Chips Patrulla motorizada recargada: Critica: Chips

Chips, Patrulla motorizada recargada, es una comedia que divertirá mucho más a los jóvenes o a aquellos que no hayan visto la serie, que a los espectadores fanáticos de la misma o que la veían en la década del 70.



Esta película es una mezcla de humor zafado con gags y chistes tontos, dando por resultado un producto eficaz por momentos y un tanto bobito por otros, pero sin lograr en su totalidad una comedia cien por ciento satisfactoria.



Los que nunca vieron la serie, si son amantes del humor ligero, se van a divertir ya que no tienen nada con que compararla, pero tal como dije al comienzo, los que si la vieron más que seguro se van a sentir defraudados, ya que la parodia o sátira no está muy bien lograda, aunque serán recompensados por unos minutos gracias a un cameo.



Nada nuevo bajo el sol, pero, a pesar de todo, bastante pasable.

Cintia Alviti

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data