los directores, la oportunidad de ser parte de la franquicia de PIRATAS DEL CARIBE fue un sueño hecho realidad. "Es el tipo de película con el que crecimos y que nos encanta", afirma Sandberg. "Esa combinación de aventura, acción y comedia es lo que siempre nos encantó de las grandes películas estadounidenses".

"Las películas de 'Piratas' me recuerdan al tipo de películas que me inspiraron a convertirme en cineasta cuando era niño. Ahora que tengo hijos, es fantástico hacer una película que ellos también puedan mirar. Es una verdadera película familiar", confiesa Rønning.

"Sabíamos que intentar hacer algo original con la quinta parte iba a ser un desafío, pero eso era importante para nosotros", continúa Rønning. Y Sandberg agrega: "Creo que volvimos en gran parte a la primera película cuando comenzamos esto. Es una franquicia increíble y una gran responsabilidad para nosotros. Hay tantos fanáticos en todo el mundo, y nosotros también éramos fanáticos que miraban las películas en Noruega".

TODOS A CUBIERTA

Bruckheimer, Rønning y Sandberg comenzaron a convocar a los miembros del elenco, tanto nuevos como conocidos. Además de Johnny Depp, que retoma el papel favorito de los fanáticos del despreocupado Jack Sparrow, el tesoro nacional de Australia, Geoffrey Rush, regresa como el Capitán Barbossa, que ahora comanda la embarcación del difunto Barba Negra y literalmente se sienta sobre un enorme botín. Kevin J. McNally, que aparece en las cinco películas, interpreta nuevamente al primer oficial de Jack, Joshamee Gibbs, quien cuenta historias fantásticas y conoce bien la botella de ron; Stephen Graham interpreta al encantadoramente tonto Scrum; Martin Klebba es el minúsculo y belicoso Marty; Giles New y Angus Barnett interpretan a Murtogg y a Mullroy (que dejaron de ser soldados y pasaron a ser pirata); y el incontrolable mono Jack, el querido compañero de Barbossa (aunque al Capitán Jack le desagrada mucho), es interpretado por los talentosos monos capuchinos de garganta blanca Pablo y Chiquita.

También se embarca por primera vez un grupo de actores verdaderamente extraordinario encabezado por el ganador del premio Óscar® Javier Bardem, quien aportó su estilo intrépido e implacablemente experimental para crear un antagonista multidimensional para el Capitán Jack, el aterrador Capitán Salazar, conocido como "El Matador Del Mar". Con su tripulación fantasma, Salazar elimina piratas del Caribe con una ferocidad demoníaca -no solo por su lealtad a la Corona española, sino también por una venganza particular con un pirata en particular.

Dos de los artistas jóvenes más talentosos del cine actual se unen a él. El australiano Brenton Thwaites, que había impresionado a los realizadores en películas como "The Giver" y "Son of a Gun", fue elegido para el papel de Henry, un joven marinero de la Marina Real que busca enérgicamente salvar a un padre, que casi no conoce, de un destino terrible. Para Thwaites, la emoción de ser elegido para LA VENGANZA DE SALAZAR se vio acentuada por el hecho de que todavía era un niño cuando se lanzó la primera película y de que es fanático de la saga desde ese entonces.

La inglesa Kaya Scodelario, que logró la fama en la serie televisiva "Skins" y pasó a interpretar papeles más importantes en cine, interpreta a Carina, una joven astrónoma y matemática tenaz, cuya belleza es superada solo por su inteligencia y fortaleza.

Otros actores que se incorporaron al elenco incluyen a la actriz iraní aclamada internacionalmente Golshifteh Farahani en el papel de Shansa, una bruja del mar misteriosa y poderosa, y al actor veterano de Australia David Wenham en el papel de Scarfield.

¡LEVAR ANCLAS Y HACERSE A LA MAR!

Cuando los encargados de producción de LA VENGANZA DE SALAZAR decidieron llevar PIRATAS DEL CARIBE a aguas misteriosas, el viaje del Big Ben a los canguros sería corto. Después de explorar numerosos lugares de filmación internacionales, la producción decidió establecer la base en el paraíso turístico Gold Coast, en el estado de Queensland, en la costa este de Australia. La quinta película de la ahora legendaria ssaga, PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR, comenzó su filmación allí el 16 de febrero de 2015.

A lo largo de la filmación, la producción echó anclas en muchos otros lugares alrededor de la costa australiana, en particular, Moreton Bay, la reserva Lennox Headland, Hastings Point, Tamborine Mountain y las famosas islas Whitsunday, antes de atracar en Vancouver, Columbia Británica, para los últimos 13 días de filmación.

La filmación de LA VENGANZA DE SALAZAR fue otro estudio de cómo una cantidad enorme y diversa de personas de todo tipo se reúnen en un esfuerzo colectivo para, de alguna manera, ir más allá del tiempo y de la marea, lo que hace que lo intangible se vuelva tangible, y lo imposible, posible.

