Un jefe en pañales: Sinopsis, elenco, ficha, critica: The Boss Baby

SINOPSIS

De DreamWorks Animation, el estudio que te trajo Shrek, Kung Fu Panda y Madagascar, viene UN JEFE EN PAÑALES, una comedia familiar hilarante acerca del impacto que provoca la llegada de un nuevo bebé a una familia, contada desde la perspectiva de un narrador encantador, pero poco fiable -Tim, un chico de siete años con una imaginación desenfrenada.

El jefe en pañales más inusual llega a casa de Tim en taxi, portando un traje, cargando un portafolio y hablando con la voz y el ingenio de Alec Baldwin. La rivalidad entre los dos hermanos la hacen a un lado con reticencia, cuando Tim descubre que el Jefe en Pañales es, de hecho, un espía en una misión secreta, y sólo él lo puede ayudar.

La aventura descabellada se presenta una vez que los diminutos socios se preparan para evitar un plan mezquino que involucra una batalla épica entre cachorros y bebés.

Inspirada en el best-seller ilustrado de Marla Frazee, esta comedia descarriada para todas las edades presenta las voces de Alec Baldwin, como el Jefe en Pañales, Steve Buscemi como el villano Francis E. Francis, Jimmy Kimmel y Lisa Kudrow como los padres incautos de Tim y del Jefe en Pañales, Miles Bakshi como Tim, y Tobey Maguire como el narrador de la película.

Para el director Tom McGrath, mejor conocido por dirigir los tres exitazos taquilleros de Madagascar y la fantasía de súper villanos Megamind (Megamente) en el 2010, todas para DreamWorks, UN JEFE EN PAÑALES es una historia muy personal. Cuando se topó por primera vez con ella, recuerda cómo el libro le tocó una fibra sensible. "El libro de Marla de verdad me llamó la atención. Era este libro ilustrado encantador, como de treinta páginas de largo, y ni siquiera sabía cuán popular era. Pero me recordó mi infancia, la dinámica familiar que viví en casa, por lo que echó a andar mi imaginación de una manera desenfrenada pensando en lo genial que sería convertirlo en una película".

Un jefe en pañales es una película animada con una temática bastante original, pero demasiado "fumada" y densa como para que resulte atractiva para los más pequeños. El cuento comienza muy bien, pero cuando el bebé llega a la familia y se plantea la loca premisa que éste es un adulto y que hay varios como él, el relato empieza a tomar un giro bastante extraño, complicado y no muy dulce, por lo cual no creo que los más chiquitos se diviertan mucho. Y me parece que tampoco terminará de convencer a la mayoría de los más grandecitos y los adultos. pues a pesar de su novedosa idea carece de chispa y de gags puramente divertidos. Una película animada con un target no muy claro y con un personaje central muy poco carismático, algo fundamental en un film para niños

SOBRE LA PRODUCCION

El más joven de dos hermanos, McGrath era el Jefe en Pañales en su propia familia, y estaba muy consciente del revuelo que su llegada causó. Se imaginó la historia como una carta de amor para su hermano mayor. "A Michael McCullers, el escritor, y a mí, nos impresionó de inmediato la metáfora central del libro -qué sucede cuando un bebé llega y se hace cargo de tu casa", comenta Tom. "Mi hermano y yo fuimos muy cercanos cuando crecimos, pero también peleamos, como suelen hacerlo los hermanos. Pero conforme crecen, también se convierten en el mejor amigo uno del otro. Para mí, la película es un homenaje cariñoso a él. Apela a muchas cosas que experimentamos mientras crecimos juntos. Adrede se desarrolla en un pequeño lugar de los suburbios, pero también es una combinación de los '60, '70 y '80's. Creo que a los padres les dará nostalgia cuando vean la película, porque se darán cuenta de detalles que los hará recordar su propia infancia".

Además de la vasta atracción cómica, la naturaleza conmovedora de la historia y el encanto notable de los personajes principales también le llamaron la atención inmediatamente a la productora Ramsey Naito. "La historia era un reflejo de mi vida. Mi hijo mayor tenía siete años cuando mi hijo menor llegó a casa, y eso lo puso muy celoso, justo como nuestro personaje principal, Tim. Me identifiqué de inmediato con la historia de los hermanos", dice Naito, cuyos múltiples créditos incluyen The SpongeBob SquarePants Movie, Jimmy Neutron: Boy Genius y South Park: Bigger, Longer & Uncut. "Me encanta que en esta película celebramos el poder de la fantasía e imaginación de los niños".

Naito también menciona que la película es muy especial en vista de que ofrece algo para que disfrute toda la familia, además de que logra revelar algo nuevo e inesperado a cada paso de la historia. "Primero, vemos la llegada del Jefe en Pañales, y descubrimos que es un bebé muy inusual, que porta traje y suena a Alec Baldwin", explica. "Después, sentimos lástima por Tim, porque cree que sus padres no serán capaces de amarlo tanto como lo hacían antes. Pero al poco tiempo se da cuenta que hay algo muy diferente en su nuevo hermano. Y, finalmente, nos metemos de lleno en toda la misión secreta que involucra elementos elite de las películas de espías, y Tim descubre que los dos hermanos deberán unir fuerzas para salvar al mundo".

Naito añade, "Si bien la película es muy divertida y entretenida, este viaje también conecta en muchos niveles emocionales. Mientras que, al principio, el Jefe en Pañales genera caos en Tim y su familia, a final de cuentas les enseña algunas lecciones valiosas con respecto a lo que importa verdaderamente".

Debido a que el libro de Frazee se centra únicamente en el Jefe en Pañales y en sus padres, McGrath sintió que la película tenía que introducir a un hermano mayor. La idea era que la película fuera contada desde el punto de vista de un chico que está por recibir a un hermanito en casa, lo que agregaría a la mezcla un elemento interesante y universal a la rivalidad entre hermanos. Para ayudar a delinear el guión, DreamWorks contrató al aclamado escritor Michael McCullers (Mr. Peabody and Sherman, Baby Mama, películas de Austin Powers).

"Tengo cuatro hijos, y dos de ellos tenían tres y cinco años cuando me ofrecieron escribir la película", dice McCullers". "De inmediato me llamó la atención la metáfora principal del libro -qué sucede cuando un bebé llega y se hace cargo de tu casa. Tom y yo trabajamos juntos para que se nos ocurrieran formas de explorar los orígenes de este Jefe en Pañales. ¿Para qué tipo de compañía trabaja? ¿Cuál es su misión? Nos dio la oportunidad de examinar el mito del nacimiento de una manera genial y divertida".

McCullers dice que inventar la historia desde la perspectiva de un niño preocupado de siete años fue un momento innovador en el viaje creativo del filme. "Esa es la esencia emocional de la historia", explica. "Nos dimos cuenta que no ha habido muchas películas infantiles que han abordado los sentimientos que vienen de tener un nuevo hermano o hermana. En realidad, es una de las dinámicas familiares elementales y que se presentan primero. Es acerca de compartir el amor y sobreponerte a los celos que, de una manera inevitable, el momento trae consigo. En cierto modo, tanto padres como niños se identificarán fácilmente con la situación de la película, porque todos hemos experimentado estas cuestiones en nuestras familias de una forma u otra -desde luego, sin el bebé mandón en traje".

Un Homenaje Cariñoso a las Caricaturas Clásicas

Uno de los elementos clave que diferencian a esta película es su estilo visual único. Como ha sido el caso en la mayoría de las películas de DreamWorks Animation, los realizadores buscaron crear una apariencia general que se ajuste al tema y líneas narrativas del filme. En años recientes, la animación ha progresado a tal grado que casi puede duplicar el foto realismo o la acción en vivo. En el caso de UN JEFE EN PAÑALES, a McGrath y su equipo les entusiasmaba crear un mundo de fantasía que invitara a las audiencias a un ambiente artístico que sólo pudiera ser creado en la animación, por lo que fue un regreso al mundo elástico y caricaturesco de los grandes clásicos.

