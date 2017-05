Alien covenant: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Ridley Scott

SINOPSIS

En el espacio nadie puede escuchar tus gritos.

Después de casi cuatro décadas, esas palabras siguen siendo sinónimo de la intensidad pura e implacable de Alien, la obra maestra de terror futurista del director Ridley Scott.

Ahora, el padre de esta icónica franquicia regresa una vez más al mundo que creó, para explorar sus rincones más oscuros con ALIEN: COVENANT, una aventura nueva y trepidante que rebasa los límites del terror para adultos.

En la nave especial Covenant se respira una absoluta tranquilidad. La tripulación y el resto de las 2000 almas a bordo de la embarcación pionera viven un profundo híper-sueño, dejando que Walter, un ser sintético, recorra los pasillos por sí solo. La nave se dirige hacia el planeta remoto Origae-6, donde, en el punto más lejano de la galaxia, los colonizadores esperan establecer un puesto de avanzada nuevo para la humanidad. La tranquilidad es interrumpida de manera violenta cuando una explosión estelar cercana destroza las velas de recolección de energía del Covenant, lo que trae consigo docenas de muertos y que la misión altere su curso.

Al poco tiempo, los miembros sobrevivientes de la tripulación descubren lo que parece ser un paraíso inexplorado; un edén apacible de montañas cubiertas de nubes y árboles frondosos e inmensos, que está mucho más cerca de Origae-6 y que, en apariencia, es igual de viable para fungir como hogar. Sin embargo, lo que han encontrado es, de hecho, un mundo siniestro y mortal lleno de giros y sorpresas inesperados. Una vez que se enfrentan a una amenaza terrible que va más allá de su imaginación, los exploradores asediados deberán intentar un escape desgarrador.

ALIEN: COVENANT, que se desarrolla diez años después de los eventos que sucedieron en el éxito del 2012 Prometheus, también de Scott, regresa a las raíces de la revolucionaria saga del director, con una historia única y aterradora llena de aventuras espeluznantes y criaturas nuevas y monstruosas. Con ésta, la sexta parte de la serie de exitazos taquilleros, el visionario realizador se acerca cada vez más hacia la revelación de los orígenes misteriosos de la madre de todos los alienígenas, el mortal Xenomorfo de la película original.

ALIEN: COVENANT es estelarizada por Michael Fassbender (Prometheus,12 Years a Slave), Katherine Waterston (Steve Jobs, Inherent Vice), Billy Crudup (Almost Famous, Mission: Impossible III), Danny McBride (Pineapple Express, Eastbound & Down) y Demián Bichir. La película es dirigida por Ridley Scott (The Martian). El guión es de John Logan y Dante Harper, a partir de una historia de Jack Paglen y Michael Green. Los productores son Ridley Scott, Mark Huffam, Michael Schaefer, David Giler y Walter Hill; y la distribuidora es 20th Century Fox. ALIEN: COVENANT se estrena en cines de todo el mundo el 19 de mayo de 2017.

BIENVENIDO A BORDO DEL COVENANT

Desde el principio, Ridley Scott iba en busca de sangre.

"Creo que el primer comentario de Ridley fue, 'Vamos a hacer una película para adultos intensa, y vamos a necesitar mucho granate', que es un término para la sangre en el cine", recuerda Mark Huffam, productor de ALIEN: COV

ENANT. "Esa fue nuestra primera conversación -nos vamos a dar a la tarea de aterrorizar a todos".

Si alguien sabe cómo atemorizar a las audiencias con una narrativa inteligente y sofisticada es Scott. Su Alien original sigue siendo un referente habitual en el género del terror, una película con una psicología tensa y claustrofobia incómoda, tan austera y efectiva como la bestia majestuosa y despiadada que acosó por primera vez a Ellen Ripley y a la tripulación de la nave espacial Nostromo, allá en 1979. "Por gracioso que suene, siempre pensé en Alien como una película serie B, pero muy bien hecha", comenta Scott. "El subtexto era bastante básico -siete personas encerradas en una casa antigua y oscura, quién iba a morir primero y quién iba a sobrevivir".

Para ALIEN: COVENANT, el realizador nominado al Oscar® buscó recapturar la misma atmósfera ominosa de un peligro y terror constantes, y ofrecer al mismo tiempo nuevas percepciones que podrían añadir riqueza y profundidad a la más vasta mitología de Alien. Esa aproximación era necesaria, explica, para mantener la narrativa fresca y sorpresiva. "No te la puedes pasar siendo perseguido por un monstruo a lo largo de un pasillo -llega a aburrir", comenta Scott. "Me vino a la cabeza que nadie había hecho la pregunta de quién hizo esto y por qué. Podías contestar que la inventaron monstruos del espacio exterior, dioses del espacio exterior, ingenieros del espacio exterior. Y no fue así. ALIEN: COVENANT va a revertir eso".

La película empieza con una misión pacífica diseñada para llevar a la humanidad más allá de los confines de la Tierra, a una colonia que se encuentra entre las estrellas. En el manifiesto de la nave espacial Covenant hay parejas que poblarán el planeta Origae-6, junto con docenas de embriones, para ayudar a establecer una comunidad nueva. La tripulación de la nave es la encargada de protegerlos. Entre sus miembros se encuentran: el capitán Branson (James Franco) y su esposa, Daniels, jefa de operaciones de terraformación (Katherine Waterston); el segundo al mando Christopher Oram (Billy Crudup) y su esposa bióloga Karine (Carmen Ejogo); los pilotos bulliciosos Tennessee (Danny McBride) y Faris (Amy Seimetz); el jefe de seguridad, sargento Lope (Demián Bichir) y su segundo de a bordo y marido, sargento Hallett (Nathaniel Dean). Entre ellos hay alguien que no es humano, Walter (Michael Fassbender), un ser sintético, pero leal del Covenant, quien se encarga de vigilar mientras los pasajeros permanecen encerrados en crio-sueño hasta que lleguen a su destino.

Cuando una explosión estelar penetra la nave, Walter se ve obligado a despertar de manera prematura a la tripulación para salvar sus vidas. Sin embargo, una falla mecánica atrapa al capitán en su cámara de híper-sueño, por lo que sufre una muerte horrible y brutal. El incidente deja a Oram, un hombre de profundas convicciones religiosas, a cargo, y a Daniels recuperándose de la pena por haber perdido a su marido.

Daniels busca consuelo en la compañía de otra figura solitaria de la nave, Walter, quien, sin lugar a dudas, lucirá familiar para las audiencias. Es la siguiente evolución de David, el ser sintético obsesionado con Lawrence of Arabia, interpretado por Fassbender, que apareció en Prometheus. Si bien es superior a su predecesor desde un punto de vista tecnológico, su rango emocional está hasta cierto punto limitado. No puede enamorarse, y ha sido programado para ser siempre leal a la tripulación del Covenant -Fassbender lo describe como un "súper mayordomo".

"Está ahí, primero y antes que nada, para proteger y servir, como un buen oficial de policía", comenta el actor. "Todo en él parte de la lógica y está desprovisto de toda emoción, incluso aunque aquellos a su alrededor, particularmente Daniels, busquen algún tipo de vínculo emocional con él, pero que, en realidad, no puede haber".

A pesar de su programación, la relación de Walter con Daniels es compleja y está teñida con indicios de afecto. Waterston dice que Daniels "llega a depender de él después de que Jacob muere. Ella se siente más a gusto a su alrededor que con el resto de la tripulación porque, en cierto modo, él está limitado desde un punto de vista emocional. Es más fácil para ella estar alrededor de alguien que no puede entender lo que ella está pasando, para que así la puedan dejar sola con su dolor. En realidad, ella no tiene porqué reciprocar con el compromiso. También siente una conexión con él porque son los únicos dos seres solteros en la nave".

Una vez que el Covenant intenta reagruparse del desastre, se ven sorprendidos de nueva cuenta. Tennessee está afuera de la nave reparando las velas de energía, cuando escucha un mensaje críptico que suena como lo que podría ser una llamada de auxilio. La tripulación rastrea la fuente de transmisión a un planeta cercano, y Oram, motivado por su fuerte fe cristiana, opta por trazar un nuevo rumbo que llevará a la nave a un camino desconocido hacia la señal. El manto de liderazgo no se posa a la ligera sobre sus hombros -siempre carga con él un juego de cuentas de metal, que usa para calmarse cuando la presión aumenta.

"Tan pronto y le dan la oportunidad, me parece que el peso de esas poco más de 2,000 almas se vuelve inmenso y apabullante", comenta Crudup. "Hay una cantidad tremenda de desconfianza en sí mismo cuando trata de lidiar con su propio miedo, y con respecto a liderar a tanta gente a lo desconocido. Creo que esa es una gran parte de la historia -cómo se relaciona con los otros miembros de la tripulación y cómo él, a final de cuentas, encuentra cierto sentido de confianza y claridad, y de autoridad moral, al intentar defenderlos.

"En momentos de confusión, de miedo, es cuando te tienes que concentrar en tu fe porque te dará fuerza y claridad, y no serás volátil ante situaciones de peligro", continúa Crudup.

Su racional esposa, interpretada por la actriz británica Carmen Ejogo, también funge como sostén para Oram. "Él siente un profundo amor por ella", comenta Crudup. "El apoyo que ella le brinda es una de las bases impulsoras para la capacidad que tiene él de llegar al final del día. No sé qué haría él sin ella, debido a la virtud que tiene ella para acceder a partes de él a las que no deja que otras personas entren".

Una tormenta de iones que cubre la atmósfera previene al mismísimo Covenant llegar a la superficie del planeta, así que, en cambio, envían a un destacamento de desembarco conformado por científicos y personal de seguridad, mientras Tennessee se queda al mando de la madre nodriza orbitando encima de ellos. Cuando McBride, actor y guionista mejor conocido por sus papeles cómicos en películas tales como Pineapple Express, se reunió por primera vez con Scott para discutir el papel de Tennessee, el director tenía en mente un punto de referencia muy específico: comandante T.J. 'King' Kong, personaje que interpretó Slim Pickens en la clásicasátira Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, de Stanley Kubrick.

"Ridley dice que Tennessee fue un homenaje a él, así que trabajamos para encontrar el sombrero de vaquero perfecto y el traje de vuelo perfecto", comenta McBride. "Pero el personaje era tan claro en el guión, que pude ver lo que se necesitaba hacer. Ridley Scott encuentra a los actores que quiere -que sabe que pueden aportar- y después los va llevando. Si te pasas un poco, te regresa, pero siempre está ahí para ver qué es lo que le puedes proporcionar al personaje".

Una vez que Daniels, Oram, Karine, Walter y Faris, entre otros, se dirigen a la superficie del planeta en la nave Lander, junto con el equipo de seguridad, Tennessee es dejado a cargo del Covenant con los expertos de comunicaciones y navegación Upworth (Callie Hernandez) y su marido Rick. Pero éste al poco tiempo se torna cada vez más impaciente, agobiado por un sentido de ansiedad, una vez que la tormenta previene cualquier interacción real con el equipo que se encuentra en tierra. "Una de las cosas más interesantes del guión es el hecho de que la nave está llena de parejas, así que de inmediato incrementa los riesgos del terror", comenta McBride. "No sólo se trata de tu propia supervivencia, sino también aquella de la persona con la que fuiste ahí".

Después de un largo periodo de frustrante silencio, deberán decidir si acercan al Covenant al planeta. Upworth choca con Tennessee por seguir el protocolo de no poner en peligro al Covenant y sus ocupantes humanos. "Hay una impotencia enloquecedora", explica Hernandez (La La Land). "Han perdido la conexión. Si estás intentando ponerte en contacto con un compañero humano en cualquier contexto, si estás perdiendo conexión, luchas para que esa conexión regrese. Eso es lo que Tennessee está intentando hacer".

