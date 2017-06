Todo, todo: Sinopsis, elenco, ficha: Everything, Everything

SINOPSIS

De Warner Bros. Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer Pictures viene el drama romántico "Todo, Todo", dirigido por Stella Meghie y basado en el libro bestseller del mismo nombre por Nicola Yoon.

¿Qué tal si no pudieras tocar nada en el mundo exterior?

¿O nunca respirar el aire fresco, o sentir el calor del sol en tu cara ... o besar al chico de al lado?

"Todo, Todo" cuenta la improbable historia de amor entre Maddy, una inteligente, curiosa, e imaginativa chica de 18 años que, debido a una enfermedad, no puede dejar su casa, la cual está sellada y protegida herméticamente, y Olly, el chico de al lado que no dejará que eso los detenga.

La película es protagonizada por Amandla Stenberg como Maddy y Nick Robinson como Olly. También protagonizan Ana de la Reguera y Anika Noni Rose.

Meghie dirigió el guión de J. Mills Goodloe. Leslie Morgenstein y Elysa Dutton produjeron a través de la compañía Alloy Entertainment, con la producción ejecutiva de Victor Ho.

El equipo creativo detrás de cámaras incluyó al director de fotografía Igor Jadue-Lillo, la diseñadora de producción Charisse Cardenas, la editora Nancy Richardson y la diseñadora de vestuario Avery Plewes. La música es de Ludwig Göransson.

Warner Bros. Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer Pictures presentan una producción de Alloy Entertainment, "Todo, Todo". La película será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures, una compañía de Warner Bros. Entertainment, y MGM.

La película ha sido clasificada PG-13 por la MPAA por ciertos elementos temáticos y sensualidad breve.

"No he salido de mi casa en 17 años. Cuando hablo con él, me siento como si estuviera fuera".

EL PRIMER AMOR

Madeline Whittier está desesperada por experimentar el mucho más estimulante mundo exterior y la promesa de su primer romance. Mirando a través de las ventanas y hablando sólo a través de textos, Maddy y su nuevo vecino, Olly, forman un profundo vínculo que los lleva a arriesgar todo para estar juntos ... incluso si eso significa perderlo todo.

"Yo quería llevar el libro completo a la película", dice la directora Stella Meghie sobre la novela de Nicola Yoon. "Había tanto entre Maddy y Olly, los pequeños momentos en los que quieres entrar, como todas las conversaciones de texto. Nicola escribió algo tan divertido, dulce, honesto, e incluso fantástico, y para mí era importante que la película también se sintiera así" .

Amandla Stenberg, quien interpreta a Maddy, tuvo la misma reacción al material -tanto con el libro como con el guión-, añadiendo: "Me sentí inmediatamente atraída por lo fantástico y la extravagancia de la historia y los aspectos emocionales tangibles la vida real con los que te puedes identificar, especialmente como una adolescente. También me encantó que esta hermosa y significativa película de romance adolescente incluyera ver a una pareja interracial de una manera completamente subliminal" .

Aunque los personajes principales tienen ambos 18, la inspiración inicial de Yoon para el libro vino cuando apenas se convirtió en madre por primera vez. "Pensé que mi hija iba a comer tierra y coger un resfriado y todas las cosas de las que las mamás están nerviosas", confiesa. "Entonces empecé a pensar en cómo sería la vida para una niña que necesitaba protección de la manera en que protegerías a un bebé, pero para toda su vida. Luego cambié a la perspectiva de la madre de la chica, pensando en cómo una adolescente normal quiere rebelarse contra sus padres, pero, ¿qué pasa si no puede?, ¿si realmente, no puede?,

"Y entonces," continúa Yoon, "¿qué pasaría si un día un chico súper guapo se muda en la casa de al lado y cambia toda la vida de esta chica? Porque los chicos super lindos cambian todo, todo el tiempo", sonríe.

Nick Robinson interpreta a Olly Bright, el chico de al lado. "Sentí que esto era algo que no había visto antes, que Nicola era una nueva voz en el mundo de la literatura para jóvenes", dice. "Ya había trabajado en ese género, pero sentí que este enfoque ere muy original."

La productora Leslie Morgenstein ofrece: "A través del libro y ahora de la película, experimentamos cosas como lo hace Maddy, así que nos encontramos con Olly a través del punto de vista de Maddy. Instantáneamente también nosotros sentimos su curiosidad y lo que ella siente cuando llega a conocer. Es un poco oscuro, probablemente debido a problemas personales en casa pero, a pesar de eso, es divertido y tiene un gran corazón. Es la chispa que enciende dentro de ella este deseo de salir de su casa, arriesgar su vida para tener una oportunidad en el amor".

La productora Elysa Dutton está de acuerdo. "Creo que esta urgencia por el amor realmente resuena con la gente, especialmente a la edad de estos personajes. El primer amor es tan emocionante, especialmente para Maddy, que ha perdido muchos "primeros", así que no va a perderse esto. A pesar de que ella sabe que esto es potencialmente una decisión de vida o muerte, no hay opción para ella sino tomar el riesgo para vivir realmente".

"Creo que el amor de Stella por el libro de Nicola, y su increíble comprensión por el mismo le hizo capaz de crear un tono único para esta película", dice Stenberg. "Complementa al libro, y también es algo propio".

"Simplemente siento que todos podemos identificarnos con esta historia en cuanto poner los límites a prueba, sobre tomar el timón en tu vida. Yo definitivamente me siento así" , relata Meghie. "Y enamorarse por primera vez es algo hermoso de ver a cualquier edad. Todos hemos estado allí ... o lo estaremos".

Stenberg señala: "Olly siempre va todo de negro. Es un skater. Su palabra favorita es "macabro". Creo que lanza a Maddy para un bucle porque su vida está contenida, ordenada, limpia y rutinaria, y él le proporciona una visión más expansiva, incluso si no son capaces de interactuar mucho al principio. Se conectan porque Olly está atrapado en su propia vida, también. Ambos experimentan un cierto grado de aislamiento en el hogar, por diferentes razones" .

"Olly es resistente", añade Robinson. "Él se lleva con los golpes. Se ha convertido en el guardián improvisado de la familia debido a algunas dificultades reales con su padre. Maddy tiene una imaginación increíble, y Olly es parte de sus imaginaciones la mayor parte del tiempo. Y por supuesto que está intrigado por ella, por esta chica en una torre de cristal. ¿Puede llamar su atención? ¿Cuánto tiempo se quedará en la ventana? Creo que al principio es una relación basada en la idea que uno tiene del otro" .

Ambos actores disfrutaron del proceso de explorar esta inusual, y a menudo torpe, primera relación de amor-el encontrar la normalidad dentro de sus irregularidades inherentes.

"Nunca había conocido a Amandla antes de esta película, pero había oído grandes cosas de ella, así que estaba muy emocionado de trabajar juntos", recuerda Robinson. "Es una persona realmente genial y me lo pasé muy bien conociéndola".

"Nick es un tipo increíblemente dulce", comparte Stenberg. "Tuvimos muchas aventuras diferentes mientras estuvimos rodando, conduciendo por Vancouver, escuchando música, bajando al río y caminando por el bosque. Definitivamente nos unimos y nos hicimos grandes amigos".

"Amandla y Nick fueron fantásticos", afirma Meghie. "Nick trajo esa clase de profundidad intelectual que estaba buscando. Parece muy sabio y honesto y te hace creer realmente en Olly, incluso cuando las cosas que él dice son demasiado dulces".

"Y Amandla es simplemente angelical", continúa. "Como Maddy, es inteligente y madura, y también romántica, y definitivamente trajo esas sensibilidades al personaje. Mi objetivo principal era asegurarme de que la gente creería que estos dos personajes se enamoran, y Amandla y Nick realmente hicieron clic desde el principio. Su química era tan natural y creo que eso se ve en la película ".

