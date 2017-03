Power Rangers 2017, la pelicula: Sinopsis, personajes, elenco, ficha: Power Rangers

SINOPSIS

Cinco jóvenes estudiantes comunes y corrientes tienen que convertirse en extraordinarios cuando descubran que no sólo su pequeña ciudad, Angel Grove, sino todo el mundo está al borde de la extinción por una amenaza alienígena.

Elegidos por el destino, los cinco chicos son los únicos que pueden salvar el planeta y para lograrlo tendrán que superar sus diferencias y unirse como los Power Rangers antes de que sea demasiado tarde.

En 1984, de negocios en Japón, el productor Haim Saban se vio hipnotizado por un popular programa televisivo de actores humanos titulado Super Sentai.

"Veía a estos cinco muchachos vestidos de spandex luchar contra monstruos de hule y me enamoré", recuerda Saban. Dio con los dueños del programa y se agenció los derechos mundiales fuera de Asia. Cuando se estrenó el programa en 1993, llegó a ser el programa de barra infantil más visto de Estados Unidos. Más aún, se convirtió en un fenómeno cultural en todo el globo.

"Fue uno de los primeros programas de superhéroes multiétnicos y también uno de los primeros en sacar súper heroínas", comenta Saban. "Verdaderamente tocó una fibra y, desde entonces, ha estado al aire en más de 150 países."

Hoy una nueva película basada en el programa, Saban's Power Rangers, replantea a los Power Rangers como cinco adolescentes de secundaria comunes y corrientes que se descubren poseedores de súper poderes únicos y deben unir sus fuerzas para salvar el mundo.

Dada la nutrida y fervorosa base de fans de los Power Rangers, los cineastas sabían que tenían que cumplir con una cinta que satisficiera por igual a los devotos de siempre y a los que recién conocían la franquicia.

"En momento de su lanzamiento original, la serie conquistó un público global enorme que no ha dejado de crecer y ha abarcado más de una generación los últimos 23 años", comenta Brian Casentini, productor de Saban. "Nosotros queremos a nuestros fans tanto como ellos quieren a la franquicia y por eso, al ir preparando el guión de la película, nos aseguramos de serle fieles a los personajes originales de los Mighty Morphin Power Rangers, pero agregándole a cada uno más dimensiones."

El director de la cinta, Dean Israelite, veía los Mighty Morphin Power Rangers de chico en Sudáfrica. "Allá se convirtió en un fenómeno, igual que en todo el mundo", cuenta. "Lo que más recuerdo es cómo el programa te hacía sentir muy capaz. Cuando se anunció que este proyecto iba a replantear el programa, me entusiasmé muchísimo. Sabía que si podía captar lo que hacía sentir el original, sería una aventura increíble."

La fidelidad al espíritu de la serie de televisión ha sido fundamental en cada decisión del equipo de producción, afirma Israelite. "Nosotros estamos aquí gracias a los fans que han sostenido la serie 23 años. Es imperativo que ellos salgan de ver esta película sintiendo que hemos captado lo que les encanta -y nos encanta- de la serie y le hemos dado vida de un modo contemporáneo sin dejar de respetar su mitología."

Para interpretar los icónicos papeles, los cineastas reunieron a un elenco diverso de jóvenes estrellas en ascenso que tienen mucho en común con sus personajes y con sus predecesores en los papeles, precisa el director.

"El reparto encarna el espíritu de los Rangers originales y quiénes eran", observa. "El actor australiano Dacre Montgomery, que interpreta a Jason, el Ranger Rojo, es un muchacho que en la vida real es muy concienzudo y se sabe concentrar. Es impresionante. Es un líder nato. Desde antes de que se conocieran todos los actores, él era el único que se aseguraba de que todos se coordinaran porque todos eran de distintas partes del mundo.

La actriz y cantante británica Naomi Scott da vida a Kimberly, la Ranger Rosa. "Es una líder del grupo por derecho propio y es una actriz de mucha escuela y de mucho oficio que le aporta al personaje una profundidad y una humanidad que, creo, entusiasmará al público", asevera Israelite. "Lo que me enorgullece es que esta no es una película donde la protagonista esté en función del protagonista. Es un ser con heridas y complejidades que emprende su propia travesía importante en la película."

El estadounidense R.J. Cycler, que hace de Billy el Ranger Azul, le aporta al papel una personalidad y una capacidad actoral distintivas, según el director. "Él le pone su propio sabor a cada momento del guión y, lo más importante, son contagiosos su singular sentido del humor y su corazón."

