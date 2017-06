Una serena pasion: Sinopsis, elenco, ficha: A quiet passion

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

La gran poeta Emily Dickinson pasó la mayor parte de su vida en casa de sus padres en Amherst, Massachusetts.

La mansión en la que vivió sirve de telón de fondo al retrato de una mujer nada convencional de la que se sabe muy poco.

Nacida en 1803, fue considerada una niña con talento, pero un trauma emocional la obligó a dejar los estudios.

A partir de ese momento, se retiró de la vida social y comenzó a escribir poemas.

A pesar de su vida solitaria, su obra transporta a sus lectores a su apasionante mundo. La historia de la poeta estadounidense va desde su infancia hasta convertirse en la famosa artista que conocemos.

ACERCA DEL DIRECTOR

Terence Davies (nacido el 10 de noviembre de 1945 en Kensington, Liverpool) es un guionista, cineasta, novelista y actor inglés multipremiado en festivales internacionales.

Conocido por temas recurrentes en su filmografía: la resistencia emocional (y a veces física), la influencia de la memoria en la vida cotidiana y los posibles efectos paralizantes de la religiosidad dogmática sobre la vida emocional de los individuos y las sociedades. Estilísticamente, las obras de Davies son notables por sus composiciones simétricas, la estructura "sinfónica" y el ritmo mesurado.

FILMOGRAFIA

Children (1976)

Madonna and Child (1980)

Death and Transfiguration (1983)

The Terence Davies Trilogy (1984)

Distant Voices, Still Lives (1988)

The Long Day Closes (1992)

The Neon Bible (1995)

La casa de la alegría (2000)

Del tiempo y la ciudad (Of Time and the City) (2008)

The Deep Blue Sea (2011)

Sunset Song (2015)

Una serena pasión (A quiet passion) (2016)

FICHA TÉCNICA:

Guion y Dirección: Terence Davies

Dirección de Fotografía: Florian Hoffmeister

Edición: Pia Di Ciaula

Diseño de Vestuario: Catherine Marchand

Música: Charles Yves

Producción: Roy Boulter, Sol Papadopoulos

Empresas Poductoras: Hurricane Films / Potemkino

Género: Biopic / Drama

Año: 2016

Duración: 125 min.

País: Reino Unido

Distribuye: Ifa Cinema

ELENCO

Cynthia Nixon

Jennifer Ehle

Keith Carradine

Emma Bell

Duncan Duff

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES:

Grand Prix Mejor Película

Ghent International Film Festival 2016

31º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Viennale 2016

Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Festival Internacional de Cine de Berlín 2016

The New Yorker Festival

London Film Festival 2016

International Cinephile Society Awards 2017

Online Film Critics Society Awards 2017