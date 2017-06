Un don excepcional: Sinopsis, elenco, ficha: Gifted

SINOPSIS

Frank Adler (Chris Evans) es un hombre soltero que está criando a su joven y vivaz sobrina Mary (Mckenna Grace) en un pueblo costero de Florida.

Pero Mary es una niña prodigio brillante, y los planes de Frank porque lleve una vida normal se ven frustrados cuando el dominio de las matemáticas que tiene la niña de siete años llega a oídos de su intimidante abuela Evelyn (Lindsay Duncan) -una mujer adinerada, oriunda de Boston, cuyos planes para su nieta amenazan con separar a Mary y Frank.

Una vez que tensiones y separaciones se generan, el tío y la sobrina encuentran apoyo en Roberta (Octavia Spencer), su casera bienhechora y mejor amiga, y en Bonnie (Jenny Slate), profesora de Mary, una mujer joven cuya preocupación por su estudiante también se desarrolla al poco tiempo en una relación con su tío.

Fox Searchlight Pictures presenta el drama UN DON EXCEPCIONAL, protagonizado por Chris Evans (CAPTAIN AMERICA, SNOWPIERCER), la ganadora del Premio Tony Lindsay Duncan (BIRDMAN, LE WEEKEND), Mckenna Grace (INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE), Jenny Slate (OBVIOUS CHILD, "Parks and Recreation") y la ganadora del Premio de la Academia Octavia Spencer (THE HELP, HIDDEN FIGURES). Marc Webb [(500) DAYS OF SUMMER, THE AMAZING SPIDER-MAN] dirige a partir de un guión original de Tom Flynn (WATCH IT). Karen Lunder, p.g.a., (ARRIVAL, THE FOUNDER) y Andy Cohen, p.g.a., (UNTRACEABLE) son los productores, mientras que Glen Basner, Ben Browning y Molly Allen son los productores ejecutivos.

El director de fotografía es Stuart Dryburgh, ASC, (THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY, ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS), la diseñadora de producción es Laura Fox [(500) DAYS OF SUMMER, PARADISE], el editor es Bill Pankow, ACE, (CARLITO'S WAY, AMERICAN ULTRA), la diseñadora de vestuario es Abby O'Sullivan (FROZEN RIVER, EMPIRE STATE) y el director de casting es David Rubin (WILD, GRAVITY, LARS AND THE REAL GIRL).

UN DON EXCEPCIONAL comenzó su camino hacia la pantalla grande cuando la productora Karen Lunder, quien ha producido una serie de películas, incluyendo ARRIVAL, recuerda una conversación que tuvo con el productor Andy Cohen, en la que le preguntó: "'¿Qué tienes que sea grandioso y diferente? De lo que tienes, ¿qué es lo que más te emociona?' Me envió UN DON EXCEPCIONAL. Cuando leí el guión, tenía este gran atributo de atemporalidad. Se sentía como el tipo de película con las que yo crecí: fue una especie de regresión a los filmes de la década de los '70 y principios de los '80 que no tenían miedo en hacerte reír y llorar -que te hacían soñar, pero que también eran reales".

Cohen comenta, "el guionista Tom Flynn había escrito algo especial. Muy de vez en cuando tienes la suerte de leer algo de lo que te enamores completamente. Al final, no podía dejar de llorar, pero también no dejaba de reírme mientras lo leía. Lo que me encantó del escrito es que todo se era acerca de los personajes. Estaban desarrollados a plenitud y sabía que íbamos a contar con actores estupendos y un director de primera línea", dice Cohen.

"El siguiente paso fue encontrar al realizador adecuado, y Marc Webb [(500) DAYS OF SUMMER] encabezaba esa lista. Pero con un guión como éste", comenta Lunder, "si no tomas la decisión correcta, no encontrará su audiencia, no encontrará su lugar en el mundo. Teníamos que encontrar a la persona idónea", y ella estaba convencida que era Webb.

Cohen recuerda, "Karen me dijo que iba a intentar hacer que Marc lo leyera, pero que no me ilusionara mucho, ya que sabía que él era muy selectivo, además de que estaba enfocado en otro proyecto".

Al igual que Lunder y Cohen, Webb reaccionó de manera positiva ante el escrito. "Seguía esperando a que el guión decayera, pero lo único que hacía era mejorar. Era sencillo, cálido y distinguido. La escritura me parecía estimulante. Mary y Frank son como una especie de dueto cómico con mucho corazón. Después de pasar muchos años en grandes películas, sólo quería pasar el rato con estas dos personas".

En su carrera, Chris Evans ha optado de manera cuidadosa por un balance de películas taquilleras y filmes más pequeños e íntimos. Eligió UN DON EXCEPCIONAL por muchas razones, pero dice: "Fue más el director que el papel. Puedes tener un gran papel y un gran guión. Puedes tener muchas piezas en su lugar, pero si no tienes a un gran director, no tienes tanto. Así que para mí todo se redujo a Marc Webb".

Tom Flynn ha tenido una carrera exitosa en Hollywood. "Le ha ido muy bien vendiendo grandes guiones de comedia a estudios", explica Andy Cohen, productor de UN DON EXCEPCIONAL y representante literario de Flynn. "Tenía una variedad de guiones especulativos que había vendido, pero que nunca se habían producido".

Flynn dejó Hollywood para irse a Florida, donde comenzó a vender bienes raíces, y estaba semi-retirado. Ante la insistencia de su esposa, comenzó a final de cuentas a escribir la película que realmente quería escribir. Se enclaustró en la casa de playa vacía de su hermana durante cinco semanas ininterrumpidas. "En noviembre y diciembre no había nadie alrededor y todo estaba cerrado, así que no tienes nada que hacer". Con muy pocas distracciones, Flynn caminaba por la playa en la mañana, generaba los diálogos en su cabeza, y después se iba a su casa todos los días a trabajar en el guión.

Su inspiración para UN DON EXCEPCIONAL fue, de hecho, su hermana, a quien describe como la "persona más ridículamente inteligente y modesta que jamás podrías conocer. Cuando tenía cinco años todos en la familia le teníamos miedo; era muy decidida. He estado alrededor de una mente brillante toda mi vida, pero también aprendí cuán importante es divertirse; de no haberlo hecho ella hubiera podido acabar mal". Su hermana fue el punto de partida para UN DON EXCEPCIONAL, al igual que sus dos sobrinas, una de las cuales noqueó a un bully en el camión escolar, justo como Mary Adler, la protagonista. Por primera vez, Flynn dice, no sintió presión mientras trabajaba. "Dos de cada tres veces, escribía algo siempre pensando en el mercado; siempre lo hacía para venderlo. En esta ocasión, escribí para los personajes y la historia".

"Antes de que me diera cuenta", dice Cohen. "tenía un primer tratamiento que no se parecía en nada a lo que Tom había escrito antes. Era algo muy especial. Muy de vez en cuando tienes la suerte y lees algo de lo que te enamoras absolutamente. Los personajes estaban desarrollados a plenitud, y sabía que podíamos contar con actores estupendos y un director de primera línea".

Lunder también sintió una conexión inmediata con la historia de Flynn. Buscó a Flynn y lo persuadió hasta convencerlo de que ella era la persona correcta para lograr que esta película se hiciera, e incluso le compartió la coincidencia que su "abuela Chanel", una mujer intimidante y que no se andaba con rodeos, también se llama Evelyn, como el personaje de Lindsay Duncan. "Es como cuando te enamoras, pero ahora tienes que ver cómo te vas a casar. Le dije que había algo acerca de su historia que me había enganchado y no lo podía soltar. Sabía que tenía que cuidar este proyecto y asegurarme que se hiciera de la manera correcta". A la postre, el guión llegó a estar en la 'Black List' (Lista negra) de Hollywood, un sondeo entre ejecutivos de cine de sus guiones favoritos que todavía no se han producido.

Otras personas importantes de UN DON EXCEPCIONAL también tenían vínculos fortuitos con componentes del mundo que Tom Flynn había creado. Resulta que el mismo Webb, al igual que Flynn, provenía de una familia amante de las matemáticas.

"Mi padre ya llevaba durante mucho tiempo involucrado en las matemáticas, así que tuve una conexión física y emocional inmediata con el material. Todo me parecía correcto", revela Webb. "A estas alturas, ya llevaba trabajando en grandes películas durante mucho tiempo y quería algo sencillo, algo que me llevara a las raíces de lo que amo del cine, que son los personajes, y después esto se presentó".

"Estaba muy interesado en trabajar con niños", comenta. "Puede ser muy desafiante y era algo nuevo para mí, que me parece fue una razón fascinante para querer hacer la película".

Webb la aportó una visión única al filme, comenta Cohen: "Cuando está dirigiendo una escena es como si estuviera coreografiando un baile; no sólo dónde se paran los actores o qué están haciendo, sino una coreografía emocional. Eso es importante, ya que cada uno de ellos tiene su propio arco único". Cohen añade: "Cuando estás armando tu reparto y tu equipo de producción nunca sabes cuál va a ser el resultado. Es esta alquimia mágica. Creo que comienza siempre con el director. Él es quien ilustra la manera en cómo quiere que se vea la película".







Webb está particularmente satisfecho que UN DON EXCEPCIONAL es una película en la que todas las potencias intelectuales son mujeres. "Es una película en la que las mujeres son brillantes y no está plantado como si fuera un ardid. Es algo que se siente extraño y raro, no sé por qué. Me encanta la idea de tener a chicas que son buenas con las matemáticas. Una mujer acaba de ganar la Medalla Fields en matemáticas [Nota: En el 2014, Maryam Mirzakhani, una profesora de matemáticas de la Universidad de Stanford, fue la primera mujer en ganar el premio más prestigioso de su área, también conocido como el Premio Nobel de las matemáticas]. Digo, sucede en el mundo, pero no siempre le damos su debido reconocimiento en el cine".

Webb también piensa que los padres reaccionarán ante el mensaje del filme, si su propia reacción sirve de ejemplo: "Soy un tipo de cuarenta años y se me hizo un nudo en la garganta. Todos los tramoyistas corpulentos se escondieron detrás del duvateen (tela para bloquear luz) porque estaban llorando. Creo que a los hombres no se les alienta a que sientan, que, me parece, es uno de los más grandes retos a los que Frank se tiene que enfrentar, pero, desde luego, los hombres también son criaturas emocionales".

