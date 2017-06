El poder de la ambicion: Critica: Gold

El poder de la ambición es una buena película basada en hechos reales, aunque la historia no está contada de un modo muy atractivo como para que el espectador no pierda el interés.



El film tiene un interesante arranque, pero el desarrollo no ofrece un buen timing logrando más aburrir que atrapar.



Recién en el tramo final, cuando la estafa se hace visible, el asunto se pone bueno y entretenido, pero lamentablemente este segmento son los veinte minutos finales (sin contar los títulos).



Matthew McConaughey y el resto del elenco realizan un sólido trabajo pero no alcanzan para poder considerar a esta producción como excelente.



Una película correcta pero irregular y sin suficiente fuerza

Cintia Alviti

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data