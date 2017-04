Un jefe en pañales: Critica: The Boss Baby

Un jefe en pañales es una película animada con una temática bastante original, pero demasiado "fumada" y densa como para que resulte atractiva para los más pequeños.



El cuento comienza muy bien, pero cuando el bebé llega a la familia y se plantea la loca premisa que éste es un adulto y que hay varios como él, el relato empieza a tomar un giro bastante extraño, complicado y no muy dulce, por lo cual no creo que los más chiquitos se diviertan mucho.



Y me parece que tampoco terminará de convencer a la mayoría de los más grandecitos y los adultos. pues a pesar de su novedosa idea carece de chispa y de gags puramente divertidos.



Una película animada con un target no muy claro y con un personaje central muy poco carismático, algo fundamental en un film para niños

Cintia Alviti