"Yo crecí con aquellos clásicos de Chuck Jones y Bob Clampett", recuerda McGrath. "Este filme me dio la oportunidad de traer de vuelta la magia que la 2D fue capaz de hacer en la animación de la vieja escuela, y llevar todo eso mucho más allá, gracias a la tecnología moderna de las imágenes generadas por computadora. Queríamos que estos personajes fueran flexibles y estuvieran bien caracterizados. El resultado es que nuestros personajes pueden transmitir gran parte de la historia a través de las expresiones y las actuaciones, algo que la animación no había podido ser capaz de hacer en el pasado. Nuestro mundo es muy distinto del 2D rígido y gráfico que vemos en la televisión en la actualidad".

David James, el diseñador de producción del filme, cuyos múltiples créditos de DreamWorks incluyenMonsters vs. Aliens, Megamind yMr. Peabody and Sherman, dice que el equipo creativo quería rendir homenaje a algunos de los cortos animados clásicos y películas que todos ellos amaban y veneraban. "Todos somos aficionados de Chuck Jones y Maurice Noble, y admiramos la estética a mano de muchos de los cortos de esa época de oro de la animación", comenta James. "Por ejemplo, existe esta sensación de nostalgia y encanto maravillosos en The Lady and the Tramp [La dama y el vagabundo] (1955), de Disney, que evocaban una estética de la época victoriana. Queríamos hacer lo mismo, pero establecer nuestra película en un pasado más reciente".

James también señala que la película está llena de detalles inusuales de las experiencias personales de los artistas del estudio. "Cuando Tom me contó la idea de la película, estaba emocionado con el hecho de que la película es impulsada por un personaje que está teniendo una experiencia que es casi universal -¡la gran injusticia de la hermandad!", comenta James. "Como diseñador, es muy emocionante trabajar en una película de esta gran envergadura, en la que a todos los diseños le puedes atribuir significado cuando sabes dónde necesita ir todo".

La Voz Perfecta para el Jefe en Pañales

Uno de los golpes maestros más grandes y especiales del filme fue conseguir al actor Alec Baldwin para interpretar al personaje que le da nombre al título. El actor, quien es mejor conocido por sus papeles distintivos en 30 Rock, The Cooler y The Hunt for Red October, era el candidato perfecto para interpretar a un bebé que porta traje, carga con un portafolios y ladra órdenes a todo aquel que se le pone enfrente.

"Mi personaje trabaja para un corporativo llamado Baby Corps, y es enviado a espiar a la gente para saber qué es lo que los bebés y los padres quieren", explica Baldwin. "Es como una investigación de mercado o espionaje industrial, así que va a este hogar para obtener información. La cuestión es que es un bebé, pero es un visionario y el objetivo de mi personaje es convertirse en el más grande. Quiero ser como mis mentores, el Súper, Gran y Regordete Jefe en Pañales…o el Súper, Colosal, Gran y Regordete Jefe en Pañales… Y sigue y sigue y sigue con boberías como esas del mundo de las caricaturas".

Baldwin señala que, si bien la idea principal de la película es descabellada y absurda, es ejecutada con mucha finura, ingenio e imaginación. "Nuestro director Tom McGrath y la productora Ramsey Naito son muy inteligentes, ya que supieron con exactitud cómo lograr todo eso y hacer que la película avanzara. Y encima de todo ello, la película también tiene un corazón propio maravilloso, una vez que el Jefe en Pañales se convence a la postre con la idea de formar parte de una familia. Además, hay muchas escenas desenfrenadas y acción muy vertiginosa, porque la animación te permite hacer cualquier cosa".

El actor dice que su propia familia pasó por momentos similares de rivalidad entre hermanos cuando nació su hijo. "Mi esposa y yo tenemos una hija de tres años, y antes de que mi hijo naciera, ella era la princesa, y era adorada y mimada por todos. Entonces, nació mi hijo -y fue el primer varón, así que me volví loco. Para entonces, ella tenía dos años. Se le quedaba mirando pensando 'Algo debe de cambiar aquí. ¡Sabes que tenemos que arreglar esto!' Así que, para mi hija, hubo un proceso de poder aceptar a su hermano pequeño. Cuando le dio un beso finalmente, todos lloramos. Pensamos que ese día nunca iba a llegar".

Baldwin dice que en la película Tim pasa por una experiencia muy similar. "Tiene todo este tiempo con sus padres. Y después llega el Jefe en Pañales, que no sólo es un bebé, es como la peor pesadilla que podrías tener en un bebé. Es, bueno, un bebé inteligente. Es un bebé confabulador. Es un bebé maquiavélico, pero no iba a funcionar si Tim no era también inteligente. Así que tenemos que hacer al personaje de Tim bastante ingenioso -aunque sea un diablillo con un corazón de oro".

Baldwin se ríe cuando se le pregunta por qué es tan natural cuando se trata de interpretar a tipos rudos o a patrones exigentes. "En mi casa, yo no soy el jefe", comenta. "Digo, soy como la forma de vida más inferior. Creo que, si desaparezco un día, mi esposa y mis hijos ni se darían cuenta -hasta que llegue el momento de ponerle gasolina al coche bajo temperaturas gélidas".

El actor dice que aprendió mucho de actuación de las antiguas caricaturas de Warner Bros. "Mel Blanc me enseñó cómo interpretar a estos personajes con la autoridad y el tipo de grandilocuencia que necesitan. Cuando ves a Foghorn Leghorn [el Gallo Claudio] y todas esas caricaturas de Bugs Bunny, te das cuenta que cuando a estos tipos los hacen tropezar, o son superados por alguien, es muy divertido. No todos los papeles que interpretas son Boo Radley de To Kill a Mockingbird. Así que siempre interpreto esos roles exagerados y les intento dar todo de mí porque así lo exige el papel".

Baldwin también le da mucho crédito al éxito del proyecto al guionista del filme, Michael McCullers. "Estaba con nosotros cuando estábamos haciendo nuestra primera ronda de grabaciones. En realidad, no puedes hacer una buena película sin un gran guión. Mucha gente que es maravillosa para cantar, no escribe las canciones, sólo las canta. Sólo hacemos que los diálogos suenen bien. Yo no escribo las canciones, sólo las canto".

El actor cree que JEFE EN PAÑALES, al igual que sus dos previas colaboraciones con DreamWorks -Madagascar: Escape 2 Africa y Rise of the Guardians- ofrece la mezcla perfecta de entretenimiento familiar, chistes para niños y elementos para que los adultos también las disfruten y se rían. "Sabes, es como una caricatura de Bugs Bunny, en la que sacaba el candelabro e imitaba a Liberace con todas las locuras que tenía el hombre. Los niños no entendían qué estaba haciendo, pero los papás sí. Y todo era muy divertido y funcionaba en muchos niveles. Es por eso que pienso que UN JEFE EN PAÑALES también les llamará la atención a todos".

Una Familia de Voces Familiares

Para interpretar el papel de la madre de Tim, los realizadores recurrieron a la talentosa actriz cómica Lisa Kudrow (Friends, The Comeback). En el pasado, la actriz ganadora del Emmy, y nominada en nueve ocasiones para el mismo premio, ha prestado su voz a varios proyectos animados, tales como El Americano, BoJack Horseman, The Simpsons yKing of the Hill, pero dice que este papel en particular le pareció especialmente remunerador.

