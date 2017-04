Frantz: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por François Ozon

SINOPSIS

En un pequeño pueblo de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, Anna llora todos los días en la tumba de su prometido Frantz, muerto en combate en Francia.

Un día un joven francés, Adrien, también se acerca a poner flores en la tumba.

Su presencia, tan próxima a la derrota alemana, enciende pasiones

ELENCO

ADRIEN Pierre NINEY

ANNA Paula BEER

HOFFMEISTER Ernst STÖTZNER

MAGDA Marie GRUBER

KREUTZ Johann VON BÜLOW

FRANTZ Anton VON LUCKE

ADRIEN'S MOTHER Cyrielle CLAIR

FANNY Alice DE LENCQUESAING

EQUIPO

Escrita y dirigida por François Ozon

Basada libremente en "Broken Lullaby" de Ernst Lubitsch

En colaboración con Philippe Piazzo

Producida por Eric & Nicolas Altmayer

Co-producida por Stefan Arndt & Uwe Schott

Director de Fotografía Pascal Marti

Diseño de Producción Michel Barthélémy

Diseño de Vestuario Pascaline Chavanne

Maquillaje Lili Rametta

Estilista/coiffeurt Franck-Pascal Alquinet

Casting alemán Simone Bär

Casting francés Sarah Teper & Leïla Fournier

Extras Anaïs Duran

Música Original Philippe Rombi

Editor Laure Gardette

Ing. de Sonido Martin Boisseau Edición Sonido Benoît Gargonne Mezcla Sonido Jean-Paul Hurier

Jefe de Producción Aude Cathelin

Primer Asistente Mathieu Schiffman

Supervisión Guión Lydia Bigard

Foto Fija Jean-Claude Moireau

François Ozon -Filmografía

2016 FRANTZ

2014 THE NEW GIRLFRIEND

2013 YOUNG & BEAUTIFUL

2012 IN THE HOUSE

2010 POTICHE THE REFUGE

2008 RICKY

2007 ANGEL

2006 A CURTAIN RAISER (short)

2005 TIME TO LEAVE

2004 5X2

2003 SWIMMING POOL

2002 8 WOMEN

2001 UNDER THE SAND

2000 WATER DROPS ON BURNING ROCKS

1999 CRIMINAL LOVERS

1998 SITCOM

1997 SEE THE SEA

Pierre Niney - Filmografía

2016 THE ODYSSEY by Jérôme Salle FRANTZ by François Ozon FIVE by Igor Gotesman

2015 INSIDE OUT by Pete Docter (voice) ALTAMIRA by Hugh Hudson

2014 A PERFECT MAN by Yann Gozlan

YVES SAINT-LAURENT by Jalil Lespert

2013 IT BOY by David Moreau

2011 JUST LIKE BROTHERS by Hugo Gélin

THE SNOWS OF KILIMANJARO by Robert Guédiguian

18 YEARS OLD AND RISING by Frédéric Louf

2010 LA FONTE DES GLACES (short) by Stéphane Raymond

ROMANTICS ANONYMOUS by Jean-Pierre Améris

BLACK HEAVEN by Gilles Marchand

2009 BICI, LA MUSE ET LA MITRAILLETTE by Dominique Laroche

ARMY OF CRIME by Robert Guédiguian

2008 LOL by Lisa Azuelos

THE UNDERCOVER WAR by Nicolas Steil

2007 SCHOOL'S OUT by Frédéric Berthe

Paula Beer - Filmografía

2016 FRANTZ by François Ozon

2015 4 KINGS by Theresa von Eltz

2014 THE DARK VALLEY by Andreas Prochaska

2013 THE TASTE OF APPLE SEEDS by Vivian Naefe

2012 LUDWIG II by Marie Noelle and Peter Sehr

2010 POLL by Chris Kraus

Ernst Stötzner - Filmografía

2016 FRANTZ by François Ozon

BIENVENUE IN MEINEM NEUEN LEBEN by Matthias Tiefenbacher

ALONE IN BERLIN by Vincent Perez

2015 BECKS LETZTER SOMMER by Frieder Wittich

2013 SILENT SUMMER by Nana Nuel

MY SISTERS by Lars Kraume

2012 HOME FOR THE WEEKEND by Hans-Christian Schmid

2011 SUMMER WINDOW by Hendrik Handloegten

2010 THE COMING DAYS by Lars Kraume

2009 THIS IS LOVE by Matthias Glasner

2006 KLIMT by Raoul Ruiz

EIN DICHTER IN DER FAMILIE de Johannes Klaus

2004 ZWISCHEN NACHT UND TAG by Nicolai Rohde

2003 DIE KLASSE VON '99 by Marco Petry

2000 THE LONELINESS OF THE CROCODILES by Jobst Oetzmann

1995 UNDERGROUND by Emir Kusturica

1992 NEVER SLEEP AGAIN by Pia Frankenberg

1989 SPIDER'S WEB by Bernhard Wicki