El diseñador de producción Nigel Phelps, que había creado los descomunales y meticulosamente detallados sets y barcos para la producción de Bruckheimer "Pearl Harbor", se enfrentó a una tarea igual de abrumadora en LA VENGANZA DE SALAZAR: diseñar y construir una gran cantidad de entornos. Estos incluyeron desde una aldea entera del Caribe y la tumba de un dios en el suelo marino hasta trece barcos (algunos de casi 50 metros de largo), que incluían reconstrucciones completas del Perla Negra y del barco El Venganza de la Reina Ana (el "castillo flotante" del Capitán Salazar), el imponente galeón La Sigilosa María en sus versiones antes y después de ser un barco fantasma, y navíos de línea británicos, embarcaciones piratas y el encantadoramente patético y dilapidado Dying Gull, que el Capitán Jack comanda porque no tiene ninguna otra embarcación disponible en este momento. Phelps observa: "Lo principal es que uno quiere respetar lo que sucedió en las películas anteriores, que se veían fantásticas, pero también renovarlo e intentar llevar a la pantalla imágenes nunca vistas".

Para filmar en los barcos, la producción utilizó su amplia "área de barcos". Esta contenía barcos casi de tamaño real montados sobre plataformas giratorias y cardanes computarizados y sofisticados que desarrolló el supervisor de efectos especiales John Frazier (quien ganó el premio Óscar® múltiples veces). Con dos configuraciones de barcos, versiones de 33 m y de 39 m, y con el mismo chasis y carro por debajo, el diseñador de producción Nigel Phelps y su equipo crearon más de diez barcos diferentes sobre ellos.

Por quinta vez en una película de PIRATAS DEL CARIBE, la formidable Penny Rose creó miles de prendas de vestuario, con su firme atención a los detalles para que todas las personas en pantalla tuvieran un aspecto acorde al período, sin importar cuán grande fuera el papel.

Rose llevó a 30 vestuaristas australianos a su Departamento, la mayoría del mundo de la ópera y el teatro, respaldados por un verdadero ejército de vestuaristas, artistas textiles, encargados de acabado de arte, cortadores, tintoreros, costureros y cadetes o asistentes. Rose y su compañía ocuparon todo un set de 1400-1800 m2 en Village Roadshow Studios, que también sirvió de depósito para las más de 2000 prendas, sombreros, zapatos y accesorios acomodados meticulosamente según el nombre, el tipo, el sexo y la edad del personaje.

¡NOS GUSTA LA VIDA DE PIRATA!

Cuando PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR se estrene en mayo, el público será transportado nuevamente al mundo colorido, lleno de travesuras y reconfortante de los piratas más escandalosos que hayan navegado los siete mares. A través de la visión de los talentosos realizadores y el extraordinario elenco, la película promete brindar una aventura cinematográfica sin igual.

Como dice el director Joachim Rønning: "Queríamos hacer la mejor película de 'Piratas' que haya existido. Queríamos crear diversión, acción espectacular, una película épica con un núcleo emotivo muy fuerte y personajes grandiosos. Hace años que estamos trabajando duro para ser fieles a la primera película y, a la vez, hacer que 'La venganza de Salazar' se sienta fresca y nueva. Ahora depende del público ver si lo logramos".

"Cuando hicimos la primera película, solo podríamos haber soñado que estábamos creando algo que nos llevaría tan lejos", comenta Jerry Bruckheimer. "Ha sido un privilegio tan grande, y se lo debemos no solo a los fantásticos artistas y artesanos delante y detrás de las cámaras que trabajaron en las películas de 'Piratas del Caribe', sino también al público de todo el mundo que aceptó estas películas. Lo único que hemos querido realmente es entretenerlos, llevarlos hacia un mundo diferente por unas horas, y no sabíamos que los llevaríamos a ese mundo durante casi quince años".

Bruckheimer agrega riéndose: "¡Supongo que a todos nos gusta la vida de pirata!".

Además de Johnny Depp, quien actuó recientemente en Animales fantásticos y dónde encontrarlos y en ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO, de Disney, PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR cuenta con las actuaciones del ganador del premio de la Óscar® Javier Bardem (No Country for Old Men, 007: Operación Skyfall), Brenton Thwaites (The Giver, MALÉFICA), Kaya Scodelario (The Maze Runner y The King's Daughter, que se estrenará próximamente), Kevin R. McNally (saga de PIRATAS DEL CARIBE, Macbeth Unhinged), Golshifteh Farahani (Paterson, Body of Lies), David Wenham (Lion, 300: Rise of an Empire), Stephen Graham (saga de PIRATAS DEL CARIBE, Gangs of New York) y el ganador del premio Óscar® Geoffrey Rush (El discurso del rey, saga de PIRATAS DEL CARIBE).

Jeff Nathanson se encargó del guion de la nueva aventura (Atrápame si puedes, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal). Y la producción ejecutiva está a cargo de Mike Stenson; Chad Oman; Joe Caracciolo, Jr.; Terry Rossio; y Brigham Taylor.