Kudrow dice que ser mamá de un hijo único la ayudó a entender por lo que estaba pasando la mamá de Tim en la película. "Soy madre de un hijo único, y sé qué tanto me necesita. Esto me llevó a pensar que es muy difícil tener dos hijos y estar completamente consciente de intentar que no parezca que le estás dando demasiado amor o atención a uno o al otro. ¡Así que creo que es bueno que sólo tuve uno!".

Kudrow, quien fue la más joven de tres hermanos, admite que también fue la jefa en pañales en su familia. "Era la bebé, y mis hermanos son mayores que yo por ocho y seis años. Recuerdo cuando estaba chica; hacía algo que de verdad los hacía enojar. Después, tan pronto y mi papá llegaba a casa, se le abalanzaban y comenzaban a quejarse. Es entonces cuando decía, 'Bueno, estoy chica', y mi padre decía, 'Así es…está chiquita'. Era malvado de mi parte".

Kudrow explica que es natural para un niño como Tim sentir que el Jefe en Pañales ha llegado a sembrar el caos en su familia. "Tim solía ser el único y preciado chico de la familia, además de acaparar toda la atención", explica. "Me imagino que cuando lo ponen a dormir le deben de dedicar 30 minutos de atención, junto con toda la alineación de canciones e historias. Después, el Jefe en Pañales llega, y, por lo mismo, ya no hay tiempo para eso, así que, de entrada, ya está un poco resentido. Pero, debido a que Tim y el Jefe en Pañales se involucran en esta batalla contra Puppy Co., tienen que trabajar juntos y, después, aprender a quererse entre ellos, justo como sucede en la vida cuando comienzas a tener experiencias compartidas con tu familia".

La versátil actriz dice que también disfrutó trabajar con el director Tom McGrath y la productora Ramsey Naito. "Ambos fueron maravillosos y muy divertidos al momento de trabajar con ellos", indica. "Tom te deja jugar un poco y agregar material conforme avanzas, y ahora Ramsey es como una nueva amiga. Me conecté con ella en el proceso".

Kudrow dice que le encantan las imágenes del filme, su sentido del humor y su mensaje poderoso. También le encantó el hecho de que Alec Baldwin le dé voz al Jefe en Pañales. "No hay manera de equivocarse con que Alec Baldwin sea un bebé con traje, mandando a todos a su alrededor", añade. "Es muy divertido con esa voz tan grave que tiene. Me puedo imaginar a un chico recordar y decir, '¡Así fue cuando mi hermanito llegó a casa!'".

La actriz dice que a las familias les encantará la película porque es divertida y tiene mucho corazón. "Y el corazón se lo gana. Los chicos pasan por muchas cosas juntos, y aprenden uno del otro".

Para el papel del padre de Tim, el director Tom McGrath pensó en Jimmy Kimmel, comediante y conductor/productor de su programa de televisión vespertino, después de haberlo escuchado un día mientras lo entrevistaban por la radio. "Supongo que escuchó mi voz y pensó que ese era el tipo que tenían que conseguir para interpretar al papá, y después cometió el error de llamarme", bromea el comediante. "Ha sido muy divertido. Creo que Tom es un tipo muy agradable y paciente, que siempre te da sugerencias maravillosas. Cada vez que me meto a la cabina y estoy actuando, pienso que debo ser terrible. No puede ser que esté haciendo un buen trabajo. Pero él parece estar contento con lo que estoy haciendo. De menos, miente y pretende al decir que estoy haciendo un gran trabajo".

Kimmel dice que disfrutó su primera experiencia trabajando como actor de voz en un proyecto cinematográfico animado. "Yo quería ser caricaturista de niño, y me encantaba dibujar", admite el actor. "Así que me encantó ser parte de la realización de una película animada. Todavía no tengo idea cómo estos artistas asombrosos son capaces de crear un proyecto tan inmenso, pero también estoy impresionado con sus talentos".

El comediante dice que sin lugar a dudas vio en la película paralelismos con su propia vida familiar. "Tengo un niño de dos años, y es definitivamente el Jefe en Pañales en nuestra casa", explica Kimmel. "Es como si fuéramos sus sirvientes. Creo que piensa que somos el personal de la casa porque le hago hot cakes en la mañana, y los hago de la forma que me pida. Sabes, cual sea su deseo es nuestra orden".

Como hermano mayor que también es, Kimmel también tiene sus propias experiencias con hermanos. "Tengo una hermana y un hermano menores, ¡así que yo sería el Tim en esta situación en particular!", explica. "Cuando era niño, convencí a mi hermano que yo era Superman. De vez en cuando, solía hacer una búsqueda del tesoro para mi hermana, y dejaba pistas regadas por toda la casa para ella. Después, al final de la búsqueda del tesoro, había una bolsa con uñas de los pies o algo similar".

Kimmel dice que la película es muy exitosa en capturar las verdades auténticas acerca de las dinámicas familiares, y la forma en la que los padres reaccionan ante sus hijos, mientras se divierten mucho a lo largo del camino. "Obviamente, mucho de UN JEFE EN PAÑALES es exagerado, pero entonces, y desde luego, está la relación entre padres e hijos, y entre el niño y su hermano menor, que son muy reales. En ellas, hay un elemento de imaginación que tienes cuando eres niño, que se apaga conforme creces, que me parece maravilloso".

También cree que tanto niños como padres responderán de manera positiva a la película. "A los niños les va a encantar el Jefe en Pañales, y reaccionaran sin lugar a dudas ante la situación de rivalidad entre hermanos. También hay chistes que los niños no entenderán, pero que los adultos definitivamente disfrutarán. En la médula de la película, hay una historia acerca de una familia, padres que quieren a sus hijos y el mundo que crean juntos. Me parece que todo aquel que alguna vez fue niño o ha tenido hijos se podrá identificar con eso".

Darle voz al villano Francis E. Francis

El actor veterano Steve Buscemi (Boardwalk Empire, The Sopranos) interpreta a Francis E. Francis, el malvado fundador y presidente de Puppy Co., donde cachorros nuevos y adorables son creados para que ser amados por el mundo. En la película, el Jefe en Pañales y Tim tienen que adentrarse a Puppy Co. para hacerse de información valiosa. "La manera en como hacen eso es acompañar a sus padres a su oficina, quienes trabajan en Puppy Co., para celebrar el día de 'Lleva a tus hijos al trabajo'", explica Buscemi. "Una vez que llegan ahí, son atraídos hacia una trampa por Francis E. Francis, quien se da cuenta que están intentando prevenir su plan malvado".

Francis E. Francis tiene un arma secreta en el muy adorable Forever Puppy (Cachorro por siempre). "Este cachorro vivirá para siempre, y, por lo tanto, siempre obtendrá amor", indica el actor. "Pero necesita la fórmula secreta que mantiene a los bebés jóvenes en Baby Corp., y termina robándosela al Jefe en Pañales para conservar por siempre joven a su Cachorro".

El actor también elogia la secuencia emocionante en la que Tim y el Jefe en Pañales tienen que ir a una convención a Las Vegas para impedir que Francis lance Forever Puppy. "Hay una secuencia de persecución maravillosa que te lleva al gran clímax de la escena", comenta Buscemi. "Se suben a un vuelo de personas que imitan a Elvis Presley para que los lleve a Las Vegas, y después terminan por sabotear a Francis E. Francis, cuando trabajan en equipo. Esa es otra de las cosas importantes de la película, de que, al principio, a Tim no le agrada su hermano menor, y al Jefe en Pañales también no le podría importar menos su hermano mayor. Pero después terminan necesitándose y ayudándose el uno al otro -de hecho, no sólo terminan por agradarse, también por quererse".