Al maniobrar a través de la tormenta, el Lander sufre daños, pero el equipo aterriza de manera segura en el planeta, sólo para descubrir unos paisajes imponentes y majestuosos. Pero hay algo inquietante con respecto al magnífico terreno -el ambiente es muy silencioso. "El planeta es maravilloso y espectacular, y, a escala, algo amenazador", explica Scott. "El planeta es un planeta muerto, es una casa embrujada. No hay forma de vida excepto las plantas y los árboles. No hay animal alguno".

Mientras Faris se queda cerca del Lander para hacer las reparaciones necesarias, Karine, acompañada por el cabo Ledward (el actor australiano Benjamin Rigby), un escolta de seguridad, se atreve a tomar muestras biológicas. Su viaje hacia un paisaje cada vez más inusual sale tremendamente mal -Ledward, de manera inexplicable, sufre una terrible enfermedad, y Karine lucha por llevarlo de inmediato a la bahía médica del Lander.

Ya de regreso en la nave, Faris comienza a recibir llamadas de auxilio frenéticas de sus colegas. "Ridley filmó esto conmigo debajo del Lander en medio de Milford Sound en Nueva Zelanda", recuerda Seimetz (The Girlfriend Experience). "Estaba sola, escuchando estos fragmentos aterradores en mis audífonos y reaccionando ante ello. No puedo hacer nada al respecto porque no sé dónde están -suenan confundidos, el interfono se está descomponiendo. Fue inquietante, pero sorprendente crear la escena de esa manera porque para Ridley fue muy efectiva desde un punto de vista de actuación".

Cuando Ledward y Karine llegan a la bahía médica se desata el infierno en un abrir y cerrar de ojos. De lo que Karine es testigo bajo las brillantes luces fosforescentes es el horrible nacimiento del Neomorfo, la encarnación alienígena más reciente en unirse al olimpo de monstruos de la franquicia. Ejogo comenta: "Karine no tiene idea de qué es este ser, y es el misterio de lo que es, en ese momento, lo que es más tangible y poderoso. No es como si se estuviera enfrentando a un tigre, donde ya sabes qué es lo que viene. En este caso, no hay forma de negociar con estas criaturas".

"Es el primer momento auténtico en el que se les recordará a las audiencias del pavor que hemos llegado a asociar con las películas de Alien", añade. "Puedes sentir que algo se ha puesto en marcha que está tan lejos de nuestro entendimiento, que será aterrador".

Las cosas se salen rápidamente fuera de control una vez que la bestia arrasa a través del Lander, amenazando todo lo que se topa en su camino. La tripulación se encuentra en aprietos desesperados para cuando llega la ayuda en forma de una figura encapuchada misteriosa, quien parece tener una extraña medida de control sobre las especies depredadoras. El salvador inesperado resulta ser David de la nave Prometheus, quien ha estado varado en aislamiento durante casi una década, y ciertamente se ve con una pobre condición física.

"Cuando conocemos a David en ALIEN: COVENANT, ya se ve muy descuidado", comenta Fassbender, quien además de interpretar a Walter, aquí repite su papel de Prometheus. "Su cabello está largo, está desaliñado y ha estado viviendo solo en este planeta y explorando su lado creativo -interpretando música, pintando, dibujando".

David encabeza a los aterrados exploradores al refugio de una ciudad abandonada, pero cada minuto que pasa representa una amenaza nueva y más compleja. "A estas alturas, sólo estamos intentando sobrevivir, y hacerlo en una pieza, pero estamos comenzando a perder gente y ya perdimos a nuestro Lander, nuestro único vehículo de escape", dice Bichir (A Better Life, The Hateful Eight). "Lope tiene que recuperar el control y mantener la calma a como dé lugar".

Incluso para un soldado veterano, ver cómo aniquilan a su equipo es devastador. "Ni siquiera en sus pesadillas más salvajes se pudo imaginar que esto le podía pasar a un ser humano -no saben lo que es, y encima de todo ello, el amor de su vida, Hallett, está en riesgo", comenta Bichir.

En cuanto a la autenticidad de la relación entre Hallett y Lope, Dean comenta: "Han estado casados ya por unos cuantos años. Se quieren. No estamos enfatizando el hecho de que son homosexuales. Me parece maravilloso que Ridley y los productores hayan puesto esta trama en el contexto del espacio, en la franquicia de Alien, porque a estas alturas esperas que, para la humanidad del futuro, esto ya no represente problema alguno. Son buenas personas que se quieren, ¡quienes resultan ser soldados tremendos y buenos con las armas M-4!".

Bichir y sus compañeros actores de pelotón recibieron entrenamiento intensivo de armas y acondicionamiento, pero además de estos preparativos físicos, Bichir apreció el inmenso valor de las sesiones individuales que tuvo con Ridley Scott para desarrollar la vida interior de Lope. "En ocasiones, trabajas en filmes donde no ensayas o incluso no hablas acerca del personaje con tu director", comenta Bichir. "Hay muchas maneras de abordar el trabajo, y se supone que debes estar listo para resolver cualquier problema bajo cualquier circunstancia, pero tener la oportunidad de tener esas sesiones con este hombre, fue una parte increíble del proceso".

De hecho, en el set, Bichir encontró la experiencia de trabajar con Scott muy emocionante. "Su nombre es de ésos que siempre pones en tu carta de Navidad", comenta Bichir. "Hubiera deseado ver cómo escribió Julio Verne, o haber visto a Miguel Ángel trabajar en la privacidad de su estudio. Cuando tuve la oportunidad de trabajar con un genio de mi propia época, lo vi como un regalo".

"Creo que Ridley confirma que los grandes maestros hacen todo muy fácil, sencillo y con amor", continúa Bichir. "Él, desde luego, tiene un gran conocimiento práctico, además de ser muy inteligente. Y la manera en la que resuelve todo es sencilla, muy fácil dentro de su propia complejidad. Tenía más energía que todos nosotros juntos. Siempre está ahí y siempre está listo".

Si bien Bichir pudo haber sido nuevo en trabajar con Scott, ALIEN: COVENANT representa la tercera colaboración de Fassbender y el director después de Prometheus y The Counselor. "Michael es un gran actor y tiene un gran sentido del humor", comenta Scott. "Siempre me divierto trabajando con él, que es muy importante. Siempre estoy en búsqueda de ese lado de Michael, que es su sentido del humor travieso".

Juntos, el actor y el realizador exploraron todo el complejo sistema de circuitos programado en David, incluso apelando a su lado ladino y subversivo. "Ridley y yo intentamos encontrar el humor en él, sus ritmos cómicos intrínsecos", comenta Fassbender. "Cuando nos reímos, todos bajamos la guardia, así que cuando nos quedamos paralizados por falta de humor somos más propensos a experimentar otras cosas como el shock y el terror con un efecto más rotundo".

Una vez que el peligro se incrementa a un paso vertiginoso, la tripulación del Covenant deberá llevar a cabo una misión de rescate osada si quieren que alguna de sus almas escape. Al apelar a su heroína interna, Daniels se hace cargo en tierra. "La película se desarrolla a un ritmo desenfrenado", comenta Waterston. "No hay tiempo real para que los personajes procesen lo que está sucediendo. Todo mundo se ve forzado a actuar".

Al seguir los pasos seguros de Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, Waterston se centró en darle un lugar a Daniels en el legado más amplio de las heroínas de Scott. "Ridley es un director que siempre ha representado a la mujer de una manera honesta y creíble; siempre se ha sentido atraído hacia ese tipo de personajes", comenta Waterston. "Daniels es el tipo de persona que, ante la crisis, es más lúcida. Al principio de la película, Daniels es capaz e inteligente, y es buena en su trabajo, pero no creo que se vea en lo absoluto como una figura heroica. Una vez que los eventos de la película se desarrollan, es capaz de funcionar y pensar claramente en esos momentos de crisis. Para mí fue más fácil identificarme con ella cuando se da cuenta que es capaz y valiente, en vez de que haya nacido lista para el combate. No conozco a nadie así".

Scott notó por primera vez a Waterston gracias a su revelador papel en la adaptación de Paul Thomas Anderson de la novela de Thomas Pynchon Inherent Vice, en el 2014, y dice que encarnó de manera perfecta el papel de Daniels. "Necesitaba a alguien que fuera imponente desde un punto de vista físico; alta, atlética y una gran actriz", dice el director. "Y ella es especial. Lo interesante es que tanto ella como Billy Crudup provienen del teatro, y los dos aportaron en gran medida su técnica, su conocimiento y su sensibilidad. Cuando estás haciendo una película como ésta -con gente que se muere de manera constante y bajo gran coerción- debe de haber una demostración constante de miedo. Hay muchos colores para el miedo, muchos colores para el remordimiento. Una persona que tiene antecedentes en el teatro, se sumerge a lo más profundo y puede lograr eso. Eso ayudó enormemente".

El productor Huffam, también, fue rápido en elogiar el trabajo de Waterston en el filme. "Katherine tenía unas grandes botas que llenar, y lo hizo de manera absoluta", comenta. "Tenía un entusiasmo formidable por el papel, y siempre estuvo lista ante cualquier cosa que le aventamos. Cables que la sujetaban la tenían volando por los cielos, se golpeaba contra plataformas de acero, se involucraba en peleas. Parecía que se alimentaba de todo ello. Ha asumido a cabalidad a la heroína de acción".

El aspecto físico del papel requirió que la actriz pasara por un entrenamiento de acondicionamiento arduo, una preparación extensa de combate y lecciones detalladas en el manejo de armas. "Era como si estuviera en un parque infantil", comenta Waterston. "Fue muy divertido aprender coreografía de combate y explorar ese lado agresivo propio, al que no se me invita a explorar con frecuencia en mi vida personal o en el cine".

Si bien el papel protagónico femenino enérgico y vigoroso de Waterston pertenece a un linaje de heroínas poderosas de Scott, las amenazas monstruosas a las que se enfrenta son totalmente frescas y nuevas -incluso hasta el momento cuando el clásico Xenomorfo hace su grandioso y culminante regreso. "ALIEN: COVENANT, para mí, es en muchas maneras como la primera Alien", comenta Fassbender. "Es cruda y oscura, y desde el mero principio, cuando el Covenant choca contra la tormenta espacial, se ponen en marcha una serie de eventos que no se detiene hasta el último encuadre. A diez minutos de comenzado el filme, se vuelve implacable. Me parece que esta película va a ser la más aterradora de todas".

Es verdad. Con ALIEN: COVENANT no hay duda alguna que el visionario Scott ha regresado a su elemento, al crear una experiencia audaz, singularmente aterradora y visceral con la actitud y valentía de una película clásica de Alien. No esperen nada menos que terror implacable y vertiginoso para adultos.

"Espero que la película inquiete mucho a la gente, que ayude a que tus arterias comiencen a bombear sangre, que haga que tu corazón palpite", comenta el realizador. "Espero que te quede la garganta muy seca y que no puedas retirar tus ojos de la pantalla. Es muy difícil hacer que la gente se aterre realmente, pero esto quizás y les genere algunas pesadillas. Y eso es bueno".

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

ALIEN: COVENANT se rodó durante 74 días en los foros de Fox Studios Australia y en locaciones de Milford Sound, Nueva Zelanda, en el 2016. Scott le encomendó al diseñador de producción Chris Seagers que se encargara de ejecutar su visión de la nave que le da nombre al título.

"Las naves siempre son difíciles", añade Scott. "El Covenant es una nave pionera parecida a las viejas carretas que iban por la pradera. Esta nave no es una mugrienta, esta nave es pionera en una misión científica, que transporta gente y equipo para colonizar otro planeta. Lógicamente, es como un tren de carga -dividida en tres secciones con empalmes hexagonales, que son cocheras inmensas. Cada sección se separa -cosa que sólo puede suceder una vez-, aterriza en torres de alta tensión y después cuentas con una bodega inmensa con todo este equipo".