UN REPARTO EXCEPCIONAL

Karen Lunder dice: "Es lo que siempre esperas como productora, que cada papel sea interpretado por la mejor persona posible, por un reparto de ensueño".

Evans, un gran aficionado de (500) DAYS OF SUMMER y de las películas de SPIDERMAN, habla de su primer encuentro con Webb: "Se sintió cómo hicimos química. El contacto visual se dio de manera muy rápida en el proceso, y se ganó esta lealtad conmigo y con el resto del reparto. Simplemente había confianza. Creíamos en el barómetro interno de Marc de lo que era bueno y malo".

Cuando Evans leyó por primera vez el guión le llamaron la atención los diálogos -"la música de las palabras, el intercambio, las conversaciones ingeniosas"- y la historia. "Me encantan las historias de personajes que involucran drama familiar, ya que son muy identificables". Eso, y el atractivo de gente muy inteligente intercambiando charlas ingeniosas, dice, "es muy sustancioso para un actor".

Evans trabajó con Webb para ver quién querían que Frank Adler fuera. "Frank es un tipo muy complicado", comenta Evans. "Carga con mucha culpa, que es difícil de interpretar porque esto se da por debajo de la superficie. No puedes mostrar con exactitud todas tus cartas, pero, como sea, es un tipo que está bloqueado desde un punto de vista emocional. Es difícil de leer. Me parece que es un tipo excepcional, pero de una manera muy distinta con respecto a su hermana. Hay mucha complejidad en su pasado y es alguien que no lidió tan bien con él, como lo está haciendo ahora".

Webb comenta: "Con frecuencia, la gente siempre ve a Chris como el Capitán América, este tipo adorable, y es todo eso, pero tiene una dimensión intrínseca que puedes percibir por debajo, algo de melancolía que, me parece, es muy bella y no ha sido explorada mucho en su trabajo. Es increíblemente talentoso y muy divertido. Había muchos actores que estaban interesados en UN DON EXCEPCIONAL, pero Chris tenía una pasión que era singular. Recuerdo cuando me reuní con él, y le dije, 'Estamos haciendo una película pequeña'. De haber querido, pudo haberse quedado solo en ese lugar, y yo estaba un poco nervioso porque quería que hiciera esta película. Y en aproximadamente treinta segundos dijo, 'Me encanta esta película y la tenemos que hacer'. Se volvió un aliado al momento, un colaborador maravilloso y creativo, y un buen amigo en el proceso".

Lunder también piensa que Evans brinda "una actuación muy sorprendente…Hay algo en él como Frank donde está más descompuesto, no sólo por fuera sino también por dentro. En cada momento de este filme, Frank está cargando con algo de su pasado -ira, culpa, resentimiento, miedo o amor. Y en el momento en que lo ves con Mary, independientemente si sepas o no hacia dónde va la historia, no puedes evitar apoyarlos".

La elección para el papel de Mary fue crucial para el éxito de UN DON EXCEPCIONAL, y trajo consigo una búsqueda exhaustiva de ocho meses, dice Lunder. "No sólo estábamos buscando a una niña que fuera gran actriz, que, ya de por sí, es un reto. Necesitábamos encontrar a alguien que pudiera ser divertida, valerosa, sacar adelante los grandes momentos emotivos y que fuera creíble como un genio -una tarea monumental, en especial para una niña de ocho años".

Webb insiste que había una buena razón para la vasta búsqueda: "De no haber encontrado a la Mary Adler correcta no hubiera podido hacer UN DON EXCEPCIONAL. Fue el obstáculo más grande que tuvimos para hacer la película". "Vimos a cientos de niñas, pero cuando Mckenna Grace hizo su audición con Evans, "la química era tangible", recuerda Lunder. En la audición de Mckenna, Webb recuerda que le pidió que le gastara una broma a un gato, y que pretendiera que la engrapadora fuera un gato tuerto. "Hizo que la engrapadora dijera miau -fue hilarante. Chris no podía estar serio. Pero dos minutos más tarde, entraba llorando y destrozada porque había sido abandonada por la única persona que conocía. Contaba con una profundidad emocional y sofisticación que no ves con frecuencia en un actor, y para un niño ese nivel de virtuosismo es increíblemente extraño de encontrar".

Mckenna recuerda que fue muy estresante conocer a Marc Webb por primera vez. "Me habían dado las escenas incorrectas para leer, así que me dio las buenas en el pasillo. Tenía cinco minutos para memorizarlas. Pero una vez que terminó la audición, solamente platicamos y compartimos un rato muy agradable. Yo quería hacer esta película más que cualquier otra película que haya querido hacer". Dice que ella y Webb "[tuvieron] una conexión asombrosa juntos. Fue el director perfecto para este trabajo porque necesitábamos a alguien con un corazón grande, cariñoso y amoroso. Me permitía tomarme mi tiempo cuando tenía que hacer una escena en la que tenía que llorar. Yo entraba y él se sentaba a un lado de la cámara, y lloraba conmigo, para que, entonces, no me sintiera tan sola".

Mckenna dice que también aprendió mucho de trabajar con Evans. "En el set lucía muy concentrado, y en ocasiones se sentaba conmigo y me ayudaba con el guión". Evans la trató "más como una amiga, así como trata a Mary. Me gustó mucho que me tratara de esa manera, aunque sí intentaba no decir groserías a mi alrededor".

Admite que Mary es muy inteligente para su edad "y más inteligente que yo", así que fue todo un reto aprender matemáticas: "Fue muy difícil memorizar todas esas cantidades y periodos, y todo lo concerniente a las matemáticas. Digo, yo acabo de aprender mis tablas de multiplicación y ahora estoy haciendo la transición a las divisiones, mientras que mi personaje Mary ya estaba haciendo cálculo". Webb recuerda que Mckenna encontró una manera que le funcionó para memorizar la ecuación: "La convirtió en una canción, que acompañaba con ecuaciones sofisticadas y muy reales con pis y alfas, y valores absolutos, y fue extraordinario. Sentías como si en realidad hubiera algo de genio en la niña, un tipo de genialidad distinta".

Mckenna prueba que tiene un tipo de perspectiva diferente para una niña de nueve años, sea genio o no. Cuando se le pregunta qué significa para ella el mensaje de UN DON EXCEPCIONAL, da la respuesta más conmovedora y sencilla: "A final de cuentas, nadie te puede decir si tu familia es perfecta o no. Quizás y sólo tengas una mamá, o quizás y estés viviendo con tu papá, o tengas dos madres o dos padres, o quizás y vivas con tus abuelos, o quizás y tengas un tío, como es el caso de Mary. La gente dice que la familia perfecta debe de tener una madre y un padre, una casa grande y asombrosa y mucho dinero. Pero mientras tengas una persona amorosa y cariñosa con la que vivas, creo entonces que eso es perfecto para ti".

"El momento en el que Lindsay Duncan pone un pie en la pantalla como Evelyn, es casi como si hubiera nacido para interpretar el papel", comenta Karen Lunder. "Su papel en BIRDMAN fue memorable y espléndido, a pesar de haber estado muy poco tiempo en pantalla. Después de verla ahí, pensamos, '¿qué pasaría si le diéramos este papel?'".

Duncan ha tenido una impresionante carrera en cine y televisión, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Por su trabajo en escena, ganó un Premio Obie por Top Girls, un Premio Tony y Olivier por Private Lives, y un segundo Premio Olivier por Les Liaisons Dangereuses, por la que también obtuvo el Premio Critics Circle, un Drama Desk y una nominación al Tony. "Como Searchlight era nuestro socio en esta película, la conocían bien, y no podíamos pensar en buscar a alguien más", indica Lunder. "Afortunadamente, leyó el guión de inmediato y dijo que sí".

"Pensamos que podía adoptar no sólo la presunción de Evelyn, sino también su sofisticación", añade Marc Webb, "aunque también hay momentos de amabilidad y dulzura en ella. También es vulnerable, lo que la hace una combinación interesante". El productor Andy Cohen elogia la dimensión que Duncan le aportó al papel, "que, me parece, en otras manos hubiera sido más pícaro y obvio, y más fácil de ver hacia dónde se iba a dirigir el personaje".







Duncan revela que se sintió atraída a la intensidad de la historia, y al hecho de que a pesar de que hay una niña al centro de UN DON EXCEPCIONAL, "no es una película linda acerca de una niña linda. Puedes ver dónde están situados todos en esta situación complicada, incentivada por la historia. Es acerca de cosas muy difíciles, y eso es atractivo para todos nosotros como actores. Es un guión en el que mucha gente quería estar involucrada".

Duncan describe a Evelyn como "alguien que tiene opiniones fuertes y eso la distingue. Tiene eso en su naturaleza y, en cierto modo, está aislada. Pero entonces, como sucede con todo buen escrito, descubres que no es tan sencillo". Duncan no tuvo que hacer mucho para sentirse tan ajena como se siente Evelyn. "Soy la inglesa con los estadounidenses, y, en realidad, no vivo o trabajo aquí. La situación coloca a mi personaje al filo, justo afuera de una familia diminuta y muy unida, a pesar de que tiene un parentesco de sangre. Y también, desde luego, está Roberta (Octavia Spencer), quien no tiene una relación consanguínea, pero no podría ser más parte de esa familia". Y añade: "Siempre he tenido una tendencia a pensar en el resto de la familia Adler como los Adorables, y yo no soy una de los Adorables".

En su preparación para el papel, Duncan consultó con el asesor técnico de matemáticas del filme Dr. Jordan Ellenberg, así como con la madre del profesor, para que le ofrecieran entendimiento de las alegrías y retos de criar a un niño dotado. Duncan no ve a Evelyn como alguien unidimensional, y señala el feroz compromiso que tiene con su hija, y ahora su nieta. "Entendió lo que traía consigo criar a una niña dotada, y todo lo que necesitan para satisfacer su don. No sólo es su creencia ferviente al respecto, sino que también ha estado ahí antes. Ve la situación de Mary como una de negligencia, desde un punto de vista intelectual y académico. Ella no es la villana de la obra".

