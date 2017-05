Huye!: Sinopsis, elenco, ficha: Get Out

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

¡Huye! (Get Out), es el nuevo thriller de suspenso de Universal Pictures en el cual un joven afroamericano visita la finca familiar de su novia blanca, pero termina dándose cuenta que la verdadera razón por la que fue invitado es más siniestra de lo que imaginaba.

Rose (Allison Williams, Girls) ha invitado a su novio Chris (Daniel Kaluuya, Sicario) a pasar un fin de semana para conocer a sus padres: Missy (Catherine Keener, Captain Phillips) y Dean (Bradley Whitford, The Cabin in the Woods).

En un principio, Chris percibe el comportamiento de la familia demasiado complaciente y cree que se debe a los nervios de lidiar con la relación interracial de su hija, pero conforme el fin de semana avanza, una serie de descubrimientos inquietantes lo llevan a enfrentarse a una verdad que jamás imaginó.

¡Huye! (Get Out), es un emocionante thriller de suspenso que ha desatado comentarios provocativos, es dirigido por Jordan Peele (Key and Peele) y producido por Blumhouse de Jason Blum acompañado de Sean McKittrick (Donnie Darko, Bad Words), Edward H. Hamm Jr. (Bad Words) y Peele. Completan el reparto: Caleb Landry Jones (X-Men series), Stephen Root (No Country for Old Men), Milton "Lil Rel" Howery (The Carmichael Show), Betty Gabriel (The Purge: Election Year), Marcus Henderson (Pete's Dragon) y Lakeith Stanfield (Straight Outta Compton).

FICHA

Título original Get Out

Año 2017

Duración 103 min.

País Estados Unidos

Director Jordan Peele

Guion Jordan Peele

Música Michael Abels

Fotografía Toby Oliver

Productora Blumhouse Productions / QC Entertainment

Estudio Universal Pictures

ELENCO

Daniel Kaluuya, Bradley Whitford, Allison Williams, Catherine Keener, Betty Gabriel, Caleb Landry Jones, Lyle Brocato, Ashley LeConte Campbell, Marcus Henderson, LilRel Howery, Gary Wayne Loper, Jeronimo Spinx, Rutherford Cravens