Buscemi, quien tiene un hermano mayor y dos hermanos menores, dice que entendió totalmente la noción de la rivalidad entre hermanos que analiza la película. "Recuerdo lo molesto que fue cuando mi hermano Michael vino después de mí. Sentí como si estuviera pasando a ocupar mi terreno, y no me gustó. Supongo que le pasó lo mismo a mi hermano mayor, Johnny, cuando yo llegué, pero yo no lo veía de esa manera. Es grandioso tener hermanos, pero en ocasiones es difícil llevarse bien y compartir el amor".

El prolífico actor, quien también prestó su voz para el personaje de Randy en Monsters, Inc. yMonsters University, dice que disfrutó mucho la experiencia de trabajar con profesionales tales como el director Tom McGrath y la productora Ramsey Naito. "Al momento de hacer una película animada lo desafiante es que la animación no esté lista cuando estás ahí para grabar tus diálogos. Esto te lleva a depender en el director para que te dé una imagen muy clara de lo que va a pasar. Tom fue muy bueno para llevarme por buen camino y darme una idea visual general de la historia. También tuvimos la oportunidad de jugar con el personaje, e intentamos hacerlo de maneras distintas, para que pudiéramos darles a los animadores mucho en qué trabajar. Así que siempre fue una aventura venir y ver qué se nos podía ocurrir juntos. Ramsey es una de las productoras más agradables con las que me ha tocado trabajar. Toda la experiencia DreamWorks ha sido muy sencilla. Han sido muy complacientes, y toda la atmósfera es muy creativa".

Buscemi cree que las familias se identificarán fácilmente con la película porque es capaz de representar la dinámica padre-hijos de manera gradual. "Creo que captura toda la dinámica entre padres e hijos, y cuánto amor hay en esa ecuación. No obstante, desde la perspectiva de un niño, estaría nervioso por saber cuánto va a durar ese amor cuando llega un hermano nuevo. La película también es maravillosa en mostrar la imaginación de Tim en juego. Se inventa todas estas situaciones hipotéticas. Desde luego, tener una gran imaginación también puede irse hacia el lado contrario. Puede llevarte a un lugar oscuro, en el que se podría imaginar que no siempre podrá contar con su amor".

Proporcionar un Hilo Narrativo

El actor Tobey Maguire (trilogía de Spider-Man, The Cider House Rules) narra la película. "Tim es un niño de siete años feliz, con dos padres amorosos. Al principio, es hijo único, pero cuando recibe la noticia de que va a recibir un hermanito, no le hace muy feliz saber que tendrá que compartir el amor y el tiempo de sus padres", explica Maguire. "Está luchando con esa transición, así que ha creado todas estas cosas en torno al Jefe en Pañales, porque tiene una imaginación muy intensa".

Maguire señala que la relación de Tim con su hermano es muy combativa. "Tim no confía en lo absoluto en su nuevo hermano porque es como un hombre pequeño que tiene un plan entre manos, y a él le gustaría exponerlo para que pueda recuperar la atención de sus padres. Pero, entonces, tienen que unir fuerzas y ayudarse mutuamente para luchar contra Francis y detener su plan para destruir Baby Co.".

Cuando la misión del bebé es consumada, y tiene que irse, Tim piensa que es feliz, pero en realidad le ha tomado cariño a su hermano menor, y, a final de cuentas, no quiere que se vaya".

El talentoso actor dice que la película le parece muy divertida e identificable. "Los temas de la película se demuestran a través de la fantasía -a través de esta idea muy divertida de poner a Alex Baldwin a que sea un Jefe en Pañales, que es genial. Pero también es identificable porque si te ha tocado vivir cualquiera de estos roles, como hermano o como padre, es algo que sin lugar a dudas probablemente hayas experimentado".

Maguire es rápido en señalar que se le ha pasado de maravilla trabajando con Tom McGrath y el resto de su equipo creativo. Indica, "Él ha sido maravilloso y alguien muy fácil para trabajar, pero realmente admiro su creatividad. Es muy ingenioso y muy divertido. Me parece que ha encontrado un tono encantador y único para esta película".

Storyboards y Animación

Ennio Torresan, jefe de historia de UN JEFE EN PAÑALES, dice que conectó de inmediato con las emociones humanas evocadas por algunas de las secuencias clave de la película. "Trabajé con Tom [McGrath] en Megamind y en las películas de Madagascar, y compartimos el mismo sentido del humor", comenta. "El hecho de que también entremos y salgamos de la mente de nuestro protagonista principal, Tim, fue algo que nunca antes habíamos hecho, y me encantó. Yo tengo dos hijos pequeños, así que también estaba lidiando en casa con cuestiones de celos entre hermanos. Cada lunes le contaba a Tom historias de cosas que habían pasado en casa y de cómo mis hijos casi acababan conmigo el fin de semana, ¡por lo que también intentamos plasmar nuestras propias experiencias en la película!".

Torresan, quien dibuja storyboards a lápiz, con papel y Photoshop, dice que encontró mucha inspiración en la obra de los animadores legendarios Friz Freleng y Tex Avery. "Freleng fue un gran modelo para el ritmo de la música y la banda sonora", señala. "Me gusta pensar en nuestro director [McGrath] como alguien loco, brillante y cómico, como Mozart. Respira comedia y todos lo intentamos emular".

Esta reverencia al estilo de animación retro en 2D y el deseo de crear personajes memorables y adorables también son cosas que Carlos Puertolas, jefe de animación de la película, también apreciaba. "Un veterano de DreamWorks Animation, cuyos créditos incluyen Madagascar: Escape 2 Africa, Madagascar 3: Europe's Most Wanted, Rise of the Guardians yHome, Puertolas dice que sabía que la película iba a ser especial desde el primer minuto que escuchó a McGrath contarles la idea. "Es la película perfecta para animar porque es contada desde la perspectiva de un niño", comenta. "La imaginación desempeña un gran papel en la vida de los niños, como también sucede en nuestra película".

Como Puertolas señala, él y el resto del equipo de animación trabajaron arduamente para asegurarse que los personajes se vieran atractivos desde cualquier ángulo. "Tomemos al Jefe en Pañales, por ejemplo; estamos escuchando la voz de Alex Baldwin, pero el personaje es un bebé lindo y encantador. Quieres que la audiencia se acerque a agarrarle los cachetes. Pasa lo mismo con Tim. Quieres que será un chico de siete años agradable. Lo que puede ser encantador para un adulto podría resultar debilucho para un cinéfilo joven. No quieres que Tim sea un llorón, pero el personaje necesita tener un poco de actitud para que resuene entre el público más joven".

Diseño gráfico y Edición

Para Kent Seki, jefe de diseño gráfico, la película ofrecía una oportunidad para experimentar con estilos cinematográficos distintos, especialmente durante las secuencias de fantasía de Tim. "Fuimos capaces de llevar los elementos estereoscópicos a aquellas secuencias porque Tim está teniendo estas aventuras complejas en su imaginación", comenta Seki. "También fuimos capaces de explorar el estilo de fotografía de inclinación y desplazamiento -algo que no habíamos hecho antes. Este estilo de fotografía mueve el plano de la cámara y rota el lente, para crear un efecto miniatura más íntimo. Hace que los personajes se sientan pequeños y vulnerables en Baby Corp. Después de que el Jefe en Pañales deja el corporativo para regresar con su familia, disipamos el efecto para hacer que el estéreo y el enfoque se vuelvan más profundos. Refuerza el contenido emocional del momento".

Otro aspecto del filme que lo hace especial para Seki es la forma en la que el director Tom McGrath utiliza acción dinámica y mucho trabajo de pre-visualización para planear la cinematografía. "De manera constante, intentamos mejorar las actuaciones, especialmente la manera en como los personajes exteriorizan sus sentimientos. "Volvimos a examinar el esqueleto digital del personaje [rigs] para obtener la mejor emoción posible de él. Revisábamos la iluminación una y otra vez con los diseñadores de arte y obteníamos un mejor esbozo en el proceso…En general, tengo que decir que hemos elaborado una película que aprovecha la herencia de la animación tanto en su estética como en sus decisiones narrativas. En realidad, hace alarde del medio".