"Le mencioné a Ridley el hecho de que las plataformas petrolíferas son casi como naves espaciales", comenta Seagers (Deepwater Horizon, Fantastic Four). "Por fuera se ven como grandes latas, pero en su interior están llenas de tecnología, y no necesariamente requieren de personas. Son autómatas. Es lo mismo con la tecnología espacial. Todo es acerca de la guía y la navegación, y eso le gustó. Así que, empezamos a conseguir muchas referencias de ese tipo de mundo industrial".

Así como con otros elementos de la producción, la Alien original probó ser una piedra angular importante. Para incrementar el sentimiento claustrofóbico del interior del Covenant, Seagers y su equipo mantuvieron bajos los techos de la embarcación y escondieron sus pasillos en la oscuridad. Hacer que el puente de la nave fuera funcional era importante para Scott, quien buscó crear una experiencia táctil para los actores. Para tal fin, el equipo de diseño de producción instaló 1,500 circuitos para que cada interruptor y cuadrante funcionaran.

"Sentí como si estuviera en una nave funcional", comenta Fassbender. "Los pasillos, el puente y la cámara de sueño -todos estos elementos de diseño de producción estaban muy detallados y eran sofisticados. Esto resulta ser muy raro en películas de fantasía o de acción de alto concepto. Por lo general, sueles utilizar mucho la pantalla verde. Usamos algo de pantalla verde, pero gran parte de ello estaba ahí para que nosotros lo exploráramos, para tocarlo e interactuar con él, que, en la actualidad, es algo muy extraño de hacer".

"Cuando pusimos pie en esa nave, te sentías como un niño", añade Crudup. "No podías creer ni siquiera tus propios sentidos -sentías como si fueras parte de una misión espacial".

El deseo de Scott por el realismo y la escala era algo que emocionaba al supervisor de efectos especiales Neil Corbould. "Ridley es un director muy visual, y le encantan las atmósferas", explica Corbould. "Incluso cuando se trata de goteras, es muy preciso dónde deben estar o qué tan grandes deben ser. Es muy meticuloso con respecto a la apariencia de cada pequeño detalle y le encantan las cosas tangibles, que es música para nuestros oídos porque nos da la oportunidad de construir plataformas muy grandes y sets imponentes".

Dos de esas plataformas eran cardanes inmensos -uno que pesaba 10 toneladas, el otro 40- construidos para soportar porciones de los sets del Lander y del Covenant para secuencias de acción en las que las naves sufren daños sustanciales, ya sea por descender a través de la tormenta de iones o del impacto de la explosión estelar. "El cardán de 10 toneladas tenía la cabina del Lander", comenta Corbould. "El cardán de 40 toneladas donde estaba la nave Covenant era como de veinte metros de largo y seis metros de ancho. Todo tenía que sacudirse y estremecerse, que es una gran tarea".

Las escenas del exterior del planeta fueron rodadas en Milford Sound y en foros de Fox Studios, donde los sets se iluminaron para imitar la belleza inquietante de la locación natural. "El clima real de Milford Sound nos sirvió de inspiración", comenta el director de fotografía Dariusz Wolski, un colaborador frecuente de Scott. "Es muy nuboso, con luz suave. En ocasiones, el sol se asoma, pero básicamente son nubes y montañas dramáticas que aparecen y desaparecen entre nubes. Siempre hay llovizna. Igualamos eso en el foro. Insistimos en que todo fuera gris y tuviera neblina, como un amanecer o atardecer constante".

Para las escenas interiores en la ciudad abandonada, Scott buscó capturar una apariencia pictórica del siglo XVIII para algunas habitaciones, en las que la luz suave debía sentirse como si proviniera de velas. Wolski y el departamento de cámara idearon un sistema ingenioso y efectivo para iluminar a los actores.

"Inventamos luces con control de movimiento", explica Wolski. "Cuando un actor entraba, la luz se prendía, y cuando se alejaban, se apagaba. En un principio íbamos a hacer que el equipo de efectos visuales lo hiciera, pero una vez que decidimos que nosotros las íbamos a operar, el sistema no dejó de mejorar conforme pasaba el tiempo. Sólo hay unas cuantas escenas así, pero son muy intensas".

Efectos visuales con tecnología de punta fueron utilizados para embellecer lo que se había capturado de manera práctica en el set. Para ALIEN: COVENANT, el supervisor de efectos visuales Charley Henley reclutó a algunas de las compañías principales de efectos visuales del mundo, incluyendo Animal Logic, ubicada en Sídney, MPC (Moving Picture Company), en el Reino Unido, y Framestore, en Montreal, Canadá. Uno de los retos para el departamento de efectos visuales fue la cantidad de locaciones que necesitaban reproducir o mejorar, que iban desde ambientes espaciales y exteriores del planeta hasta la ciudad abandonada, donde vive David, y sus interiores.

"Por ejemplo, el 'Vestíbulo de Cabezas', donde hay una buena cantidad de escenas clave, era un set fantástico construido con una serie de enormes cabezas, pero debido al espacio del foro y la complejidad de construir esos elementos físicos, recayó en nosotros extender la parte superior de las cabezas, hasta el techo", comenta Henley. "Sin embargo, intentamos no exagerar. Si estábamos haciendo una toma generada por computadora, por ejemplo, nos asegurábamos que la cámara de gráficas de computadora estuviera capturando algo que pudiera hacerse en el mundo real con cámaras reales".

Henley, cuya relación profesional con Scott se remonta a Gladiator, en el 2000, dice que quedó impresionado de manera constante con el método práctico del director. "Una de las cosas asombrosas de trabajar con Ridley es que él hace sus propios storyboards", comenta Henley. "Son fantásticos, con una exactitud increíble -puedes ver cómo todo se desarrolla, como si lo estuvieras viendo a través de la cámara. Incluso al verlos, también te da una sensación de cómo va a ser la iluminación".

De igual manera, fue Scott a quien se le ocurrió la necesidad de contar con el Neomorfo, que hace su debut en ALIEN: COVENANT como la forma de vida mortal más nueva, junto con los huevos de alien, el Chestbuster, el Facehugger, y, desde luego, el Xenomorfo adulto. Al conjurar al alienígena, el director hizo referencia tanto al innovador y apasionante trabajo del ya finado surrealista suizo H.R. Giger, cuya imaginación estaba detrás del original y aterrador Xenomorfo de Alien, como a maravillas del mundo natural, tales como el escalofriante tiburón Goblin, una especie rara de depredador de aguas profundas, que tiene piel traslúcida y una quijada de bisagra.

"Diseñar el Neomorfo fue difícil", comenta Scott. "Fue un gran reto que se me ocurrió porque necesitaba algo más, además del sospechoso común. No quería que eso se desgastara -quería rescatarlo. El Neomorfo, en cierto sentido, es la primera generación de un alienígena, pero necesita una forma de vida humana para subsistir y, si gustas, con la que mezclarse, copular".

Al trabajar a partir de las ilustraciones de Scott de cómo el Neomorfo debía ser y moverse, el supervisor de diseño de criaturas Conor O'Sullivan y su equipo se dieron a la tarea de colaborar con Henley y el departamento de efectos visuales en el diseño. Henley explica: "El material de Conor y su equipo se veía fantástico -criaturas prácticas con sangre real y una funcionalidad auténtica. En general, nosotros sólo hacíamos mejoras. Cuando había mucho movimiento de la criatura, podíamos crear movimiento muscular y la libertad para moverlos de una manera que no se pudo hacer de manera práctica. Fue una asociación para aportarle, en general, tanto realismo como fuera posible".

De igual manera, el reparto estaba impresionado con la destreza precisa de O'Sullivan y su equipo. "Hay detalles en los alienígenas que no noté hasta que estaba de cerca", comenta Ejogo. "La disposición por dar ese esfuerzo de más fue increíble. Había una devoción al legado y a la posibilidad que representaba esta forma de arte. Fue artesanía al más alto nivel".

Crudup agrega: "Su inteligencia es una de las cosas que los hace únicos. Ridley está realmente interesado en la biología, por lo que todos los componentes que conforman al alien son cosas que extrajo de la naturaleza. Si bien hay algo místico en lo que a ello respecta, también hay algo muy familiar".

Esa misma atención se le prestó al vestuario. Janty Yates, cuya antigua relación laboral con Scott incluye películas tales como Gladiator, Kingdom of Heaven, Robin Hood, Prometheus y The Martian, se dio cuenta rápidamente que, para un filme donde las balas vuelan y cantidades copiosas de sangre humana y alienígena se desparraman por toda la pantalla, muchas copias se iban a necesitar para cada atuendo.

"Tuvimos que hacer copias de cada una de las prendas para los dobles de riesgo…incluso para la herida de bala más ligera, necesitábamos crear vestuario nuevo", comenta Yates. "Ridley también dijo que, a excepción de los trajes de dormir, no quería que nadie utilizara el mismo atuendo. Así que el equipo de seguridad tenía chalecos tácticos, botas más agresivas y un arsenal mucho más grande. Necesitábamos hacer que se viera eso, y después proceder con las réplicas. Todo el tiempo, cada minuto contaba".

No obstante, Yates diseñó toques ingeniosos e íntimos, como es el caso de Daniels cuando, estando de luto, usa la ropa de su marido en la nave, envolviéndose en su recuerdo. Momentos como estos, dice, hacían eco a la icónica primera película que Scott hizo de la franquicia. "Alien rompió el molde porque esa nave espacial estaba mugrienta", comenta Yates. "Se veía habitada. Su guardarropa estaba desgastado. Había camisas hawaianas. Había un uniforme, pero era tan informal como tal que casi ni lo notabas. Tomó un rumbo completamente distinto de las imágenes espaciales de filmes anteriores".

ALIEN: COVENANT sí requirió que Yates también apelara a su lado más técnico. Para el piloto de Danny McBride, ella y el diseñador de trajes espaciales asociado Michael Mooney delinearon un traje espacial al que le llamaron "Big Yella", en forma de un enorme traje submarino. Mooney y FBFX, ubicada en Londres, diseñaron los trajes espaciales amarillos, hechos de fibra de carbón, que aparecen en el filme. "Es una cosa de belleza absoluta y tecnología increíble", comenta Yates. "Tennessee lo utiliza cuando está arreglando cosas afuera de la nave. Deberá sobresalir con respecto a estas enormes velas oxidadas. Se veía hermoso".

ACERCA DEL REPARTO

MICHAEL FASSBENDER / David/Walter

Michael Fassbender es uno de los actores principales de su generación. Conocido por su habilidad por meterse de lleno en sus personajes, ha forjado una carrera que abarca tanto películas independientes como grandes éxitos en taquilla, que lo ha llevado a recibir elogios de la crítica, así como reconocimientos gracias a múltiples proyectos, desde Hunger hasta X Men: Days of Future Past (X-Men: Días del futuro pasado). El actor nominado al Oscar, Globo de Oro, SAG y BAFTA nació en Alemania y fue criado en Killarney, Irlanda, y se graduó del prestigioso Drama Centre. Fassbender también tiene una compañía productora, DMC Films, a través de la cual ha estado desarrollando y produciendo proyectos estos últimos años.

El 2017 está pasando a ser otro año ocupado para él, gracias a varias películas programadas para su estreno. A Fassbender se le verá más adelante en Son to Song, al lado de Ryan Gosling, Natalie Portman y Rooney Mara. El más reciente filme del aclamado director Terence Malick vio su estreno en los Estados Unidos en el Festival SXSW en Austin, Texas, este pasado marzo.