Chris Evans concuerda con la evaluación de Duncan, e indica que la mismísima Duncan es "el pastelito más dulce del planeta, y cuando se introduce en el papel de Evelyn, estás viendo a un ser humano auténtico…Su voz, su mirada, su desenvoltura, todo acerca de ella está muy presente en Evelyn". Dice que trabajar con Duncan fue como "una clase magistral increíble".

Cuando has ganado el Oscar nadie espera que te presentes en el set casi todos los días -incluso cuando no te toque trabajar-, pero eso fue lo que Octavia Spencer hizo en UN DON EXCEPCIONAL. "No creo que haya un solo miembro del equipo de producción al que no haya contactado y lo haya hecho reír todos los días. Le mandé un correo electrónico diciendo, 'ahora tenemos que hacer todas las películas juntas'", dice Karen Lunder de la actriz que interpretó el personaje de Roberta. "Le aportó calidez y humor a este importante papel. También es la única persona que conoce a Frank casi mejor que él mismo. Y, aún más importante, Roberta sirve de interludio humorístico, que se genera a raíz de su relación con Frank. Siempre le está sacando canas verdes, pero también es muy emocional. Te preocupas mucho por Roberta y por saber si será capaz de continuar la relación que tiene con Mary".







Que es precisamente la razón por la cual a Spencer le atrajo el papel. "Lo que me intriga acerca de Roberta es que su relación con Frank y Mary es una parte integral de la historia. Es una madre sustituta de la niña y para este hombre habitualmente soltero es como una hermana y mamá, según lo que requiera la relación. Si me pidieras que describa la anatomía de UN DON EXCEPCIONAL, Mary sería el corazón, Frank sería los tendones y músculos y Roberta sería la columna vertebral. Todo junto funciona de manera maravillosa, y esa es la razón por la cual tuvo repercusión en mí en muchos niveles".

Spencer pensó que Marc Webb era el director perfecto para abordar este guión hermoso y matizado, que la había atraído al proyecto. "Cuando hablé por primera vez con Marc con respecto a las ideas que tenía para Roberta, estábamos en la misma página. Quería que ella fuera auténtica, quería que se sintiera orgánica en la historia. Con suerte, Roberta también dice lo que la audiencia está pensando".

Ella también reaccionó ante las múltiples lecturas del título GIFTED (UN DON EXCEPCIONAL): "Es acerca de una niña dotada, y después nos enteramos que Frank y su hermana también lo eran. Pero para mí hay otro lado en el significado de dotado. Debido a que Mary forma parte de la vida de Roberta y es una mujer que no tiene hijos, es un don que se le presente la oportunidad de llevar a cabo el rol de madre en la vida de alguien. Es también un don para Frank que tenga a alguien más para cargar con esa responsabilidad. Todo es acerca del amor y de lo que es mejor para la niña y la familia mezclada".

Cuando Evelyn ingresa a escena, Spencer dice que hay un cambio definitivo en la cómoda dinámica que se ha venido dando: "Hay un miedo absoluto. Se plantea una cuestión de autoestima, porque es evidente que Evelyn es una mujer con recursos. Así que la amenaza de perder a Mary es real. ¿Por qué no querría un juez ponerla con una mujer que tiene muchísimos más recursos que Frank?".

Roberta también se da cuenta que está limitada en cuanto a lo que puede hacer una vez que se propaga la batalla por la custodia. "Sabe que no tiene el poder o la voz legal de cómo las cosas se van a desarrollar con Mary. En su mundo, ella es muy importante, pero el mundo real puede que no reconozca eso".

A final de cuentas, Roberta descubre el poder que sí tiene en esta unidad familiar inusual: "Te das cuenta que esta gente coexiste de una forma que es en gran medida una familia. Se necesitan entre ellos. Frank tiene que tomar una decisión muy difícil, y cuando la toma le pide ayuda a Roberta. Me encanta que el final de la película comienza de la misma manera que el principio, con la relación entre Frank y Roberta".

UN DON EXCEPCIONAL representa la segunda ocasión que Spencer trabaja con Chris Evans. "Hace como cuatro años, nos hicimos amigos en Praga cuando hicimos SNOWPIERCER, y esa amistad sigue en pie. No se duerme en sus laureles y es un hecho que tampoco lo hace en su bella apariencia. Me encantó verlo en este papel porque es tan distinto a lo que lo hemos visto hacer en el pasado; un giro absoluto con respecto al mundo de Marvel Comics. No tengo más que absoluta admiración por él. Así que cuando escuché que quizás y podía interpretar este papel, le mandé un mensaje de texto para decirle, 'Oye, si tú estás adentro, yo también'".







Marc Webb tenía una visión para el personaje de Bonnie, la maestra de la escuela. "Es una gran manera de ver otro lado de Frank, de ver el humor que tiene y de que tiene una cualidad romántica. Pero también la maestra es la guardiana intelectual de Mary. Reconoce la importancia y el valor de fomentar a la niña desde un punto de vista intelectual, lo que la pone en conflicto con Frank. Éste está aterrado de aislar a Mary, porque lo que le pasó a su hermana le puede pasar a su sobrina. Bonnie tiene un método mucho más razonable. Es respetuosa del vínculo paterno que se ha formado entre Mary y Frank. Y a ella le queda más claro que a Frank que es un buen padre".

Jenny Slate es conocida principalmente por ser comediante, cuyo trabajo cuenta con una profundidad emocional auténtica, y es esa misma dualidad la que le aporta al papel de Bonnie Stevenson, la profesora de escuela pública de Mary. A los productores les encantó en su papel protagónico en el filme OBVIOUS CHILD. "Nos pareció una actuación fenomenal", comenta Lunder. "Es inteligente por naturaleza, muy divertida y tiene la habilidad para aportar algo de improvisación y cualidades naturales a Bonnie, virtudes que la hacen alguien significante para que avance la historia. Para nosotros era importante verla extender sus alas en un personaje que tienen niveles emocionales distintos".

Karen Lunder dice: "Una de las grandes cosas acerca de Bonnie es que no representa el interés amoroso simbólico. Como puede suceder entre la gente, ella es como un espejo para Frank. Ella es la que observa…él no debería tener duda alguna en su mente de que él es lo que necesita Mary. A final de cuentas, en vez de ofrecer amor duro, ella es la amistad dura que podría convertirse en amor".

Y una vez más, al haberle dado el papel a Slate, conexiones fortuitas de UN DON EXCEPCIONAL salieron a relucir. "No es que yo haya sido una niña genio", comenta Slate. "Pero soy una persona inteligente, y de niña no podía estar quieta. Batallé mucho con las matemáticas. Durante un tiempo, pensé que no era inteligente. Pero, por otro lado, también tenía un nivel de lectura muy elevado, y no encajaba en el sistema, pero sabía que había algo diferente en mí. Tenía miedo y me sentía sola porque no sabía cómo expresar mi inteligencia o usarla socialmente, por lo que sentí una gran conexión con eso".

Slate comenta: "Recuerdo que de niña me llevaron a ver SEARCHING FOR BOBBY FISCHER, la película acerca del niño prodigio en ajedrez, porque mis padres querían que viera un ejemplo de un niño que era especial y a adultos que apoyaban eso".

Slate está consciente de que el papel de Bonnie bien pudo haber existido sólo para que el protagónico masculino pudiera tener un interés amoroso. "Pero como Marc me lo describió, ella funciona un poco como detective. Descubres muchas cosas en la película gracias a ella. Así que mi motivación no sólo era ser dulce y bonita, que cualquiera lo puede ser. Mi camino era ser inteligente de una manera distinta a la de Evelyn. No está desafiando a Frank de una forma que lo haga sentir apocado, lo está retando para que lleve una vida que su grandeza como hombre le permita vivir. Me pareció que esta era una oportunidad para mostrar un personaje femenino que es tanto inteligente como muy amoroso, y uno que debía tomar".

Slate, quien se describe a sí misma como "una persona excéntrica con múltiples accesos", le preguntó a Webb qué tenía que hacer en su audición. "Lo que resultó muy emocionante y me hizo querer este papel a como dé lugar fue que dijo, 'Hazlo todo'". Le dijo que Bonnie era una persona real, y quería hacerle honor al guión, pero "'Hay que agregarle textura a esto'. Y siempre es muy emocionante que te den esa oportunidad. Creo que es algo de lo que carecen las películas en la actualidad. Ya sea que improvisen todo o no toquen nada, ya que no quieren arriesgar por temor a que algo cambie. Marc vive en esos espacios de en medio".

Cuando la relación de Frank y Bonnie pasa de ser profesional a personal, Slate percibe que "esto asusta mucho a Bonnie. Lo que me encanta de ella es que es muy honesta en cuanto a la ansiedad que esto le provoca, pero tampoco puede detener su apetito por Frank. Me parece que eso es adorable. Y también creo que hay una conexión entre Chris y yo, y entre Octavia y yo, que lo hace algo único".

Evans dice que antes de Bonnie, Frank no había tenido muchas relaciones mientras estaba criando a Mary. "Esa es otra puerta que ha sido cerrada. Bonnie y Frank son personas muy diferentes en la superficie, pero hablan el mismo idioma, sus corazones laten a un ritmo muy similar. Él puede reconocer eso, pero lo toma desprevenido".

Hacia el final de la película, Slate señala, Bonnie debe de tomar una decisión: "¿Mantendrá el contacto con Frank, pero lo hará con menos intensidad? Decide decirle a Frank que necesita llegar a entender cómo criar a esta niña de una manera no tradicional. Bonnie es la persona más grande en ese momento, y sacrifica su propia felicidad por esta niña y hombre". Y añade: "Soy muy romántica. Soy como un malvavisco viviente. Creo que esta película ese en gran medida acerca del potencial de lo que podríamos llegar a ser. Me gusta que la película termina con el potencial que existe entre ellos. La energía potencial puede ser muy magnética".

Slate opina del papel de Evans: "Él es inevitablemente conmovedor. Es muy complejo. Los actores pueden ser de esa manera, pensadores profundos e híper críticos. Eso puede ser algo muy bello o una desventaja total. Es un placer trabajar con él porque, en ese sentido, vive en el lado soleado de la calle. Aprendí mucho de él". De trabajar con Evans, añade, "fue un sueño absoluto. Los dos somos de Boston. Compartimos muchos recuerdos de la infancia. Yo en realidad sólo lo conocía como el Capitán América y no tenía idea del tipo de persona que iba a ser".

