El gran golpe: Critica: Marauders

El gran golpe es una película sumamente mediocre y sin ninguna sorpresa, tal como las que se pueden encontrar en cualquier canal de cable que no ofrece películas de primera calidad.



Quizás si no estuviera entre su elenco Bruce Willis, el film no decepcionaría del todo, ya que no es que sea malo o aburrido, el problema está en que el relato está demasiado visto, y el hecho de que este actor figure entre los protagonistas hace que el el espectador se predisponga a ver una producción de superacción y no un producto regular.



Si vas al cine sin grandes pretensiones, la vas a pasar bien, sino, mejor olvidarla.

Cintia Alviti