Uno de los principales retos de Jim Ryan, editor en jefe de la película, fue encontrar los momentos adecuados y encontrar la mejor manera de abordarlos. "El estilo de animación de la película, particularmente las rutinas cómicas, apela a todos los gustos", explica. "Podemos ser más marcados con la comedia, y ajustar las cosas un poco más en la edición para adoptar un enfoque más caricaturesco con esos momentos".

El cariño de Ryan por los clásicos de Steven Spielberg también ayudó a darle forma a las secuencias imaginarias de Tim. "Tim se adentra en cuatro fantasías distintas -está corriendo en una selva, se involucra en una pelea con un gorila, pilotea una nave espacial, maneja bajo el mar para rescatar a sus padres de unos tiburones-, por lo que utilizamos un estilo de edición que hiciera recordar a algunas de esas películas familiares".

Las Artes Plásticas de la Animación por Computadora y los Efectos Visuales

Crear la animación por computadora y los efectos visuales para una película acerca de una familia típica de los suburbios y su bebé muy inusual puede ser tan desafiante -si no es que más- como preparar una película grande de verano.

"Trabajar en todos los detalles de la recámara de Tim con todos sus juguetes puede ser igual de complejo que crear una persecución imaginaria en el jardín trasero, donde tenemos que lograr efectos divertidos para el césped", comenta Ken Bielenberg, supervisor superior de efectos visuales, y un veterano de las películas de Shrek, Puss in Boots yMonsters vs. Aliens. "Hay tanta acción en esa escena de persecución, que tuvimos que asegurarnos que todos los personajes se vieran claramente a pesar de que se están moviendo muy rápido. También tuvimos que descifrar la manera de ir de personajes, ambientes y árboles generados por computadora, a las más pictóricas y estilizadas pinturas matte, y, además, hacerlo con gracia".

Bielenberg señala que, si bien UN JEFE EN PAÑALES no es una película de "efectos" per se, sí muestra muchas secuencias que requerían de un uso inteligente de la tecnología. Un buen ejemplo es una escena en la que el Jefe en Pañales pretende estar enfermo para distraer a su niñero, Eugene. "Esta prolongada secuencia de vómito explosivo tuvo que ser planeada a detalle", comenta Bielenberg. "El líquido interactúa con los personajes -cabello y ropa- y afecta todo el trabajo de superficies. Necesitas un historial para saber exactamente a dónde ha ido todo el vómito y cómo ha interactuado con el material".

El supervisor superior de efectos visuales Tony K. Williams dice que el amor de McGrath por la época dorada de la animación, y por artistas tales como Mary Blair, ha provocado un gran impacto en cómo el equipo está incorporando la apariencia en 2D a los diseños e imágenes. "No es fácil hacer que algo se vea sencillo", comenta. "Nuestro trabajo es condensar formas hasta su mínimo absoluto. En algunas de las otras películas en las que he trabajado, teníamos que añadir más detalles, y así es más fácil. Nuestro trabajo aquí es obtener una animación limpia y nítida. ¡No puedes esconder nada!".

Para hacer que el rosto del Jefe en Pañales se viera lo más atractivo posible, Williams y su equipo tuvieron que trabajar con deformaciones geométricas extremas. "Tuvimos que hacer que estas formas se adaptaran a una estética más caricaturesca -con estos ojos muy grandes y expresiones faciales atractivas", explica. "Otro punto relevante es el cabello que fuimos capaces de crear para esta película. Estoy muy orgulloso de la cabellera de Tim -¡ha sido diseñada para que se vea maravillosa desde cualquier ángulo posible!".

Una de las partes favoritas de la tarea para la supervisora de efectos visuales Vanitha Rangaraju fue trabajar con todos los bebés mientras se mueven en la cinta transportadora en Baby Corp. "Es una secuencia de ensueño durante la cual presentamos al Jefe en Pañales", comenta. "Queríamos que tuviera esta cualidad etérea y celestial. Nuestro objetivo fue ver que la mano del artista se hiciera presente más allá de la tecnología por computadora, para que conectara de manera directa con el público".

Rangaraju dice que, en ocasiones, el departamento de multitudes tenía que producir cerca de cuatrocientos bebés para una escena. "Desde luego, hemos hecho antes multitudes para muchas de nuestras películas, pero no se comparan con ésta. La piel de los bebés tenía que sentirse traslúcida y suave. Nuestro departamento de texturas tuvo que trabajar arduamente para conseguir esa cualidad. Utilizamos mucho la dispersión por debajo de la superficie (un mecanismo de transportación de luz en el que ésta penetra la superficie de un objeto traslúcido) para dejar que la luz atravesara la piel.

El supervisor digital Vimal Subramaniam dice que la película se siente y se ve muy diferente a otros proyectos en los que ha trabajado con anterioridad: "A diferencia de otras películas, hicimos que la apariencia hiciera juego con el humor de nuestro protagonista, Tim. Cuando piensa que él es el centro del mundo, está bajo la luz, y cuando piensa que no lo es, está fuera de ella. La paleta de color tiene una mezcla de esquemas de color análogos y complementarios, todos basados en el humor de la película. De igual manera, nuestra iluminación está muy centrada en los personajes y el arte está orientado para expresar las emociones de Tim todo el tiempo. Las pinturas matte son muy impresionistas, así como la superficie estilizada -¡esto incluye hasta los diseños de madera de los muebles!".

El supervisor de efectos Mitul Patel añade, "Todas las demás películas en las que hemos trabajado han tenido formas y ritmos muy realistas, pero en UN JEFE EN PAÑALES los efectos son utilizados para hacer más divertido el filme. Las formas son sencillas, pero tienen una alta carga de dirección de arte, y el ritmo es muy enérgico y caricaturesco. En su momento fue desafiante, porque nuestras herramientas (por ejemplo, los solucionadores) están basadas en la física del mundo real, así que tuvimos que trabajar un poco más para conseguir la apariencia y los ritmos que deseábamos para la película".

El supervisor de iluminación Rajarajan Ramakrishnan dice que McGrath fue muy específico con respecto a una cosa sencilla: la filosofía de "Luz es amor". "Necesitábamos entender esa filosofía sencilla y utilizar nuestras herramientas y técnicas para consumar su visión", comenta. "Soy padre de una niña de dos años, y debido a que la película aborda el vínculo emocional entre hermanos, significaba mucho para mí. Desde un aspecto visual, estábamos lidiando con un espacio muy íntimo. Las decisiones con respecto a nuestros emplazamientos de luz y matices ópticos tenían que reflejar todas las actuaciones especiales y emociones genuinas de la película".

ACERCA DEL REPARTO

Desde 1980, ALEC BALDWIN (Jefe en Pañales) ha aparecido en numerosas producciones de teatro, cine y televisión. En ese periodo, ha recibido una nominación al Tony [A Streetcar Named Desire (Un tranvía llamado deseo) (1992)], una al Oscar (THE COOLER, 2004) y ha ganado dos Premios Emmy, tres Globos de Oro y siete premios consecutivos del Screen Actors Guild (Sindicato de Actores de Cine) a Mejor Actor en una Serie Cómica por su papel en "30 Rock", para NBC-TV. Sus filmes incluyen THE HUNT FOR RED OCTOBER (La caza al octubre rojo), GLENGARRY GLEN ROSS, MALICE (Malicia), THE EDGE, IT'S COMPLICATED, BLUE JASMINE (Jazmín azul), STILL ALICE y MISSION IMPOSSIBLE: ROGUE NATION (Misión Imposible 5: Nación secreta), entre muchas otras.