Evans elogia de la misma manera a Slate. "Nunca había conocido a un ser humano como Jenny Slate. Es fenomenal, muy carismática y talentosa. En realidad, no tiene idea de cuán grandiosa es. Es imposible que te dé una nota falsa. Incluso su peor toma, hubiera sido el sueño de otro actor. Es un placer hacer una escena con ella porque te arrastra hacia la verdad. Nunca sientes como si estuviera actuando".

DOMINANDO LAS MATEMÁTICAS

"Ser genio es algo que sucede, no es un tipo de persona". Dr. Jordan Ellenberg

Los realizadores hablaron con muchos matemáticos y prodigios antes de haber comenzado el rodaje de UN DON EXCEPCIONAL, ya que era importante que fueran correctas tanto las matemáticas como el don de Mary. Ya sea que Mary estuviera estudiando en casa, o haciendo pruebas en MIT, los realizadores querían asegurarse que estuviera dentro de los límites de lo que una niña genio pudiera ser capaz de hacer en su circunstancia. Lunder también habló con psicólogos y padres de niños dotados, y llevó a Webb a que se reuniera con la facultad de una escuela privada para niños dotados en Los Ángeles, para aprender más acerca de los diferentes tipos de cuestiones a los que se enfrentan los niños dotados y sus miembros familiares. Se reunieron con Terrance Tao, un profesor de matemáticas de la UCLA y ganador de la medalla Fields, quien es un experto en ecuaciones Navier-Stokes, y considerado la única persona en haber estado cerca de resolverlas. Fue un colega de Terry en la UCLA quien remitió a Lunder a Jordan Ellenberg.

Cuando Karen Lunder pasó a buscar el libro de Jordan Ellenberg How Not to Be Wrong: The Power of Mathematical Thinking, sabía que su mente era una que querían que los ayudara con su investigación para UN DON EXCEPCIONAL. Cuando Ellenberg tenía dos años de edad, se enseñó a sí mismo a leer viendo "Plaza Sésamo". Su madre no se dio cuenta hasta que un día, mientras manejaba sobre el Capital Beltway, el niño le dijo dónde necesitaba dar vuelta: "La señalización dice que Bethesda es hacia la derecha".

En segundo grado de primaria, le ayudó a su niñera adolescente con su tarea. Obtuvo una calificación perfecta en sus exámenes SAT cuando estaba en primer año de preparatoria. Un becario Guggenheim, se graduó de Harvard, obtuvo una maestría en ficción de John Hopkins, y después, debido a que extrañaba las matemáticas, regresó a Harvard para obtener su doctorado. Hizo estudios de posdoctorado en Princeton. En la actualidad, es profesor de matemáticas en la Universidad de Wisconsin.

"Hablamos de la historia de Mary en la película, y cómo ella reflejaba la mía", comenta Ellenberg. "Yo crecí en una casa donde las matemáticas eran el pan de cada día -mis dos padres eran estadistas, y desde una edad muy temprana me interesaron mucho las matemáticas. Desde que recuerdo, cuando tenía dos o tres años, solía sentarme debajo de la mesa de la cocina y hacer multiplicaciones. Es interesante ver cómo se ve desde fuera, en este tipo de contexto narrativo".

Ellenberg reconoce lo que él llama "el empuja-jala" en el filme como "uno que muchos niños y padres sienten, porque, por un lado, si un niño tiene la pasión, habilidad y amor por algo, quieres permitir que eso florezca, ¿correcto? Pero, al mismo tiempo, tienes que recordar que un niño es un niño. Ellos no son su don. Son primero una persona".

Esto es con lo que lucha Frank en la película, y el balance que Evelyn Adler parece no poder encontrar con su hija. No deja de repetirse la historia de la familia Adler a través de las generaciones. "Me parece que en ocasiones la gente ve el talento matemático como petróleo que está muy profundo en el suelo. Existe este potencial y lo tenemos que extraer", explica Ellenberg. "No puedes tratar a la gente de la manera en la que tratas a un recurso natural, así que ese siempre es el reto". Pero, añade: "Creo que cualquiera podría decir que no puedes hacer matemáticas a un nivel muy elevado a menos que te encante hacerlo. De hecho, yo diría que eso es incluso más importante que cuán inteligente seas en realidad, o cuán bueno seas".

"Algunos podrían decir que los niños que son dotados necesitan estar entre los de su tipo, que necesitan ser separados de la población general, y me parece que esa manera de pensar es muy peligrosa. Estos niños…no son en esencia diferentes a otros niños en sus corazones y almas. Son niños que pueden hacer algo que la mayoría de niños no puede. Frank y Evelyn representan dos maneras de pensar con respecto a este problema, y al final deben de encontrar la manera de llegar a un común acuerdo", comenta Ellenberg. "Si vas a vivir en este mundo, vas a pasar la mayoría de tu tiempo alrededor de personas que no están pensando en matemáticas".

Ellenberg, junto con otros expertos en el área, estaba contento de poder ayudar a los productores con las ecuaciones complicadas que Mary aborda en varias escenas de pizarrón, aunque las soluciones fuera de pantalla no se hayan dado de una manera tan rápida como en ella. "En las películas las cosas suceden un poco más rápido de lo que suceden en la vida real. Las matemáticas están en una escala de tiempo muy lenta. Es un campo muy contemplativo".

Ellenberg orientó al equipo de UN DON EXCEPCIONAL a través de la narrativa que representaban cinco páginas de fórmulas: "Aquí está lo que ella está explicando. Aquí es donde sale del apuro. Si lo corriges, va de aquí hasta la gran culminación. Debido a que puedo leer ese lenguaje, puedo contarlo como una historia. Para alguien que no está familiarizado, se va a ver como una masa indiferenciada". Y dijo que quedó impresionado cuando escuchó a Mckenna Grace decir los diálogos que habían discutido: "Para mí fue sorprendente ver que una oración que parecía estar muerta en la página, cobrará vida de manera repentina. Eso es actuación".

Además de su papel como asesor técnico, Ellenberg también disfrutó hacer una breve aparición como profesor de matemáticas en UN DON EXCEPCIONAL. "Después de haber platicado un buen rato, Marc Webb y Karen Lunder dijeron, '¿Por qué no vienes y apareces en la película?' Necesitaban a un profesor de matemáticas. Soy un profesor de matemáticas, así que fue muy fácil para mí hacerlo porque sólo estoy parado ahí, hablando de matemáticas como lo hago la mayoría de días de la semana cuando no estoy en un set cinematográfico".

De igual manera, disfrutó la experiencia de estar en el set por razones lógicas. "Cuando eres matemático, siempre estás buscando novedades. Siempre estás intentando entender nuevas cosas. Así que, para mí, ¿cuántas películas he visto? Quizás miles. Pero estar presente mientras se está produciendo una y ver cómo comienzan a embonar las piezas, es muy emocionante. Lo que estás haciendo cuando practicas las matemáticas es desarmar las cosas y ver cómo funcionan. Eso es muy emocionante, si lo ves desde un punto de vista de nerd".

LAS ECUACIONES NAVIER-STOKES

En UN DON EXCEPCIONAL, un punto de inflexión crucial gira en torno al intento de la hermana de Frank Adler por resolver uno de los problemas de matemáticas más complicados del mundo. Las ecuaciones Navier-Stokes son, de hecho, un misterio sin resolver en el mundo de las matemáticas; uno de seis problemas excluidos de los siete Problemas del Milenio, que todavía no han sido explicados. Tienen que ver con cómo la velocidad, presión, temperatura y densidad de un fluido en movimiento están relacionados.

El escritor Tom Flynn eligió las ecuaciones Navier-Stokes debido a las consecuencias importantes que podían tener en el mundo real si fueran resueltas: por ejemplo, el fenómeno físico de la turbulencia, de suma importancia para científicos e ingenieros, todavía no está entendido del todo en cuanto a ecuaciones matemáticas se refiere. La solución de Navier-Stokes comenzaría a ofrecer estas respuestas.

Si Diane Adler hubiera logrado esto, le hubieran otorgado sin lugar a dudas la medalla Fields, el honor más alto en su profesión, así como el Premio Milenio, que viene junto con una remuneración de un millón de dólares.

CONGREGANDO TODO EN EL SUR

UN DON EXCEPCIONAL, que se desarrolla en Florida, se rodó en realidad en y alrededor de Savannah, Georgia, incluyendo la isla Tybee, un lugar elegido por su parecido con San Petersburgo. El equipo de producción hizo un viaje de reconocimiento a Florida, y después recrearon la apariencia que querían para el filme en la zona costera de Georgia, que, Marc Webb dice, "tiene una historia y arquitectura que no consigues en muchos otros lugares". Debido a que Frank Adler quería alejarse lo más posible de Boston para que pudiera criar a Mary, encuentra un rincón en Florida lo suficientemente lejos para ser un muy buen escondite, y Webb dice que fueron capaces de recrear esa sensación de aislamiento en la zona de Savannah: "Queríamos el tipo de sentimiento que te generaría estar en el punto más lejano de la tierra. Hay una parte de Frank que no quiere enfrentarse al pasado y quiere que lo dejen en paz, y me parece que esta es su manera de encontrar eso".

Andy Cohen dice que la producción de UN DON EXCEPCIONAL llegó a Savannah justo en el momento preciso. "Todos saben que Georgia es muy amigable con las producciones cinematográficas. Llegamos inmediatamente después de una serie de televisión y de una gran película que estaba terminando de producirse, así que fuimos capaces de conseguir a gente de sus equipos de producción. Desde jefes de departamento para abajo, han sido un grupo asombroso de gente". Señala que todo aquel que estuvo vinculado al filme, sin importar el departamento, leyó el guión. "Desde el encargado de los servicios alimenticios a los asistentes de producción, a todos les encantó. Hay trabajos mejor pagados allá afuera, así que están aquí porque quieren estar aquí".

La producción también se benefició de una serie de universidades que se encuentran en los alrededores, incluyendo la Savannah College of Art and Design (SCAD), cuyo departamento de cine contribuyó con una buena cantidad de asistentes de producción y personal para las oficinas de producción. Aquellos miembros del equipo que venían de fuera, al igual que el reparto principal y los productores, se quedaron en hoteles del lugar y rentaron casas y departamentos. David Rubin y sus socios de casting locales recurrieron a un grupo de actores talentosos ubicados en Savannah y en todo el sur para interpretar papeles secundarios.

