Viene de noche: Sinopsis, elenco, ficha: It Comes At Night

SINOPSIS

Imaginate el fin del mundo. Ahora imaginate algo peor.

Llega a los cines la inquietante película de terror: VIENE DE NOCHE.

Una familia encuentra refugio en una casa abandonada mientras una amenaza sobrenatural aterroriza al mundo.

Su confianza y lealtad se pone a prueba cuando otra familia desesperada les pide asilo.

Miedo, dolor y paranoia.

¿Están preparados?

ELENCO

Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Kelvin Harrison Jr., Griffin Robert Faulkner

FICHA

Título original It Comes at Night

Año 2017

Duración 97 min.

País Estados Unidos

Director Trey Edward Shults

Guion Trey Edward Shults

Fotografía Drew Daniels

Productora Animal Kingdom / A24