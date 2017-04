Rapidos y Furiosos 8: Critica: The Fate of the Furious

Rápido y furioso 8 impacta por sus loquísimas escenas de acción y entretiene de punta a punta, pero la trama carece de ese toque especial que tenían las historias anteriores y que convirtieron a esta saga en algo único.



Si bien el atractivo principal radica en los actores que se agregan a esta entrega, como Jason Statham, Charlize Theron y Helen Mirren, la historia es un tanto intrincada y no tiene la suficiente fascinación como para que el espectador se enfrasque en el argumento, el cual sin las poderosas escenas pochocleras pasaría sin pena ni gloria.



La creatividad y originalidad en las escenas de acción y automovilísticas es increíble, y lo digo en ambos sentidos: son para dejarte con la boca abierta y no hay ni la más mínima posibilidad de que puedan suceder en la vida real, pero obviamente, si estamos en el cine viendo Rápido y furioso, es algo que interesa poco y nada, aunque hay que reconocer, que si bien está bueno el espectáculo, tampoco es bueno pasarse demasiado de rosca.



Si bien no es "la" película de la saga, es un producto que ofrece a sus seguidores adrenalina pura, aunque sin su toque mágico.

Cintia Alviti