En 1994, Baldwin se graduó con una licenciatura en bellas artes de Tisch, y, en el 2010, recibió un doctorado honorario. Es copresidente del concejo del Festival Internacional de Cine de Hamptons. También es el anunciador de radio de la filarmónica de Nueva York.

Baldwin tiene dos hijas, Ireland Elliese Baldwin y Carmen Gabriela Baldwin, y dos hijos, Rafael Thomas Baldwin y Leonardo Angel Charles Baldwin. Está casado con Hilaria Thomas Baldwin. En el 2016, Baldwin fue conductor durante el verano de una serie de episodios de MATCH GAME, el clásico juego de televisión; cuyas ganancias fueron donadas a la caridad por Baldwin y su esposa.

STEVE BUSCEMI (Francis Francis) ha forjado una carrera interpretando algunos de los personajes más singulares e inolvidables en la historia reciente del cine. Buscemi, actor multi-premiado, protagonizó el exitoso drama "BOARDWALK EMPIRE", para HBO, que le valió un Globo de Oro, dos Premios del Screen Actors Guild y dos nominaciones al Emmy. Buscemi también ha ganado un Premio Independent Spirit, el Premio de los Críticos de Cine de Nueva York y fue nominado para un Globo de Oro por su papel en GHOST WORLD, para MGM. De igual manera, fue nominado para un Emmy por su papel como Tony Blundetto en "THE SOPRANOS", además de haber recibido nominaciones adicionales al Emmy por sus apariciones en "30 ROCK", para NBC, y "PORTLANDIA", para IFC.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, Buscemi comenzó a mostrar interés en el teatro mientras estudiaba su último año de preparatoria. Poco tiempo después, se mudó a Manhattan para estudiar actuación con John Strasberg. Ahí, él y su compañero actor/escritor Mark Boone comenzaron a escribir e interpretar sus propias obras teatrales, en plataformas para actuar y teatros del centro. Al poco tiempo, esto llevó a Steve a obtener su primer papel protagónico en PARTING GLANCES, de Bill Sherwood, como un músico que tiene SIDA.

Buscemi es el actor preferido de algunos de los directores de cine más respetados de la industria, incluyendo: Martin Scorsese ("NEW YORK STORIES" [Historias de Nueva York]); Jim Jarmusch ("COFFEE AND CIGARETTES" y "MYSTERY TRAIN"); los hermanos Coen ("MILLER'S CROSSING", "BARTON FINK", "FARGO", "THE HUDSUCKER PROXY", y "THE BIG LEBOWSKI"); Quentin Tarantino ("PULP FICTION" [Tiempos violentos] y "RESERVOIR DOGS" [Perros de reserva], por la que obtuvo un Premio Independent Spirit a Mejor Actor Secundario); Robert Altman ("KANSAS CITY"); Tim Burton ("BIG FISH" [Gran pez]); Tom DiCillo ("LIVING IN OBLIVION"); Alexandre Rockwell ("IN THE SOUP" y "SOMEBODY TO LOVE"); Oren Moverman ("THE MESSENGER", "RAMPART" y "TIME OUT OF MIND"); Terry Zwigoff ("ART SCHOOL CONFIDENTIAL"); Robert Rodriguez ("DESPERADO"); y Miguel Arteta ("YOUTH IN REVOLT").

Buscemi también ha prestado su voz para personajes en múltiples películas animadas, incluyendo "MONSTERS, INC". y "MONSTERS UNIVERSITY"; "CHARLOTTE'S WEB" (La telaraña de Charlotte); "HOTEL TRANSYLVANIA" y "HOTEL TRANSYLVANIA 2".

Además de sus talentos como un consumado actor, Buscemi ha probado ser un escritor y director respetado. Su debut como director de cine se dio con "TREES LOUNGE", que también escribió y protagonizó. Buscemi también tiene múltiples créditos como director en televisión, incluyendo "HOMICIDE: LIFE ON THE STREET" (nominación al Premio del DGA); "THE SOPRANOS" (Premios Emmy y del DGA por el episodio "Pine Barrens" de la 3ª temporada); "30 ROCK", "NURSE JACKIE" y "PORTLANDIA".

En el 2008, Buscemi fundó Olive Productions con Stanley Tucci y Wren Arthur, una compañía ubicada en Nueva York, que produce su serie ganadora del Emmy "PARK BENCH WITH STEVE BUSCEMI", para AOL, y varios proyectos más, incluyendo el documental "A GOOD JOB: STORIES OF THE FDNY", para HBO.

Más recientemente, Buscemi coprotagonizó la serie web "HORACE & PETE", al lado de Louis CK. Steve terminó recientemente la producción de la sátira política THE DEATH OF STALIN, de Armando Ianucci. Su voz puede ser escuchada en la venidera película UN JEFE EN PAÑALES, al lado de Alec Baldwin, para DreamWorks Animation.

JIMMY KIMMEL (Papá) funge como conductor y productor ejecutivo de "Jimmy Kimmel Live", el programa de entrevistas nocturno que más tiempo ha estado al aire para ABC, y que ha sido nominado en cinco ocasiones al Premio Emmy. Ahora en su decimocuarta temporada, JKL produce algunos de los segmentos cómicos más populares en la televisión nocturna y presenta un reparto diverso de invitados, incluyendo actores, músicos, atletas, comediantes, autores, políticos, generadores de noticias y el ocasional tipo raro casual. El monólogo de Kimmel endosa la cultura pop y las noticias de última hora. JKL sale al aire todas las noches entre semana a las 11:35/10:35 PM CT (tiempo central), desde El Capitan Entertainment Center, estudio de Disney, en Hollywood.

Además del programa nocturno, programas especiales anuales como "Jimmy Kimmel Live: After The Oscars" y "Jimmy Kimmel Live: Game Night" son bien conocidos por sus videos cómicos cargados de estrellas. Videos entre los que se encuentran "I'm F**king Matt Damon", "I'm F**king Ben Affleck", "The Handsome Men's Club", "Movie: The Movie" y "Movie: The Movie, 2V", se han vuelto muy populares en televisión y en línea. A principios de este año, su segmento de concurso "Who Knows" -que demuestra si las estrellas pueden apretar un timbre más rápido que sus aficionados más conocedores- fue adquirido por ABC para convertirlo en un nuevo programa de juegos llamado Big Fan. Kimmel será productor ejecutivo del programa.

En el 2013, Kimmel fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En el 2012, fue conductor de los Premios Primetime Emmy, su 64ª edición, y de la Correspondents' Association Dinner de la Casa Blanca, en Washington, DC. Kimmel regresará a conducir los Premios Emmy en su 68ª edición, este septiembre por ABC.

Después de doce años en la radio matutina, Kimmel se inició en televisión como co-conductor de "Win Ben Stein's Money", en Comedy Central, por la que obtuvo un Emmy a Mejor Conductor de Programa de Juegos, en 1999. Kimmel fue co-conductor, co-creador y productor ejecutivo de 100 episodios de "The Man Show", para Comedy Central. Kimmel fungió durante cuatro temporadas como pronosticador al aire de 'Fox NFL Sunday'; co-creó, fue productor ejecutivo y coprotagonizó "Crank Yankers", para Comedy Central/MTV; y fue co-creador y productor ejecutivo de "The Andy Milonakis Show", para MTV y MTV2.

En la actualidad, vive en Los Ángeles.

La actriz ganadora del Premio Emmy LISA KUDROW (Mamá) continúa aportando su original sentido de ritmo cómico y entrega a cada papel que aborda, además de ser capaz de moverse sin dificultad a través del cine, la televisión y las series por internet.