Webb estaba satisfecho de reunirse con la diseñadora de producción Laura Fox. Los dos hicieron mancuerna en (500) DAYS OF SUMMER y otros proyectos. "Marc sabe lo que quiere, pero es muy abierto, colaborativo y creativo", dice de su relación, que se ha convertido en amistad. En el diseño de producción, a Fox no sólo le encargaron que se llevara los colores de Florida a Savannah para preparar el camino, sino también usar el lugar y la evolución de los personajes para contar la historia de UN DON EXCEPCIONAL. "La primera parte de la película es más vibrante y colorida. Si bien los Adler son pobres, todavía existe una sensación de alegría a sus alrededores, e intentamos crear eso. Después, una vez que la película se torna un poco más seria, se vuelve un poco menos colorida".

Fox dice que tuvieron suerte que la isla Tybee, en particular donde rodaron el departamento de Frank, "se viera como una antigua Florida. Me traje un montón de referencias de color cuando estuvimos en San Petersburgo -los rosas, azules, amarillos y verdes con los que pintamos su departamento todos fueron extraídos de Florida, y después la paleta se derramó en otras áreas. Desde el estilo de vida de los distintos personajes, a otras referencias pertinentes, Fox intentó encontrar maneras de conectarse con la visión de Webb. "Entre más investigación puedas extraer, mejor va a ser la comunicación".

UN DON EXCEPCIONAL fue rodada casi en su totalidad en locaciones, y Fox después las recorrió para encontrar los lugares que mejor funcionarían para el filme y que se adaptaran al presupuesto modesto que tenían -departamentos, juzgados, la casa de los Larson, el departamento de Evelyn, y el bar kitsch donde Bonnie y Frank se encuentran. Para las escenas de la lucha por la custodia, necesitaba el juzgado correcto, y no cualquier corte. Muchos de los que vio no tenían ventanas: "Sentimos como si estuviéramos en 'Matar a un Ruiseñor', y no se sentía tan realista, así que nos dimos a la tarea de buscar una locación vacía que tuviera ventanas agradables. Después, vi esta sala de juntas en la librería de Savannah con un hermoso mural original, que había sido históricamente la librería infantil, y me pareció adecuada. Busqué referencias de juzgados [en el guión] que pudiera empatar con este espacio, para que se sintiera real".

También recayó en Fox preguntar cuáles serían los intereses de Mary cuando no estuviera preocupada por las matemáticas. "Es joven, dotada y pobre, entonces, ¿qué podría estar haciendo? Buscando conchas. Yo, a título personal, pasé horas recolectando conchas en la playa porque creo que eso es lo que ella haría. Después, las organizaría en su departamento de una forma en la que su singular mente funciona".

Ese tipo de atención específica al detalle también fue implementado por la diseñadora de vestuario Abby O'Sullivan. Cuando su representante le advirtió que disfrutaría trabajar con Marc Webb, quedó intrigada. "Me pareció que (500) DAYS OF SUMMER fue interesante en cuanto a su manera de plasmar las relaciones. No fue un final totalmente feliz y tenía un punto de vista muy matizado, que me pareció único". Y, añade, tiene una familia conectada al mundo académico en Harvard. Así que, dice, "Monté un sitio web para que me sirviera de inspiración; cómo me sentía con respecto al guión y la paleta de color que más me gustaba". Lo que supuestamente iba a ser una llamada rápida con Webb se alargó un poco más, y, después, dice entre risas, "Ya estaba viajando a Savannah, así que funcionó".

Las oficinas de producción y el departamento de vestuario estaban al fondo de un centro comercial semi-abandonado. "Entrabas y ya había construido una sección para cada personaje, que albergaba no sólo su guardarropa, sino también lo que la había inspirado para crear esa apariencia", dice el productor Andy Cohen. Ya sea que hubiere una foto de Steve McQueen, o un surfista o un niño en la playa, O'Sullivan tenía imágenes específicas en su mente. "Nos llevó a través de la historia de cada pieza de vestuario, incluyendo dónde el personaje hubiera podido comprar esa prenda".

O'Sullivan también apreció que UN DON EXCEPCIONAL fue rodada en película y no de manera digital, porque "es mucho menos intensa, es realmente natural y eso te inspira. Directores como Robert Altman tenían una estética clásica -no sé si sea la palabra correcta-, pero puedes ver cómo esta película se remonta a esas imágenes". De igual manera, señala que Webb estaba muy a la cabeza con el proceso de envejecimiento y teñido para los atuendos de los actores y lo que estaba intentando representar con eso, prestando particular atención a lo que usaría Frank para su trabajo como mecánico de botes, por ejemplo. "Es muy fácil pasar por alto esas cosas porque no son parte fundamental del guión".

Para Mary, O'Sullivan eligió una paleta primordial de los '80 que Webb prefirió, y tonos tenues y terrenales para Frank. "Los únicos lugares donde verás referencia a tonos pastel es en Evelyn y en el exterior de sus hogares, que me pareció agradable". Dado el espacio reducido del lugar donde viven los Adler, y a sus bajos ingresos, Mary tendría muy poca ropa en ese clóset pequeño, así que cuando Mckenna comenzó a agarrar piezas específicas de su predilección, O'Sullivan se aseguró que Mary repitiera ciertos atuendos, como lo haría una niña bajo las mismas circunstancias.

El actor e iniciador de modas Steve McQueen influyó en la apariencia de Frank Adler, que está entrelazada a lo largo de la película. "Todo el personaje de Chris se basó en gran medida en un libro de McQueen que tenía. Marc reaccionó ante eso de una manera muy positiva. Bajo esos parámetros fuimos capaces de formular este personaje moderno…no verás muchos estampados en él; usa camisetas blancas, pantalones ligeros. Puedes revisar todo el canon de películas de McQueen y ver el guardarropa de Frank".

El sorprendente trabajo del director de fotografía Stuart Dryburgh detrás de cámaras es elogiado por los productores Cohen y O'Sullivan. "Creó estos cuadros con su iluminación…ya sea una toma del atardecer, o de un muelle o del área de reparación de botes. Algo que pudiera ser tan mundano está iluminado y filmado de una manera tan agradable, que sientes como si una obra de arte está siendo pintada frente a tus mismísimos ojos". Entre Webb y Dryburgh hubo una estrecha colaboración. "Pasaron mucho tiempo juntos discerniendo el tema de cada escena, y cómo querían filmarlas. Esa es también la historia de la película, no sólo lo que están diciendo los actores, sino también lo que la audiencia está viendo. Te evocarán sentimientos que quizás y no entiendas, pero será lo que ellos planearon para que tú sintieras, y eso es sorprendente".

Al reflexionar sobre la experiencia después de terminado el filme, Webb comenta, "Había estado buscando un guión acerca de relaciones personales, algo que realmente me llevara a las raíces de lo que me encanta del cine y de los personajes, y éste se sintió como el correcto. Quería alejarme y sólo experimentar esta pequeña porción de alegría, como si pasara desapercibido. Es una película que la gente sentirá. Es muy fácil para Hollywood convertirse en cínico e intentar crear algo que sólo provoque a la gente. La intención de esta película es celebrar entusiasmos pequeños, hacer sentir bien y animada a la gente y festejar los vínculos. Creo que lo hemos hecho de una manera que es auténtica. Eso suena más extraño de lo que debería de ser".

ACERCA DEL REPARTO

CHRIS EVANS (Frank) ha emergido como director y uno de los actores más solicitados tanto para proyectos de gran presupuesto como para películas independientes.

En el 2016, Evans protagonizó CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR (Capitán América: Guerra civil), la muy esperada tercera parte después de CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER (Capitán América: El primer vengador) y CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIER (Capitán América y el soldado de invierno). Evans repitió su papel como el afamado personaje de Marvel Comics, Steve Rogers. En CIVIL WAR, después de que el gobierno establece un consejo de administración para supervisar a los Vengadores, el equipo se separa en dos bandos -uno liderado por Steve Rogers y su deseo porque los Vengadores tengan la libertad de defender a la humanidad sin interferencia del gobierno, y el otro que sigue la sorprendente decisión de Tony Stark por apoyar la supervisión del gobierno y la responsabilidad. La película se convirtió en la producción que más dinero recabó en el 2016, con más de $1.1 billones de dólares en taquilla en todo el mundo.

Evans selló su debut como director de cine con BEFORE WE GO. También produjo y protagonizó el filme al lado de Alice Eve y Mark Kassen. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en el 2014, y fue estrenada por Radius el 14 de septiembre de 2015. Previo a su estreno, el filme recabó $1.53 millones en VOD (Video bajo demanda) y fue la primera película del 2015 antes de ser estrenada en cines en alcanzar a estar dentro de los primeros cinco lugares en iTunes y los primeros diez en el ranking digital semanal de Rentrak.

Evans protagonizó AVENGERS: AGE OF ULTRON (Avengers: Era de Ultrón) al lado de Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y Chris Hemsworth. Disney estrenó la película el primero de mayo de 2015, y desde entonces ha recabado más de $1.4 billones de dólares en el mundo. Evans fue visto en THE AVENGERS (Los vengadores), que, en su fin de semana de estreno, batió récords domésticos y continuó su éxito en taquilla con un total de $1.5 billones de dólares a escala mundial.

Evans también protagonizó SNOWPIERCER (El expreso del miedo), de Bong Joon-ho, junto a Octavia Spencer, Tilda Swinton, John Hurt y Ed Harris. La película, que se desarrolla en un mundo cubierto por nieve y hielo, sigue a un tren lleno de viajantes que luchan por coexistir.

Sus otros créditos cinematográficos incluyen el drama THE ICEMAN (El hombre de hielo), de Ariel Vroman, al lado de Michael Shannon; la comedia WHAT'S YOUR NUMBER? (Contando a mis ex), de Mark Mylod, junto a Anna Faris; la comedia de acción SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD (Scott Pilgrim vs. Los ex de la chica de sus sueños), de Edgar Wright, al lado de Michael Cera; THE LOSERS (Los perdedores), de Sylvain White, con Jeffrey Dean Morgan y Zoe Saldana; PUSH (Héroes), junto a Dakota Fanning; STREET KINGS (Reyes de la calle), con Keanu Reeves y Forest Whitaker; FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER (Los 4 fantásticos y Silver Surfer), al lado de Jessica Alba, Michael Chiklis e Ioan Gruffudd; y la aclamada SUNSHINE (Sunshine: Alerta solar), de Danny Boyle. Créditos adicionales incluyen THE LOSS OF A TEARDROP DIAMOND, CELLULAR (Celular: Llamada desesperada), THE PERFECT SCORE, FIERCE PEOPLE (Salvajes), PUNCTURE y el drama romántico LONDON. El primer papel cinematográfico de Evans fue en la exitosa sátira NOT ANOTHER TEEN MOVIE (No es otra tonta película americana), en el 2001.