Trespass Against Us, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y después su presentación en el Reino Unido en el Festival de Cine de Londres, vio en enero de 2017 su estreno en los EE UU y más adelante en el Reino Unido, a principios de marzo. La película es coprotagonizada por Brendan Gleeson y Lyndsey Marshall, y escrita por Alistair Siddons. Fassbender también recibió una nominación al BIFA por su papel como 'Chad'.

El actor volverá a repetir su papel como el androide 'David' en la película venidera Alien: Covenant, de Ridley Scott, al lado de Katherine Waterston, que se estrenará el 19 de mayo de 2017. Después será visto en The Snowman, de Tomas Alfredson, junto a Rebecca Ferguson, donde interpretará al muy querido personaje 'Harry Hole', oficial de la policía de Oslo. La película se estrena en octubre de este año.

A finales de 2016, Fassbender fue visto protagonizando Assassin's Creed, la adaptación cinematográfica de la monumental serie de videojuegos de Ubisoft. Fassbender interpretó dos papeles, tanto el de 'Callum Lynch' como el de su ancestro 'Aguilar'. La narrativa se mueve entre la España del siglo XV, durante la Inquisición Española, y el presente. El increíble reparto incluye a Marion Cotillard, Jeremy Irons y Michael K. Williams, y fue dirigida por Justin Kurzel (Snowtown Murders, Macbeth). El 2016 también vio a Fassbender en la adaptación cinematográfica del best-seller de ML Steadman The Light Between Oceans. Dirigida por Derek Cianfrance (Blue Valentine, Place Beyond the Pines) y coprotagonizada por Alicia Vikander y Rachel Weisz, la película se estrenó a escala mundial en el Festival de Cine de Venecia.

En el 2015, Fassbender recibió múltiples nominaciones por su aclamada actuación como 'Steve Jobs' en la película homónima del director Danny Boyle, acerca del fundador de Apple. Los críticos elogiaron su interpretación, al decir, "Fassbender da una interpretación destacada de ingenio salvaje y potencia ilimitada" (Rolling Stone), que "hace ver a Jobs como alguien fascinante y elusivo, tan genio como sociópata" (Empire).

Fassbender tiene la fortuna de haber colaborado en múltiples ocasiones con varios directores talentosos a lo largo de su carrera. En el 2015, asumió el sagrado papel de 'Macbeth' en el recuento siniestro y visceral del director Justin Kurzel de la obra escocesa. Marion Cotillard actuó a su lado en el papel de 'Lady Macbeth'. En el 2012 y 2013, Fassbender trabajó con Ridley Scott en Prometheus (Prometeo) y The Counselor (El abogado del crimen), respectivamente. También en el 2013, volvió a hacer mancuerna con Steve McQueen en la muy aclamada Twelve Years a Slave (Doce años esclavo). Por su papel como Edwin Epps, dueño de una plantación, recibió nominaciones al Premio de la Academia, Globo de Oro, BAFTA, SAG e Independent Spirit a Mejor Actor Secundario, mientras que la película obtuvo el galardón a Mejor Película en los Premios de la Academia, Globos de Oro, BAFTA, PGA y Broadcast Critics Choice.

Previo a ello, la interpretación de Fassbender como Bobby Sands en Hunger, de Steve McQueen, le valió elogios de la crítica, y después de la obtención del filme de la Cámara de Oro durante su estreno en Cannes en el 2008, Fassbender obtuvo numerosos premios, incluyendo el Premio British Independent Film (BIFA), el Premio Irish Film & Television (IFTA) y el Premio de los Críticos de Cine de Londres a Mejor Actor. Otra vez con McQueen, asumió el papel de un adicto al sexo en Shame (Deseos culpables), que le valió la Copa Volpi a Mejor Actor en el Festival de Cine de Venecia y el Premio Irish Film & Television, además de haber recibido nominaciones al BAFTA y al Globo de Oro a Mejor Actor, en el 2011.

En el 2011, Fassbender interpretó a Magneto de joven al lado de James McCavoy, quien asumió el rol del Profesor X, en X-Men First Class (X-Men: Primera generación), de Matthew Vaughn, y que lo llevó a repetir el papel en las secuelas del filme: X Men: Days of Future Past (2014) y X Men: Apocalypse (X-Men: Apocalipsis) (2016). También fue visto como 'Carl Jung' al lado de Viggo Mortensen, quien interpretó a 'Sigmund Freud', en A Dangerous Method (Un método peligroso), de David Cronenberg, y en el papel de 'Edward Rochester', al lado de Mia Wasikowska, en Jane Eyre (Ídem), de Cary Fukunaga.

Fassbender ha recibido numerosos premios internacionales y nominaciones en reconocimiento a sus actuaciones en más de una película, entre los que se encuentran el Premio Evening Standard British Film a Mejor Actor por Jane Eyre y Shame, el Premio del Círculo de Críticos de Cine de Londres a Mejor Actor por Shame y A Dangerous Method, el Premio Los Angeles Film Critics Association (Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles) a Mejor Actor por X-Men First Class, Jane Eyre, A Dangerous Method y Shame, y el Premio Spotlight de la National Board of Review por A Dangerous Method, X-Men First Class, Jane Eyre y Shame.

Otros proyectos notables incluyen Slow West, con Ben Mendelsohn y producida por DMC Films. El western recibió elogios de la crítica después de su estreno en el Festival de Cine de Sundance, como también le pasó a Frank, dirigida por Lenny Abrahamson, con Domnhall Gleeson y Maggie Gyllenhaal, en el 2014. Fassbender también actuó en Fish Tank, de Andrea Arnold, 300, de Zack Snyder, con Gerard Butler y Lena Headey, Inglourious Basterds (Bastardos sin Gloria), de Quentin Tarantino, junto a Brad Pitt y Diane Kruger, la película de terror británica Eden Lake (Silencio en el lago), con Kelly Reilly y Jack O'Connell, Angel, de François Ozon, Town Creek, de Joel Schumacher, Centurion, de Neil Marshall, Jonah Hex, de Jimmy Hayward y la serie Band of Brothers (Banda de hermanos), producida por Tom Hanks y Steven Spielberg, para HBO.

KATHERINE WATERSTON / Daniels

La actriz de teatro y cine Katherine Waterston recibió elogios de la crítica por su revelador papel en la película Inherent Vice (Vicio propio). Waterston se ha logrado colocar como una de las mujeres protagónicas de Hollywood, después de haber trabajado con importantes realizadores, tales como Paul Thomas Anderson, Danny Boyle y Ridley Scott.

Katherine podrá ser vista después en Alien: Covenant, un nuevo capítulo en la revolucionaria franquicia de Alien, de Ridley Scott, que lleva de nueva cuenta a Scott al universo que creó. La película también es estelarizada por Michael Fassbender y se estrenará en cines el 19 de mayo. Poco después, Katherine aparecerá en la película de robos Logan Lucky, de Steven Soderbergh, con Adam Driver, Channing Tatum, Seth MacFarlane, Daniel Craig, Katie Holmes, Hilary Swank y Sebastian Stan, que se estrenará en cines el 18 de agosto.

Katherine terminó recientemente la producción de The Current War, de Alfonso Gomez-Rejon, al lado de Tom Holland y Benedict Cumberbatch, así como la de State Like Sleep, junto a Luke Evans y Michael Shannon. En febrero de 2017, Katherine adquirió los derechos cinematográficos de A Separation, la novela más reciente de la autora Katie Kitamura, y de la cual también será la protagonista.

El año pasado, protagonizó Fantastic Beasts and Where to Find Them (Animales fantásticos y dónde encontrarlos), de David Yates, al lado de Eddie Redmayne. La película se estrenó en el lugar #1 en taquilla en noviembre 18 de 2016, y desde entonces ha superado los $776.8M en entradas mundiales.

En el 2015, Katherine apareció en Steve Jobs, dirigida por Danny Boyle y escrita por Aaron Sorkin, junto a Michael Fassbender y Kate Winslet, cuyas actuaciones les valió a ambos una nominación al Premio de la Academia. También protagonizó Manhattan Romance y la película independiente Queen of Earth, de Alex Ross Perry, al lado de Elisabeth Moss.

En el 2014, Katherine actuó junto a Joaquin Phoenix en el drama criminal de la década de los '70 Inherent Vice, de Paul Thomas Anderson, para Warner Bros.

Previo a ello, Katherine fue vista en The Disappearance of Eleanor Rigby, al lado de Jessica Chastain y James McAvoy, que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto en el 2013. También apareció en Night Moves, de Kelly Reichardt, junto a Dakota Fanning, Peter Sarsgaard, y Jesse Eisenberg, que también se estrenó en el Festival de Cine de Toronto ese mismo año.

Los otros créditos de Katherine incluyen Michael Clayton, dirigida por Tony Gilroy, para Warner Bros., Taking Woodstock, dirigida por Ang Lee para Focus Features, y Being Flynn (La obra maestra), dirigida por Paul Weitz.

En el 2012, Katherine fue vista en la pantalla chica en un papel recurrente de la aclamada serie de HBO Boardwalk Empire.

BILLY CRUDUP / Oram

Igual de memorable tanto en escena como en pantalla, Billy Crudup ha recibido elogios de la crítica por sus actuaciones. Después será visto en 1 Mile To You, basada en la novela de Jeremy Jackson Life at These Speeds, y hará su debut en televisión más tarde este año en el thriller psicológico Gypsy, al lado de Naomi Watts, para Netflix.

Crudup apareció más recientemente en Jackie, junto a Natalie Portman; 20th Century Women, al lado de Annette Bening, Elle Fanning y Greta Gerwig; y, en el 2016, en la ganadora del Oscar a Mejor Película Spotlight (En primera plana), por la que obtuvo un Premio SAG a Actuación Sobresaliente de un Reparto en una Película. Crudup hizo su debut cinematográfico en Sleepers, de Barry Levinson, junto a Robert De Niro y Brad Pitt, seguida de Everyone Says I Love You (Todos dicen te amo), de Woody Allen, y Inventing the Abbotts (Círculo de pasiones), de Pat O'Connor.

Entre sus demás filmes se encuentran Without Limits; la aclamada Jesus' Son, al lado de Samantha Morton, que le valió una nominación al Premio Independent Spirit; Waking The Dead; la ganadora del Premio de la Academia® Almost Famous (Casi famosos), de Cameron Crowe; Rudderless, debut como director de William H. Macy; Blood Ties, de Guillaume Canet, junto a Clive Owen; Eat Pray Love (Comer rezar amar), al lado de Julia Roberts, Javier Bardem y James Franco; Public Enemies (Enemigos públicos), de Michael Mann, junto a Johnny Depp y Christian Bale; Watchmen (Watchmen, Los vigilantes), de Zack Snyder, al lado de Patrick Wilson; Charlotte Gray, junto a Cate Blanchett; Big Fish (El gran pez), de Tim Burton;Stage Beauty, al lado de Claire Danes; Trust The Man, con Julianne Moore; Mission Impossible 3 (Misión imposible 3), de J.J. Abrams, junto a Tom Cruise; The Good Shepherd (El buen pastor), de Robert De Niro, al lado de Matt Damon y Angelina Jolie; Youth In Oregon; y The Stanford Prison Experiment, para IFC Films.

DANNY McBRIDE / Tennessee

El actor, escritor, productor y director Danny McBride creció en Virginia, donde estudió en la Escuela de las Artes de Carolina del Norte junto a Jody Hill y David Gordon Green, con quienes más tarde fundó Rough House Pictures. McBride llamó por primera vez la atención de la industria por su papel protagónico en All The Real Girls, de David Gordon Green, ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance, en el 2003.

En el 2006, la exitosísima comedia The Foot Fist Way sirvió para que Hollywood se fijara en él, lo que lo llevó a interpretar papeles protagónicos en Pineapple Express (Piña exprés), al lado de Seth Rogen y James Franco; Tropic Thunder (Una guerra de película), de Ben Stiller; y This Is The End (Este es el fin), dirigida por Evan Goldberg y Seth Rogen.

