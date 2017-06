Los globos: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Mariano Gonzalez

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Luego de pasar dos años en rehabilitación, César trabaja en una pequeña fábrica de globos en los suburbios de Buenos Aires.

Su rutina de trabajo, ejercicio y ocasionales encuentros con una mujer será rápidamente interrumpida por el Rubio, su ex suegro.

Éste lo fuerza a hacerse cargo de su pequeño hijo Alfonso, cuya madre murió en un accidente hace algunos años.

César pasa a buscar a su hijo y juntos manejan hasta un pueblo alejado de la ciudad.

Con ayuda de Laura, bartender en un bar local, César ha planeado dar a Alfonso en adopción.

Mariano Gonzalez/ Director

Nacido en Buenos Aires en 1977, Mariano Gonzalez comenzó su carrera como actor formándose con Norman Brisky, Julio Chávez y Ricardo Bartis, entre otros. Actuó en largometrajes, además de trabajar en teatro y televisión y brindar talleres de actuación.

El guión de "Los Globos" ganó el concurso de óperas primas del INCAA 2012 y es el debut de Mariano como director.

Palabras del director

Los Globos intenta abordar el temor a la paternidad. Qué pasa cuando una madre muere y ese niño queda a la espera de un padre que no se hace presente.

Es sobre el miedo que los padres sentimos con la llegada del primer hijo, un miedo diferente al de las madres, que parecen siempre estar allí, preparadas para todo.

El trabajo, la rehabilitación, una pieza prestada en donde vivir; esas son las excusas de este padre para intentar desprenderse de su hijo.

Las sensaciones de angustia, abandono, odio y amor se agolpan en el personaje. No hay culpables, no hay juicio, solo un padre y su miedo a no poder, ese es el universo de Los Globos.

Acerca de Los Salvajes Cine

En el 2009, luego de 10 años de trabajo en conjunto, Andrés P. Estrada y Juan Schnitman deciden formar Los Salvajes Cine para combinar sus experiencias en dirección, producción y postproducción. En 2013 se suma como productor el economista y matemático Paolo Donizetti para contribuir con su experiencia en negocios y gestión de proyectos, completando la oferta de Los Salvajes.

Producen cine, videoclips, publicidad y videos institucionales para grandes empresas como Techint y General Motors.

En 2015 estrenan en Berlinale Panorama el largometraje El Incendio de Juan Schnitman, del que fueron productores asociados. La película luego ganó premios en los festivales de Transilvania, Lima, Málaga y Barcelona. En 2016 estrenan Los Globos, de Mariano Gonzalez en la Competencia Argentina del Festival de Cine de Mar del Plata, donde reciben el premio FIPRESCI. El film fue realizado en co-producción con Autocroma y La Cueva del Chancho. En la actualidad se encuentran desarrollando los films Los Rayos Cósmicos de Andrés P. Estrada, La Noche es de los Animales de Santiago Reale y La Intemperie de Juan Schnitman, en coproducción con Wanka Cine.

Acerca de AUTOCROMA

Nacida en 2015 de la unión entre Marion Klotz, ex directiva de Memento, y el productor y director Iván Granovsky.

A través de AUTOCROMA producen Los Globos, de Mariano González, junto a Los Salvajes Cine, se asocian al film brasileño Elon no cree en la muerte, de Ricardo Álves Jr., y realizan el primer film dirigido por Granovsky, Los territorios, que tuvo su estreno mundial en Rotterdam en 2017 y el iberoamericano en Cartagena, para luego estrenarse en Argentina en el marco de la Competencia Nacional del BAFICI.

Actualmente AUTOCROMA coproduce los nuevos films de los chilenos Fernando Guzzoni (Jesús) y Matías Rojas (Raíz), así como un documental co-dirigido entre el crítico-programador Diego Lerer y el director Michael Wahrmann, llamado Donde mueren los elefantes.

La compañía también produce los próximos proyectos de Granovsky.

Además de films, AUTOCROMA produce la edición latinoamericana de la muestra de non-fiction del Lincoln Center, Art of the real, a realizarse en la Cineteca Nacional de Santiago de Chile, el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y el flamante Instituto Moreira Salles de Sao Paulo.

Acerca de la casa distribuidora - Compañía de cine

Compañía de cine es un espacio constituido para las diversas manifestaciones cinematográficas. Desde la formación audiovisual, al campo de la asesoría en festivales, semanas, retrospectivas y eventos de cine, hasta la distribución y venta internacional. Nos identifican conceptos como promoción y gestión audiovisual, el cine de vanguardia, el artístico y de autor. Buscamos afianzar, generar y construir vínculos vitales para el desarrollo de experiencias creativas y acorde a las expresiones audiovisuales que nos necesiten bajo una mirada con fortaleza comercial. Cada gesto, cada expresión es única en nuestra compañía. Generamos espacios de debates, clínicas y constitución de proyectos. Trabajamos con el circuito comercial y el alternativo. Estimulamos a la formación de audiencia.

Compañía de cine, fundada por Pablo Mazzola y Paulina Portela con base en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Ficha Técnica

Título: "Los Globos"

Año: 2016

País: Argentina

Duración: 65

Formato de proyección: DCP

Idioma Original: Español

Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2016 -Premio FIPRESCI

. Festival Internacional de Cine de Cosquín - Competencia Internacional - Premio del Público





Equipo técnico

Guión y Dirección

Mariano Gonzalez

Fotografía

Fernando Lockett

Edición

Santiago Esteves

Delfina Castagnino

Mariano Gonzalez

Dirección de arte

Julieta Dolinsky

Vestuario

Paola Delgado

Diseño de sonido

Emiliano Biaiñ

Marcos Zoppi

Producción ejecutiva

Iván Granovsky

Producción

Mariano Gonzalez

Juan Schnitman

Paolo Donizetti

Productoras

La Cueva del Chancho

Los Salvajes Cine

Autocroma

Protagonistas

Mariano Gonzalez

Alfonso Gonzalez Lesca

Juan Martín Viale

Jimena Anganuzzi

Roberto José Gonzalez