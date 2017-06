Paris puede esperar: Sinopsis, elenco, ficha: Paris can wait; Bonjour Anne

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

La vida de Anne (Diane Lane) se encuentra en una encrucijada.

Casada desde hace muchos años con el exitoso productor de Hollywood (Alec Baldwin), adicto al trabajo, emprende un inesperado viaje por la campiña francesa con el encantador socio de su marido (Arnoud Viard).

Lo que debió haber sido un trayecto de siete horas, se convierte en un viaje de descubrimiento lleno de vistas pintorescas, deliciosos platos y vinos, humor, inteligencia y mucho más.

Acerca de Eleanor Coppola: (directora, guionista, productora)

Hija de un humorista gráfico de línea política y de una ama de casa, Eleanor Coppola atribuye su amor por el mundo natural al entorno en el que se crió, en Sunset Beach, una comunidad costera del sur de Los Angeles.

Los millares de patrones y ambientes que crean las luces y las sombras sobre la arena y el agua, enmarcados por el ventanal de su casa, fueron de gran importancia para el desarrollo de su sensibilidad estética.

Su madre le acentuó la herencia visual recibida de su padre enseñándole a coser y permitiéndole experimentar con una amplia variedad de tejidos comprados en una tienda de saldos local. "Me encanta la experiencia de hacer algo con mis propias manos y ver cómo de ahí emerge una imagen visual", explica.

Nacida Eleanor Neil en Long Beach, California (1936), se graduó en Diseño Aplicado por la Universidad de California en Los Angeles (UCLA) en 1959. Uno de sus profesores era William Brice. También estudió con las hermanas Corita Kent y Magdalene Mary durante las sesiones de verano del Immaculate Heart College de Los Angeles. A continuación empezó a trabajar como diseñadora autónoma. Creó collages de tejidos y composiciones murales para instalaciones arquitectónicas, y se incorporó como profesora de diseño en UCLA incluso antes de terminar ella sus estudios.

Eleanor conoció al que sería su esposo, Francis Coppola, en 1962, trabajando en Demencia 13, la primera película que él escribió y dirigió. El hijo de ambos, Gian-Carlo, nació al año siguiente. En 1965 llegó su segundo hijo, Roman François. La familia se mudó a San Francisco en 1969 y a los dos años nació Sofia.

Las responsabilidades familiares hicieron que la práctica del arte les resultara aún más desafiante. Ellie reconoce a otras artistas el apoyo, inspiración y orientación práctica que le brindaron. El libro de la artista feminista Judy Chicago, Through the Flower, fue especialmente útil. Gradualmente fue aprovechando las posibilidades artísticas de la vida cotidiana, lo cual le permitió hacer "lo que podía, cuando podía", incluso ejerciendo su papel dentro de la familia. Desarrolló un ethos creativo: "el arte del día a día".

La artista se convirtió en realizadora de documentales por pura casualidad. Viviendo en las Filipinas durante el rodaje de Apocalypse now (1976-77), empezó a filmar la actividad de detrás de las cámaras. Corazones en tinieblas, rodado y codirigido junto a Fax Bahr y George Hickenlooper, se estrenó en 1991 con gran éxito y con honores como un premio Emmy. Desde entonces ha realizado documentales que reflejan la vida detrás de las cámaras de siete películas dirigidas por su familia y, de hecho, confiesa entre risas que "probablemente tiene el récord mundial". También ha escrito dos libros muy bien acogidos por la comunidad lectora, como Notes on the Making of Apocalypse Now (1979) y Notes on a Life (2008). Durante algunos años diseñó el vestuario de la ODC/Dance, una compañía de danza contemporánea con sede en San Francisco. Asimismo, creó "Circle of Memory", una instalación internacional en memoria de su hijo Gian-Carlo. Por último, es directora adjunta de las bodegas Inglenook Winery, propiedad de la familia.

París puede esperar es la primera película de ficción de Eleanor Coppola.

Ficha artística

Diane Lane ...... Anne Lockwood

Alec Baldwin ....... Michael Lockwood

Arnaud Viard ...... Jacques Clement

Élodie Navarre ....... Carol

Aurore Clément ...... Concierge

Ficha técnica

Director: Eleanor Coppola

Guionista: Eleanor Coppola

Productores: Eleanor Coppola, Fred Roos

Música: Laura Karpman

Fotografía: Crystel Fournier

Montaje: Glen Scantlebury

Datos técnicos

París puede esperar (Bonjour Anne)

Drama - Comedia - Romántica USA 92 minutos

Notas de la directora:

"Siempre tuve la sensación de que estás andando por tu camino personal, así que, dondequiera que te encuentres a ti misma, debes permanecer con actitud abierta y observadora, y hacer uso de lo que tengas a tu alrededor.

Algo de esto es lo que intento mostrar en mi película" Eleanor Coppola