Antes de que Olly se convierta en el chico de al lado y mucho, mucho más, el mundo entero de Maddy está formado por tres personas: su mamá, Pauline; su enfermera, Carla; y Rosa, la hija de Carla.

Pauline es la madre, el médico y la mejor amiga de Maddy, la última de ellas, quizás, para la mayoría de las adolescentes, pero no para Maddy, que siempre ha confiado en su mamá para casi todo y de muchas maneras, viceversa. El marido y el hijo de Pauline fueron asesinados cuando Maddy era apenas un bebé, y los dos han significado todo el uno al otro desde entonces.

La película comienza en el cumpleaños 18 de Maddy, una ocasión monumental para la mayoría. La celebración de Maddy incluye un chequeo de sus signos vitales y sus tradiciones anuales: pastel de cumpleaños de vainilla con helado de vainilla, un juego de "Scrabble Fonético" y una película que han visto 100 veces.

"Escribí a Pauline basada en mis esperanzas de una relación cercana con mi hija", atestigua Yoon. "Ella y Maddy son muy cercanas. Pero a pesar de que te hace feliz, el amor, todo tipo de amor, te hace vulnerable también. Así que al escribir el libro y explorar los diferentes tipos de amor en la historia, traté de hacer la pregunta: ¿vale el amor la pena en cuanto a la vulnerabilidad requerida, un corazón quebrado en potencia, y el arriesgarlo todo?

Anika Noni Rose, que interpreta el papel de Pauline, comparte: "Una cosa que pensé que era realmente interesante sobre la historia que Nicola escribió es que a menudo no se ve gente de color en este tipo de historias. Su libro es tan mágico y fantástico, y eso no es algo que generalmente se encuentra en una historia sobre una mujer de color y su hija".

Stenberg fue un elemento más que atrajo a Rose. "Cuando me enteré de que Amandla sería parte de este proyecto, inmediatamente me interesé aún más", dice. "Tocamos base antes en línea para hablar sobre algunos libros que disfrutamos, así que ya nos conocíamos de alguna manera. Creo que ella es extraordinariamente inteligente, avanzada y socialmente consciente. Durante el rodaje realmente la amé; es divertida y compañía muy agradable, y me encantó que pudiéramos trabajar juntas".

Rose encontró fascinantes tanto a la contraparte de Stenberg, Maddy, como sus circunstancias. "Es una adolescente que tiene un contacto mínimo con el mundo exterior, que la mayoría de nosotros encontraríamos muy extraño, y que conoce a un joven que no la encuentra extraña en absoluto", señala. "Y las cosas que son extrañas sobre ella, en realidad se son entrañables e interesantes. Así que, en vez de sentirse como una criatura extraña, por primera vez, creo que se siente más como un pájaro exótico ... algo hermoso.

A diferencia de su joven hija, que se está enamorando por primera vez, Pauline ya ha amado ... y perdido. Rose sugiere que "Pauline es muy inteligente, muy impulsada, muy Tipo A, e incluso un poco más allá de la típica madre sobreprotectora. Es alguien que necesita que las cosas estén en orden porque la tragedia que golpeó su vida causó un desorden serio. El miedo que queda de esa experiencia es parte de lo que fundamenta el amor de Pauline por Maddy. El miedo no niega el amor; es lo que lo hace tan intenso. En cualquier momento que sostienes algo tan fuerte, no puedes evitarlo.

"Estuvimos muy emocionados de que Anika interpretara el papel de Pauline", dice Dutton. "Tiene una gama enorme y sabíamos que ella podría exudar el calor que este personaje sentía por su hija. Al mismo tiempo, interpretó a esta madre, esta doctora, que toma muy en serio su trabajo como cuidadora de esta paciente muy particular".

Como un contrapunto a la devoción más fiel de Pauline, Carla, la enfermera de Maddy, ha traído luz del sol en la vida cotidiana de la muchacha por los últimos 15 años.

"Pensé que era una historia hermosa, así que me interesé de inmediato", dice Ana de la Reguera, quien interpreta el papel. "Me encantó ser parte de este elenco íntimo y me encantó mi personaje y su relación con Maddy. Es como la segunda hija de Carla; es todo para ella, también. Y Amandla fue perfecta para el papel. Es muy artística y sensible, dulce e inteligente. Tiene todo lo que Maddy tiene, y es la chica más cool".

Para alguien como Carla, de la Reguera imagina que "el pasar tanto tiempo con su 'paciente' , se vuelve más que la enfermera", continúa. "Cocinas para ellos, les lees historias, lavas y limpias. Eres parte de la familia y, a veces, amigos cercanos".

Y en uno de los mayores actos de amor de Carla, De la Reguera revela: "Ella es también quien lleva a Olly al mundo de Maddy".

Además, Carla es la fuente de la única visitante de Maddy, Rosa, que es la hija de Carla. Aunque el personaje nunca aparece en el libro, los cineastas querían incluir su presencia como contrapunto físico a la existencia confinada de Maddy, incluso cuando Rosa se prepara para ir a la universidad. La actriz Danube R. Hermosillo interpreta a la amiga de Maddy y, hasta que conoce a Olly, su única contemporánea.

"Lo que realmente me atrajo a Rosa es que tiene una profunda pasión por la vida", dice Hermosillo. "Tiene este deseo de autonomía y viajar por el mundo y realmente alejarse de su vida familiar y descubrir quién es realmente poniéndose en un ambiente diferente al ir a la universidad. Y Maddy prácticamente sólo puede soñar con esas cosas, y vive indirectamente a través de Rosa".

Después de haber sido amigos desde la infancia, gracias a la posición de su madre en la casa, Rosa piensa en Maddy como familia. "La mamá de Rosa es como la segunda madre de Maddy, así que es como si la compartieran, lo que les da ese vínculo extra. Maddy es la hermana de Rosa en su corazón, y es una amistad que durará toda la vida. También es la única conexión tangible real de Maddy con una vida de adolescente.

"Ana es muy relajada y Danube es un soplo de aire fresco, y eso es exactamente lo que quería d Carla y Rosa", dice Meghie. "Ambas dieron vida a sus personajes tanto como los personajes traen vida y luz al mundo de Maddy".

TOMANDO RIESGOS

Curiosamente, el primer nombre de Stenberg, Amandla, significa literalmente "poder", pero ella interpreta a un personaje que ha disfrutado muy poco del mismo durante su vida. La actriz afirma: "No importando la realidad de tu vida, no importando los detalles, la mayoría de los chicos y adolescentes pueden identificarse con sentirse sin poder, atrapados. El caso de Maddy es simplemente hiperbólico. Me atrajo esa verdad en la historia que es aplicable a cualquiera. Nos hemos preguntado en algún momento: "¿Qué riesgos tomaría para experimentar la vida de una manera más profunda y completa?"

"Maddy es una personaje que ha vivido en su propio mundo, alimentada por su propia imaginación y creatividad, aislada del resto de la sociedad", describe Dutton. "En el mundo de hoy, todos nos sentimos muy interconectados gracias a los medios sociales y la tecnología. Pero incluso con esas cosas, Maddy está tan lejos de todo lo que damos por sentado".

Es en nombre de Olly que Maddy finalmente es provocada para aprovechar algo de poder en ella simplemente dando sus primeros pasos fuera de la casa. Pero es por ella misma que está decidida a dar un salto mucho mayor, sin importar el riesgo, a un lugar más allá de su camino de entrada. Un lugar con el que siempre soñó.

Cada día se siente exactamente lo mismo. Tal vez de hoy diferente ...

Meghie revela: "El viaje a Hawai es aventurero, inocente, sexy, y fantástico a la vez. Yo estaba obsesionada con hacer que se sintiera en la pantalla como me sentí cuando leí el libro. Traer ese tono fue muy importante para mí".

