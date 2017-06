Construccion fija para habitacion humana: Sinopsis, elenco, ficha: Documental

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Un edificio es un cosmos de múltiples mundos simultáneos.

Un gran edificio y sus habitantes son los protagonistas de este documental en el que reflexionan y proyectan sus vidas, sus frustraciones y sus sueños desde el acogedor aislamiento de sus micro universos.

La arquitectura construye los escenarios para las ceremonias de la vida.

Un edificio es una construcción fija para habitación humana.

Un departamento es el hábitat de una persona.

Por eso, la arquitectura debería ser algo útil para el ser humano aunque en la praxis no siempre sucede.

PALABRAS DE LA DIRECTORA

"(…) en cuanto la vida se instala, se protege, se cubre, se oculta, la imaginación simpatiza con el ser que habita ese espacio protegido". (Bachelard, 2008: 168).

La búsqueda personal de un lugar para vivir, pero sobre todo, de un lugar para desarrollar mi universo y mis ideas me llevó a encontrar mi lugar en el mundo y me motivó a indagar sobre la centralidad del hogar para el desarrollo y la plenitud de los seres humanos.

Los edificios me parecían estructuras ajenas hasta que habité la gran torre que protagoniza este documental. Para saciar mi curiosidad de estas construcciones ajenas en mi historia de viviendas -siempre había vivido en una casa- decidí realizar este documental que además de ser mi ópera prima también fue la obra con la que concluí mis estudios de maestría y su realización fue la terapia que me permitió vivir en ese espacio limitado físicamente.

Desde ese cubo de veinticinco metros cuadrados llevé a cabo esta investigación, filmé y edité este documental. Virginia Woolf describe muy bien esta sensación en su ensayo A room of one's own (1929). Uno sólo necesita una habitación propia, y agrego un hogar, para desde ahí poder desarrollarse. Los cimientos para la realización de esta obra están contenidos en ese departamento-monoambiente que fue mi hogar y fuente de inspiración durante poco más de cinco años.

FICHA

Construcción fija para habitación humana

Argentina/México - 2016 - Documental - 79min.

Dirección

Adriana Casas

Guión

Adriana Casas

Producción

Adriana Casas y Alejandro Hartamann