En el 2010, Eastbound and Down, que co-creó, coescribió y coprodujo junto con Jody Hill, se estrenó en HBO, y se hizo de una gran fanaticada durante las cuatro temporadas que estuvo al aire el programa. En el 2016, McBride estrenó su serie cómica Vice Principals, también en HBO, que co-creó y coescribió con Jody Hill. La segunda temporada se estrenará en el 2017. También de McBride este año llegará el largometraje The Legacy of a Whitetail Deer Hunter, nuevamente coescrita y producida con Jody Hill.

DEMIÁN BICHIR / Lope

Demian Bichir nació en la Ciudad de México en el seno de una familia dedicada al teatro. La primera vez que pisó un escenario fue cuando tenía tres años en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, además de haber formado parte más tarde de la Compañía Nacional de Teatro, durante siete años. Su trabajo en cine reúne más de 20 títulos filmados en México y todo el mundo. Entre éstos, se encuentran Rojo Amanecer, de Jorge Fons, Hasta Morir (Ariel a Mejor Actor) y Todo El Poder, ambas de Fernando Sariñana, Fuera Del Cielo, de Javier Patrón, American Visa, de Juan Carlos Valdivia, Bendito infierno, de Agustín Díaz Yanes, The Runway, de Ian Power, y Sexo, Pudor y Lágrimas e Hidalgo: La Historia jamás Contada, ambas de Antonio Serrano, por la que estuvo nominado al Premio Ariel y ganó el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de Huelva en España. Su película más reciente en México fue 7:19, de Jorge Michel Grau.

En los Estados Unidos, es conocido en televisión por las series Weeds, para Showtime, y The Bridge, para FX. En cine, ha aparecido en Che (¡Che! El argentino), de Steven Soderbergh, Savages (Salvajes), de Oliver Stone, The Hateful Eight (Los ocho más odiados), de Quentin Tarantino, Machete Kills, de Robert Rodriguez, The Heat (Chicas armadas y peligrosas), de Paul Feig, y Dom Hemingway, de Richard Shepard.

En el 2011, Bichir fue reconocido por su aclamada actuación como 'Carlos Galindo' en el drama A Better Life (Una vida mejor), de Chris Weitz, que le valió nominaciones al Premio Independent Spirit, al Premio SAG y al Premio de la Academia® a Mejor Actor. Filmes recientes incluyen Lowriders, producida por Brian Grazer, a estrenarse en mayo de 2017, así como su debut cinematográfico como escritor y director A Circus Tale & A Love Song, que en la actualidad se encuentra en el circuito de festivales.

CARMEN EJOGO / Karine

Carmen Ejogo ha forjado una carrera distinguida tanto en cine como en televisión. Es mejor conocida por su papel protagónico como la activista de derechos civiles Coretta Scott King, al lado de David Oyelowo, en la aclamada Selma, de Ava DuVernay, así como por su papel principal como Sister en Sparkle, al lado de Whitney Houston y Jordin Sparks. Ejogo fue vista más recientemente en Fantastic Beasts and Where to Find Them, original de J.K. Rowling, al lado de Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ezra Miller, Jon Voight y Samantha Morton. En el 2017, será vista en la muy esperada It Comes at Night, con Riley Keough y Joel Edgerton, para A24. En la actualidad se encuentra grabando la segunda temporada del aclamado drama The Girlfriend Experience, de los productores ejecutivos Steven Soderbergh y Philip Fleishman, para Starz. Hizo su debut cinematográfico en los EE UU al lado de Eddie Murphy en la comedia Metro (El negociador), en 1997.

Otros filmes incluyen la adaptación de Kenneth Branagh de Love's Labour's Lost (Pacto de amor), original de Shakespeare;What's the Worst That Could Happen? (¿Qué más podría pasar?), al lado de Martin Lawrence; The Brave One (Valiente), de Neil Jordan, junto a Terrence Howard y Jodie Foster; Pride And Glory (Código de familia), de Gavin O'Connor, junto a Edward Norton; el éxito independiente Away We Go (El mejor lugar del mundo), de Sam Mendes, al lado de Maya Rudolph; y Born To Be Blue, junto a Ethan Hawke. En televisión, Ejogo ha aparecido como el personaje que le da nombre al título en la miniserie Sally Hemmings: An American Scandal, para CBS; en el programa Zero Hour, al lado de Anthony Edwards, para ABC; y en los aclamados telefilmes Boycott, junto a Jeffrey Wright y Terrence Howard, y el nominado al Emmy® Lackawanna Blues, ambos para HBO, que la llevaron a recibir nominaciones al Premio Image a Actriz Sobresaliente en un Telefilme o Miniserie, por ambos papeles.

JUSSIE SMOLLETT / Ricks

Jussie Smollett, actor y artista de Columbia Recording, podrá parecer que acaba de irrumpir en la escena. El verano de 2017 lo verá como el sargento Ricks en Alien: Covenant, de Ridley Scott. Más tarde, durante el otoño, lo veremos en un breve papel como el legendario poeta Langston Hughes, en Marshall, de Reginald Hudlin, al lado de Chadwick Boseman, Josh Gad y Kate Hudson. Y, de manera más notable, Smollett interpreta a 'Jamal Lyon', la torturada estrella del pop, hijo de Lucious y Cookie, interpretados por Terrence Howard y Taraji P. Henson respectivamente, en la premiada y exitosa serie de televisión Empire, para HBO. En el 2017, el papel de Jamal le valió a Jussie el Premio NAACP Image a Actor Secundario Sobresaliente en una Serie Dramática. El programa se ha convertido en un fenómeno, lo que le ha permitido al cantautor mezclar sus habilidades, y preparar al público para su muy esperado disco debut.

Lo que algunos no han logrado comprender es que Jussie Smollett ha coprotagonizado algunos de los proyectos más memorables de la generación pasada. Desde filmes como The Might Ducks (Los campeones) y North (El pequeño gran héroe), de Rob Reiner, hasta interpretar al hijo de Halle Berry y Danny Glover en Queen, de Alex Haley, a actuar al lado de sus cinco hermanos de la vida real en la comedia On Our Own, para ABC/TGIF…Smollett no es neófito alguno.

Dejó atónitas a las audiencias con su interpretación de Josey, un esclavo prófugo, desesperado por encontrar a su esposa, en Underground, para WGN. También ha tenido apariciones como actor invitado en Revenge y The Mindy Project. En el 2012, Smollett recibió críticas entusiastas por su interpretación de 'Magnus', un estudiante de medicina que recibe a sus amigos de universidad para pasar un fin de semana espectacular en la ciudad de Nueva York, en The Skinny, una película favorita de culto.

El 2016 fue un gran año en el frente musical. El soundtrack de Empire, para el cual Smollett fue tanto escritor como cantante, alcanzó el primer lugar en las listas del Billboard, además de haber sido nominado para un Grammy, Emmy y Premio American Music. Smollett, una amenaza cuádruple a la que la revista Ebony ha llamado "…una tormenta silenciosa", recibió premios a Artista Nuevo Sobresaliente, Colaboración Sobresaliente con Estelle por "Conqueror", y Canción Sobresaliente por "You're So Beautiful", que coescribió para los Premios NAACP Image, en el 2016. Ha sido elegido para cantar en el Kennedy Center, introdujo al gran Marvin Gaye al Salón de la Fama de los Compositores, cantó para el presidente y la Sra. Obama y le abrió el concierto en tres presentaciones agotadas a la icónica Mariah Carey en Hawái. El 2017 no se viene menos cargado, ya que Smollett se encuentra en la actualidad grabando su álbum debut para Columbia Records.

Aún más importante, Jussie Smollett se encuentra involucrado de manera activa en numerosas organizaciones benéficas y comunitarias. Recientemente, fue elogiado por su debut como director. Las imágenes para su canción F.U.W. son un comentario audaz y sin remordimientos del mundo en el que vivimos en la actualidad. Jussie fue honorado recientemente por el Black AIDS Institute con su premio 'Heroes in the Struggle' por marcar clara diferencia en la lucha contra el HIV/SIDA. Actualmente, Smollett forma parte de los concejos de Black AIDS Institute, Sankofa.org, The Trayvon Martin Foundation y la RuJohn Foundation, que proporciona ropa, materiales escolares y becas a niños en Jamaica y en los EE UU. En el 2016, recibió el prestigioso Premio NAACP Chairman, y en el 2017 fue honrado por el AFL/CIO por su activismo, y por utilizar su plataforma para llamar la atención de los derechos civiles y las causas de justicia social.

CALLIE HERNANDEZ / Upworth

Un talento natural con una presencia imponente, la oriunda de Texas Callie Hernandez se está estableciendo rápidamente como uno de los talentos jóvenes más buscados de Hollywood. Hernandez acaba de terminar la producción del thriller criminal Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell, al lado de Andrew Garfield, Riley Keough y Topher Grace, que ha sido adquirida por A24. En el 2016, Hernandez fue vista como Tracy en el musical nominado al Premio de la Academia® La La Land, del director Damien Chazelle, junto a Emma Stone y Ryan Gosling, y protagonizó la secuela de terror Blair Witch, para Lionsgate, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en el 2016. Previo a ello, tuvo papeles en los clásicos de culto Machete Kills y Sin City: A Dame to Kill For, ambas de Robert Rodriguez.

En la pantalla chica, Hernandez estelariza la serie de sátira política Graves, al lado de Nick Nolte, que fue renovada recientemente por Epix para su segunda temporada. Previo a este papel, apareció en la serie de terror From Dusk Till Dawn: The Series, de Robert Rodriguez.

AMY SEIMETZ / Faris

Amy Seimetz es una actriz y realizadora que se ha convertido en una de las voces más importantes del cine independiente. Tiene un papel recurrente en Stranger Things, para Netflix, y es co-creadora y productora ejecutiva de la serie nominada al Globo de Oro® The Girlfriend Experience, para Starz. Seimetz ha sido nominada para cinco Premios Gotham, incluyendo una nominación por su trabajo en la aclamada Upstream Color, de Shane Carruth. Hizo historia al haber sido la primera persona en recibir dos premios Gotham por dos películas distintas en las categorías de Director Revelación y Mejor Actriz.

Seimetz tuvo un papel periódico en la serie The Killing, para AMC, y uno recurrente en el programa cómico de HBO Family Tree, original de Christopher Guest, donde interpretó al interés amoroso de Chris O'Dowd. Sun Don't Shine, película donde hizo su debut como directora, obtuvo el premio especial del jurado en South by Southwest, y fue nominada para dos Premios Gotham. El filme recibió críticas entusiastas, incluyendo haber sido seleccionado favorito de la crítica del New York Times, además de que ella acabó en la lista '12 directores a seguir' de Indiewire.

Después de haber trabajado con grandes figuras del mundo independiente, como es el caso de Lena Dunham, Shane Carruth, Adam Wingard, Noah Baumbach, Megan Griffiths, James Ponsoldt, David Lowery y Joe Swanberg, Seimetz se ha convertido rápidamente en una sensación del panorama del cine independiente y está lista para lograr una carrera significante como una artista nueva e importante de su generación.

NATHANIEL DEAN / Hallett

Nathaniel Dean ha trabajado de manera extensa en cine, teatro y televisión. Su primer papel cinematográfico después de haberse graduado del Instituto Nacional de Artes Dramáticas de Australia en 1999 fue en Walking On Water, de Tony Ayres, por el que recibió el Premio Australian Film Institute (AFI) en el 2002 a Mejor Actor Secundario. En el 2004, Dean fue nominado de nueva cuenta para un Premio AFI por su papel en Somersault, de Cate Shortland.