Todos los días parecen iguales. A lo mejor hoy será diferente…

Mientras Maddy y Olly se aventuran a Maui, el elenco y el equipo técnico de "Todo, Todo" se dirigieron a México, a lo largo de la costa cerca de Puerto Vallarta y Nayarit, donde estaría en la isla paradisíaca de los sueños de Maddy. "Esta fue una de las mejores experiencias de exploración cinematográfica", recuerda la diseñadora de producción Charisse Cardenas. "Tuve que encontrar aguas que brillaban, claras, con peces para las secuencias subacuáticas, y también tuve que encontrar un acantilado para saltar".

Cardenas dice que la mayoría de su exploración se realizó en barco. "Encontramos este hermoso lugar, Playa Majahuitas en Bahia de Banderas, donde rodamos las escenas nadando y el salto. Fue impresionante".

Para la habitación de hotel de Maddy y Olly, Cárdenas recuerda: "Encontrar la habitación adecuada también fue muy importante. Tanto Stella como yo queríamos un lugar con una vista del océano, porque eso sería importante para Maddy. Terminamos en una ciudad maravillosa llamada San Pancho, y luego agregamos algunos elementos de Hawai, pintándolo y cambiándolo un poco. ¡Terminó siendo un espacio bastante impresionante! "

Aunque el rodaje de México se realizó en sólo cuatro días durante el otoño, fueron cuatro días sumamente calientes y húmedos. Afortunadamente, además de mantenerse hidratados con agua y naranjas, cortesía de los servicios crafties, el elenco y el equipo se pudieron refrescar en los descansos -cortesía del muy exquisito y acogedor océano Pacífico.

EL MUNDO OBSERVABLE

"La primera toma de la película muestra a Maddy balanceándose en una silla gigante en su terraza, su lugar favorito", relata Meghie. "Ella está atrapada en este lugar, pero sigue siendo feliz. Sigue siendo optimista y no constantemente resignada a su suerte. Creó un mundo para sí misma y siente un cierto sentido de alegría, y ahí es donde la encontramos al principio, en una especie de status quo que es su vida".

Para reflejar la juventud de Maddy y su perspectiva positiva, Meghie y su equipo creativo hicieron su trabajo ligero y relajado también. "Tenía una fijación con este tipo de paleta pastel suave que impuse a todo el mundo como loca", Meghie se ríe, "así que tenemos una película llena de verdes, azules, púrpuras y amarillos claros que fueron más silenciados dentro de la casa, pero mucho más vibrantes una vez que sale al mundo".

Haciendo las veces del Valle de San Fernando en Los Ángeles, Vancouver, Canadá sirvió como la locación principal para la filmación de "Todo, Todo". Y debido a que gran parte de la acción tiene lugar dentro del hogar Whittier, ese sitio era clave. Cardenas explica: "Una casa en Groveland nos atrajo, ya que tenía los elementos interiores que necesitábamos y congeniaba muy bien con los sets que crearíamos en un foro. Redecoramos las áreas comunes de la casa -la sala de estar, la cocina y demás- con diferentes ilustraciones, almohadas, alfombras, todo de acuerdo con la paleta que llevamos a lo largo de la película. Añadimos algunos tapones para bloquear diferentes habitaciones con el fin de escalar el tamaño de la casa, y agregamos algunas plantas y paredes fuera de las ventanas, ya que la casa tiene una vista increíble de todo Vancouver" .

Para los exteriores, Cardenas dice: "La casa de la avenida Belmont que usamos como fuera de la casa, evidentemente, no tenía entrada de esclusa, así que construimos una en el pasillo de la casa. Stella y yo estábamos seguras de que podíamos lograrlo, y creo que lo hicimos" . También emplearon varios trucos para hacer que todos los elementos de la casa funcionaran de manera coherente, tanto para la casa de Maddy como para la de Olly. Por ejemplo, el director de fotografía Igor Jadue-Lillo puso una cámara en el tejado para filmar las escenas de la ventana de Maddy, incluyendo las escenas "ventana a ventana" entre ella y Olly, que son una parte importante de la película.

El dormitorio de Maddy y la terraza acristalada, los pilares de dónde pasa la mayor parte de su tiempo, se construyeron en un foro cercano en los estudios Bridge. Cardenas y Meghie querían construir un ambiente para Maddy que fuera chic y sofisticado, y que también incorporara elementos del libro para los fans que han imaginado este espacio mientras leían.

Cardenas recuerda que diseñar el solárium "fue muy divertido. Claramente, la mamá de Maddy quiere traer todo lo posible para su hija, así que Stella me mostró una foto de los años 70 de este hermoso espacio que tenía enormes vides creciendo por las ventanas, y usamos esto como inspiración. Creamos una pared de roca con agua goteando hacia abajo, y una pared verde con plantas y flores vivas. En el solarium, Maddy está rodeada por el aire libre, como si estuviera tan cerca, pero no puede tocarlo".

"El solárium es un buen ejemplo de lo mucho que Pauline quiere dar a Maddy, algo más grande y mejor que esta vida dentro de las paredes de su casa", dice Morgenstein. "Ella ha creado esta casa que es única y se siente como el mundo exterior ha sido traído dentro, así que a pesar de que Maddy vive en confinamiento total, la esperanza de Pauline es que no siempre se sienten así".

Una impresión similar fue llevada hasta el dormitorio de Maddy. "Para su dormitorio, creamos muchos de los modelos arquitectónicos de Maddy y sus dibujos, que, en la película, se presentan cuando habla con Olly. También pusimos un gran mural de botánicos del siglo 18 que evoca una sensación del aire libre sin ser demasiado obvio ", dice Cardenas.

Meghie comparte: "Cuando imaginé la película por primera vez, tuve la idea de incluir estos elementos de fantasía que traían sus modelos a la vida, también pequeños toques que entran y salen que intenté tejer en forma orgánica. Por ejemplo, hay una línea en el libro de Nicola donde Maddy dice: "Cuando hablo con él, siento que estoy afuera", y una de las escenas más bellas de la película para mí es cuando está acostada en su cama, hablando con Olly por teléfono. Usamos un top-shot sobre ella y cuando lo invierten, en lugar del techo de su dormitorio, vemos el cielo nocturno. Para mí es así como Maddy ve su entorno; ella puede ver más allá".

LA VIDA ES CORTATM Críticas Reveladores POR MADELINE

En la película, Meghie también lleva al público dentro del mundo de Maddy a través de sus conversaciones con Olly, y al dejar que la sigan en los modelos que ella construye como una arquitecta aspirante. "Adaptamos algunos de sus mensajes de texto a la vívida imaginación de Maddy, poniendo a los personajes en la misma habitación, pero todo está dentro de su cabeza".

Los modelos que aparecen en la película fueron inspirados por los lugares prácticos usados ​​para la filmación. La primera: un restaurante de hamburguesas al estilo de los años 50 llamada Moderne Burger. El equipo de Cardenas no tuvo que hacer mucho con la locación. "Casi filmamos ese lugar tal y como está, fue genial. Creamos algunos carteles de estilo pinup, pero eso fue todo. Le dimos al creador de modelos algunos dibujos del lugar y construyó el modelo de Maddy".

Así como hicieron con la biblioteca que Maddy, una ávida lectora, ideó. "La biblioteca fue filmada tal cual", dice Cardenas sobre el espacio. "Habíamos explorado por todas partes para encontrar los lugares que ataron en el amor de Maddy por el dibujo y de la arquitectura, y lo encontramos en Langley, que es un suburbio de Vancouver. La estructura era un edificio arquitectónico increíble y nos alegramos de encontrarlo".

Un punto final en Vancouver sirvió como uno de los lugares críticos de Hawai: El Kartel, un elemento básico de la moda y escena artística del área del centro, el cual se duplicó como la tienda Maui Surf & Sport, donde Maddy escoge su primer traje de baño.

