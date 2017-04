Raidos: Sinopsis, elenco, ficha: Documental

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



http://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

A lo largo de un año, un grupo de jóvenes busca subsistir día a día en la tarefa, la cosecha de hojas de yerba mate, un trabajo doloroso y mal pago que consume sus cuerpos.

Son hijos de familias de tareferos, criados en un barrio tarefero de los tantos que rodean la ciudad de Montecarlo, en la provincia de Misiones.

Sus manos están destinadas a forjarse en la cosecha. La yerba mate necesita tareferos; jóvenes tareferos que no quieren serlo.

Ante el comienzo de una nueva temporada de cosecha, cada uno de ellos tomará un camino dentro de sus posibilidades o la falta de ellas.

Diego Hernán Marcone nació en Buenos Aires y se graduó en la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado varios cursos y seminarios en el Centro de Formación Profesional del SICA y en el CeFoPro de la ENERC entre otras instituciones. Desde el 2011 es docente de Sonido 1 de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires.

Como realizador, terminó en 2016 su primer largometraje documental "Raídos", estrenado en el 18ºBAFICI, ganador de cuatro premios en la Competencia Argentina.

Previamente realizó 3 cortometrajes como director: "END", realizado dentro de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, "La Huelga", ganador del "Concurso INCAA Cortometrajes Terminados en Digital 2010" y "Autoexsitencia" Co-creado junto al músico electrónico Leonardo Caruso. También ha realizado numerosos videos musicales.

Actualmente se desempeña profesionalmente en diversos roles de la industria audiovisual, mayormente en el área de sonido en tanto rodaje como postproducción.





Sobre el proyecto

Antes de 2012 nunca había visto una planta de yerba mate. Nunca fui de esos que no pueden empezar el día sin tomar un amargo pero eso no me exime de responsabilidades. Nunca me había preguntado de dónde venía la yerba, quién la cosechaba ni cómo.

Ese año la socióloga María Luz Roa me compartió su trabajo de investigación y la acompañe en un viaje de campo entrevistando jóvenes de barrios periféricos de la ciudad de Montecarlo en Misiones. La promesa era que podría encontrar allí el tema que estaba buscando para hacer una película.

Una vez que estos pibes me abrieron las puertas a sus historias no había duda, tenía que contarlas pero ¿cómo un porteño como yo, acostumbrado al trabajo en la comodidad de una isla de edición iba a contar sobre ellos? Traté de imaginarme, ¿y si yo hubiera nacido en un barrio tarefero los alrededores de Montecarlo u otra ciudad de Misiones? No sé si hubiese tenido el mismo gusto por el cine, tal vez sí. Quizás hasta hubiera soñado con hacer películas. Pero seguramente estaría tarefeando en el yerbal. Desde ese lugar empecé a pensar la película. 3 años después cuando terminaba el rodaje, finalmente el presagio se había cumplido, había subido a los camiones a las 5 AM, había quebrado ramas y arrancado hojas, había visto la tierra roja impregnar mi ropa. Había aprendido a tarefear. Pero más que eso, estos pibes me habían enseñado una verdad que no puedo poner en una palabra. Se ve en sus miradas, se lee en las arrugas de la piel curtida, se siente en un grito sapucai o en una risa desbocada que retumba en el barrio dormido una noche de vino y coca. La película es un viaje en primera persona al encuentro de eso que no tiene palabra. Eso es Raídos. (Diego Marcone)

Sobre el productor Alexis Trigo cursó estudios superiores en Diseño de Imagen y Sonido en Ia Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, recibiendo el título de Diseñador de Imagen y Sonido. Realizó el Master en Marketing, Distribución y Ventas Cinematográficas dictado por Ia Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), en Barcelona, España. Productor General y ejecutivo de Ia serie de ficción "Los pibes del puente", ganadora del Plan Operativo de Fomento y Promoción de Contenidos Audiovisuales Digitales, y del programa de televisión "LagFiles" para Rock & Pop TV. Actualmente, como productor y productor ejecutivo, se encuentra en el desarrollo del largometraje "Entre Ríos, lo que no dijimos" de Nelson Schmunk. Realizó tareas de Producción y Desarrollo de Proyectos Televisivos y cinematográficos para Sudestada Cine y FLUX Animation Studios. Fue jefe de locaciones de Ia película "Solos en Ia ciudad" dirigida por Diego Corsini producida por Sudestada Cine, y director de producción del cortometraje en 35mm "Un juego absurdo", dirigido por Gastón Rothschild e integrante del film de largometraje Historias Breves V producido por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Es docente universitario de Producción y Comercialización Audiovisual en instituciones públicas, como Ia Universidad de Buenos Aires, Ia Universidad del Centro de Ia Provincia de Buenos Aires, y el instituto de enseñanza privada Buenos Aires Comunicación en el cual también se desempeña como Director de Estudios. Sobre la distribuidora Compañía de cine es un espacio constituido para las diversas manifestaciones cinematográficas. Desde la formación audiovisual, al campo de la asesoría en festivales, semanas, retrospectivas y eventos de cine, hasta la distribución y venta internacional. Nos identifican conceptos como promoción y gestión audiovisual, el cine de vanguardia, el artístico y de autor. Buscamos afianzar, generar y construir vínculos vitales para el desarrollo de experiencias creativas y acorde a las expresiones audiovisuales que nos necesiten bajo una mirada con fortaleza comercial. Cada gesto, cada expresión es única en nuestra compañía. Generamos espacios de debates, clínicas y constitución de proyectos. Trabajamos con el circuito comercial y el alternativo. Estimulamos a la formación de audiencia. Ficha Técnica Título: Raídos Año: 2016 País: Argentina Duración: 75' Formato de proyección: DCP Idioma Original: Castellano Equipo Técnico Dirección: Diego Marcone Producción ejecutiva: Alexis Trigo Producción: Alexis Trigo, Diego Marcone Jefe de producción: Diego Bogarín Investigación social: María Luz Roa Investigación documental: Diego Marcone Dirección de Fotografía y cámara: Diego Marcone, Lucas Timerman Sonido Directo: Andrés Marks Montaje: Diego Marcone Asesoría en montaje: Andrea Kleinman Postproducción de sonido: Jerónimo Kohn, Alejandro Seba, Diego Marcone Mezcla de Sonido: Jerónimo Kohn Corrección de color: Maximiliano Pérez Música Original: Dante Frágola, Pablo Berardi

Recorrido en festivales de cine · Festival Int. de Cine Independiente BAFICI · Festival Int. de Cine Documental de Buenos Aires Fidba · Festival Int. de Cine de las Alturas · Festival Int. de Cine de las Tres Fronteras · Festifreak - Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata · Fecilba -Festival de Cine Latinoamericano de Bahía Blanca · EDoc (mayo 2017) Premios · Premio del Público a Mejor Película Argentina (18 BAFICI) · Mención Especial del Jurado de la Competencia Oficial Argentina (18 BAFICI) · Premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina a Mejor película de la Competencia Oficial Argentina (18 BAFICI ) · Premio de SAE-EDA a Mejor Montaje (18 BAFICI) · Mención especial del Jurado de la competencia documental Festival Internacional de Cine de las Tres Fronteras 2016 · Premio de la DAC a Mejor Director de Largometrajes Documentales

Festival Internacional de cine de las Tres Fronteras 2016