Sus otros créditos cinematográficos incluyen papeles en Candy, de Neil Armfield, así como en The Rage In Lake Placid y The Final Winter. Las obras de teatro en las que Dean ha actuado incluyen The Effect (Compañía teatral de Melbourne), A Streetcar Named Desire (Compañía teatral Black Swan), The One Day Of The Year y The Secret River (Compañía teatral de Sídney), esta última dirigida por Neil Armfield, y por la que recibió un Premio Helpmann a Mejor Actor por su interpretación de William Thornhill. Los numerosos créditos de Dean en televisión incluyen Anzac Girls, Puberty Blues, Parer's War, Old School, Bikie Wars, Wild Boys, Underbelly, East West 101, Rain Shadow, All Saints, City Homicide, Killing Time, Satisfaction y Always Greener. Acaba de firmar su contrato para participar en la película The Nightingale, dirigida por Jennifer Kent (The Babadook).

ALEXANDER ENGLAD / Ankor

Alexander England se graduó de la Victorian College of the Arts en el 2009, y desde entonces ha aparecido de manera extensa en la pantalla grande y en escena. En 2015, apareció en los largometrajes Gods of Egypt (Dioses de Egipto), dirigido por Alex Proyas, y Down Under, dirigido por Abe Forsythe. En televisión, England ha sido visto en Offspring, The Beautiful Lie, Rake, Paper's War, Paper Giant 2: Magazine Wars, Tricky Business, Wild Boys y Power Games: The Packer-Murdoch Story, por la que fue nominado para el Premio Australian Academy Cinema and Television Arts (AACTA) a Mejor Actor Secundario en un Drama Televisivo.

BENJAMIN RIGBY / Ledward

Benjamin Rigby es un actor y productor ubicado en Melbourne, Australia. Después de haberse graduado de la Universidad de Southern Queensland con una licenciatura en artes teatrales (actuación), Rigby apareció en numerosos proyectos de cine y televisión, tales como Neighbours, Green Eyed, Miss Fisher's Murder Mysteries, Plague, The Secret River, Rigor Mortis y, más recientemente, That's Not Me y Lion (Un camino a casa). En el 2016, Rigby escribió y coprodujo el cortometraje Bridge, dirigido por Bonnie Moir. Es cofundador de la compañía de teatro independiente Exhibit A: Theatre, y ha aparecido en las producciones teatrales de Sight Unseen, Eight, Suburbia, Cowboy Mouth, Flesh Wound y The House Of Yes, para Little Ones Theatre.

ULI LATUKEFU / Cole

Uli Latukefu fue visto recientemente en la segunda temporada del drama épico de Netflix Marco

Polo. Apareció en Jonah from Tonga, de Chris Lilley, que se transmitió por ABC (Australia) y HBO, y en la aclamada serie Devil's Playground, para Foxtel, que en el 2015 obtuvo el Silver Logie a Telefilme más Sobresaliente, y el Premio AACTA a Mejor Telefilme o Miniserie. Latukefu hizo su debut en Broadway en Peter Pan en el teatro New Victor, de la ciudad de Nueva York. En el 2012, se graduó del prestigioso National Institute of Dramatic Arts (Instituto Nacional de Artes Dramáticas) de Australia, y en el 2016 fue finalista de la beca Heath Ledger.

TESS HAUBRICH / Rosenthal

Tess Haubrich comenzó su carrera en la actuación interpretando un papel recurrente en la perdurable serie australiana Home & Away. A la postre, protagonizó los premiados cortometrajes Vinyl, dirigido por Ashley Fairfield, y Drowning, dirigido por Craig Boreham. En el 2010, Haubrich estudió en el Actors Centre en Sídney para pulir sus habilidades, y se graduó en el 2012, para obtener de inmediato un papel en The Wolverine, dirigida por James Mangold y protagonizada por Hugh Jackman. Al poco tiempo, le siguieron papeles en la película Infini, dirigida por Shane Abbess, y el premiado cortometraje Foal, dirigido por Vanessa Gazy.

Haubrich actuó recientemente al lado de Guy Pearce en Jack Irish: Dead Point, y después será vista en la coproducción China/Australia Bleeding Steel, junto a Jackie Chan.

ACERCA DE LOS REALIZADORES

RIDLEY SCOTT / Director

El director Ridley Scott es un reconocido realizador nominado al Premio de la Academia®, honrado con nominaciones al Oscar® a Mejor Director por su trabajo en Black Hawk Down (La caída del halcón negro), Gladiator (Gladiador) y Thelma & Louise (Un final inesperado). Por las tres películas también recibió una nominación al Premio DGA (Sindicato de Directores de los EEUU). El estreno más reciente de Scott fue el aclamado y taquillero fenómeno The Martian (Misión rescate), protagonizado por Matt Damon y Jessica Chastain.

The Martian recibió numerosos premios y nominaciones, incluyendo Globos de Oro® a Mejor Película Musical o Comedia, y Mejor Actor en un Musical o Comedia, siete nominaciones al Premio de la Academia, incluyendo Mejor Película, una nominación al Premio DGA, y seis nominaciones al BAFTA, incluyendo una a Mejor Director.

Scott ha recibido múltiples reconocimientos a lo largo de su ilustre carrera. Además de sus nominaciones al Premio de la Academia y al DGA, también obtuvo una nominación al Globo de Oro® a Mejor Director por American Gangster (Gánster americano), protagonizada por Denzel Washington y Russell Crowe. Como también fungió como productor de este drama de la vida real, Scott compartió una nominación al BAFTA a Mejor Película. Scott también recibió nominaciones al Globo de Oro y BAFTA a Mejor Director por su épica Gladiator. El filme ganó el Oscar®, Globo de Oro® y BAFTA a Mejor Película.

En 1977, Scott hizo su debut como director de cine con The Duellists (Los duelistas), por la que obtuvo el Premio a Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de Cannes. A esta película le siguió el taquillero thriller de ciencia ficción Alien (Alien, El octavo pasajero), que catapultó a Sigourney Weaver al estrellato y generó una exitosa franquicia. En 1982, Scott dirigió el icónico filme Blade Runner (Ídem), protagonizado por Harrison Ford. Considerado un clásico de la ciencia ficción, el thriller futurista pasó a formar parte en 1993 del 'National Film Registry' de la Librería del Congreso de los Estados Unidos, y una versión con el corte del director fue estrenada ante nuevos elogios en 1993 y nuevamente en el 2007.

Créditos cinematográficos adicionales de Scott como director incluyen Gods And Kings (Dioses y reyes), protagonizada por Christian Bale y Joel Edgerton; The Counselor (El abogado del crimen), escrita por Cormac McCarthy y con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron Diaz y Javier Bardem en los roles protagónicos; el aclamado éxito Prometheus, protagonizada por Michael Fassbender, Noomi Rapace y Charlize Theron; Legend (Leyenda), con Tom Cruise; Someone To Watch Over Me (Peligro en la noche), protagonizada por Tom Berenger; Black Rain (Lluvia negra), con Michael Douglas y Andy García; 1492: Conquest Of Paradise (1492: La conquista del paraíso), protagonizada por Gérard Depardieu; White Squall (La tormenta), protagonizada por Jeff Bridges; G.I. Jane, con Demi Moore y Viggo Mortensen; Hannibal (Ídem), protagonizada por Anthony Hopkins y Julianne Moore; Body of Lies (Red de mentiras), con Russell Crowe y Leonardo DiCaprio; A Good Year (Un buen año), protagonizada por Russell Crowe y Albert Finney; la épica Kingdom of Heaven (Cruzada), con Orlando Bloom y Jeremy Irons; y Matchstick Men (Los tramposos), protagonizada por Nicolas Cage y Sam Rockwell; y Robin Hood, que representó su quinta colaboración con la estrella Russell Crowe, donde también actuó Cate Blanchett.

En 1967, Ridley y su hermano Tony fundaron la compañía de producción de comerciales y publicidad RSA. La empresa tiene una destacada reputación por haber creado innovadores y revolucionarios comerciales para algunas de las marcas más reconocidas del mundo. En 1995, Ridley y Tony fundaron la compañía productora de cine y televisión Scott Free. Con oficinas en Los Ángeles y Londres, los Scott han producido películas tales como In Her Shoes (En sus zapatos), The A-Team (Brigada A: Los magníficos), Cyrus, The Grey (Un día para sobrevivir) y la nominada al Premio de la Academia The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (El Asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford).

En televisión, también fungieron como productores ejecutivos de los exitosos programas de televisión The Good Wife, para CBS, ganador del Emmy®, Peabody y Globo de Oro®; de la aclamada adaptación del clásico de Philip K. Dick The Man in the High Castle, para Amazon; y, más recientemente, de Taboo, protagonizada por Tom Hardy, para FX. Scott también ha sido productor ejecutivo de proyectos de gran formato de la compañía, incluyendo la miniserie The Pillars of The Earth (Los pilares de la tierra), para Starz, la miniserieThe Andromeda Strain, para A&E, la miniserie The Company, para TNT¸ y las premiadas películas RKO 281, The Gathering Storm e Into the Storm, todas para HBO, así como los telefilmes Killing Lincoln, Killing Kennedy y Killing Jesus, todos para National Geographic Channels.

En el 2003, la Reina Isabel II le otorgó a Scott el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico en reconocimiento a sus contribuciones a las artes. En el 2016, recibió el Premio 30th American Cinematheque en la gala anual de la organización, y en el 2017 el Premio Lifetime Achievement in Motion Picture Direction, en los premios del Directors Guild of America (Sindicato de directores de los EE UU).

Guión de:

JOHN LOGAN / Guión

John Logan recibió los Premios Tony, Drama Desk, Outer Critics Circle y Drama League por su obra Red. Esta puesta en escena se estrenó en el Donmar Warehouse, en Londres, y en el teatro Golden en Broadway. Desde entonces, Red ha tenido más de 200 producciones a lo largo de los EE UU y se ha presentado en más de 30 países. En el 2013, su obra Peter and Alice se estrenó en Londres y I'll Eat You Last: A Chat with Sue Mengers se estrenó en Broadway. También coescribió el libreto del musical The Last Ship y es autor de más de una docena de obras, entre las que se encuentran Never the Sinner y Hauptmann. Como guionista, Logan ha sido nominado en tres ocasiones al Oscar y ha ganado los premios Globo de Oro, BAFTA, WGA y PEN Center, Su trabajo en cine incluye Skyfall (007: Operación Skyfall), Spectre (007: Spectre), Hugo (La invención de Hugo Cabret), The Aviator (El aviador),Gladiator, Rango, Genius (Pasión por las letras),Coriolanus (Coriolanus: Enemigos a muerte),Sweeney Todd (Sweeney Todd: El barbero demoníaco de la calle Fleet),The Last Samurai (El último samurái), Any Given Sunday (Un domingo cualquiera) y RKO 281. También creó y produjo la serie de televisión Penny Dreadful para Showtime.

Dante Harper

JACK PAGLEN / Historia

Jack Paglen estudió en la Universidad Estatal de Sonoma en California, antes de haber obtenido maestrías en Bellas Artes de la Universidad de Tennessee y la Universidad de Columbia, en Nueva York. Transcendence (Trascender), dirigida por Wally Pfister y protagonizada por Johnny Depp, fue el primer guión que le produjeron. Alien: Covenant representa su segundo crédito producido.

MICHAEL GREEN / Historia

Michael Green es un escritor y productor de cine y televisión que ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo, incluyendo una nominación al Emmy a Serie Dramática Sobresaliente en el 2007 por Heroes. Green escribió la adaptación de Murder On The Orient Express, original de Agatha Christie y dirigida por Kenneth Branagh, para 20th Century Fox. Además de Alien: Covenant, sus otros proyectos cinematográficos actuales incluyen la venidera Blade Runner 2049, dirigida por Denis Villeneuve; y Logan, dirigida por James Mangold.