"Tengo 100 camisetas blancas…

El mundo de Maddy es muy blanco y negro: las reglas son las reglas, no hay espacio para moverse. Hasta ahora nunca las ha roto. Su mundo estéril, no hay nada gris, y eso se refleja en su opción para usar casi solamente un color: blanco.

…es mi uniforme estándar".

La diseñadora de vestuario Avery Plewes dice: "Como adolescente, cada vez que veía una película que era una adaptación de una novela que yo amaba y los trajes no eran los mismos que en el libro, siempre me molestaba, así que quería hacer justicia a Nicola Yoon y su muy leal base de fans. Leí el libro tres veces para asegurarse de que había conservado todos los rasgos de los personajes como personas, y también cualquiera de las referencias de Nicola.

"Para Maddy fue bastante sencillo", continúa, "porque el libro da una indicación tan clara de su actitud y estilo. Comencé con su base en la novela: una camiseta blanca, blue jeans, Keds, exactamente como se lee. Quería que se sintiera atemporal pero también contemporáneo. Así que para mí, era más acerca de encontrar imágenes que evocaran su ambiente y luego construimos un vestuario que cayó en ese mundo".

Con una directiva clara, Plewes admite, "Trabajar con blanco es fácil, pero cómo luce un accesorio en contraste con la prenda, y cómo se mueve en la cámara, son dos cosas muy diferentes. Pasamos por decenas de camisetas blancas hasta el punto en que era cómico. En esencia, hice un pequeño armario de camisetas blancas, blue jeans y pijamas blancos, y luego hice una rotación de trajes mixtos y emparejados para que se sintiera tan real como fuera posible. Para el ojo inexperto, son sólo un montón de camisetas blancas, pero algunas tienen un dobladillo torcido en la manga, algunas son sin mangas, otras llevan un cuello redondo, otras más con cuello tipo barco, algunas de tejido de hilo, y otras con tejido de punto. Al final intentamos con todas las telas y escotes que te puedas imaginar, a excepción de los cuellos V; Stella y yo acordamos temprano en el proceso que íbamos a mantener el cuello redondeado. Nos gusta hacer un trabajo que es atemporal y un escote redondo es tan atemporal como ningún otro".

Aunque ella usa todo blanco, Maddy admite que su color preferido es realmente el aguamarina . "Fue muy importante para mí que usáramos ese color", admite Plewes. "Para mí, simboliza el océano con el que ella sueña, por lo que era una opción natural el acceder referencia de color tan prominente de uno de los momentos más grandes de Maddy en la película.

En uno de los primeros pasos de Maddy hacia el desafío en la historia, ordena un suéter en línea. Plewes revela, "encontré el top porque perdí mis gafas de sol un día y corrí en una tienda para agarrar un nuevo par y me topé con uno en aguamarina. Cuando se lo pusimos a Amandla el color lucía hermosamente en ella, y se sentía como hecho a la medida para la escena".

Plewes colaboró ​​estrechamente con Meghie y Stenberg para asegurar que cada elección se ajustara tanto al estilo de Maddy como a la ambientación de la historia. "Stella y yo tuvimos varias discusiones desde el principio. Me gusta investigar mucho, así que analizamos cientos de imágenes. Sorprendentemente, ejecutar un look simple es mucho más difícil que algo muy de moda. Amandla es una persona muy perspicaz y creativa, y tuvo grandes ideas. Cuando trabajo con un actor, no quiero que ni siquiera piensen en lo que llevan puesto, así que el nivel de comodidad y la perspectiva de Amandla en la estética de Maddy fueron muy importantes para mí, y algo que me llevo al corazón. Al final, el look de Maddy fue definitivamente traído a la vida entre las tres.

El look de Olly también se basaba en gran parte en las descripciones del libro. "Pero", dice Plewes, "miré un montón de skaters profesionales que tenían estilo. Era importante para mí que si él estaba escrito en el guión como un skater, reflejara la parte tal y como la audiencia se lo espera. Crecí patinando y alrededor de skaters, así que fue una parte muy integral de la película para mí que tuviera tiene los detalles pequeños y honestos".

Plewes obtuvo la mayor parte de la ropa cotidiana de Olly de Hanes, The Gap, Topman, Levi's y American Apparel, y lo calzó con Vans y PF Flyers. También incorporó a J. Crew y Brandy Melville, Topshop y Aritzia, así como jeans Frame, para el vestuario estándar de Maddy, y la calzó con Keds y Birkenstocks.

Para Hawai, sin embargo, Maddy deja sus 100 camisetas blancas en casa ...

Para el primer viaje de una niña de 18 años a Hawaii, la diseñadora sabía que quería alegrar las cosas para reflejar la felicidad de Maddy. "La puse en un vestido amarillo y una falda de Topshop que parecía teñida a la medida, un suéter halógeno personalizado y una camiseta de Brandi Melville".

¿Y para el primer traje de baño de Maddy? La diseñadora encontró una pieza amarilla soleada de Asos que capta el ojo de Olly y sobre la cual Maddy sólo puede decir: "Es ... pequeño".

Olly también lleva una variación en su aspecto habitual, "la versión de vacaciones", como Plewes la llama. "Su idea de colores es un bañador azul y una camisa negra hawaiana impresa de Allsaints. Y lo mantuve en Vans porque, para mí, Olly es el chico que rara vez se aleja de su Vans".

A pesar de que se adhirió estrechamente a la fuente original, Plewes admite, "Estaba muy nerviosa de conocer a Nicola. El primer día que vino la invité al camión de vestuario a mirar a través de los looks de cada personaje. Estuvo muy emocionada y feliz con los looks que había creado, y para mí fue uno de los momentos más satisfactorios en este proyecto".

Anhelando la libertad ... Caminando fuera de los límites establecidos ... Transcendiendo los límites que te has establecido a ti misma o que te han establecido... Arriesgando todo-todo-para el amor.

Para hablar de las nociones idealistas y los temas escapistas en "Todo, Todo", el compositor, Ludwig Göransson, infundió la película con una partitura romántica, optimista, y alegre. Su música se entrelazó con canciones interpretadas por artistas como Anderson, Bill, Billie Eilish, Alabama Shakes, Internet, Zedd con Alessia Cara, Kehlani, Skylar Stecker e incluso Stenberg misma.

"Una cosa que realmente espero que permanezca con el público después de ver la película", dice la actriz, "es una comprensión de lo importante que es salir de tu zona de confort para tener experiencias que son hermosas, llenas y significativas".

Mientras Maddy ciertamente toma ese consejo en el corazón de la película, Meghie espera que los espectadores verán un poco del personaje dentro de sí mismos. "Creo que todos hemos buscado un alma gemela en algún momento, en el romance, en la familia, en los amigos ... Alguien que recibe lo que somos y lo acepta, todo", dice la directora. "Desde el momento en que la ve en la ventana, Olly no deja que las limitaciones de la vida de Maddy le impidan descubrir de qué se trata, de enamorarse de ella. Y eso lo convierte en un chico hermoso para que Maddy se enamore.

Arriésgalo Todo… …por Amor

ACERCA DEL ELENCO

AMANDLA STENBERG (Maddy) primero ganó el reconocimiento por su papel de Rue en "The Hunger Games", junto a Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth y Josh Hutcherson. Después del éxito de la película, Stenberg ganó un Teen Choice Award en 2012 con Lawrence por mejor Química en Pantalla. También fue nominada para un premio NAACP Image Award y un Black Reel en 2013 por su interpretación de Rue.

En enero de 2016, Stenberg apareció en la película independiente "As You Are", que se estrenó en el prestigioso Sundance Film Festival en la U.S. Dramatic Competition. "As You Are" ganó el premio especial del jurado del Festival en el2016. La película es el relato, y recuento, de una relación entre tres adolescentes que traza el curso de su amistad a través de una construcción de memorias dispares impulsados ​​por una investigación policial. Fue dirigida por Miles Joris-Peyrafitte, y co-estelarizada por Owen Campbell y Charlie Heaton. La película fue estrenada en febrero de 2017.

