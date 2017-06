Por la ventana: Sinopsis, elenco, ficha: Pela Janela

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Rosalía es una operaria de 65 años que dedicó su vida a trabajar en una fábrica de reactores eléctricos en las afueras de San Pablo.

Ella es despedida, y deprimida, es consolada por su hermano José, que decide llevársela con él en un viaje de trabajo por la carretera a Buenos Aires.

En el viaje Rosalía ve por primera vez un mundo desconocido y distante de su vida cotidiana, comenzando un recorrido que sutilmente transformará una parte esencial de ella y la forma en que percibe el mundo a su alrededor.

BIOFILMOGRAFIA de la DIRECTORA

Nacida en San Pablo, Brasil, en 1981, Caroline Leone se recibió en la Escuela de Cine de la FAAP (Fundación Armando Álvares Penteado).

Ha escrito y dirigido dos cortometrajes premiados. Paralelamente a su trabajo como directora y guionista, también trabaja como editora. Su primer corto, "Dalva", viajó a más de 20 festivales internacionales, y ha ganado premios a la Mejor Película Latinoamericana en el Festival Internacional de Bilbao y el Premio Revelación en el Festival Internacional de San Pablo.

Su corto "Joyce", repitió el éxito del film anterior y ha participado en más de 30 festivales, recibiendo el premio a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro en 2007 y el de Mejor Director(a) en el Festival Internacional de Cine de la Mujer FEMINA 2007.







PALABRAS DE LA DIRECTORA

Los personajes de este film están comenzando su vida de adultos mayores sin la compañía de sueños o esperanzas. Hace tiempo ya se han rendido a las duras dificultades sociales, económicas y emotivas, tolerando sus rutinas y renunciando a sus deseos de felicidad, acelerando un movimiento hacia la muerte.

Por La Ventana es una historia que valora la simplicidad, el realismo, y la complejidad de personajes humanos. La narrativa es llevada por la poesía del cotidiano, la riqueza de las acciones simples y los lugares donde se desarrolla la historia.

Estéticamente, seguí el camino de mis cortometrajes, intentando conseguir un imaginario naturalista a través de una forma de filmar casi documental.

Crear una historia extremadamente simple que traspase el significado, la densidad y la humanidad fue el mayor desafío del film

ELENCO PRINCIPAL

Magali Biff (Rosalía)

Cacá Amaral (José)

PRODUCTORAS

· DEZENOVE SOM E IMAGENS

Dezenove Som e Imagens fue fundada por el realizador Carlos Reichenbach y la productora Sara Silveira en 1991, en sociedad con Maria Ionescu, con el objetivo de producir cortos y largometrajes para el mercado nacional e internacional. Desde entonces, la productora ha realizado algunos de los films brasileros más memorables. Produciendo o co-produciendo, con socios brasileros o extranjeros, Dezenove ha presentado su producción en todo el mundo durante los últimos 25 años.

Entre los films más recientes producidos por Dezenove están "Lo que se mueve", de Caetano Gotardo, seleccionado como Mejor Film por la IV Semana de los Realizadores (Brasil) y CINEPORT 2014; "Avanti Popolo", de Michael Wahrmann, el cual ha sido programado en numerosos Festivales Nacionales e Internacionales, premiado como el Mejor Film en Mostra Cinema XXI, el Festival Internacional de Cine de Roma en 2012 (Italia); "Trabajar cansa", de Juliana Rojas y Marco Dutra, que ha participado de Un Certain Régard en el Festival de Cannes en 2011; "Swirl", de Helvécio Marins Jr y Clarissa Campolina, el que participó de la sección Orizzonti del Festival de Venecia en 2011, obteniendo el premio Interfilm; "Los Famosos y los Duendes de la Muerte", de Esmir Filho, film que participó de la competencia oficial de la sección Generation de la Berlinale en 2009; "Insolación", de Felipe Hirsch y Daniela Thomas, que compitió en la sección Orizzonti del Festival de Venecia; "Cine, aspirinas y Urubús", de Marcelo Gomes, ganadora del premio Nacional de Educación de la sección Un Certain Régard del Festival de Cannes en 2005, y elegida para representar a Brasil en los premios Oscar en 2007.

· RIZOMA

Rizoma es una productora de cine independiente creada en 2001 por Hernán Musaluppi y Natacha Cervi como parte del surgimiento del nuevo cine argentino y una generación de directores talentosos. En pocos años Rizoma se convirtió en una de las productoras independientes más galardonadas en los más prestigiosos festivales de cine. Desde entonces, más de 30 films fueron distribuidos comercialmente en todo el mundo.

Desde 2005 Rizoma también brinda servicios de producción para largometrajes, recibiendo a productoras extranjeras que desean filmar en Argentina. Hemos trabajado con compañías como Warner Bros, Columbia Pictures, Filmax, Canal +, IDTv, entre otras. Somos también una de las pocas compañías Argentinas autorizadas a trabajar en films con Bonos de Finalización.

Nuestras producciones incluyen: "El motoarrebatador", de Agustín Toscano (en preparación); "El otro hermano", de Israel Adrián Caetano; "La obra del siglo", de Carlos Quintela; "Aire libre", de Anahí Berneri; "Las insoladas", de Gustavo Taretto; "Los dueños", de Radusky & Toscano; "Un mundo misterioso", de Rodrigo Moreno; "Medianeras", de Gustavo Taretto; "Amorosa Soledad", de Carranza & Galardi; "¿Quién dice que es fácil?", de Juan Taratuto; "El custodio", de Rodrigo Moreno; "No sos vos, soy yo", de Juan Taratuto y "Los guantes mágicos", de Martín Rejtman, así como las coproducciones "Pela Janela", de Caroline Leone; "Alfonsina", de Christoph Kühn; "3", de Pablo Stoll; "Another silence", de Santiago Amigorena; "Bonsai", de Christian Jimenez; "Gigante", de Adrián Biniez; "Hiroshima", de Pablo Stoll; "Acné", de Federico Veiroj; "La perrera", de Manuel Nieto y "Whisky", de Stoll & Rebella. Asimismo, hemos brindado servicios de producción para "Ruhm", de Kleefeld; "Resturlaub", de G. Schnitzler; "First mission", de B. Conen; "La traque", de L. Jaoui y "Sultanes del sur", de A. Lozano, entre otras.

FICHA TÉCNICA

Guión y dirección: Caroline Leone

Producción: Dezenove Som e Imagens

Sara Silveira y Maria Ionescu

Co-Producción: Rizoma Films

Hernán Musaluppi y Natacha Cervi

Dirección de Fotografía: Claudio Leone

Dirección de Arte: Juan Giribaldi

Dirección de Producción: Cristina Alves

Montaje: Anita Remón y Caroline Leone

Dirección de sonido: Martin Grignaschi

Sonido directo: Federico Billordo

Vestuario: Cassio Brasil y Julieta Gantov

DATOS TECNICOS

País: Brasil, Argentina

Año: 2016

Formato: DCP, 2K / 5.1 / 1:1,77 / Color

Duración: 87 minutos

Género: Ficción

Idioma: Portugués con subtítulos

Calificación: ATP

Distribuye: Cinetren

Con el apoyo de ANCINE, IBERMEDIA, INCAA.