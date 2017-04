La vigilante del futuro: Critica: Ghost In The Shell

La vigilante del futuro, Ghost In The Shell, es una película en que la mayoría de los espectadores van a coincidir únicamente en que tiene un gran impacto visual, pues con respecto al contenido todo va a depender de cuanto sepan del Animé o del Manga original.



El que esté muy familiarizado con el Animé, es decir con el dibujo animado, va a encontrar muchos puntos en común y similitudes, sobretodo en la estética, que lo dejarán satisfecho. El que en cambio no lo haya visto, y tenga contacto con el personaje sólo a través del cómic, o sea el Manga de Shirow, es posible que sienta que le falta algo del espíritu original.



Pero el que no tiene ni la menor idea sobre su origen y está viendo esta película como cualquier otra de ciencia-ficción y acción, va a quedar impactado con todo lo relacionado con la técnica visual, pero la historia no lo va a matar pues le va a resultar una más del montón y quizás, por algunos momentos, hasta un tanto aburrida.



Un film al cual le va como anillo al dedo la frase "Sobre gustos no hay nada escrito"

Cintia Alviti

