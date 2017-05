La novia: Sinopsis, elenco, ficha: The Bride; Nevesta

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

La joven Nastya (Viktoriya Agalakova) acepta ir al pueblo natal de su novio Ivan (Vyacheslav Chepurchenko) para conocer a su familia.

Cuando llega al lugar, se da cuenta que los familiares de Ivan son muy extraños y el lugar está lleno de espeluznantes fotografías.

Pese a todo, Nastya se tranquiliza y confía en que pronto se va a casar y será feliz junto a su amado.

Pero, Ivan desaparece y ella acaba siendo preparada para una misteriosa ceremonia que debe llevarse a cabo antes de la boda.

Info sobre el cuento:

El cuento popular ruso titulado El dedo, cuyo origen puede remontarse al pensador Rabbi Isaac Luria de Safed, un místico del siglo XVI.

En el cuento original, la novia en cuestión no es un cadáver, sino un demonio. En la adaptación ruso-judía del siglo XIX, una novia es asesinada en el día de sus nupcias y enterrada con su vestido.

Ya no resulta extraño enterarnos del éxito de largometrajes rusos en estos tiempos. En su auge cinematográfico, cada vez podemos disfrutar más de estas producciones y en este caso en particular, La novia - The Bride o Hebecta en su título original - promete hacernos mirar sobre el hombro cuando caminemos por la calle.

La cinta, ambientada en la Rusia imperial, trata sobre la antigua tradición de fotografiar a los muertos y dibujarles ojos para que parezcan vivos en las fotografías, práctica muy común del siglo pasado principalmente en fotografías familiares.

Basada en hechos reales, la cinta dirigida por el experto en terror Svyatoslav Podgayevskiy (Pikovaya dama. Chyornyy obryad o Queen of Spades, 2015; Vladenie 18, 2014) garantiza que termines con los pelos de punta al salir de la sala de cine.

La película fue alabada en Europa y Estados Unidos donde recibió premios y nominaciones y ya se habla del nuevo Exorcista.

Su título original es Невеста (Nevesta) y es en la actualidad la película de terror número 1 en la historia del box office de Rusia: BOX 3.5M. Ya estrenó en Perú quedando segunda en el ranking.

Escrita y dirigida por Svyatoslav Podgayevskiy, el director cuenta una anécdota sobre una de las escenas que tuvo que filmar: "Existe una superstición entre los actores sobre que es mala suerte filmar escenas con ataúdes. En la película teníamos que filmar una de las escenas más importantes y era un tema, ahí fue cuando Uma Thurman vino al rescate a este dilema, la usé como ejemplo a quién Quentin Tarantino enterró en un ataúd, ninguno de los actores quiso sentirse inferior a Uma Thurman, entonces todas las supersticiones fueron olvidadas y comenzamos a filmar".

FICHA

Género / Concepto de la campaña: Terror | Thriller

Grupo Objetivo: Mayores de 13 años. GSE: Todos.

Mensaje a comunicar: Basada en hechos reales | Leyenda de la Novia

Posicionamiento: Una de las películas más terroríficas de la época |Basada en Hechos reales |Fotografiar a los nuestros era parte de un rito funerario siniestro.

Duración: 94 minutos

Reparto: Vyacheslav Chepurchenko, Aleksandra Rebenok, Igor Khripunov

Director: Svyatoslav Podgayevskiy

País de Origen: Rusia (Estreno: 19 de Enero 2017)

Productor: Planeta Inform