Becky G, que sale como Trini, la Ranger Amarilla, proviene del sur de California. "Tiene sus propias filosofías de la vida, muy como el personaje original. Será tan callada como la Trini original, pero por debajo de todo eso es una fiera. Tiene una presencia de una fuerza increíble en todo lo que hace."

"Y además está Ludi Lin, que interpreta a Zack, el Ranger Negro", continúa Israelite. "Ludi ha llevado una vida aventurera; te puede decir que ha vivido en el mundo y en qué problemas ha sabido embrollarse para luego zafarse. Personifica el espíritu indómito que tuvo y debe tener Zack. No hay ninguna dificultad emocional o acrobacia física que amedrente a Ludi y yo pienso que esa valentía engloba al personaje original a la perfección."

Además de los estimulantes elementos de acción súper heroica y la camaradería contagiosa de los Power Rangers, en la película se resaltan problemas interpersonales con los que batallan los adolescentes y con los que todos nos podemos identificar, puntualiza el productor Marty Bowen.

"No todos somos capitán del equipo de futbol ni presidentes de salón de clases ni los de mejores calificaciones ni los más guapos. Los demás no encajamos en esas categorías, tenemos dificultades, tenemos problemas con nuestros padres, con nuestras amistades y a veces nos sentimos ajenos. Por eso, aunque la historia se aboca a lo divertido de que un grupo de muchachos de preparatoria sean superhéroes con sus amigos; también quisimos ponerle a eso el contrapeso de algunas de las realidades de la adolescencia de hoy. Yo pienso que eso es lo que le da una humanidad auténtica a esta película."

"Pero en lo central, Saban's Power Rangers es una aventura vibrante", dice Israelite.

"Emprendemos con estos muchachos una odisea fantástica que les permite madurar de maneras llenas de significado y profundidad, pero además la pasan muy bien e igual la pasará el público."

DESCRIPCIONES DE PERSONAJES: POWER RANGERS

. Jason, el Ranger Rojo (DACRE MONTGOMERY) fue leyenda del futbol americano en su pueblo de Angel Grove hasta que cometió un fatídico error. Cuando conocemos a Jason, no ha logrado salir adelante de lo acontecido y no atina a encontrarse a sí mismo, pero pronto le llega la oportunidad de encabezar un nuevo equipo formado por un grupo inverosímil de superhéroes adolescentes y debe hallar en sí mismo la capacidad de estar a la altura.

. Kimberly, la Ranger Rosa (NAOMI SCOTT) era la monarca reinante de la Preparatoria de Angel Grove pero, hoy exiliada del grupito de las populares, no atina a encontrar su identidad. Tiene una nueva actitud atrevida de rebelde sin causa, pero es una máscara para ocultar un secreto que la hace sentir profundamente vulnerable.

. Billy, el Ranger Azul (RJ CYLER) siempre ha batallado para poder comunicarse e interactuar en lo social. Listo y tierno, es el más puro de corazón del grupo. Bill, la verdad, nunca ha tenido amigos, así que dar con adolescentes con los que se sienta a gusto es muy importante y pronto empieza a relacionarse con la gente como nunca antes había podido.

. Trini, la Ranger Amarilla (BECKY G) es misteriosa pero brillantísima. Como sus padres se mudan seguido por cuestiones de trabajo, es perpetuamente la nueva en cualquier escuela. Una solitaria que acepta su condición, Trini es autosuficiente y contemplativa, pero siempre atenta a lo que pasa. Lo único que quiere es encontrar su propio grupito de amigos, pero jamás lo podrá reconocer, y mucho menos ante sí misma.

. Zack, el Ranger Negro (LUDI LIN) es muy fanfarrón y gusta de pavonearse. Es recio y fresco por fuera, pero tiene muchas capas por debajo de su apariencia de arrojo sin miedo. Zack adora pregonar de todo sobre él mismo, menos la verdad, por lo que se siente profundamente inferior a todos sus compañeros.

SOBRE EL PRODUCTOR

HAIM SABAN (Productor/Creador) es el creador y productor del fenómeno de los Power Rangers, que debutó en la televisión estadounidense en 1993. Dos décadas más tarde, la marca no deja de ser un fenómeno global, no sólo como uno de los productos de juguetes de acción para niños de mayor venta en Estados Unidos sino además en su 23ª temporada en ese país (donde se transmite en Nickelodeon a diario), y mundialmente es uno de los programas de acción para niños de mayor duración y mayor audiencia de la historia de la televisión.