En televisión, Green funge actualmente como productor ejecutivo y codirector creativo de American Gods, para Starz, adaptada de la premiada novela de Neil Gaiman, de Green y Bryan Fuller. Green también creó y fue productor ejecutivo de Kings, para NBC, y The River, para ABC. Además, ha escrito y producido numerosos programas, incluyendo Heroes, Everwood, Smallville, Jack & Bobby y Sex and the City.

MARK HUFFAM / Productor

Mark Huffamha estado activo en la industria cinematográfica desde 1983, y, como productor, ha estado trabajando durante los últimos doce años. El primer crédito importante de Huffam como productor lo consiguió en Saving Private Ryan (Salvando al soldado Ryan), de Steven Spielberg, protagonizada por Tom Hanks, que a la postre ganaría cinco Premios Oscar en los Premios de la Academia de 1999. En reconocimiento a su propia contribución a la película, a Huffam se le otorgó ese año el premio Directors Guild of America (DGA) (Sindicato de Directores de los EE UU) a Mejor Equipo de Producción.

En el 2000, Huffam coprodujo la muy aclamada Quills (Letras Prohibidas: La leyenda del marqués de Sade), protagonizada por Geoffrey Rush y Kate Winslet, que fuera nominada a tres Premios de la Academia y cinco Premios BAFTA. Después de esto, en el 2001, produjo Captain Corelli's Mandolin (La mandolina del capitán Corelli), para Working Title Films. Dirigida por John Madden, la película fue protagonizada por Nicolas Cage y Penélope Cruz.

En el 2002, Huffam hizo mancuerna con Scott Rudin para producir The Hours (Las horas), dirigida por Stephen Daldry, protagonizada por Nicole Kidman, Julianne Moore y Meryl Streep. La película recibió ocho nominaciones al Premio de la Academia, y Kidman ganaría el Oscar a Mejor Actriz por su papel como Virginia Woolf.

En el 2003, Huffam produjo la muy exitosa película Johnny English (Ídem) -otra vez para Working Title. La película, protagonizada por Rowan Atkinson, recabó $147 millones de dólares en la taquilla mundial, y acumuló una serie de nominaciones, incluyendo una a Mejor Película (Premios British Comedy, 2003) y Mejor Película Británica (Premios Empire, 2004). En el 2004, unió fuerzas con Tim Bevan y Eric Fellner para producir la versión cinematográfica de la popular serie de televisión Thunderbirds, original de la década de los '60.

También en el 2004, con Stephen Daldry a bordo como productor ejecutivo, Huffam produjo Mickybo and Me, un proyecto que Huffam desarrolló con el escritor-director Terry Loane. Filmada en Irlanda del Norte y protagonizada por Julie Walters, obtuvo premios y elogios en el Festival de Cine de Irlanda en el 2005 y en otros festivales alrededor del mundo.

En el 2005 y 2006, Huffam estuvo involucrado en la sumamente exitosa serie de películas GOAL! (¡Gol!), que se desarrollan en el mundo del futbol soccer internacional, al producir las dos primeras películas de la trilogía para Milkshake Films y Buena Vista Pictures.

En el 2007 produjo Mamma Mia!, versión cinematográfica del popular musical teatral, protagonizado por Meryl Streep, Pierce Brosnan y Colin Firth, para Universal Pictures. Fue un exitazo internacional, que la llevó a acumular más de $600 millones de dólares en la taquilla mundial, para convertirse en una de las películas más rentables y que más dinero ha recabado en la historia de Universal.

En el 2008, Huffam fundó Generator Entertainment con Simon Bosanquet para desarrollar y producir una serie de películas vanguardistas de género. Las producciones de Generator hasta la fecha incluyen el thriller de terror Red Mist, el drama Cherrybomb, con Rupert Grint, y el thriller sobrenatural Ghost Machine.

En el 2009, Huffam produjo el largometraje Your Highness (Una loca aventura medieval), para Universal Pictures, protagonizado por Danny McBride, James Franco, Natalie Portman y Zooey Deschanel. Ese mismo año produjo el programa piloto de televisión Game of Thrones, para HBO, basado en el primer volumen de la serie de libros de fantasía A Song of Fire and Ice, de George RR Martin.

A principios de 2010, Huffam produjo Killing Bono, de Nick Hamm, bajo los auspicios de Generator, en asociación con Salt Company y Greenroom Entertainment. La película fue protagonizada por Ben Barnes, el actor irlandés Robert Sheehan y el ya finado Pete Postlethwaite. Más tarde en el 2010, Huffam hizo mancuerna con HBO para producir de nueva cuenta la serie de Game of Thrones. El programa se rodó en Irlanda del Norte y Malta, y fue protagonizado por Sean Bean, Lena Headey y Jason Momoa.

En el 2011, Huffam colaboró con Ridley Scott por primera vez como productor ejecutivo de su épica de ciencia ficción Prometheus, que lo llevó a desempeñar la misma función para el director en The Counselor, protagonizada por Brad Pitt, Cameron Diaz, Penélope Cruz, Javier Bardem y Michael Fassbender. Ese mismo año coprodujo la secuencia rodada en Cardiff de World War Z (Guerra mundial Z), exitazo taquillero protagonizado por Brad Pitt.

En el 2014, Huffam produjo, otra vez con Ridley Scott, la épica bíblica Exodus: Gods and Kings, protagonizada por Christian Bale, Joel Edgerton y John Turturro, rodada en locaciones de España. También fue productor ejecutivo de Robot Overlords, dirigida por John Wright y estelarizada por Gillian Anderson y Ben Kingsley.

La más reciente colaboración de Huffam y Scott fue The Martian, una aclamada película de ciencia ficción estrenada en el 2015, protagonizada por Matt Damon y Jessica Chastain.

Producida por:

MICHAEL SCHAEFER / Productor

Michael Schaefer es un premiado productor cuyo primer trabajo en el entretenimiento fue en The Weinstein Company, donde trabajó como vicepresidente de producción tanto en sus oficinas de Londres como de Nueva York. Schaefer después se mudó a Los Ángeles y trabajó como ejecutivo superior en Summit Entertainment, donde supervisó una variedad de filmes, incluyendo el ganador del Oscar The Hurt Locker (Zona de miedo), The Impossible (Lo imposible), 50/50, Source Code (8 minutos antes de morir), Sinister (Siniestro) y Now You See Me (Los ilusionistas), un éxito de taquilla a escala mundial.

Schaefer hizo la transición de ejecutivo de estudio a productor, que lo llevó a dirigir durante cinco años Scott Free, compañía de Ridley Scott. Durante su periodo laboral en Scott Free, Schaefer produjo The Martian, que le valió una nominación al Globo de Oro y al Premio de la Academia a Mejor Película, Alien: Covenant y la venideraMurder On The Orient Express. En la actualidad, Schaefer funge como presidente de Motion Picture Group en New Regency Productions.

WALTER HILL / Productor

Durante el curso de su notable carrera, Walter Hill ha sido escritor, director y productor en proyectos que van desde westerns clásicos a thrillers cargados de acción, hasta pasar por comedias de amigos, todas marcadas por su estilo visceral único. Veterano director de una variedad de proyectos, en el 2005 obtuvo los Premios Emmy y DGA por el programa piloto del innovador neo-western Deadwood. Su trabajo en general abarca desde estudios íntimos de personajes a exitazos taquilleros de gran escala, y ha sido elogiado por ser igualmente apto para ambos.

Hill dirigió Broken Trail, primer telefilme de AMC ganador del Premio Emmy, que narra la historia de cinco mujeres inmigrantes perdidas y los rescatistas que van en su búsqueda durante el ocaso del oeste americano. Esta elogiada película fue protagonizada por el ganador del Oscar® Robert Duvall y el nominado al Oscar® Thomas Haden Church, y se estrenó por AMC en junio de 2006 ante récords de audiencia históricos para la cadena. Hill recibió el Premio DGA por su trabajo en Broken Trail, que fue nominada para dieciséis premios Emmy y obtuvo los de Miniserie Sobresaliente, Actor Principal, Actor Secundario y Reparto. Hill recibió un Premio Emmy en su rol como productor y fue nominado a Dirección Sobresaliente para una Miniserie, Película o Especial Dramático.

La carrera de Hill comenzó a principios de la década de los '70 con créditos como guionista de The Getaway (La huida), protagonizada por Steve McQueen y Ali MacGraw, y The Drowning Pool (La piscina mortal), con Paul Newman y Joanne Woodward en los papeles principales. En 1975, hizo su debut como director con Hard Times, un drama de peleas callejeras protagonizado por Charles Bronson y James Coburn, que se desarrollaba en la época de la depresión. A partir de ahí, Hill eligió una serie de proyectos que encontraron tanto audiencias de culto como comerciales.

En 1979, Hill coprodujo el exitazo taquillero de ciencia ficción Alien, protagonizado por Sigourney Weaver, y fungió como productor o productor ejecutivo en tres de las secuelas de la legendaria serie cinematográfica. Entre sus otros créditos, Hill dirigió los exitazos 48 Hrs. y Another 48 Hrs., ambas protagonizadas por Eddie Murphy y Nick Nolte. Con estos filmes y otros, tales como The Warriors (Los guerreros), Southern Comfort, Last Man Standing, y Johnny Handsome, se estableció en Hollywood como uno de los principales realizadores de películas de acción.

Hill comenzó su exploración del western americano en 1980 cuando dirigió The Long Riders (Cabalgata infernal), nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, protagonizada por David y Keith Carradine, James y Stacy Keach, Randy y Dennis Quaid, y Chris y Nicholas Guest. La película representó el comienzo de una trilogía de westerns de Hill, que continuó con Geronimo (Gerónimo: Una leyenda americana),con Jason Patric, Wes Studi y Gene Hackman en los roles principales, y terminó en 1995 con Wild Bill, protagonizada por Jeff Bridges, Ellen Barkin y John Hurt.

Otros créditos cinematográficos de Hill incluyen Streets of Fire (Calles de fuego), protagonizada por Michael Paré, Diane Lane y Willem Dafoe; Brewster's Millions (El gastadólares), con Richard Pryor y John Candy; y, más recientemente, Bullet to the Head (El ejecutor), protagonizada por Sylvester Stallone. Para la televisión, Hill fue productor ejecutivo de la serie Tales from the Crypt, nominada al Premio Emmy.

Hill dirigió más recientemente el thriller neo-noir The Assignment, que coescribió conDenis Hamill. The Assignment es estelarizado por Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver, Tony Shalhoub y Anthony LaPaglia.

Además de su trabajo en el cine, Hill también ha escrito dos novelas gráficas, que han sido publicadas en Francia (Balles Perdues, Corps Et Âme), de las cuales la segunda sirvió de base para The Assignment.

Por sus contribuciones mundiales a la cultura cinematográfica, Hill ha recibido retrospectivas en la Filmoteca de Paris, el Festival de Cine de Torino, de parte del British Film Institute y de The Pacific Film Archives en la Universidad de California, Berkeley. También fue honrado con retrospectivas cinematográficas en el Festival de Cine de Múnich, el Festival de Cine de San Sebastián y la American Cinematheque. En el 2012, Hill recibió el Premio Maverick Director en el Festival de Cine de Roma. También recibió un Premio Lifetime Achievement (Trayectoria profesional) y retrospectivas en el Festival de Cine de Savannah y el Festival Internacional de Cine de Maine. En 1983, Hill obtuvo el premio de la crítica a Mejor Director en el Festival de Cine de Cognac por 48 Hrs. En el 2007, el Festival de Cine de Torino honró a Hill y a Broken Trail como Mejor Director y Mejor Película con el Premio Bastone Bianco, que otorga la crítica de cine. Hill recibió dos Premios Golden Boot, uno por Broken Trail, el otro por su trayectoria artística. En dos ocasiones ha ganado el Premio Western Heritage Wrangler por su trabajo en Geronimo y Broken Trail. Otros premios incluyen: Premio Saturn de la Academy of Science Fiction and Fantasy, el Premio Cable Ace a Mejor Director de una Serie (Tales From the Crypt, Deadline), Premio a Mejor Director del Año - Película, el Kinema Jumpo y el Premio Amadeo Lyra a Lifetime Achievement in Filmmaking por parte del International Thriller Film Festival.

