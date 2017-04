El idolo: Sinopsis, elenco, ficha: Ya tayr el tayer; The Idol

SINOPSIS

Mohammad (Tawfeek Barhom: "Mis hijos" (2014) y "Enas Allos Kosmos" (2015)), un chico de Gaza, sueña con cantar en el teatro de la ópera de El Cairo y que todo el mundo oiga su voz.

De algún modo, logra escapar de su ciudad y llegar a las audiciones para Arab Idol, el popular concurso de talentos de televisión. A medida que va avanzando para llegar a las rondas finales de la competición, deberá afrontar sus propios miedos y asumir el control de su destino para traer esperanza y felicidad a toda una región. Mohammad ha emprendido el viaje de su vida, aquel que nos mostrará cómo el sueño de un chico puede convertirse en el de todos los habitantes de un pueblo, gracias a su valor y sus ansias de superación.

En EL ÍDOLO, el director intenta darnos una imagen de Gaza completamente diferente a lo que estamos acostumbrados.

Esta es una historia increíble y casi milagrosa, y está basada en un hecho real, un factor que refuerza todos sus ingredientes y que le confiere un considerable valor humano. Está impregnada de un enorme coraje y es un canto de esperanza a un pueblo, el palestino, que vive encorsetado en un escenario marcado por la violencia y la humillación.

En sus calles y casas ni siquiera los niños pueden disfrutar de su inocencia y de un mínimo de felicidad. Es el año 2005 y Mohammed y su hermana Nour pretenden formar, junto a dos amigos, una banda musical para actuar en las bodas y obtener algún dinero. Nour tiene una voz preciosa que intenta cuidar para hacer realidad algún día su sueño de participar en un célebre concurso musical, el "Arab idol", que es el programa de televisión de mayor éxito del mundo árabe.

Luego de una tragedia, la trama da un salto a 2012 cuando un Mohammed ya mayor de edad recupera la confianza en sus virtudes para la canción.

Con 23 años, emprende el viaje más importante de su vida. Cuando por fin logra entrar al concurso, se dispone a cantar 'Ali al-kufiyya', un himno nacionalista, para reclamar la unión entre las dos principales facciones palestinas: Hamas y Fatah.

Su gesto fue reconocido por la ONU, que lo nombra embajador de buena voluntad de su agencia para los refugiados palestinos. El director Hany Abu-Assad recuerda lo que le dijo el auténtico Mohammad Assaf al ver el film: "El 80 por ciento es real, y el otro 20 es ficción. Pero ese 20 por ciento explica mucho mejor lo que ocurrió que la propia realidad".

SOBRE EL DIRECTOR

Hany Abu-Assad (Nazaret, Israel, 11 de octubre de 1961) es un realizador holandés-palestino que ingresó al mundo del cine como productor. En 1990 creó la Ayloul Film Productions. En 1998 dirigió su primer film, "Het 14de kippetje" (El pollito 14), con guion del escritor Arnon Grunberg. Después dirigió "Nazareth 2000" (2000) y "Al-Quds fī yawm ājar" (Otro día en Jerusalén) que se presentó en varios festivales internacionales con el título "Rana's Wedding" (La boda de Rana) (2002). Produjo también una película documental, "Ford Transit", cuya acción se situaba en los Territorios Palestinos, y que fue censurada en la televisión holandesa al saberse que algunos fragmentos eran de ficción, hecho que generó mucho debate acerca de los límites del género documental.

En 2006 su film "Paradise Now" recibió un Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa y tuvo una nominación al Óscar en la misma categoría.

Luego de eso, comenzó a escribir el guión de la que sería su siguiente película, "Omar" (2013), que fue el primer film prácticamente 100% palestino en alcanzar tanta repercusión internacional. Fue nominada al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa, después de que la Academia aceptara que por primera vez apareciera Palestina como país de origen. En el Festival de Cannes se presentó en la sección Un certain regard y fue premiada con el premio del Jurado.

Su próximo proyecto estadounidense es la adaptación al cine de la novela de Charles Martin "The Mountain Between Us", cuyo estreno está previsto para 2017.

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES:

Toronto International Film Festival, Canada, 2015

Busan International Film Festival, Corea del Sur, 2015

BFI London Film Festival, Inglaterra, 2015

Warsaw Film Festival, Polonia, 2015

*Ganadora: Premio del Jurado

Mumbai International Film Festival, India, 2015

Kolkata International Film Festival, India, 2015

Dublin Arabic Film Festival, Irlanda, 2015

Brisbane Asia Pacific Film Festival, Australia, 2015

Palestine Film Festival, Australia, 2015

Torino Film Festival, Italia, 2015

International Film Festival of India, 2015

International Antalya Golden Orange Film Festival, Turquía, 2015

Ajyal Youth Film Festival, Qatar, 2015

Dubai International Film Festival, Emiratos Arabes, 2015

*Ganadora: Premio del Público

Premio Unesco, Asia Pacific Screen Awards 2015

Glasgow Youth Film Festival, Inglaterra, 2016

Stockfish Film Festival, Islandia, 2016

Miami International Film Festival, Estados Unidos, 2016

Kosmorama Trondheim International Film Festival, Noruega, 2016

Human Rights Watch Film Festival, Inglaterra, 2016

BUFF International Film Festival, Suecia, 2016

Hong Kong International Film Festival, Hong Kong, 2016

Leeds Young Film Festival, Inglaterra, 2016

Vilnius Film Festival, Lituania, 2016

Middle East Now Festival, Italia, 2016

*Ganadora: Premio del Público

Curacao International Film Festival, Paíese Bajos, 2016

Solidarity Festival, Israel, 2016

WASHINGTON, DC INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, Estados Unidos, 2016

*Ganadora: Premio del Público

Houston Palestine Film Festival, Estados Unidos, 2016

Festival Cine-Palestine, Francia, 2016

Arab Film Festival, Corea del Sur, 2016

Zlin Film Festival, República Checa, 2016

*Winner - Miloš Macourek Award for Best Young Actor in Feature Film for Youth, Hiba Atallah

Festival d'Annaba du Film Méditerranéen, 2016

*Ganadora: Mejor Guión

REPARTO

Tawfeek Barhom: Mohammed Assaf

Kais Attalah: Mohammed Assaf (niño)

Hiba Attalah: Nour

Ahmed Al Rokh: Omar

Abdel Kareem Barakeh: Omar (niño)

Nadine Labaki: Shadia

Saber Shreim: Kamal

Ashraf Barhom: Hehler

FICHA TÉCNICA

Título original: Ya tayr el tayer

Título en inglés: The Idol

Dirección: Hany Abu-Assad

Guion: Hany Abu-Assad, Sameh Zoabi

Director de fotografía: Ehab Assal

Música: Habib Shehadeh Hanna

Producción: Baher Agbariya, Hanneke Niens, Maya Sanbar, Mohamed Hefzy

Empresa productora:

Entertainment One Films Spain

Duración: 98 min.

Calificación: ATP

Género: Drama / Biopic

País: Palestina

Año de producción: 2015