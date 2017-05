Conjuros del mas alla: Sinopsis, elenco, ficha: The Void

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

En un camino apartado, un policía solitario encuentra a un hombre herido y lo lleva al hospital más cercano.

Cuando una extraña amenaza le impide salir del hospital, el policía y un grupo de locales se atrincheran dentro, creyendo estar seguros, sin saber que allí se ocultan fuerzas oscuras a punto de desatarse.

CONJUROS DEL MÁS ALLÁ se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Sitges con muy buenas críticas.

Para muchos, la película se erige entre un homenaje al terror moderno y una ambientación "lovecraftniana" (por el escritor estadounidense H. P. Lovecraft), hecho que atrajo a los amantes del género.

La película también fue una sensación como una obra de terror cósmico con un ambiente de horror intangible, en donde la raza humana es tan pequeña que ni siquiera logra comprender las fuerzas que en verdad rigen nuestro mundo, y mucho menos cambiarlo o luchar contra eso.

LOS DIRECTORES

El film, de producción canadiense, es dirigido por la dupla Jeremy Gillespie y Steven Konstanski, que para los más fanáticos es sinónimo de calidad. Ambos trabajaron en el departamento de arte y make up para películas muy importantes.

Steven Kostanski ha tenido el honor de trabajar en "Suicide Squad" (Escuadrón Suicida), "La cumbre escarlata" y la serie "Hannibal", además de dirigir "Manborg", hecho que le abrió las puertas para participar en "The ABC's of Death 2" (El ABC de la muerte 2).

Por su parte, Jeremy Gillespie participó de "Father's Day", dirigida junto a otros tres cineastas y se formó tanto en departamentos artísticos como en producción cinematográfica. También supo aprovechar el tiempo para cosechar experiencia como actor.

Gillespie y Konstanski también son conocidos por formar parte del colectivo "Astron-6", compañía canadiense de producción y dirección de cine fundada en 2007 por Adam Brooks y Gillespie. Ahora abandonan el humor negro de sus anteriores producciones para abordar CONJUROS DEL MAS ALLÁ, un film totalmente diferente para sus carreras.







EL ELENCO

Los encargados de dar vida al reparto son Ellen Wong, quien ya había participado en películas de género como la remake de "Noche de paz, noche de muerte"; Kathleen Munroe, de "Survival of the Dead" (La resistencia de los muertos) de George A. Romero; Aaron Poole, protagonista en "The Last Will and Testament of Rosalind Leigh" (La última voluntad y testamento de Rosalind Leigh) y Kenneth Welsh, que precisamente coincidió con Munroe en el film de Romero, además de haber participado en películas como "Adoration" de Atom Egoyan o "Silk" (Seda) de François Girard.







FICHA TÉCNICA

Título original: The Void

Director: Jeremy Gillespie, Steven Kostanski

Guion: Jeremy Gillespie, Steven Kostanski

Música: Joseph Murray, Menalon Music, Lodewijk Vos

Fotografía: Samy Inayeh

Empresas Productoras:

Cave Painting Pictures, JoBro Productions, Film Finance

Año: 2016

Duración: 85 min.

País: Canadá

Género: Terror / Thriller

Distribuye: Impacto Cine

FESTIVALES

BFI - LONDON FESTIVAL. Selección Oficial

FANTASTIC. Selección Oficial

Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya Sitges. Selección Oficial