Stenberg recientemente terminó la filmación de la directora Amma Asante en "Where Hands Touch", un drama romántico de época establecido en la década de 1940. La historia se centra en la relación entre una niña alemana de raza mixta y un oficial de las SS en Berlín. Actualmente se encuentra filmando "The Darkest Minds", basada en la novela juvenil de Alexandra Bracken del mismo título. La trilogía distópica tiene lugar después de que una misteriosa enfermedad mata a la mayoría de los niños de Estados Unidos y de la población adolescente. Stenberg interpreta a Ruby, una adolescente con poderes telequinéticos que se escapa y se une a un grupo de niños que se están ejecutando por parte del gobierno. La película es dirigida por Jennifer Yuh Nelson.

Stenberg también se encuentra en el elenco de "The Hate U Give", basado en la próxima novela de Angela Thomas. La historia sigue a una adolescente que asiste a una escuela de preparación en los suburbios y debe hacer frente a las consecuencias de ser testigo del disparo por parte de un oficial de policía contra su mejor amigo, quien estaba desarmado. Cuando es llamada a testificar en la corte, debe hacer frente a las consecuencias de lo que hace o lo que no lo dice. La historia está inspirada en el movimiento Black Lives Matter, y George Tillman Jr. dirige basado en el guión de Audrey Wells.

Antes de "The Hunger Games", Stenberg debutó en el cine en el papel estelar como la joven Cataleya Restrepo (interpretada por Zoe Saldana) en "Colombiana". En el 2013, fue una actriz invitada interpretando a Macey, la hija del capitán Frank Irving, en "Sleepy Hollow" de Fox; al año siguiente, prestó su voz al personaje de Bia en "Río 2", junto con Jesse Eisenberg y Anne Hathaway. Durante el verano de 2015 protagonizó junto al comediante Craig Robinson como Halle Foster en la serie de comedia de NBC "Mr. Robinson ".

Además de actuar, Stenberg ha sido elogiada en todo el mundo por su cruzada por la mejora de la sociedad, provocando la conversación reflexiva a través de los medios sociales como una plataforma para difundir la conciencia social y el conocimiento. Ella ha compartido ensayos personales sobre temas como la apropiación cultural, el feminismo interseccional, la identidad birracial y estándares de belleza, por nombrar sólo unos pocos. Por su sabiduría, Stenberg fue nombrada una de las Adolescentes Más Influyentes por Time en 2015 y 2016 de la revista y la Celebridad Feminista del Año en el 2015 por la Ms. Woman Foundation. Por otra parte, la revisa Dazed proclamó a Stenberg como una de las voces más incendiarias de su generación cuando apareció en la portada de la edición de otoño del 2015 de la publicación.

En febrero del 2016, Stenberg fue galardonada con el Premio Young, Gifted and Black en por Black Girls Rock! durante la entrega de premios televisada en BET. Esta primavera también fue galardonada con el Premio de YoungStar en los premios BET 2016.

Stenberg se asoció recientemente con Stranger Comics para co-crear Niobe: She is The Life, una novela gráfica sobre una mujer guerrera que es mitad elfo y mitad humano. Es el primer cómic donde la escritora, la ilustradora, y la mujer en el papel principal son negras.

En 2016, Stenberg se convirtió en una de las caras de la nueva fragancia POP, de Stella McCartney, junto con Lourdes Leon, Grimes y Kenia Kinski-Jones. En el lado musical, Stenberg toca el violín y canta en la banda de folk Honeywater, junto con Zander Hawley. El grupo sacó su primer EP en julio del 2015.

NICK ROBINSON (Olly) es un actor de creciente que está solidificando su estatus como el próximo joven líder masculino.

Robinson se encuentra actualmente en la producción de la historia de la llegada a la mayoría de edad "Simon vs The Homo Sapiens Agenda". Basada en la novela debut de Becky Albertalli, Robinson estelariza como Simon Spier, un adolescente gay que no ha salido del closet con sus compañeros de clase. Cuando un correo electrónico que envió a un chico que nunca ha conocido cae en las manos equivocadas, se encuentra en una situación complicada cuando es chantajeado por el payaso de la clase. Dirigida por Greg Berlanti, la película también es protagonizada por Jennifer Garner, Tony Hale y Katherine Langford.

En enero de 2016, Robinson interpretó a Ben Parish en la película para jóvenes de ciencia ficción "The 5th Wave", junto a Chloë Grace Moretz, Alex Roe y Liev Schreiber. La película, una adaptación de la exitosa novela bestseller del New York Times de Rick Yancey, toma lugar en el mundo post-apocalíptico que está sufriendo cuatro olas de ataques mortales contra la población de la Tierra. Es una carrera contra el tiempo entre los supervivientes antes de la quinta ola llegue. La película fue dirigida por J Blakeson.

Ese mismo año, en mayo, Robinson actuó en el drama de Rob Reiner "Being Charlie", en el papel principal. La película cuenta la historia de un joven de 18 años de edad, un niño rico con problemas de drogas llamado Charlie que choca constantemente con su padre, un famoso actor candidato a gobernador de California, que mete a Charlie en rehabilitación, en parte para mantenerlo fuera del ojo de la opinión pública. Co-escrita por Nick Reiner, la película se estrenó en el Toronto International Film Festival del 2015 y fue protagonizada por Common y Morgan Saylor.

En junio del 2015, Robinson actuó en la cuarta entrega de la muy esperada serie "Jurassic Park", "Jurassic World". Robinson interpretó a Zach, el sobrino del personaje de Bryce Dallas Howard, que visitó el parque temático de dinosaurios 22 años después de los incidentes de "Jurassic Park". Dirigida por Colin Trevorrow, la película también fue protagonizada por Chris Pratt y Judy Greer. La película recaudó $ 1,67 mil millones de dólares alrededor del mundo , convirtiéndose en la cuarta película más taquillera de toda la historia.

Robinson fue descubierto en el Sundance Film Festival del 2013, obteniendo la atención por su papel protagonista como Joe Toy en la película de Jordan Vogt-Roberts "The Kings of Summer". La comedia negra gira en torno al personaje de Nick y sus dos mejores amigos que deciden construir una casa por sí mismos en el bosque y escapar de sus sobrecogedoras familias. La película se estrenó con excelentes críticas, y fue estrenada en los cines el 31 de mayo del 2013.

Robinson también fue estrella invitada en el aclamado drama de HBO "Boardwalk Empire". Su interpretación de robó la atención e impresionó a la crítica y al público, consolidando su posición como uno de los actores jóvenes más prometedores de Hollywood. En el 2010, Robinson obtuvo su primer trabajo profesional actor regular en la serie de ABC Family "Melissa and Joey", como Ryder.

Un nativo de Seattle, Robinson desarrolló un ojo para el cine clásico y el teatro a una edad temprana, ganándose el elogio por su trabajo estelar en varias producciones locales de Seattle, como "To Kill a Mocking Bird", "Mame", "The Clown" y "Lost in Yonkers"

ANA DE LA REGUERA (Carla) es ganadora del premio Latin MTV Movie Award y del Premio Imagen a la Mejor Actriz. La revista Vogue Latinoamérica la nombró una de las 33 Mujeres Más Elegantes del Mundo. Glamour México la nombró Mejor Actriz y People en Español la puso en la portada de su edición de las 50 Personas Más Bellas . La revista Quien la seleccionó como una de las 50 Personas que Mueven a México, y Univision la considera una de las latinas más influyentes en Estados Unidos, junto a mujeres como la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor. GQ Magazine la nombró Mujer del Año, y la revista Esquire la seleccionó como su Mujer Más Imposiblemente Hermosa para la Edición Imposible. De la Reguera también ha destacado las portadas internacionales de Harper's Bazaar, Glamour, InStyle, Latina, Cosmopolitan, GQ, Marie Claire, Esquire y Elle, y es la cara internacional de CoverGirl, Pantene, Special K, Flip, Macy's, Coca-Cola (Ciel), Pepsi (Be Light), Caress, Lipton Tea y Kahlúa. Sin lugar a dudas, de la Reguera es una súper estrella latina por excelencia que se está convirtiendo rápidamente en una de las principales mujeres de Hollywood en el cine y la televisión estadounidenses.

