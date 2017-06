Despues de la tormenta: Sinopsis, elenco, ficha: After the storm

SINOPSIS

Descansando en su gloria pasada de autor premiado, Ryota gasta en apuestas el dinero que gana como detective privado, y apenas puede pagar la cuota alimentaria de su hijo.

Luego de la muerte de su padre, tanto su anciana madre como su ex esposa parecen seguir con sus vidas.

Renovando el contacto con su familia, inicialmente reticente y desconfiada, Ryota intenta retomar el control de su existencia y ganarse un lugar en la vida de su hijo hasta que una tormentosa noche de verano les ofrece la posibilidad de unirse verdaderamente, otra vez.

Kore-eda Hirokazu, galardonado y aclamado por la crítica, regresa con una poderosa historia de relaciones familiares reconstruidas, buceando más profundamente que nunca en sus recuerdos y experiencias personales.

IDEA ORIGINAL Y GUIÓN.

La concepción de la idea para el film se remonta al 2001. "Después de que mi padre fallece, mi madre comenzó a vivir sola en una urbanización" dice Kore-eda Hirokazu. "Cuando regresé a casa para verla durante las vacaciones de Año Nuevo, pensé en que algún día filmaría una historia sobre esta urbanización. La primera cosa que vino a mi mente fue una escena caminando a través del complejo de edificios, con el pasto y la vegetación que se había vuelto muy hermosa la mañana siguiente al tifón. Tengo recuerdos de cuando era niño levantando ramas caídas de camino a la escuela. Recuerdo cuan hermosa era la urbanización después de la tormenta." Desde ahí, haciendo foco en los acontecimientos que ocurren en la noche de un tifón, la historia de una familia comienza a tomar forma.

Kore-eda comenzó a escribir el guión en el verano de 2013. Estas palabras fueron escritas en la primera página: No todos pueden llegar a ser lo que querían ser. "Me pareció que esto podía ser parte de una historia", dice. "Así que cree a Ryota, un hombre que trabaja en una agencia de detectives, a pesar de que su deseo es ser un novelista. No puede hacer nada bien, no sólo en el trabajo sino en su casa - donde es hijo, marido, padre, y hermano menor." El deseo del protagonista, mientras trabaja en la agencia de detectives, bajo pretexto de su investigación, es alcanzar el éxito como escritor. Aunque estuvo casado y tiene un hijo, él ha destruido su familia debido a su adicción al juego y las apuestas. La vida que lleva en el trabajo, y fuera, es muy diferente de lo que alguna vez imaginó para él. "No se suponía que fuera así".

Y Ryota no es el único. Lo mismo es para los otros personajes que conocemos en el film. Kore-eda: "Cargados de una realidad sin esperanza, e incapaces de renunciar a su sueño - es por eso que la felicidad permanece inalcanzable. Esta es una historia que tiene una mirada íntima del presente de la gente de la manera en que realmente son." Todos los personajes experimentaron grandes dificultades para convertirse en los adultos que querían ser cuando eran niños. A pesar de ello, siguieron intentándolo hasta encontrar una manera de disfrutar la vida, aun siendo, quizás, diferente al futuro que habían soñado.

"Incorporando los cambios que me ocurrieron a mí, después de la muerte de mi padre y de mi madre, es el film que está más nutrido de lo que soy" dice Kore-eda. "Cuando muera, si soy llevado frente a Dios o al Juez del Más Allá y me preguntan: "¿Qué hiciste allá abajo en la Tierra?" Creo que lo primero que haría es mostrarles DESPUÉS DE LA TORMENTA.

CASTING

Desde el momento en que Kore-eda comenzó a escribir el guión ya tenía en mente a Abe Hiroshi y Kiki Kilin para los personajes de Ryota y su madre Yoshiko. El actor y la actriz ya habían aparecido anteriormente en otro film personificando a madre e hijo: "Still walking" (2008). Desde entonces, a menudo han representado a miembros de una "familia" creada por Kore-eda, quien observa: "Escribí el guión mientras evocaba la voz del sr. Abe en mi mente." Abe reflexiona sobre la humanidad de su personaje: "Él recurre a la bravuconería, actúa duro, pero por dentro es frágil. Ryota siempre persigue su sueño, y creo que pude presentar su dependencia de los demás como cierto rasgo de humanidad."

Kiki, quien ha participado en todos los films de Kore-eda desde "I wish", es una actriz no sólo valorada por el director, sino indispensable: "Si Kiki no hubiera aceptado, yo no habría hecho el film", revela Kore-eda. "No hay nadie más, como actor o persona, cuya presencia sea tan impactante.

Siempre tengo tantas cosas para aprender de ella cuando me permite filmarla."

Kyoko, la ex esposa de Ryota, es interpretada por Maki Yoko, quien también aparece en "Like father, like son", y comenta: "Había una misteriosa sensación de alivio en el set de Kore-eda. Una vez más, fue un lugar donde pude ser yo misma."

