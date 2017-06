Piratas del Caribe 5 la venganza de Salazar: Critica: Dead men tell no tales

Piratas del Caribe, la venganza de Salazar, ofrece entretenimiento garantizado con una historia bien armada que aclara cositas del pasado.



Si sos un espectador muy, muy exigente que espera ver perfección absoluta o que Jack Sparrow haga otra cosa de las que venía haciendo, es posible que te desilusiones un tanto al comprobar que estás viendo lo mismo que ya viste en las anteriores producciones, aunque deberías reconocer que el personaje es así, y no tiene por qué cambiar o hacer cosas ajenas a su esencia, y que la saga de Piratas del Caribe se caracteriza por sus escenas locas y disparatadas de acción, y que por lo tanto no tienen porque faltar en esta quinta entrega.



Por esto, si sos un espectador que quiere disfrutar de una historia agradable con escenas con muchísima acción irreal, sorprendente y divertida, y con todo lo que esperás ver en esta loca saga, lo vas a pasar de maravillas. Aquí no nos encontramos con parafernalia visual y un cuento nulo, sino que al contrario, el filme presenta un argumento sólido y atractivo.



Salvo el público que vaya al cine con exigencias especiales, el resto de los fanáticos y espectadores en general lo van a pasar bomba

Cintia Alviti