En 1996, Lisa hizo su debut cinematográfico en la comedia MOTHER, de Albert Brooks. Después de esta película, actuó al lado de Toni Collette y Parker Posey en CLOCKWATCHERS (1997), y en la aclamada y exitosa comedia ROMY & MICHELE'S HIGH SCHOOL REUNION (1997), al lado de Mira Sorvino, que la llevó a expandir su popularidad entre las audiencias cinematográficas.

A la postre, protagonizaría THE OPPOSITE OF SEX, para el escritor/director Don Roos (1998); ANALYZE THIS (Analízame) (1999) y la secuela ANALYZE THAT (Analízate) (2002), con Robert DeNiro y Billy Crystal; LUCKY NUMBERS (2000), con John Travolta; HANGING UP (2000), al lado de Meg Ryan y Diane Keaton; WONDERLAND (2004), con Val Kilmer; HAPPY ENDINGS (2005), para el escritor/director Don Roos; KABLUEY (2007); P.S. I LOVE YOU (Posdata, Te amo) (2007), con Hilary Swank y Gerard Butler; HOTEL FOR DOGS (Hotel para perros) (2008); PAPER MAN (2009), junto a Emma Stone, Jeff Daniels y Ryan Reynolds; BANDSLAM (2009); EASY A (2010), con Emma Stone, Stanley Tucci, Patricia Clarkson y Thomas Hayden Church; NEIGHBORS (Buenos vecinos) (2014) y NEIGHBORS 2: SORORITY RISING (Buenos vecinos 2) (2016), con Zac Efron y Seth Rogen; y el thriller psicológico GIRL ON THE TRAIN (La chica del tren) (2016), para el director Tate Taylor.

En marzo de 2017, Lisa estelariza con Anna Kendrick TABLE 19, de Jeffrey Blitz, y le presta su voz a la comedia familiar UN JEFE EN PAÑALES, para DreamWorks Animation. Steve Buscemi, Alec Baldwin y Jimmy Kimmel también prestan su voz para la película.

Lisa siempre ha recibido críticas entusiastas por sus papeles cinematográficos. Por su papel en THE OPPOSITE OF SEX (Lo opuesto del sexo), obtuvo el Premio a Mejor Actriz Secundaria de los Críticos de Cine de Nueva York, una nominación al Premio Independent Spirit y una nominación para el Premio de los Críticos de Cine de Chicago. Ganó un Premio Blockbuster y recibió una nominación al Premio American Comedy por su papel protagónico en el éxito taquillero ANALYZE THIS, para el director Harold Ramis.

MILES B AKSHI (Tim) nació el 9 de diciembre de 2002 en Los Ángeles, y ahora es un estudiante de la escuela secundaria. De bebé, tenía un gran sentido del humor y comenzó a desarrollar su lado artístico. El abuelo de Miles es el director de animación Ralph Bakshi, cuya carrera abarca muchas décadas de atrevidas películas independientes animadas, siendo las más famosas Fritz the Cat y la serie de Mighty Mouse. A Miles le encanta pasar tiempo con su abuelo para aprender el arte de la animación, y para platicar acerca de la vida.

Antes de convertirse en Tim, Miles interpretó a varios personajes en películas de Shrek. Tim, un chico de siete años, fue un personaje que Miles empezó a grabar a los diez años y lo terminó cuando tenía trece. "Trabajar con el director Tom McGrath fue divertido, inspirador y educativo; crecí mucho a lo largo de todo el proyecto, y no sólo en experiencia, sino también en mis zapatos, que pasaron de talla 7 a talla 13".

TOBEY MAGUIRE (Narrador) continúa cosechando éxito de la crítica y comercial tanto en su trabajo como actor, con actuaciones sobresalientes en grandes éxitos taquilleros y películas independientes reflexivas, como en su función de productor, con su creciente compañía productora Material Pictures.

Bajo los auspicios de Material, Maguire produjo y protagonizó la película biográfica de Bobby Fischer PAWN SACRIFICE (La jugada maestra), del ganador del Premio de la Academia Ed Zwick. El filme del 2014, que se estrenó ante críticas entusiastas en el Festival Internacional de Cine de Toronto, sigue la vida del afamado campeón de ajedrez Fischer hasta su legendario encuentro por el campeonato mundial contra su oponente ruso Boris Spassky, en 1972. También protagonizada por Liev Schreiber, Peter Sarsgaard y Michael Stuhlbarg, la película fue estrenada por Bleecker Street.

Su compañía Material Pictures también produjo THE FIFTH WAVE (La quinta ola), para Sony Pictures. La película es una adaptación del aclamado best-seller de Rick Yancey, y cuenta la historia de cuatro olas de ataques alienígenas cada vez más letales que han dejado a gran parte de la Tierra diezmada. Cassie, interpretada por Chlöe Grace Moretz, está huyendo de manera desesperada, intentando salvar a su hermano menor. La película también es estelarizada por Nick Robinson, Maika Monroe, Liev Schreiber y Maggie Siff.

Además, Material produjo la película de ciencia ficción Z FOR ZACHARIAH, protagonizada por Chiwetel Ejiofor, Margot Robbie y Chris Pine. Dirigida por Craig Zobel, la película se centra en la joven adulta Ann Burden, quien sobrevive una guerra nuclear en un pequeño pueblo estadounidense.

Maguire también interpretó a Nick Carraway al lado de Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan en THE GREAT GATSBY (El gran Gatsby), de Baz Luhrmann, que recabó más de $350 millones de dólares en la taquilla mundial. Sus otros créditos incluyen la miniserie cómica "The Spoils of Babylon", al lado de Kristen Wiig; BROTHERS (Entre hermanos), de Jim Sheridan, junto a Natalie Portman y Jake Gyllenhaal, y por la que recibió una nominación al Globo de Oro; SEABISCUIT, de Gary Ross, que recibió siete nominaciones al Premio de la Academia®, incluyendo una a Mejor Película; THE CIDER HOUSE RULES (Las reglas de la vida), de Lasse Hallström, que también recibió siete nominaciones al Premio de la Academia®, incluyendo una a Mejor Película; y WONDER BOYS (Loco fin de semana), de Curtis Hanson, que obtuvo tres nominaciones al Premio de la Academia®.

Maguire, de manera más notable, interpretó a Peter Parker/Spider Man en los exitazos taquilleros SPIDER-MAN, SPIDER-MAN 2 y SPIDER-MAN 3, de Sam Raimi. La franquicia es una de las más exitosas en la historia del cine, una vez que los tres filmes recabaron $2.5 billones de dólares aproximadamente en todo el mundo.

Los otros créditos cinematográficos de Maguire incluyen THE DETAILS, de Jacob Estes, THE GOOD GERMAN (Intriga en Berlín), de Steven Soderbergh, RIDE WITH THE DEVIL, de Ang Lee, PLEASANTVILLE (Amor a colores), de Gary Ross, FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS, de Terry Gilliam, DECONSTRUCTING HARRY (Los enredos de Harry), de Woody Allen, THE ICE STORM, de Ang Lee; y la actuación que lo puso en un primer plano en el cortometraje nominado al Premio de la Academia® "Duke of Groove", de Griffin Dunne.

ACERCA DE LOS REALIZADORES

TOM MCGRATH (Director) , director de UN JEFE EN PAÑALES para DreamWorks Animation, y que será estrenada en marzo de 2017, ha estado trabajando en la industria del entretenimiento durante más de veinte años. Un talento multifacético, McGrath también protagonizó y fue productor ejecutivo de PENGUINS OF MADAGASCAR (Los pingüinos de Madagascar), también para DreamWorks Animation, que fue estrenada el 26 de noviembre de 2014.