Originario de Alejandría, Egipto, Saban migró a Israel a los 12 años de edad, estudió agricultura y cumplió con su servicio militar en la Fuerza de Defensa de Israel. En Israel construyó el principal negocio de promoción de turismo de ese país. En 1975, por la guerra de Yom Kippur, se fue a vivir a Francia. Ahí estableció una disquera independiente que pronto catapultó a los primeros lugares de la industria europea, vendiendo más de 18 millones de discos en un lapso de ocho años.

Buscando aprovechar su éxito en la industria de la música en Europa, Saban se mudó en 1983 a Los Ángeles, donde lanzó una cadena de estudios de grabación que pronto se convirtió en la principal abastecedora de música para la televisión. Incursionó en la producción de televisión en 1988 al constituir Saban Entertainment, empresa internacional de televisión, producción, distribución y comercialización. La compañía produjo varios grandes éxitos, como "The X-Men" y muchos otros programas y productos desarrollados en torno a personajes de Marvel Comics.

Notablemente, con la orientación de Saban, la organización llevó a Estados Unidos el programa "Mighty Morphin Power Rangers", que pronto llegó a fenómeno mundial.

En 1997, la alianza Saban-Fox adquirió el Fox Family Channel, un canal de cable totalmente distribuido que llegaba a 81 millones de viviendas. Esta alianza se estructuró bajo la égida de Fox Family Worldwide, que abarcó Fox Family Channel, Fox Kids Network, Saban Entertainment y Fox Kids International Network, una empresa con sede en Europa y cotizada en bolsa con canales vía cable y satélite que llegan a 53 países de Europa y el Cercano Oriente. Juntos ofrecieron una amplitud y diversidad sin paralelo en programación (6,500 negativos) y una plataforma extraordinaria de distribución global que llega a más de 250 millones de viviendas en todo el mundo.

Saban y Murdoch vendieron Fox Family Worldwide a The Walt Disney Company el 24 de octubre de 2001. El acuerdo, encabezado por Saban, fue notorio como la mayor operación financiera en efectivo realizada por un solo individuo en la historia de Hollywood. Poco después, Saban creaba el Saban Capital Group (SCG).

En 2003, el SCG encabezó a un grupo de inversionistas que adquirió un interés mayoritario en ProSiebenSat.1 Media, el mayor grupo de radiodifusión de Alemania. Saban se desempeñó como presidente del Consejo Supervisor de ProSiebenSat.1. SCG vendió el interés mayoritario del grupo en la empresa en 2007 a las sociedades privadas de inversión de capital KKR y Permira.

En 2005, SCG se alió a Apax Partners y Arkin Communications para adquirir un interés mayoritario en Bezeq The Israel Telecommunication Corp., Ltd., como parte de la privatización gubernamental de la empresa. Dos años más tarde, SCG se alió con un grupo de inversionistas para adquirir Univision Communications Inc., la principal empresa de medios en idioma español de Estados Unidos, con el canal de televisión número uno en idioma español.

La apasionada devoción de Saban por la filantropía y la política refleja tanto su gran amplitud de intereses como su compromiso con una sólida relación entre Estados Unidos e Israel. Saban y su esposa Cheryl constituyeron en 1999 la Saban Family Foundation, que financia programas médicos, infantiles y de educación como el Hospital Infantil de Los Ángeles, el Hospital Infantil Soroka de Israel, el Instituto de Cancerología John Wayne, el Fondo de Cine y Televisión (Motion Picture and Television Fund), los Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel, la Fundación Estadounidense Pro Educación de Israel (American Israel Education Foundation), la Fundación William Jefferson Clinton y los Amigos Unidos de los Niños (United Friends of the Children). En 2002, Saban fundó el Centro Saban de Política del Cercano Oriente y la Brookings Institution, cuyo Consejo Asesor Internacional actualmente preside.

La familia Saban figura en la lista de los 50 filántropos más generosos de Estados Unidos de la revista BusinessWeek. Su fortuna es de las 200 más cuantiosas del mundo según la revista Forbes.





REPARTO:

Bryan Cranston - Zordon

Elizabeth Banks - Rita Repulsa

David Denman - Sam Scott

RJ Cyler - Billy Cranston / The Blue Ranger

Naomi Scott - Kimberly Hart / The Pink Ranger

Ludi Lin - Zack Taylor / The Black Ranger

Dacre Montgomery - Jason Lee Scott / The Red Ranger

Becky G. - Trini / The Yellow Ranger

FICHA TÉCNICA:

Director Dean Israelite

Guionista Haim Saban | Shuki Levy | Ashley Miller | Zack Stentz

John Gatins | Matt Sazama | Burk Sharpless | Max Landis

Productor Marty Bowen | Brian Casentini | Wyck Godfrey | Haim Saban

Música Brian Tyler

Fotografía Matthew J. Lloyd