De la Reguera será co-protagonista en la nueva versión de David Lynch de la serie de televisión de culto "Twin Peaks", que se estrena en Showtime el 21 de mayo. Considerada una de las series de televisión más innovadoras e influyentes de todos los tiempos, la nueva serie toma lugar 25 años más tarde. De la Reguera también será vista en la serie Starz producida por 50 Cent, "Power", que regresa para la cuarta temporada este verano. Más recientemente, de la Reguera co-protagonizó el drama de Netflix nominado al Golden Globe "Narcos" como Elisa, líder de los guerrilleros extremistas que también es una mujer típica de la "Comuna" en donde trabaja con niños de su comunidad. El show, basado en la historia de la vida real del crecimiento y la propagación del imperio del pionero de la cocaína, Pablo Escobar, y de los cárteles de la droga en todo el mundo, se estrenó con altos niveles de audiencia y el aclamo de la crítica. De La Reguera también recientemente protagonizó la serie de televisión nominada al Golden Globe de The CW "Jane the Virgin", como la nueva asistente de Jane, que resulta ser su acosadora, Lola.

Recientemente protagonizó junto a Tate Donovan y Stephen Lang en la película de comedia "Sun Belt Express", como la estudiante del personaje de Donovan. También co-protagonizó en el thriller de horror "Jessabelle", dirigida por Kevin Greutert, como la misteriosa e intrigante psiquiatra Rosaura.

De la Reguera también es conocida por papeles en la pantalla chica en grandes éxitos como "Eastbound & Down" de HBO, como el interés amoroso de Kenny Power, Vida, y por la aclamada por la crítica de HBO y ganadora del Emmy "Capadocia", junto a Dolores Heredia. En cine, ha protagonizado junto a Harrison Ford y Daniel Craig en "Cowboys & Aliens" de Jon Favreau, producida por Steven Spielberg y Brian Grazer. De La Reguera también protagonizó junto a Bruce Willis en "Cop Out", y junta a Jack Black en "Nacho Libre", y prestó su voz para "Book of Life", con Channing Tatum, Zoe Saldana, Christina Applegate, Ice Cube y Cheech Marin.

Detrás de cámaras, de la Reguera es también productora y protagonista del largometraje mexicano "Las Aparicio", basado en la serie de televisión del mismo nombre, que cuenta la historia de una familia de mujeres maldita que no pueden casarse ni tener hijos. Además, está produciendo la película biográfica "Lupe", basada en la historia de vida de la actriz mexicana Lupe Velez, que se convirtió en una super estrella durante la era del cine mudo de Hollywood.

De la Reguera creció en Veracruz, en la costa del Golfo de México. Comenzó sus estudios de artes escénicas en el Instituto Cultural de Veracruz y luego dejó el estado sur para enlistarse en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y el Instituto de Arte de TV Azteca (CEFAC) en la Ciudad de México. En el teatro, participó en "El Cartero", por la cual recibió dos premios: uno por la Mejor Actriz de la Asociación de Periodistas Teatrales de México y el otro por la Actriz Más Prometedora de la Asociación de Críticos de Teatro y Periodistas .

Su carrera profesional comenzó con su papel en la telenovela "Azul", seguida por "Pueblo Chico, Infierno Grande", por la cual recibió el Premio Heraldo a la Mejor Actriz. En el 2003, de la Reguera protagonizó la aclamada comedia "Ladies Night". La película se convirtió en el éxito de taquilla del año y ganó tres premios importantes: el Premio de Actriz Favorita de MTV de América Latina, el Premio a la Mejor Actriz del Año de la CANACINE, y el Premio Diosa de Plata a la Mejor Actriz de Reparto. Después filmó el éxito "Di Di Hollywood" para el director Bigas Luna, y la película mexicana "Backyard", que fue elegida para representar a México en la categoría de Mejor Película Extranjera en los Academy Awards®, y por la cual De la Reguera ganó el Premio a la Mejor Actriz en los Premios Imagen y los Premios CANACINE.

De la Reguera ha estado muy involucrada en los esfuerzos de apoyo para su estado natal de Veracruz después de que este fue afectado por el devastador huracán Karl. De la Reguera ayuda a través de su fundación sin fines de lucro VeracruzANA AC, cuya misión es recaudar fondos para construir un boulevard turístico de Antigua, una de las comunidades históricas más importantes en Veracruz y los más dañados por el huracán. Junio ​​del 2012 marcó la culminación de su arduo trabajo con la ceremonia de la Gran Apertura del bulevar turístico.

ANIKA NONI ROSE (Paulina) es una ganadora del premio Tony, que actualmente interpreta el papel principal en la nueva serie de BET "The Quad", interpretando a Eva Fletcher, la Presidenta electa de la Universidad de Ficción George A&M.

El año pasado, Rose actuó en la adaptación de History Channel "Roots", como Kizzy. Su actuación recibió una nominación para un premio NAACP Image en la categoría de Mejor Actriz. Tuvo un arco como actriz invitada el verano pasado en la exitosa serie de Starz "Power", como LaVerne Thomas. Rose previamente protagonizó junto a Denzel Washington en la reposición en Broadway de "A Raisin in the Sun". Su destacada actuación no sólo le valió numerosas críticas muy favorables, sino también nominaciones a los premios Tony y Outer Critics Circle.

En la pantalla grande, Rose interpretó a Lorell Robinson en "Dreamgirls", que pasó a recibir un Premio al Mejor Elenco del AFI, así como una nominación al Screen Actors Guild (SAG) al Mejor Reparto. Además, la banda sonora recibió una nominación a los premios Grammy. Rose interpretó a la princesa Tiana en "The Princess and the Frog", siendo la primera princesa de Disney afroamericana. La película recibió tres nominaciones al Oscar® y Rose se convirtió en la nueva miembro más joven en ser honrado como una Disney Legend.

Rose interpretó a la hija de Whoopi Goldberg en la película de Lifetime "A Day Late and a Dollar Short", y también actuó en la "Half of a Yellow Sun", la cual se estrenó en los cines en mayo pasado. Otras películas de Rose incluyen "Imperial Dreams", "For Colored Girls", la comedia "Just Add Water", "As Cool as I Am" y la película de animación "Khumba", prestando su voz para el personaje Lungisa.

En la televisión, Rose actuó en el especial "The Watsons Go to Birmingham," y apareció en algunos de los shows de la cadena de mayor audiencia, incluyendo papeles en la serie de CBS "The Good Wife" y "Private Practice", de la cadena ABC Además, fue actriz invitada del programa de CBS "Elementary", y en FOX de "The Simpson", interpretando a la esposa perdida de Abie. Sus otros créditos en televisión incluyen la miniserie de A&E "Stephen King's Boneyard" junto a Pierce Brosnan; y "The No. 1 Ladies Detective Agency" para HBO, por la que fue nominada a un NAACP Image Award a la Mejor actriz de Reparto en una Serie Dramática.

Rose ganó el premio Tony a la Mejor Actriz en un Musical por su papel en "Caroline, or Change". Actuó en Broadway en la reposición de "Cat On a Hot Tin Roof", de Deborah Allen, junto a James Earl Jones y Phylicia Rashad. También actuó en "Footloose", la producción off-Broadway del musical de Laura Nyro "Eli's Comin'", y en el Stephen Sondheim "Company", para la Filarmónica de Nueva York y PBS. Otros de sus trabajos en el escenario incluyen "Juliet", junto a Orlando Bloom y, cantando para Gustavo Dudamel, quien condujo Tchaikovsky en vivo con la Filarmónica de Los Ángeles.