Después del triunfo sin precedentes del éxito taquillero MADAGASCAR, en el 2005, para la que dirigió y prestó su voz para el pingüino principal, 'Skipper', McGrath repitió los mismos papeles en MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA y MADAGASCAR 3: EUROPE'S MOST WANTED. Además, McGrath prestó su voz para Skipper para el programa de televisión "Penguins of Madagascar", que se transmitió por Nickelodeon, y para los cortometrajes "The Madagascar Penguins in a Christmas Caper", "Merry Madagascar" y "Madly Madagascar".

Afuera de la franquicia de MADAGASCAR, McGrath dirigió MEGAMIND (Megamente), en el 2010, y acaba de terminar de dirigir UN JEFE EN PAÑALES, que será estrenada el 31 de marzo de 2017.

Antes de haber formado parte de DreamWorks Animation, McGrath trabajó en las áreas de historia y diseño de concepto para películas tales como CATS & DOGS y HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS (El Grinch). También trabajó como animador y artista de historia en películas animadas, incluyendo SPACE JAM y (Space Jam, El juego del siglo) y COOL WORLD. Su trabajo en televisión incluye haber dirigido "The Ren & Stimpy Show", así como otros proyectos para Nickelodeon. Además, Tom ha trabajado en los cortometrajes "Herd" y "The Thing What Lurked in the Tub", y como director de animación en comerciales a escala nacional para Coors Light y Subaru.

Tom se graduó del programa de Animación de Personajes de Cal Arts después de haber estudiado diseño industrial en la Universidad de Washington.

RAMSEY NAITO (Productora) produjo más recientemente la comedia UN JEFE EN PAÑALES, PARA DreamWorks Animation, en el 2017.

Antes de haber llegado a DreamWorks, Ramsey trabajó en Blue Sky Animation Studios (Productora) y en Cartoon Network (Jefa de Películas).

Su vasta lista de créditos como ejecutiva y productora incluye Barnyard (La granja) (2006), The SpongeBob SquarePants Movie (Bob Esponja, La película) (2004), The Wild Thornberry's Movie (2002), Hey Arnold! The Movie (¡Oye, Arnold! La película) (2002), Jimmy Neutron: Boy Genius (2001) y South Park: Bigger Longer & Uncut (South Park: Más grande, más larga y sin censura) (1999).

Es miembro del Producer's Guild of America (Sindicato de Productores de los EE UU) y de Women In Film.

Ramsey es oriunda de Nueva York, y estudió en el Maryland Institute College of Art, donde obtuvo su licenciatura en bellas artes en 1992, y en el California Institute of the Arts, donde obtuvo su maestría en bellas artes en 1995.

En la actualidad, vive en Los Ángeles, California.

Después de comenzar su carrera como escritor de Saturday Night Live, MICHAEL MCCULLERS (Escritor) hizo su debut como guionista en la exitosa comedia AUSTIN POWERS: THE SPY WHO SHAGGED ME (Austin Powers, El espía seductor), y colaboró con Mike Myers en su secuela, AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER (Austin Powers en Goldmember). También escribió y dirigió BABY MAMA (Mamá por encargo), protagonizada por Tina Fey y Amy Poehler. Vive en Los Ángeles con su esposa Sidney y sus cuatro hijos.

En la actualidad, JAMES RYAN (EDITOR) funge como editor de UN JEFE EN PAÑALES, para DreamWorks Animation. Antes de haber laborado en este filme, James trabajó como editor en jefe de Merry Madagascar (2009), Madly Madagascar (2013) y TURBO(2013). Después de haberse graduado de la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California, James obtuvo su primer trabajo en DreamWorks Animation en 1996 como editor aprendiz de THE PRINCE OF EGYPT (El príncipe de Egipto) (1998).

Es oriundo de Chicago.

DAVID JAMES (Diseñador de Producción) es el Diseñador de producción de UN JEFE EN PAÑALES, para DreamWorks Animation, que será estrenada el 31 de marzo de 2017.

Antes de UN JEFE EN PAÑALES, James fungió como Diseñador de producción de MR. PEABODY & SHERMAN (Las aventuras de Peabody y Sherman) y de la comedia de súper-villanos MEGAMIND, ambas para DreamWorks Animation. Créditos adicionales en el estudio incluyen MONSTERS VS. ALIENS (Monstruos vs. Aliens), FLUSHED AWAY (Lo que el agua se llevó), SINBAD: LEGEND OF THE SEVEN SEAS, SPIRIT: STALLION OF THE CIMARRON (Spirit: El corcel indomable) y THE ROAD TO EL DORADO (El camino hacia El Dorado).

Además de su trabajo en DreamWorks Animation, James ha dado clases de dibujo de perspectivas, así como una clase de su autoría, llamada Desarrollo Visual, en el Art Center College of Design, en Pasadena.

ENNIO TORRESAN (Jefe de Historia) nació el 15 de octubre de 1963 en Río de Janeiro, Brasil.

Torresan ha ganado múltiples premios internacionales, incluyendo uno en el Festival Internacional de Cine Animado de Annecy, por su cortometraje "El Macho", producido en 1993.

Torresan tiene más de 25 años de experiencia en la animación como director y como artista de storyboard en múltiples producciones de estudios en Hollywood. Antes de entrar a DreamWorks Animation, trabajó como director, artista de storyboard y diseñador para HBO Animation de 1996 a 1998. Después, se unió al equipo de "SpongeBob SquarePants" como director de storyboard y escritor durante la primera temporada del programa. De igual manera, trabajó para Disney de 1999 al 2001 en la serie Teachers Pet, que obtuvo un Emmy Matutino.

En el 2003, Torresan comenzó a laborar en DreamWorks Animation como artista de storyboard para múltiples películas animadas, incluyendo las queridas MADAGASCAR, MADAGASCAR ESCAPE 2 AFRICA, MADAGASCAR 3: EUROPE'S MOST WANTED, MEGAMIND, KUNG FU PANDA, KUNG FU PANDA 2 y BEE MOVIE. Durante su periodo laboral en DreamWorks, Torresan encabezó el departamento de historia para la película TURBO, también estrenada en el 2013, y después continuó con su labor como jefe de historia en la película animada UN JEFE EN PAÑALES, a ser estrenada en marzo de 2017. En la actualidad, es jefe de historia de EVEREST, una película animada a ser estrenada en el 2019.

Torresan codirigió una película independiente animada titulada Until Sbornia Takes Us Apart, que fue estrenada en el 2013.

Torresan obtuvo una licenciatura en bellas artes de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, antes de haberse mudado en 1986 a los Estados Unidos.

KENT SEKI (Director de Pre-visualización) fungió como Director de Pre-visualización en UN JEFE EN PAÑALES, para DreamWorks Animation. Previo a su labor en UN JEFE EN PAÑALES, Seki trabajó como artista de bosquejos en PENGUINS OF MADAGASCAR, como Director de Pre-visualización en MR. PEABODY & SHERMAN, como artista de bosquejos en TURBO, y como Director de Pre-visualización en MEGAMIND. Antes de haberse unido a DreamWorks Animation, Seki fue director creativo de la compañía de efectos visuales Pixel Liberation Front, pionera en el uso de la pre-visualización generada por computadora. Ahí, trabajó como supervisor del departamento de visualización y efectos en IRON MAN, por la que fue nominado para un Premio VES, en el 2008, y como supervisor de efectos visuales en STAY ALIVE. Créditos previos como supervisor de gráficas por computadora incluyen las películas SUPERMAN RETURNS (Superman regresa), SKY CAPTAIN AND THE WORLD OF TOMORROW (Capitán Sky y el mundo del mañana) y DOPAMINE. Además, trabajó como supervisor de pre-visualización en los filmes ZATHURA (Zathura, Una aventura espacial), FLIGHTPLAN (Plan de vuelo) y como artista de pre-visualización en MATRIX REVOLUTIONS (Matrix: Revoluciones) y ELF.