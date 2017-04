Escuela trashumante: Sinopsis, elenco, ficha: Documental

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Huncal, un paraje en la provincia de Neuquén donde habita la comunidad mapuche Millain Currical. Una escuela primaria fundada en 1911 que durante más de setenta años no tuvo ningún egresado.

Un proyecto que acompaña a la comunidad en el desplazamiento que todos los años realizan en busca de pasturas para sus chivas y ovejas.

Una escuela pùblica que se transforma en punto de encuentro entre diversas formas de ver el mundo; cosmovisiones que entran en conflicto, se complementan y nos invitan a pensar la educación en estos tiempos.

PEDRO VANRELL, uno de los principales protagonistas de esta historia, realiza su tarea en un contexto donde el carácter trashumante de la comunidad hace repensar el lugar territorial y pedagógico de la escuela. En ciertas ocasiones, la distancia "cultural" entre los maestros y la comunidad es insalvable y destruye por ello cualquier posibilidad de encuentro o de "éxito" escolar.

Sin embargo, algo espléndido ocurre en HUNCAL, ya que muchas profecías del "no se puede hacer nada con estos pibes" se transforman, por la posición de un maestro, en la apertura de un nuevo y posible destino. Los chicos de estas poblaciones "vulneradas" vienen acompañados de malas profecías, por estigmas que en algunos casos no permiten trascender los obstáculos. La profecía indica que "este no podrá", porque los padres lo obligan a trabajar, porque no tiene libros en su casa, porque pertenece a otra cultura, porque no tuvo estimulación temprana, porque su familia no lo ayuda con su tarea escolar.

Pero frente a estos pronósticos a veces ocurre un hecho simple y particular: se planta un maestro. Y un maestro es aquel que dice: "Se puede", y al decir esto rompe la maldición del fracaso y construye la apertura hacia un nuevo destino.

Aquí está el lugar de la escuela hoy, porque la escuela es algo que se interpone entre el presente de un pibe y un destino que se le aparecía como inexorable.

SOBRE EL DIRECTOR:

Alejandro Vagnenkos es Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social (UBA), y tiene una Diplomatura en Gestión de las Instituciones Educativas cursada en FLACSO.

Trabaja desde 1992 en el cruce disciplinar entre Comunicación y Educación gestionando distintos proyectos audiovisuales para cine y televisión.

Dirigió la Unidad de Producción Audiovisual de la Subsecretaría de Equidad y Calidad del Ministerio de Educación de la Nación. Creó el "Archivo Fílmico Pedagógico, Jóvenes y Escuelas" y el libro de fotografías "Presente, retratos de la educación en Argentina". Coordinó el curso nacional virtual "Educación, Cine y Fotografía". Es consultor permanente en el IIPE UNESCO y docente en la Universidad Nacional de Hurlingham.

Investiga y escribe sobre la utilización del lenguaje audiovisual en ámbitos educativos. Dirigió el film documental "Jevel Katz y sus paisanos", exhibido en el BAFICI y estrenado en 2005 luego de un amplio recorrido por festivales nacionales e internacionales. "Escuela Trashumante" es su segunda película. NOTAS DEL DIRECTOR "Todos, alguna vez, fuimos a la escuela. Alguna vez, alguien se ocupó de pasarnos las letras para que hoy podamos estar leyendo esto. Alguna vez, una maestra, un profesor o un director, creyeron en que podíamos aprender y "machacó", corrigió, apostó, insistió. Alguna vez, una escuela nos abrió sus puertas, nos ofreció refugio, nos vistió de blanco, nos alojó un rato todos los días", señalan las investigadoras en educación María Silvia Serra y Natalia Fattore. En mi caso, toda mi vida y hasta el día de hoy estuve en la escuela: primero como alumno, luego como docente y en los últimos años como realizador audiovisual. Muchas son las experiencias educativas que pude conocer desde diferentes puntos de vista, pero pocas escuelas como la N°6 de HUNCAL-CAJÓN CHICO logran una síntesis superadora, una alianza estratégica y necesaria entre escuela y comunidad. En esa escuela encontré un grupo de docentes y una comunidad que construyen juntos una manera de "pasar" el saber y transformar el conocimiento en un material de "uso" de las nuevas generaciones. Un proyecto que toma en cuenta las necesidades de la comunidad (mapuche, trashumante) y que no abandona el espíritu de mostrarles a estos pibes otras "ventanas" al mundo, que no renuncia a que todos somos capaces de aprender y de enseñar. Un lugar en donde la confianza -clave en cualquier relación pedagógica- es la base del vínculo entre docentes, alumnos y comunidad. Lo particular y distintivo de este documental es poder visibilizar una escuela que se refunda y adquiere sentido a partir de las necesidades de una comunidad postergada como la mapuche. Se escucha a menudo en diferentes ámbitos decir que solo la educación podrá liberarnos y otorgar a los habitantes de una Nación un progreso en sus vidas, pues bien aquí en HUNCAL - CAJÓN CHICO estas palabras adquieren sentido y se transforman en realidad. REPARTO Cocheca Coliman Pedro Vanrell Nano Balbo Alejandra Martinez Mirta Torres. FICHA TÉCNICA Dirección: Alejandro Vagnenkos Guion: Víctor Cruz, Alejandro Vagnenkos Colaboración en guion: Sergio Criscolo, Eitan Abelson Dirección de fotografía: Lucio Bonelli, Nicolás Richat Dirección de Sonido: Pablo Gamberg, Guillermo Picco Montaje: Emiliano Serra Sonido Directo: Francisco Seoane, Diego Cardone Música: Francisco Seoane Producción ejecutiva: Víctor Cruz Argentina, 90 minutos. Género: Documental Realizada con el apoyo del INCAA. PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES: DOC BUENOS AIRES (2016) SEMANA DEL CINE DOCUMENTAL ARGENTINO (2016) FESTIVAL AUDIOVISUAL DE BARILOCHE (2016). Mención especial del jurado. FESTIVAL LEONARDO FAVIO (2016). Mejor documental FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE RURAL (2016) FECIPA 2017 - Mención de Honor

DOC OUTLOOK - INTERNATIONAL MARKET VISIONS DU REEL 2017