Criado en Massachusetts, Evans comenzó su carrera en la actuación en teatro antes de haberse mudado a Nueva York, donde estudió en el Instituto Lee Strasberg. En la actualidad, Evans es el rostro de la fragancia 'Guilty' de Gucci. Por lo regular, presta su tiempo para apoyar al Boston's Children Hospital (Hospital infantil de Boston), a Make-A-Wish y al Concord Youth Theatre (teatro Concord Youth).

MCKENNA GRACE (Mary) pronto será vista, este abril, en UN DON EXCEPCIONAL, dirigida por Marc Webb, para Fox Searchlight, como el personaje principal a lado de Chris Evans, Octavia Spencer y Jenny Slate. En la actualidad, se encuentra en la producción de I, TONYA, protagonizada por Margot Robbie, en la que interpretará a Tonya Harding de joven, mientras que al mismo tiempo estará rodando "Designated Survivor", donde aparecerá como la hija del personaje interpretado por Kiefer Sutherland. Grace terminó recientemente la producción de la comedia HOW TO BE A LATIN LOVER, para Lionsgate Pantelion, en un papel protagónico al lado de Rob Lowe, Kristen Bell y Rob Riggle. Otros créditos cinematográficos incluyen las películas INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE (Día de la independencia: Contraataque) y haber prestado su voz a "Ella Bird" en THE ANGRY BIRDS MOVIE (Angry Birds: La película), además de otros filmes y series de televisión.

LINDSAY DUNCAN (Evelyn) estudió en el Central School of Speech & Drama. Comenzó su carrera en The Hampstead Theatre Club y en el Manchester Royal Exchange antes de haber aparecido en PLENTY, de David Hare, en el National Theatre.

Duncan interpretó más recientemente a Claire en A Delicate Balance en el teatro John Golden, en Broadway. Previo a esta obra, Lindsay apareció en el West End de Londres en el papel de 'Judith Bliss' en Hay Fever, en el teatro Noel Coward, dirigida por Howard Davies. Sus extensos créditos teatrales incluyen la adaptación de Frank McGuinness de John Gabriel Borkmann, original de Ibsen, en el teatro Abbey, con Alan Rickman y Fiona Shaw; That Face, de Polly Stenham, junto a Matt Smith (The Royal Court / teatro Duke of Yorks, nominación al Premio Olivier a Mejor Actriz); Private Lives, junto a Alan Rickman, dirigida por Howard Davies (ganadora de premios a Mejor Actriz en los premios Olivier, Variety Club, Tony, Drama Desk y Critics Circle); Mouth To Mouth, original de Kevin Elyot, dirigida por Ian Rickson; The Celebration / The Room (Festival Almeida y Pinter, Lincoln Centre NY); y Ashes To Ashes (Royal Court, Pinter Festival Barcelona, teatro Gramercy para el teatro Roundabout NY, dirigida por Harold Pinter y Karel Reisz).

Créditos en el National Theatre (Teatro nacional) incluyen The Homecoming, dirigida por Roger Michell, Berenice, Cat on a Hot Tin Roof (Una gata sobre el tejado caliente), dirigida por Howard Davies (Premio Evening Standard a Mejor Actriz) y The Prince of Homburg.

Para la Royal Shakespeare Company sus créditos incluyen el papel de 'Titania' en A Midsummer Night's Dream (Sueño de una noche de verano) (también en su gira por los EE UU y Broadway), The Merry Wives Of Windsor, Les Liaisons Dangereuses (dirigida por Howard Davies, teatro Also Ambassadors, teatro Music Box NY - Premio Olivier a Mejor Actriz, nominada al Premio Tony a Mejor Actriz, Premio Theatre World - ganadora: Nuevo talento sobresaliente) y Troilus and Cressida.

Créditos adicionales incluyen The Cryptogram (teatro Ambassadors), Three Hotels (teatro Tricycle), Top Girls (teatro Royal Court, teatro público Joseph Papps, NY), Incidents At Tulse Hill (teatro Hampstead), The Provok'd Wife (teatro NT New, Oxford) y Julius Caesar (dirigida por Peter Gill, Riverside Studios).

En televisión, interpretó recientemente a Clementine Churchill en "Churchill's Secret", el papel de Frau Bellinghaussen en "Closer To The Enemy", de Stephen Poliakoff, a Lady Smallwood en "Sherlock" y a Anjelica Rosen en "The Honourable Woman". De igual manera, apareció en "Us & Them", "Lawless", "Spy" y "Wallander". También interpretó el papel de Alex Cairns en "Black Mirror - The National Anthem" (escrita por Charlie Brooker), a la Duquesa de York en "Richard II", dirigida por Rupert Goold, y a la narradora de la serie creada por Matt Lucas y David Walliams "Come Fly With Me", además de haber actuado en "White Heat" para la BBC, "Merlin" para la BBC, "Christopher & His Kind", protagonizada por Matt Smith, y "The Sinking Of The Laconia". A éstos le siguieron extensos créditos en televisión en papeles protagónicos, incluyendo las series MARGOT, DR. WHO, "Margaret" (en el papel que le da nombre al título), "Criminal Justice", "Lost In Austen", "Frankenstein", "Rome"' (coproducción BBC/HBO), "Longford" (dirigida por Tom Hooper), "Spooks", "Poirot: The Mystery Of The Blue Train", "Perfect Strangers", "Dirty Tricks", "Shooting The Past", original de Stephen Poliakoff, "The History Of Tom Jones", "Get Real", "Just William", "Jake's Progress", "The Rector's Wife", "A Year In Provence", "GBH" (por la que Lindsay fue nominada para un Premio BAFTA a Mejor Actriz), "Redemption", "The Storyteller: Greek Myths", "Traffik", "The Child Eater", "Grown Ups", de Mike Leigh, "Rainy Day Women", "Tecx: Getting Personal", "The Winkler", "Kit Curran Show" y "Reilly Ace Of Spies". Duncan después será vista en la última temporada de "The Leftovers", para HBO.

Sus créditos cinematográficos incluyen LOOSE CONNECTIONS, SAMSON AND DELILAH, PRICK UP YOUR EARS (dirigida por Stephen Frears), MANIFESTO, THE REFLECTING SKIN, BODY PARTS (Cuerpos malditos), CITY HALL, A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM (Sueño de una noche de verano), AN IDEAL HUSBAND (Un esposo ideal), MANSFIELD PARK (Pasión robada), UNDER THE TUSCAN SUN (Bajo el sol de la Toscana), AFTERLIFE (por la que Lindsay recibió el Premio a Mejor Actriz por parte del Bowmore Scottish Screen), THE QUEEN OF SHEBA'S PEARLS, STARTER FOR TEN (Confesiones de mi primer amor), ALICE IN WONDERLAND (Alicia en el país de las maravillas) (dirigida por Tim Burton), LAST PASSENGER, ABOUT TIME (Cuestión de tiempo), LE WEEKEND, BIRDMAN, ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS (Alicia a través del espejo) y CHURCHILL'S SECRET, así como la película venidera UN DON EXCEPCIONAL, para Fox Searchlight.

JENNY SLATE (Bonnie) hizo su debut cinematográfico en la aclamada OBVIOUS CHILD, de Gillian Robespierre. Slate interpretó a 'Donna', una comediante veinteañera cuyo embarazo no planeado la obliga a afrontar las realidades de la femineidad independiente por primera vez. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, en el 2014, y fue distribuida por A24 Films.

Por la actuación que la puso en un primer plano en OBVIOUS CHILD, Slate ganó un Premio Critics' Choice a Mejor Actriz en una Comedia y en el 2015 fue honrada con un Premio Virtuoso en el Festival de Cine de Santa Bárbara. También fue nominada para un Premio Independent Spirit a Mejor Actriz Protagónica y para un Premio Gotham a Actriz Revelación. Además, The New York Times Magazine, Time, Variety y W Magazine la reconocieron como una de las mejores intérpretes del año. Slate y OBVIOUS CHILD fueron reconocidas por el National Board of Review, así como varias sociedades de críticos y festivales de cine, incluyendo: Chicago Film Critics Association (Asociación de críticos de cine de Chicago), St. Louis Film Critics Association (Asociación de críticos de cine de St. Louis), Phoenix Film Critics Society (Sociedad de críticos de cine de Phoenix), Georgia Film Critics Association (Asociación de críticos de cine de Georgia), Kansas City Film Critics Circle (Círculo de críticos de cine de Kansas City), Women Film Critics Circle (Círculo de críticos de Women Film), Sundance Film Festival (Festival de Cine de Sundance), Seattle International Film Festival (Festival Internacional de Cine de Seattle) y Newport Beach Film Festival (Festival de Cine de Newport Beach).

Slate volvió a hacer mancuerna recientemente con los realizadores de OBVIOUS CHILD, Gillian Robespierre y Elisabeth Holm, para LANDLINE. La película se estrenó en el 2017 en el Festival de Cine de Sundance, y es una comedia honesta acerca de lo que pasa cuando las hermanas se convierten en amigas y los padres se convierten en humanos. En el 2017, Amazon estrenará LANDLINE. Otros filmes venideros incluyen AARDVARK, al lado de Jon Hamm y Zachary Quinto, THE POLKA KING, junto a Jack Black (que también se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 2017) y BRAIN ON FIRE, al lado de Chloë Grace Moretz. Protagonizó recientemente JOSHY, junto a Thomas Middleditch, y MY BLIND BROTHER, al lado de Adam Scott y Nick Kroll.