Walter Hill nació y fue criado en Long Beach, California. Él y su esposa Hildy viven desde hace mucho tiempo en Beverly Hills.

DARIUSZ WOLSKI / Director de Fotografía

En la actualidad, Dariusz Wolski es uno de los mejores directores de fotografía del mundo en activo, que continúa rebasando los límites de la belleza visual, el espectáculo y los avances tecnológicos en la cinematografía. Después de haber rodado cada una de las primeras cuatro películas de la franquicia dePirates of the Caribbean (Los piratas del Caribe), Dariusz ha hecho mancuerna desde entonces con el autor Ridley Scott, para quien ha fotografiado Prometheus y los cuatro filmes que el director ha dirigido desde entonces: The Counselor, Exodus: Gods and Kings, The Martian y Alien: Covenant. En el 2015, Wolski tuvo dos películas, The Martian, de Scott, y The Walk (En la cuerda floja), de Robert Zemeckis, que se estrenaron antes de que diera inicio el rodaje de War Machine, de David Michod, protagonizada por Brad Pitt. Terminó recientemente la épica de ciencia ficción Alien: Covenant, de Ridley Scott, antes de comenzar la producción de Soldado en el otoño de 2016. Otros créditos incluyenThe Rum Diary (Diario de un seductor), Alice in Wonderland (Alicia en el país de las maravillas) yEagle Eye (Control total).

CHRIS SEAGERS / Diseñador de Producción

Ubicado en el Reino Unido, Chris Seagers comenzó su carrera cinematográfica como director de arte en filmes exitosos, tales como A Kiss Before Dying (Un beso antes de morir), para Universal, y Copycat (El imitador), para Regency. Trabajó con el director Neil Jordan en películas tales como The Good Thief, The End of the Affair (El ocaso de un amor) y The Crying Game (Juego de lágrimas), y en 1998 fue nominado para el Premio del Art Directors Guild (Sindicato de directores de arte) a la Excelencia en Diseño de Producción por Saving Private Ryan (Rescatando al soldado Ryan). Esto lo llevó a trabajar en Johnny English, de Peter Howitt, entre otros proyectos.

Seagers disfrutó de una colaboración prolongada con Tony Scott, que dio inicio con Spy Game (Juego de espías), y que continuó con filmes tales como Man On Fire (Hombre en llamas), para Fox 2000; Domino, para New Line; Deja Vu, para Touchstone; The Taking Of Pelham 1 2 3 (Rescate del metro 1 2 3), para Columbia Pictures; y el último filme de Scott, Unstoppable (Imparable).

Sus otros créditos incluyen The Rum Diary, de Bruce Robinson; X-Men: First Class (X-Men: Primera generación), de Matthew Vaughn; Transcendence, de Wally Pfister; y la desafiante Deepwater Horizon (Horizonte profundo), de Peter Berg.

PIETRO SCALIA / Editor

Pietro Scalia, ganador en dos ocasiones del Premio de la Academia, es uno de los editores más prolíficos y consumados que trabaja en la actualidad. Después de haber ganado su primer Premio de la Academia por su trabajo en JFK, de Oliver Stone, comenzó una colaboración con Ridley Scott que lo llevó a su segundo Premio de la Academia por su trabajo en Black Hawk Down. También colaboraron en filmes tales como Gladiator, que le valió a Pietro una nominación al Premio de la Academia, American Gangster y The Martian. De igual manera, recibió una nominación al Premio de la Academia por su trabajo en Good Will Hunting (Mente indomable), de Gus Van Sant. Su trabajo puede ser visto más recientemente en 13 Hours (13 horas: Los soldados secretos de Bengasi), de Michael Bay, y se podrá apreciar en la película venidera Alien: Covenant.

NEIL CORBOULD / Supervisor de Efectos Especiales

El primer trabajo de Neil Corbould en efectos especiales fue en 1978, en Superman (Superman, La película), de Richard Donner. Desde entonces, ha sido nominado para cinco Premios Oscar® en la categoría de Mejores Efectos Visuales, ganando dos, así como a ocho Premios BAFTA, ganando tres. Alien: Covenant es su quinta colaboración con Ridley Scott.

The Fifth Element (El quinto elemento) fue su primera película como supervisor, por la que recibió un Premio BAFTA. A la postre, supervisó Event Horizon, seguida de Saving Private Ryan, de Steven Spielberg,Entrapment (La emboscada), y la épica Gladiator,deRidley Scott, por la que ganó un Premio de la Academia®. Otros filmes incluyen The Vertical Limit (Límite vertical), The Mummy Returns (La momia regresa), Black Hawk Down, The Day After Tomorrow (Un día después de mañana), King Arthur (El rey Arturo), Kingdom Of Heaven, Superman Returns (Superman regresa), Blood Diamond (Diamante de sangre), Defiance (Desafío), R.E.D 2 (Retirados extremadamente duros 2), Snow White and the Huntsman (Blancanieves y el cazador), Hercules: The Thracian Wars, The Book Of Exodus (Éxodo: Dioses y reyes), Gravity (Gravedad), Alice Through The Looking Glass (Alicia a través del espejo) y Rogue One. Entre sus películas venideras, se encuentran Ready Player One para Steven Spielberg. Corbould también se encuentra en las primeras etapas de producir y dirigir su primera película, Billingsgate, acerca de las peleas a mano limpia entre mujeres durante el siglo XVIII en Londres.

CHARLEY HENLEY/ Supervisor de Efectos Visuales

Charley Henley, supervisor de efectos visuales nominado al Premio de la Academia, tiene dieciocho años de experiencia trabajando en producción de cine y efectos visuales. Henley comenzó su carrera en 1994 trabajando con Merchant Ivory Productions en una variedad de disciplinas, desde producción hasta fotografía, pasando por edición y postproducción. Dos años después aceptó un papel como editor de cortometrajes, entre los que se encontraban Stories from Space y Quentin's Passion, seguidos de The Adventures of Pinocchio y Surviving Picasso.

En 1999, Henley se unió a Mill Film donde estudió las técnicas más recientes de efectos visuales, incluyendo Roto, Composición y Pintura Matte Digital en 3D, además de haber sido parte del equipo detrás de los efectos visuales de la épica histórica Gladiator, de Ridley Scott. En el 2001, se unió a MPC como compositor digital en Lara Croft: Tomb Raider, seguida de películas de alto perfil, incluyendo Harry Potter and the Sorcerer's Stone (Harry Potter y la piedra filosofal), Ali G Indahouse, The Medallion, Ella Enchanted y Alien vs. Predator. Tres años después, asumió el puesto de supervisor 2D y supervisó al equipo de MPC en las películas Harry Potter and the Goblet Of Fire (Harry Potter y el cáliz de fuego), X-Men: The Last Stand (X-Men 3: La batalla final), Harry Potter and the Order Of The Phoenix (Harry Potter y la orden del Fénix) y The Chronicles Of Narnia: Prince Caspian (Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian), proyectos con una alta carga de efectos.

En el 2008, Henley asumió el puesto de supervisor de efectos visuales, que lo llevó a trabajar enDorian Gray, y desde entonces ha encabezado los equipos mundiales de MPC, en proyectos tales como Total Recall (El vengador del futuro), The Counselor y 300: Rise Of An Empire (300: El nacimiento de un imperio). En el 2013, Henley recibió nominaciones al Premio de la Academia® y BAFTA a Efectos Visuales Sobresalientes por Prometheus. En el 2014, fue contratado como supervisor de efectos visuales para la nueva versión de Cinderella (La cenicienta), para Disney.

CONOR O'SULLIVAN/ Supervisor de Prótesis

En el 2008, Conor O'Sullivan recibió una nominación al Premio de la Academia® por sus diseños de prótesis que ayudaron a transformar a Heath Ledger al Guasón en el exitazo taquillero The Dark Knight (El caballero de la noche), de Christopher Nolan. Previo a ello, en 1998, fue nominado para un Premio de la Academia® por su trabajo en Saving Private Ryan, y en 1994 trabajó en su primer filme, Braveheart (Corazón valiente), donde obtuvo una gran experiencia bajo la tutela del equipo ganador de Oscar® conformado por Lois Burwell y Peter Frampton.

O'Sullivan ha creado y aplicado prótesis para numerosos largometrajes, incluyendo The Hours (Las horas), Quills (Letras prohibidas: La leyenda del Marqués de Sade) y The Last Samurai (El último samurái). Un descubrimiento fortuito en The Last Samurai lo llevó a investigar las posibilidades de un sistema de transferencias de prótesis en 3D, y, después de tres años de desarrollo y pruebas, la idea dio frutos. Al utilizar este sistema, las prótesis pueden ser aplicadas en una fracción del tiempo habitual, con resultados perfectos. Eran más pequeñas y refinadas, lo que les permitía a los actores una mucho mayor libertad y expresión. Después de utilizar el sistema de O'Sullivan en el filme Rescue Dawn, de Werner Herzog, Christian Bale lo recomendó a Christopher Nolan, lo que lo llevó a trabajar en The Dark Knight.

JED KURZEL/Compositor

Jed Kurzel es un premiado compositor y músico. Su debut cinematográfico en la aclamada película australiana Snowtown le valió en el 2011 el reconocimiento a Banda Sonora para Cine del Año en los Premios Screen Music de Australia. Desde entonces, ha compuesto la banda sonora para una variedad de películas, incluyendo: The Babadook (dirigida por Jennifer Kent), que William Friedkin, director de The Exorcist, describió como "la película más aterradora" que jamás haya visto; Slow West (dirigida por John Maclean), que le valió a Kurzel su segundo Premio Screen Music a Banda Sonora para Cine del Año, en el 2015; Macbeth (dirigida por Justin Kurzel), protagonizada por Michael Fassbender y Marion Cotillard, que se estrenó en la sección oficial del Festival de Cine de Cannes, en el 2015; y Assassin's Creed (dirigida por Justin Kurzel).

El trabajo de Jed después será escuchado en pantalla en:Una (dirigida por Benedict Andrews), adaptación cinematográfica de David Harrower de la obra ganadora del Premio Olivier Blackbird, que será protagonizada por Rooney Mara y Ben Mendelsohn; y Superfluous Man, la continuación de White God, película ganadora del Premio Un Certain Regard (Una cierta mirada) en el Festival de Cine de Cannes, en el 2014, del director húngaro Kornél Mundruczó.

Antes de haber centrado su atención a la música para cine, Jed era mejor conocido por ser el vocalista y compositor del dueto australiano The Mess Hall. En el 2007, su álbum "Devil's Elbow" (2006) obtuvo el prestigioso Premio Australian Music.

JANTY YATES/ Diseñadora de Vestuario

Janty Yates ha tenido una relación colaborativa con Ridley Scott desde el gran éxito de Gladiator en el 2000, por la que obtuvo un Premio de la Academia®, uno de los ocho Oscares que recibió el filme. Por su trabajo en él, también fue nominada para un Premio BAFTA, Premio Golden Satellite y Premio Saturn. A lo largo de su colaboración con Ridley Scott, Yates ha trabajado en películas diversas, tales como Hannibal, American Gangster, Robin Hood, Prometheus, Exodus: Gods And Kings y The Martian. Ha recibido nominaciones del CDG por De-Lovely (De-Lovely Vida y Amores de Cole Porter) y The Martian, así como una nominación al Golden Satellite por De-Lovely, y una nominación al Goya por Kingdom of Heaven.