Además de ganar el de Tony Award , Rose también ha recibido el World Theatre Award, el Clarence Derwent Award , una nominación al Drama Desk, el Los Angeles Critics Circle Award, un Ovation Award y un Obie Award . También ha recibido nominaciones al NAACP Image por su trabajo en la NBC "Law and Order: SVU" y, de Hallmark Hall , "Mitch Albom's Have a Little Faith" en ABC.

Rose ha cantado en todo el mundo, incluyendo a los 79th Academy Awards® , en conciertos en el West End de Londres, con Jason Robert Brown, en el Vaticano, el Kennedy Center y el Carnegie Hall. Hizo su debut en el cabaret en Nueva York como parte de la serie American Songbook del Lincoln Center, seguida de un concierto en el Broad Stage en Los Ángeles y apariciones en el legendario Venetian Room en San Francisco. Rose es la celebridad portavoz de la American Lung Association y ha presionado en el Congreso en su nombre, y comenzó The Cora Lee Bentley Radcliffe Memorial Fund, para ayudar a niños con problemas mentales. Rose recibió su MFA del American Conservatory Theater y posee un doctorado honorario de la Florida A&M University.

SOBRE LOS CINEASTAS

STELLA MEGHIE (Directora) hizo su debut como directora con "Jean of the Joneses", que se estrenó en el South by Southwest (SXSW) y en el Toronto International Film Festival (TIFF). Meghie ganó una nominación en 2017 a los Film Independent Spirit Awards al Mejor Primer Guión.

J. MILLS GOODLOE (Guionista) nació en Fort Lauderdale, Florida, y asistió a la Universidad Metodista del Sur en Dallas, Texas.

Su carrera comenzó en Warner Bros. Pictures en 1992, trabajando para el director Richard Donner en "Lethal Weapon 3" y "Maverick" . En 1996, Goodloe fue nombrado Presidente de Donner Productions. Durante los próximos cuatro años, Goodloe produjo "Assassins", protagonizada por Sylvester Stallone y Julianne Moore, y "Conspiracy Theory" , protagonizada por Mel Gibson y Julia Roberts , junto con la última entrega de la franquicia "Lethal Weapon", protagonizada por Gibson, Danny Glover y Chris Rock .

En el 2001 deja Goodloe Donner Productions para escribir y dirigir "A Gentleman's Game", protagonizada por Gary Sinise , Dylan Baker y Philip Baker Hall. La película fue nominada a un premio ESPY en la categoría de Mejor Película de Deportes. Goodloe también escribió el guión de "Pride", protagonizada por Terrance Howard y Bernie Mac. En el 2014, la adaptación de Goodloe de la exitosa novela de Nicholas Sparks "The Best of Me", protagonizada por Michelle Monaghan y James Marsden, fue estrenada en cines.

"The Age of Adeline", de un guión original de Goodloe, y protagonizada por Blake Lively, Harrison Ford y Michiel Huisman, fue estrenada en el 2015. El proyecto más reciente de Goodloe es "The Mountain Between Us", protagonizada por Idris Elba y Kate Winslet y dirigida por el nominado al Academy Award® , Hany Abu-Assad , que se estrenará en octubre.

Goodloe está casado y tiene dos hijos.

NICOLA YOON (Autora) es la autora de los bestsellers # 1 del New York Times como The Sun is Also a Star, y Everythin, Everything , su primera novela.

Vive en Los Ángeles con su marido, que creó la obra en todo, todo, y su hija, ambos de los cuales se ama más allá de toda razón.

LESLIE MORGENSTEIN (Productor) es presidente y fundador de Alloy Entertainment, una compañía adquirida por Warner Bros. Entertainment en el 2012, y supervisa su estrategia y misión creativa. Se desempeñó como presidente de la compañía y su predecesora, 17th Street Productions, Inc., desde 1999.

Morgenstein produce y es productor ejecutivo de series de televisión, películas y contenidos digitales, y es líder mundo de ficción independiente más exitoso en el mundo, con más de cincuenta títulos que alcanzaron la lista de bestsellers del New York Times.

Como ejecutivo de televisión, Morgenstein es la fuerza creativa detrás de algunos de las más populares y memorables exitosas series de televisión, incluyendo "Gossip Girl", "The Vampire Diaries" y "Pretty Little Liars". Además , dirigió los esfuerzos de la compañía para llevar otras propiedades favoritas de los fans a las audiencias de televisión, con shows como "The 100", "The Originals", "The Lying Game", "The Secret Circle", "How To Rock", "Privileged", "Huge", la mini-serie "Samurai Girl"y "Significant Mother", que se originó en la división digital de Alloy antes de ser comprado por la cadena.

Morgenstein produjo la película "Sex Drive" y la película directa a DVD "The Clique", y fue productor ejecutivo de "The Sisterhood of the Traveling Pants" y su secuela. Actualmente se encuentra en desarrollo en más de una docena de proyectos cinematográficos.

En el 2009, Morgenstein puso en marcha la división digital de Alloy Entertainment con "Private", que inclyó una serie web con un guión basado en su propia serie de libros y fue vista por una audiencia de más de 14 millones. Otras series web producidas por Morgenstein incluyen de 2010 "First Day", "Hollywood is Like High School With Money", "Talent", "First Day: First Dance", "Wendy", "Dating Rules from My Future Self"

Algunos de los títulos que han logrado la lista de bestsellers del New York Times bajo la dirección de Morgenstein incluyen The Sisterhood of the Traveling Pants, Gossip Girl, The Clique, y The Luxe. Además, otras de sus propiedades intelectuales creativas incluyen los Wish, Hollywood is Like High School with Money , Confessions of a Backup Dancer y The Lying Game.

Morgenstein ha perfilado en The New York Times, la revista Emmy, Entertainment Weekly, The Los Angeles Times y The New Yorker y "Nightline".

Morgenstein tiene un título de literatura y fotografía del Sarah Lawrence College, un MBA en Finanzas de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, y completó el trabajo de su maestría en literatura y escritura creativa en el New York City College. Vive en la ciudad de Nueva York con su esposa y sus dos hijos y es un ávido corredor.

ELYSA DUTTON (Productora) es una productora de cine y alta ejecutiva de desarrollo y producción de cine en Alloy Entertainment.

En el 2013 se unió a Alloy Entertainment, supervisando su división de películas como Vicepresidente Senior de Desarrollo y Producción de Cine. En su papel actual en Alloy, produjo la próxima película "Todo, Todo", basada en el libro bestseller de Nicola Yoon.

Dutton produjo la comedia de culto de Mike Judge del 2006 "Idiocracy", que muestra una sociedad idiotizada 500 años en el futuro. Diez años después de su lanzamiento, "Idiocracy" se ha convertido en un fenómeno cultural y es a menudo citada como una pieza profética de la corriente actual política y las tendencias sociales.

Comenzó su carrera como ejecutiva de producción de MTV Films, donde supervisó el desarrollo durante los primeros cinco años de la empresa. Después, se convirtió en un alta ejecutiva de Twentieth Century Fox y fue productora de casa para HBO Films. Como ejecutiva, las películas de Dutton incluyen la muy querida por la crítica "Election", dirigida por Alexander Payne, así como el éxito primer film de Mike Judge, "Beavis and Butt-Head Do America", "Varsity Blues", "Like Mike" y "The Original Kings of Comedy".

Dutton se graduó de la Universidad de Brown con una Licenciatura en Arte/Semiótica. Mientras que estaba en la Universidad Brown, co-creó y produjo una telenovela quincenal sobre la vida estudiantil llamada "Sob Story", que fue distribuida nacionalmente por las universidades de todo el país.