Slate prestó su voz para el personaje de 'Bellwether' en la película animada nominada al Premio de la Academia ZOOTOPIA, para Disney, que ha recabado más de $1 billón de dólares a escala mundial. Además, ZOOTOPIA fue nombrada la cuarta mejor película animada en la historia, considerada una de las 10 mejores películas del 2016 por parte del AFI, además de haber sido nominada al BAFTA, ganado seis Premios Annie, y obtenido el Premio de la Academia, el Premio Critics' Choice y el Globo de Oro a Mejor Película Animada. También prestó su voz en THE SECRET LIFE OF PETS (La vida secreta de tus mascotas) para el papel de 'Gidget', que ha recabado más de $875 millones de dólares en todo el mundo. En la actualidad, presta su voz a 'Harley Quinn' en LEGO BATMAN, con Will Arnett.

En televisión, Slate ha aparecido en "House of Lies", al lado de Don Cheadle, para Showtime, "Kroll Show", junto a Nick Kroll, para Comedy Central, y "Parks and Recreation", al lado de Amy Poehler, para NBC. También presta su voz para "Bob's Burgers", para FOX, como la voz de 'Tammy'. Sus otros créditos en televisión incluyen: "Girls", "Married", "Brooklyn Nine-Nine", "Bored To Death", "Saturday Night Live" y "Hello Ladies".

Junto con Dean Fleischer-Camp, Slate es la co-creadora de los fenomenales cortos de internet MARCEL THE SHELL, a los que también Slate les da voz. El primer video, MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON, tiene más de 24 millones de vistas en YouTube y ha sido convertido en un best-seller del The New York Times, también escrito por Slate y Fleischer-Camp. También escribieron un segundo libro titulado MARCEL THE SHELL: THE MOST SURPRISED I'VE EVER BEEN.

Una actriz de carácter veterana y uno de los talentos más buscados de Hollywood, Octavia Spencer (Roberta) se ha convertido en una presencia familiar tanto en cine como en televisión. Su aclamada actuación como Minny en el largometraje THE HELP (Historias cruzadas) le valió en el 2012 el Premio de la Academia, el Premio BAFTA, el Globo de Oro, el Premio SAG y el Premio del Broadcast Film Critic's Choice, entre numerosos reconocimientos.

Octavia puede ser vista en la actualidad en el drama nominado al Premio de la Academia HIDDEN FIGURES (Talentos ocultos), al lado de Taraji P. Henson, Janelle Monáe y Kevin Costner. La película narra la historia verdadera de varias mujeres afroamericanas que proporcionaron información crítica para la NASA, que necesitaban para lanzar las primeras y exitosas misiones espaciales del programa. La actuación de Octavia como Dorothy Vaughan le valió nominaciones al Premio de la Academia, SAG, Globo de Oro y Premio NAACP. También puede ser vista en THE SHACK, una película basada en el best-seller homónimo, que narra la historia de un hombre cuya hija es secuestrada durante unas vacaciones familiares, mientras encuentran evidencia en una choza abandonada que lleva a las autoridades a creer que fue asesinada.

Spencer terminó recientemente la producción de THE SHAPE OF WATER, de Guillermo del Toro, en la que actúa al lado de Michael Shannon, Michael Stuhlbarg y Sally Hopkins. La película es una historia de amor sobrenatural que como fondo tiene la Guerra Fría. También acaba de terminar SMALL TOWN CRIME, una película acerca de un ex policía alcohólico, quien, a través de un acto de auto-redención, se obsesiona por llevar a un asesino a la justicia. El filme, escrito y dirigido por Eshom e Ian Nelms, también es protagonizado por John Hawkes y Anthony Anderson, y se estrenará en el Festival de Cine SXSW, en el 2017.

El año pasado, Spencer repitió su papel como Johanna en ALLEGIANT (La serie Divergente: Leal), la tercera parte de la muy exitosa franquicia de la serie de DIVERGENT, para Lionsgate. También prestó su voz para el personaje de la Sra. Otterton en la película animada ZOOTOPIA, para Disney, una de las películas del año que más rápido recuperó su ingreso en taquilla. El otoño pasado coprotagonizó con Elisabeth Moss y Boyd Holbrook THE FREE WORLD, un drama que se centra en un ex convicto liberado recientemente que se involucra con una mujer casada con un marido abusivo, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en el 2016; FATHERS AND DAUGHTERS (Lo mejor de mi vida), con Quvenzhane Wallis, Diane Kruger, Russell Crowe, Amanda Seyfried y Aaron Paul; y THE GREAT GILLY HOPKINS, adaptación de la novela para adultos jóvenes ganadora del Premio Newberry, original de Katherine Peterson. Octavia también repitió su papel como Opal en BAD SANTA 2, de Mark Waters, al lado de Billy Bob Thornton y Kathy Bates.

En el 2014, Spencer coprotagonizó al lado de Kevin Costner el drama BLACK OR WHITE (Donde el corazón te lleva), que se estrenó en el 2014 en el Festival de Cine de Toronto ante críticas entusiastas. Previo a ello, Spencer coprotagonizó GET ON UP, de Tate Taylor, una crónica del ascenso a la fama del músico James Brown, que también fue protagonizada por Viola Davis y Chadwick Boseman, y la película de ciencia ficción, acción y aventuras SNOWPIERCER, junto a Tilda Swinton y Chris Evans. Dirigida por Bong Joon-ho, el filme sigue a un tren que lleva a los habitantes restantes de la tierra después de que un experimento para cambiar el clima acaba con el resto de la población, y el sistema de clases que surge a raíz de ello. En el 2013, Spencer fue vista en el drama independiente FRUITVALE STATION,que narra las últimas horas de la vida de Oscar Grant, un joven cuya muerte provocó indignación nacional después de que se publicó el video de su asesinato en Año Nuevo de 2009. FRUITVALE STATION ganó varios premios prestigiosos, incluyendo el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público en la categoría 'Película Dramática de los EE UU' en el Festival de Cine de Sundance, en el 2013, y el Premio Un Certain Regard for Prix de l'avenir en el Festival de Cine de Cannes (2013), además de haber sido nombrada una de las Películas del Año por el AFI y haber recibido nominaciones en los Premios Spirit y NAACP Image, en el 2014. Por su actuación en el filme, a Spencer se le otorgó el premio a Mejor Actriz Secundaria por parte de la National Board of Review, y recibió una nominación individual en los Premios NAACP Image. También fungió como productora de la película.

Créditos cinematográficos adicionales incluyen el debut como directora de Diablo Cody, PARADISE, al lado de Russell Brand y Julianne Hough; SMASHED, película independiente que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en el 2012; el segmento que dirigió Bryce Dallas Howard de CALL ME CRAZY: A FIVE FILM, una antología de cinco cortometrajes que se centran en varias historias de enfermedades mentales; así como BLUES FOR WILLADEAN, FLY PAPER, PEEP WORLD, DINNER FOR SCHMUCKS (Una cena para tontos), SMALL TOWN SATURDAY NIGHT, HERPES BOY, HALLOWEEN II, THE SOLOIST (El solista), DRAG ME TO HELL (Arrástrame al infierno), SEVEN POUNDS (Siete almas), PRETTY UGLY PEOPLE, COACH CARTER (El juego de honor), CHARM SCHOOL,WIN A DATE WITH TAD HAMILTON, BAD SANTA (Un santa no tan santo), SPIDERMAN (El hombre araña), BIG MOMMA'S HOUSE (Mi abuela es un peligro), BEING JOHN MALKOVICH (¿Quieres ser John Malkovich?),NEVER BEEN KISSED (Jamás besada) y A TIME TO KILL (Tiempo de matar). En el 2009, Spencer dirigió y produjo un cortometraje titulado THE CAPTAIN, que resultó finalista para el codiciado Premio de la Poetry Foundation en el Festival Internacional de Cine Infantil de Chicago.

Spencer fue vista recientemente como actriz invitada en la temporada más reciente de la serie "Mom", para CBS, una comedia que se centra en una madre que ha recobrado la sobriedad y que intenta hacer que su vida vuelva a cobrar sentido. Además, hizo una memorable aparición como actriz invitada en la última temporada de "30 Rock", protagonizó la serie "Halfway Home", para Comedy Central, y actuó un arco de cinco episodios como el personaje de 'Constance Grady' en la exitosa serie "Ugly Betty". Spencer ha sido vista como actriz invitada en programas que incluyen "The Big Bang Theory", "E.R.", "CSI", "CSI: NY", "Raising The Bar", "Medium" y "NYPD Blue".

Entre sus múltiples logros profesionales, Spencer también ha sido coautora de series de misterio interactivas para niños tituladas Randi Rhodes, Ninja Detective. El primer libro de la serie, Randi Rhodes, Ninja Detective: The Case of the Time-Capsule Bandit, fue publicado por Simon & Schuster Children's Publishing en otoño de 2013, y el segundo libro, Randi Rhodes, Ninja Detective: Sweetest Heist in History, lo puedes encontrar actualmente en librerías.

Spencer es oriunda de Montgomery, Alabama, y tiene una licenciatura en artes liberales de la Universidad de Auburn. En la actualidad, vive en Los Ángeles.





ACERCA DE LOS REALIZADORES

MARC WEBB (Dirigida por) es el aclamado director detrás de THE AMAZING SPIDER-MAN (El sorprendente Hombre Araña), protagonizada por Andrew Garfield, Emma Stone y Sally Field, que recabó más de $750 millones de dólares a escala mundial, además del exitazo THE AMAZING SPIDER-MAN 2, que fue estrenada en mayo de 2014.

Webb hizo su debut cinematográfico con (500) DAYS OF SUMMER (500 días con ella), con Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel en los papeles principales. La película fue nominada para dos Globos de Oro®, incluyendo Mejor Película, y The National Board of Review honró a Webb con su Premio Spotlight, que reconoce debuts sobresalientes de directores.

Su proyecto venidero como director, THE ONLY LIVING BOY IN NEW YORK, protagonizado por Callum Turner, Kate Beckinsale, Jeff Bridges y Pierce Brosnan, será estrenado en el 2017 por Amazon Studios.

En televisión, Webb dirigió y fue productor ejecutivo de "Limitless" para CBS, basada en la película protagonizada por Bradley Cooper. En la actualidad, funge como productor ejecutivo y director de "Crazy ExGirlfriend", ganadora del Globo de Oro®, para The CW.

