Abattoir recolector de pecados: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Darren Lynn Bousman

SINOPSIS

La vida de la periodista de bienes raíces Julia Talben cambia drásticamente cuando su familia es brutalmente asesinada.

Sin embargo, lo que parecía un caso simple de resolver se transforma en una historia mucho más grande cuando ella regresa a la escena del crimen y se encuentra con que la habitación donde ocurrieron los crímenes fue físicamente removida de la casa de su hermana.

Esto iniciará una investigación que guiará a Julia y a su ex, el detective Declan Grady, al pueblo de New English, donde encontrarán al enigmático Jebediah Crone y su Abattoir (matadero) - una monstruosa casa formada por infinitos ambientes donde habitan los condenados.

No es una simple casa, sino una puerta a algo mucho más oscuro de lo que cualquiera jamás podría imaginar. Julia y Grady deberán preguntarse (e intentar responder): Quién es Jebediah Crone... y qué está construyendo?

FICHA

Shooting Format: Digital / ALEXA

Aspect Ratio: 1:1.39

Sonido: 5.1

Color/BW: Color

Duración: 98 min.

Idioma: Inglés (c/Subtit en Cast)

Distribuidor: DC

Darren Lynn Bousman comenzó su Carrera dirigiendo comerciales y videoclips y rápidamente se hizo conocido al dirigir "SAW II", la secuela del exitoso film de terror "SAW" (El Juego del Miedo). Bousman continuó dirigiendo la franquicia en "SAW III" y "SAW IV", obteniendo distribución en todo el mundo y rankeando #1 en el box office por 3 años consecutivos.

Hasta la fecha Bousman ha generado US$430 millones de recaudación en todo el mundo.

DIRECTOR

FILMOGRAFÍA

// 2016 Abattoir

// 2015 Tales of Halloween

// 2015 Allelujia! The Devil's Carnival

// 2012 The Barrens

// 2012 The Devil's Carnival

// 2011 11:11:11

// 2010 Mother's Day

// 2008 Repo! The Genetic Opera

// 2007 SAW IV

// 2006 SAW III

// 2005 SAW II

ELENCO PRINCIPAL

Jessica Lowndes // Julia

Joe Anderson // Grady

Dayton Callie // Jebediah Crone

Lin Shaye // Allie

EQUIPO PRINCIPAL

Director: Darren Lynn Bousman

Guionista: Christopher Monfette

Productores: Jesse Berger, Brent C. Johnson

Co-Productor: William Hines

Productores Ejecutivos: Lynwood Spinks, Kevin Niu, Rob Cain, Yoel Dahan, Yohan Baiada, Andrew Mann, Mike Yedwab, Steve Ponce

Co-Productores Ejecutivos: Xing Chen, Zhongmin Xu

Dir. de Fotografía: Michael Fimognari Diseño deProducción: Jennifer Spence Editor: Brian Smith

Compositor: Mark Sayfritz