VICTOR HO (Productor Ejecutivo) nació y se crió en Vancouver, Canadá. Después de graduarse de la Universidad de British Columbia con una licenciatura en teatro, se trasladó a Los Ángeles, donde se graduó de la Academia Americana de Arte Dramático. Su primer trabajo en la industria fue como actor al lado de Donald Sutherland en la película para televisión canadiense de 1977 "Bethune". También apareció en "OC & Stiggs", de Robert Altman, antes de pasar al lado de la producción de la empresa.

Sus créditos como director de producción y productor en línea/unidad incluyen "Election", de Alexander Payne; "Brother", de Takeshi Kitano; "Crossroads", de Tamra Davis; "Fast Food Nation", de Richard Linklater; y, de Gina Prince-Bythewood, "Beyond the Lights".

Sus créditos como productor ejecutivo incluyen, de Nicolas Winding Refn, "The Neon Demon" y "Ouija: The Origin of Evil".

IGOR JADUE-LILLO (Director de Fotografía) nació en Chile, se crió en Argentina desde y más tarde vivió en la Ciudad de México durante 10 años, donde terminó la escuela secundaria y fue a la universidad, obtener un título en los medios de comunicación. A la edad de 23 años, se unió a la Escuela de Cine de Londres, donde pasó cuatro años antes de regresar a México y Chile por un par de años. Allí, se estableció como un director de fotografía, filmando cientos de comerciales y dos largometrajes antes de que la vida lo llevara de vuelta a Londres, donde comenzó a trabajar en videos musicales y comerciales.

En 1996, trabajó con Hammer and Tongs, filmando la mayor parte de sus presentaciones entre 1996 y 2001. Ganó el Mejor Video Internacional del Año en el 2000 para "Theme from Gutbuster", dirigida por Garth Jennings, y el Premio Creative & Art a la Mejor Fotografía en un Vídeo Musical para "Coffee and TV" de Blur. Su primera película europea, "The Low Down", fue rodada en Londres y le dio una nominación al Mejor Artista Revelación en Cinematografía para los British Independent Film Awards en octubre de 2000. A continuación, se fue a Irlanda para filmar "Disco Pigs" de Kerstin Sheridan.

Jaude-lillo continuó filmando comerciales a nivel internacional, y para mediados de 2001 se encontró mudándose a América del Norte, donde finalmente se estableció. Ha ido y venido trabajando por todo el mundo. En el 2004, fue director de fotografía de "The Hitchhikers Guide to the Galaxy", de Garth Jennings, y del productor, Nick Goldsmith.

A continuación, se asoció con Lisa Cholodenko y rodó "The Kids Are Alright". También trabajó con Rodrigo Garcia en pilotos y películas de televisión, incluyendo "Bull", "Delirium" y "Passengers".

CHARISSE CARDENAS (Diseñadora de Producción) trabajó en las películas "Family Man", "American Sniper", "Runner Runner", "The Lincoln Lawyer" y "The Take", selección del Toronto International Film Festival. Sus otros créditos cinematográficos como diseñadora de producción incluyen "The Killing Room", elegida para el Sundance Film Festival, y "Broken". Cardenas fue nombrada como una de los Diseñadoras de Producción a Seguir por la lista de The Hollywood Reporter "Top 35 under 35".

Para la televisión, su trabajo incluye colaboraciones con Jon Turtletaub, Guy Ritchie y Wonderland Sound & Vision, de McG. Sus créditos incluyen la serie "Jericho" y las películas para televisión "Spaced" y "Suspect". También ganó un premio Broadcast Design por su trabajo en la cadena de Al Gore. Además, diseñó el piloto para la serie de crimen de Amazon "Bosch", de Michael Connelly.

Cardenas anteriormente sirvió como escenógrafa para películas como "The Mailman", "Lethal Weapon 4", "The Deep End of the Ocean", "Training Day" y "Almost Famous". Pasó a ser directora de arte en proyectos de televisión, entre ellos "Without a Trace", de Jerry Bruckheimer y, de J.J. Abrams, "Alias". En el 2004, obtuvo una nominación al Emmy por su trabajo en "Arrested Development".

Oriunda de Los Ángeles, Cardenas comenzó su carrera en la industria del entretenimiento poco después de graduarse con Maestría en Arquitectura en Cal Poly y obtuvo una Licenciatura en Historia del Arte por la UCLA.

NANCY RICHARDSON (Editora) comenzó su carrera con la película "Stand and Deliver", que ganó el premio Independent Spirit ese año a la Mejor Película, y recibió una nominación al Mejor Actor para Edward James Olmos. Sus muchos otros créditos incluyen "Thirteen", "The Lords of Dogtown" y "Twilight", dirigida por Catherine Hardwicke; "To Sleep with Anger", "Selma, Lord, Selma" y "Annihilation of Fish", dirigida por Charles Burnett; y "My Familia", "Selena" y "Why do Fools Fall in Love?", dirigidas por Gregory Nava.

También editó el debut en la dirección de Maya Angelou, "Down in the Delta". Sus otros créditos incluyen "Step Up", "American Violet", "The Twilight Saga: Eclipse", "The Vow", "Carrie", "Hot Bodies" ", "Divergent" y "Insurgent". Richardson es miembro de la American Cinema Editors. Ha pertenecido a la Junta Gremio de Editores durante más de 13 años.

Recibió su licenciatura de la Universidad de California en Berkeley y su MFA de la Escuela UCLA de Teatro, Cine y Televisión. También ha sido profesora de la UCLA durante 17 años.

AVERY PLEWES (Diseñadora de Vestuario) es una diseñadora de vestuario, nacida en Toronto. Su trabajo ha sido aclamado por la crítica y presentado en publicaciones como Variety, The Hollywood Reporter, The Globe, Mail, y Teen Vogue.

A los 18 años, Plewes se trasladó a Nueva York para seguir una carrera en la moda, donde internó con Betsey Johnson y tomó clases nocturnas en técnicas de construcción de moda en la Parsons School of Design.

A su regreso a Canadá, Plewes trabajó como directora de diseño de la marca homónima Erin Kleinberg. Diseñó dos de sus temporadas, las cuales se vendieron en Barneys New York, Intermix, y Holt Renfrew. Algunas de las piezas que diseñó aparecieron en "Gossip Girl" y fueron vistas en publicaciones portadas por Kim Kardashian, Florence Welch, y otros.

Después de tomar un descanso de la industria de la moda, Plewes decidió probar suerte con el diseño de vestuario y fue amor a primera vista. Su primer gran proyecto fue como compradora en la serie de gran éxito "Suits", donde desarrolló una relación de trabajo creativo con Patrick J. Adams. Ahí comenzó personalmente a vestir a Adams para eventos de alfombra roja (Emmys, NBC Universal Up-frentes, apariciones en prensa, etc.). Más recientemente diseñó el vestuario para su cortometraje "We Are Here", que dirigió, co-escribió y co- estelarizó en la Troian Bellisario.

Plewes completó su primer largometraje como diseñadora de vestuario en el 2015 para Stella Meghie en "Jean of the Joneses", que se estrenó en el SXSW. LA película también se proyectó en el Festival de Cine de Nantucket, TIFF y el Festival de Cine de Zurich.

Además de cine y televisión, Plewes ha diseñado varios premiados videos musicales, cortometrajes de renombre internacional, y varios comerciales para marcas como General Mills, Clorox, y Microsoft.

LUDWIG GÖRANSSON (Compositor) es originario de Suecia. Entre sus obras más conocidas son sus partituras y canciones para "Creed", de Ryan Coogler; los exitosos programas de televisión "Community" y "New Girl"; y su producción y composiciones para los álbumes alabados por la crítica de Childish Gambino, Awaken My Love y Because the Internet . Entre las otras películas que ha musicalizado se encuentran "Fruitvale Station", "Central Inteligence", "We're the Millers", "Top Five" y "30 Minutes or Less". Recientemente compuso la banda sonora del corto animado "Inner Workings", que se estrenó en los cines de todo el mundo junto con "Moana".