Webb comenzó su carrea como director de videos musicales. Ha conseguido varios Premios MTV Video Music, incluyendo el Premio a Mejor Director por "21 Guns", de la banda Green Day; Mejor Video de Rock por "Miss Murder", de AFI, en el 2006; y Mejor Video Grupal por "Move Along", del grupo The All-American Rejects. La Music Video Production Association también lo reconoció como el Director del Año por su trabajo con Weezer, AAR y My Chemical Romance.

TOM FLYNN (Escrita por) ha estado escribiendo de manera profesional durante treinta años. Vendió su primer guión especulativo a Paramount Pictures y a los productores Don Simpson y Jerry Bruckheimer. A éste, le siguieron ventas a Warner Brothers y Scott Rudin, y después una segunda vez a la dupla Simpson-Bruckheimer. Así fue la tónica de su carrera durante los siguientes veinticinco años: vendiendo numerosos guiones especulativos a los estudios, pero sin ver que sus películas se produjeran. De hecho, sólo una, titulada WATCH IT, que Tom también dirigió, se llegó a producir. Aun así, para alguien que escribió casi en su totalidad material original, el salvaje mercado de los guiones especulativos de la década de los '90 le sirvió para que pudiera llevar una buena vida.

Una vez que la burbuja inmobiliaria estaba por reventar, Tom y su esposa, Andi, le sacaron partido y se mudaron a San Petersburgo para desarrollar bienes raíces.

Tom Flynn todavía está en Florida, pero ahora está escribiendo de tiempo completo…en esta ocasión logrando que sus películas se produzcan. Él y Andi comparten su hogar con un perro y cuatro gatos, uno de los cuales es el tuerto Fred, quien es la inspiración de Fred, el gato tuerto en UN DON EXCEPCIONAL.

Con antecedentes extensos tanto en cine para estudios como independiente, KAREN LUNDER (Producida por) apela a su ojo crítico para encontrar historias distintivas para producir películas innovadoras y comercialmente exitosas. Como vicepresidenta ejecutiva de producción y adquisiciones de FilmNation Entertainment, está guiando un programa diverso de proyectos impulsados por realizadores, que la tiene colaborando con Dee Rees, Tate Taylor y Derek Cianfrance, por nombrar unos cuantos.

Lunder fue productora ejecutiva del éxito de ciencia ficción ARRIVAL (La llegada), de Denis Villeneuve, protagonizada por Amy Adams y Jeremy Renner, y THE FOUNDER, de John Lee Hancock, con Michael Keaton como protagonista. También desarrolló y coprodujo el thriller político EYE IN THE SKY (Enemigo invisible), de Gavin Hood, protagonizado por Helen Mirren.

Antes de haber formado parte de FilmNation, Lunder fue presidenta de producción en Gil Netter Producions, donde supervisó los aclamados éxitos MARLEY AND ME (Marley y yo) y THE BLIND SIDE (Un sueño posible). Previo a ello, encabezó el desarrollo en Landscape Entertainment, donde se dedicó a levantar el programa cómico comercial, que la llevó a producir varias producciones, incluyendo la exitosa comedia juvenil JOHN TUCKER MUST DIE, de Betty Thomas. Nacida en Dinamarca y criada en Canadá, Lunder comenzó su carrera en la industria del cine independiente en Nueva York antes de haberse mudado a Los Ángeles.

ANDY COHEN (Producida por) es presidente de Grade A Entertainment, una compañía de producción y representación, que se dedica a producir cine, televisión, teatro y representar guionistas, directores y autores.

Los antecedentes de Cohen incluyen puestos ejecutivos en Act III Productions [FRIED GREEN TOMATOES (Tomates verdes fritos)], compañía de Norman Lear, Permut Presentations [DRAGNET, BLIND DATE (Cita a ciegas), FACE OFF (Contra cara)] y Orr and Cruickshank Productions [THREE MEN AND A BABY (Tres hombres y un bebé, FATHER OF THE BRIDE (El padre de la novia), SISTER ACT (Cambio de hábito)].

Sus créditos incluyen: productor del filme UNTRACEABLE (Sin rastros), para Sony Pictures, protagonizado por Diane Lane y dirigido por Gregory Hoblitt; productor ejecutivo de la película navideña "A Chance Of Snow", para Lifetime Television;coproductor de la comedia IT TAKES TWO, para Warner Brothers; productor asociado de la comedia CAPTAIN RON, para Touchstone Pictures, entre otras.

El siguiente proyecto de Andy es muy probable que sea MAGIC KINGDOM FOR SALE, un largometraje basado en la serie de best-sellers de Terry Brooks, para Warner Brothers, que Andy producirá con Steve Carell (quien también la estelarizará) y el ganador del Premio de la Academia Akiva Goldsman.

En teatro, Andy concibió, desarrolló y produjo el exitoso espectáculo fuera-de-Broadway "Heathers - The Musical", que estuvo cinco meses en cartelera en el New World Stages, en Nueva York. El premiado espectáculo ahora está siendo desarrollado como una película. En la actualidad, existen más de 125 producciones con licencia que se están presentando por todo el mundo.

Los créditos de STUART DRYBURGH, ASC, (Director de Fotografía), nacido en Inglaterra, pero que vive en Nueva York, incluyen THE GREAT WALL (La gran muralla), ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS (Alicia a través del espejo), BLACKHAT, THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY (La increíble vida de Walter Mitty), THE PAINTED VEIL (Al otro lado del mundo), AEON FLUX, BRIDGET JONES' DIARY (El diario de Bridget Jones), ANALYZE THIS (Analízame), THE PORTRAIT OF A LADY (Retrato de una dama), ONCE WERE WARRIORS (Fuimos guerreros), THE PIANO (El piano), AN ANGEL AT MY TABLE y el filme venidero UNTOUCHABLE.

Dryburgh nació en el Reino Unido en 1952, y se mudó con su familia a Nueva Zelanda en 1961, donde pasó la mayoría de su infancia y juventud. Obtuvo una licenciatura de arquitectura de la Universidad de Auckland en 1977.

Stuart comenzó trabajando en algunas de las primeras películas neozelandesas, tales como MIDDLE AGE SPREAD, GOOD-BYE PORK PIE y SMASH PALACE.

Trabajó como técnico en jefe de iluminación de 1975 a 1985, que lo llevó a laborar en múltiples largometrajes y comerciales de Nueva Zelanda e internacionales. De 1985 en adelante, trabajó sólo como director de fotografía, al principio rodando cortometrajes, videos musicales y comerciales de televisión.

En 1989, fotografió una miniserie de tres partes, 'An Angel at my Table', para la directora Jane Campion. Esto los llevó a otra colaboración conjunta en THE PIANO (El piano). Por esta película fue nominado para un Premio de la Academia a Mejor Fotografía en 1994.Su siguiente proyecto, y finalmente su último en Nueva Zelanda durante muchos años, fue ONCE WERE WARRIORS (Fuimos guerreros) con el director neozelandés Lee Tamahori.

En 1994 Dryburgh fotografió su primera película estadounidense THE PEREZ FAMILY (La familia Pérez), para la directora Mira Nair, y se mudó de manera permanente a los Estados Unidos, en 1996.

Vive en Brooklyn con su esposa Carla Raij y sus dos hijos pequeños, Joaquin y Mateo. Los hijos adultos de Stuart, Tomas, Isobel y Emil viven en Auckland, Nueva Zelanda.

LAURA FOX (Diseñadora de producción) nació en Chicago y ha vivido en Los Ángeles desde que tenía cinco años. Estudió en la UCLA, donde se tituló en teatro con énfasis en dirección. Después de su graduación, Fox trabajó en la comunidad teatral local, que la llevó a ganar el premio a Mejor Dirección de una Obra por parte del LA Weekly. Después de haber creado y montado de manera exitosa un espectáculo comisionado para un festival en Bélgica, regresó a Los Ángeles, donde comenzó una carrera como diseñadora de producción para videos musicales y comerciales. Fox ha sido nominada para cuatro Premios MTV Music Video por su trabajo en esta área. En el 2007, Fox trabajó como diseñadora de producción en su primera película, ALL GOD'S CHILDREN CAN DANCE, dirigida por Robert Logevall. Sus otros créditos cinematográficos incluyen la exitosa comedia romántica-drama (500) DAYS OF SUMMER, dirigida por Marc Webb, para Fox Searchlight, y HESHER, dirigida por Spencer Susser, ambas protagonizadas por Joseph Gordon-Levitt, además de CUT BANK, de Matt Shakman, para A24, PARADISE, de Diablo Cody, VIRGINIA, de Dustin Lance Black, y ALEX CROSS, dirigida por Rob Cohen.

ABBY O'SULLIVAN (Diseñadora de vestuario) ha diseñado películas nominadas al Oscar y que se han presentado en Sundance, que van desde thrillers psicológicos estilizados a épicas futuristas, comenzando con su debut como diseñadora en el drama nominado al Premio de la Academia FROZEN RIVER (Río helado), de Courtney Hunt. A lo largo de su trayecto, le ha dado vida, a través de sus atuendos, telas y diseños, a personajes interpretados por Keanu Reeves, Ryan Reynolds, Sienna Miller y Ethan Hawke.

Antes de haber entrado al mundo del cine, O'Sullivan se mudó a Nueva York cuando tenía 19 años para trabajar como aprendiz de diseñadora en Fashion Week. Su formación la llevó a conseguir un puesto como asistente de prensa de la ex editora de Vogue Lola Ehrich. Aquí, contribuyó en publicaciones, tales como el Vogue italiano, británico y estadounidense, así como las revistas V, Bazaar, Paper, Elle, W y WWD.

Los variados antecedentes de O'Sullivan en la moda delatan su trabajo, ya que con frecuencia introduce diseñadores emergentes y marcas y colecciones de moda que son vanguardistas, relevantes y del momento. Sus inspiraciones son tanto de la alta costura como de moda callejera, la fotografía y el cine, y con frecuencia apelan a sus alrededores, al ser una antigua residente tanto de la ciudad de Nueva York como de Nueva Orleans.

Su trabajo a lo largo de los años ha sido bien recibido en el Festival de Cine de Sundance. Este año lo presentó en el estreno del drama de apuestas MISSISSIPPI GRIND, protagonizado por Anna Boden y Ryan Fleck, producido por Electric City Entertainment, que a la postre se exhibió en Toronto.