Lily Franky interpreta al director de la agencia de detectives, y Hashizume Isao al instructor musical (y objeto de su deseo) de Yoshiko, completando el elenco de habituales de Kore-eda.

Kobayashi Satomi, en su primera aparición en un film de Kore-eda, interpreta a la inflexible hermana de Ryota. Ikematsu Sosuke interpreta a uno de los asistentes de Ryota en la agencia, y Yoshizawa Taiyo ofrece una poderosa interpretación como el hijo de Ryota, un inocente niño "tironeado" por su padres.

La combinación de los debutantes en un film de Kore-eda con los habitues resulta en un ensamble potente e integrado.

La filmación tuvo lugar en el Complejo de Viviendas Asahigaoka, en Kiyose, Tokio, donde el propio Kore-eda vivió desde los 9 hasta los 28 años de edad. Residentes que lo habían conocido se acercaron al set para felicitarlo por lo que se sentía como una especie de regreso triunfante.

"El complejo de viviendas tampoco pudo ser lo que se proponía." Kore-eda dijo esto porque este complejo, que fue construido en todo Japón como viviendas múltiples, que en un momento todo el mundo quería, tiene problemas de deterioro, y por el envejecimiento de sus residentes, siendo las condiciones muy diferentes de lo imaginado inicialmente. Junto con un sentido de nostalgia, Kore-eda nos muestra una superposición de la reclusión de la urbanización con la tristeza de personajes que han sido incapaces de convertirse en lo que querían ser. La representación de las personas viviendo su vida cotidiana es similar a "Still walking", pero la historia ambientada en un complejo de viviendas le otorga una perspectiva más terrenal.

MUSICA

El título original del film en Japón es UMI YORI MO MADA FUKAKU, que significa "Aún más profundo que el mar". Este título fue tomado de la letra de una canción: "Wakare no Yokan" (1987) de Teresa Teng, quien fue conocida como "La diva de Asia", y fue muy popular en Japón.

"La música popular japonesa se escuchaba mucho en mi casa, asi que quise usar la letra de una canción popular como título, de la misma manera que lo hice en "Still walking", cuyo título original en japonés es Aruitemo Aruitemo, extraído de la canción Blue Light Yokohama'. Muchas de las canciones de Teresa Teng hablan de amor dramático, y conectan con la idea de que no todos son capaces de convertirse en los adultos que deseaban ser" explica Kore-eda.

Takashi Nagazumi como Hanaregumi fue responsable de componer y ejecutar la música y la canción del film. El director y el músico se conocieron por primera vez cuando su hijo participó del documental de Mami Sunada: "Ending note: death of a japanese salaryman", que Kore-eda produjo. "Desde que comencé a escribir el guión escuchaba las canciones de Hanaregumi, como potencial música.

Me acerqué a él para trabajar en la música sin dudarlo."

SOBRE EL DIRECTOR

Nació en 1962 en Tokio, Japón. Luego de graduarse de la Universidad de Waseda en 1987, Kore-eda se sumó a TV Man Union, donde dirigió varios programas documentales premiados. En 2014 lanzó su propia compañía productora Bun-Buku.

En 1995, su ópera prima, Maborosi, basada en la novela original de Miyamoto Teru, ganó la Osella Dorada en el 52º Festival Internacional de Venecia. After Life (1998), distribuida en más de 30 países, le dio a Kore-eda prestigio internacional. En 2001, Distance fue seleccionada en Competición Oficial del Festival de Cannes, y el protagonista de su cuarto trabajo Nobody Knows (2004), Yagira Yuya, atrajo mucha atención al convertirse en la persona más joven en recibir el Premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes. En 2006, Hana, un film centrado en la venganza, fue su primer trabajo de época. En 2008 presentó el drama familiar Still Walking, que reflejaba sus propias experiencias, y recibió muchos elogios en todo el mundo. En 2009, Air Doll tuvo su premiere mundial en Un Certain Regard, en el 62º Festival de Cannes, y fue ampliamente elogiada por marcar una nueva frontera en su representación de una sensual fantasía de amor. En 2011, I Wish ganó el Premio a Mejor Guión en la edición 59º del Festival Internacional de San Sebastián. En 2012 hizo su debut como director de serie de TV con Going Home. Like Father Like Son (2013), Ganador del Premio del Jurado del Festival de Cannes, recibió el Premio del Público en los Festivales de San Sebastián, Vancouver y San Pablo, y superó en recaudación a sus films anteriores en muchos territorios. En 2015, Our Little Sister tuvo su premiere en el Festival de Cannes, en Competición; recibió 5 premios de la Academia de Japón, incluyendo Mejor Film y Mejor Director, y recibió el Premio del Jurado del Festival de San Sebastián.

Kore-eda también produjo films de jóvenes directores japoneses. Kakuto, dirigido por Iseya Yusuke, participó en el Festival Internacional de Rotterdam en 2003. Wild Berries (2003) fue escrito y dirigido por Nishikawa Miwa, de quien su segundo trabajo, Sway, participó en Director's Fortnight, en la edición 2006 del Festival de Cannes.