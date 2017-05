Dulces sueños: Sinopsis, elenco, ficha: Fai bei sogni

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Turín, 1969. La idílica infancia de Massimo (Valerio Mastandrea) se ve truncada a los nueve años por la inexplicable muerte de su madre.

30 años después, tras pasar por la guerra de Sarajevo como periodista, empezará a sufrir ataques de pánico.

Mientras se prepara para vender el departamento familiar, Elisa (Bérénice Bejo) intentará ayudarlo a enfrentarse a las heridas de su pasado.

Notas del director:

"La película "Dulces sueños" nació de la novela de Massimo Gramellini "Fai bei sogni", una novela autobiográfica que ha sido uno de los mayores éxitos de la literatura italiana en los últimos años.

Pero no decidí adaptarla al cine porque haya sido un best seller, sino porque ssta historia me influyó profundamente porque tiene muchos temas a los que me suelo enfrentar en mis películas: familia, madres, padres, la casa durante 30 años, los cambios en la sociedad italiana a través del tiempo...

Y principalmente lo que plantea: la muerte de la madre de un niño a los 9 años y como conlleva esto que le sucede". Marco Bellocchio

Ficha artística

Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Fabrizio Gifuni, Guido Caprino, Linda Messerklinger, Ferdinando Vetere, Barbara Ronchi

Ficha Técnica

Director: Marco Bellocchio

Guionistas: Valia Santella, Edoardo Albinati, Marco Bellocchio

Productor: Beppe Caschetto

Música: Carlo Crivelli

Fotografía: Daniel Cirpì

Montaje: Francesca Calvelli

Datos Técnicos

Título original: Fai bei sogni

Año: 2016

Duración: 134 min.

País: Italia

Festivales y Premios

Premios David di Donatello: 10 nominaciones incluyendo mejor película y director

Festival de Gijón: Sección oficial largometrajes a concurso