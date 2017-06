Yo, Daniel Blake: Sinopsis, elenco, ficha: I, Daniel Blake

SINOPSIS

Daniel Blake es un carpintero de casi 60 años que por primera vez en su vida se ve obligado a acudir a los servicios sociales.

Al caer enfermo por problemas cardiacos, solicita ayuda al Estado para poder subsistir.

Comenzará entonces una odisea y se verá atrapado en un laberinto burocrático.

Y es que, a pesar de que el médico le prohibió trabajar, la Administración lo obliga a encontrar un empleo o de lo contrario recibirá una sanción.

En su camino se cruzará con Katie, una madre soltera con dos niños, también con una situación personal complicada. Daniel y Katie intentarán ayudarse mutuamente y lentamente entablarán una relación profunda y entrañable.

Gran Bretaña se enorgullece de tener un sistema de seguridad social de alto nivel. Sin embargo, la realidad de quienes, por malas jugadas de la vida o del destino, tienen que lidiar con él, no corresponde a ningún ideal. Como muestra Ken Loach en la película Yo, Daniel Blake, la maquinaria burocrática es tan temible como el desempleo o la enfermedad.

El tema de fondo es el que atraviesa la mayor parte de la filmografía de Loach desde prácticamente sus inicios: la conversión del Estado de bienestar en Reino Unido en un sistema que acaba destruyendo a los ciudadanos que debería proteger.

El cine de Loach sigue suscitando interrogantes sobre los límites y las formas de la representación de las personas excluidas. En este caso, se encuentra con un escenario propicio, sobre todo en su país de origen, para funcionar como un gran artefacto de catarsis colectiva frente a las consecuencias de las políticas neoliberales.

Con la sensibilidad que caracteriza films como Vientos de libertad o el corto 11'9"01, en el que vincula el golpe de Pinochet con la caída de las torres gemelas en Nueva York, Loach traza un panorama desesperanzador de la vida cotidiana de quienes acuden a las oficinas de ayuda social. Lejos de aliviar las vicisitudes provocadas por el desempleo, la enfermedad o el desahucio, el sistema le impone a sus víctimas normas rígidas, exigencias sin sentido, y amenazas de sanción bajo la vigilancia de los burócratas.

En un año en que concursaban en el Festival de Cannes películas como 'Elle', de Paul Verhoeven, 'Paterson', de Jim Jarmusch, 'Sieranevada', de Cristi Puiu, o 'Toni Erdmann', de Maren Ade, Ken Loach, quien ya había obtenido una Palma de Oro en 2006 por 'El viento que agita la cebada', la adquirió por segunda vez ese año por su último film, que se estrenó en Reino Unido con una crítica local por demás favorable y un enorme éxito de taquilla.

Hace un par de años, Loach anunciaba que iba a retirarse. 'Jimmy's Hall' debía ser su última película de ficción. Sin embargo, vuelve a la carga otra vez.

ELENCO

Dave Johns, Hayley Squires, Briana Shann, Dylan McKiernan, Kate Rutter, Sharon Percy, Kema Sikazwe, Steven Richens, Amanda Payne

SOBRE EL DIRECTOR

Kenneth Loach (Nuneaton, 17 de junio de 1936), más conocido como Ken Loach, es un director de televisión y director de cine británico, conocido por su estilo de realismo social y temática socialista ligados a su militancia trotskista.

A los 25 años, mientras estudiaba derecho en el St Peter's College de Oxford, entró por primera vez en contacto con las artes escénicas actuando en el grupo de teatro de la universidad. Después de graduarse trabajó como asistente de dirección en el Teatro de Repertorio de Northampton. Sin embargo, estaba más interesado en el mundo audiovisual que en el de las tablas, así que, después de obtener en 1963 una beca en la cadena de televisión BBC, se inicia en la dirección.

Filmografía:

En cine

-Poor Cow (1967)

-Kes (1969) (como Kenneth Loach)

-The Save the Children Fund Film (1971)

-Family Life (1971)

-Black Jack (1979)

-The Gamekeeper (1980)

-Miradas y sonrisas (Looks and Smiles) (1981) (como Kenneth Loach)

-Which Side Are You On? (1984)

-Fatherland (1986)

-Agenda oculta (Hidden Agenda) (1990). Premio del Jurado de Festival de Cannes de 1990.

-Riff-Raff (1990).

-Lloviendo piedras (Raining Stones) (1993). Premio del Jurado del Festival de Cannes de 1993.

-Ladybird Ladybird (1994)

-Tierra y libertad (Land and Freedom) (1995). Premio internacional de críticos FIPRESCI y premio del jurado ecuménico del Festival de cine de Cannes.

-A Contemporary Case for Common Ownership (1995)

-La canción de Carla (Carla's Song) (1996)

-The Flickering Flame (1997)

-Mi nombre es Joe (My Name Is Joe) (1998)

-Pan y rosas (Bread and Roses) (2000)

-La cuadrilla (The Navigators) (2001)

-Felices dieciséis (Sweet Sixteen) (2002), Espiga de Oro Seminci Festival de Valladolid (2002).

-Sólo un beso (Ae fond Kiss) (2004). Premio del Jurado Festival de Cine de Berlín (2004), Mejor película Europea Premios César (2005), Premio del Público Festival de Valladolid (2004).

-Tickets (2005), junto a Ermanno Olmi y Abbas Kiarostami

-The Wind That Shakes the Barley (El viento que acaricia el prado y El viento que agita la cebada) (2006) Palma de Oro de Cannes

-En un mundo libre (It's a free world) (2007), Premio al mejor guion del Festival Internacional de Cine de Venecia

-Buscando a Eric (Looking for Eric) (2009)

-Route Irish (2010)

-La parte de los ángeles (The Angels' Share) (2012)

-El espíritu del '45 (The Spirit of '45) (2013)

-Jimmy's Hall (2014)

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES:

2016: Festival de Cannes: Palma de Oro

2016: Premios BAFTA: Mejor film británico. 5 nominaciones

2016: Premios Goya: Nominada a Mejor película europea

2016: Premios César: Mejor película extranjera

2016: Premios David di Donatello: Mejor film de la Unión Europea

2016: Premios del Cine Europeo: 4 nominaciones, incluyendo Mejor película

2016: Festival de San Sebastián: Premio del público

2016: British Independent Film Awards (BIFA): Mejor actor. 5 nominaciones

FICHA TÉCNICA

Título original: I, Daniel Blake

Director: Ken Loach

Guion: Paul Laverty

Música: George Fenton

Fotografía: Robbie Ryan

Empresas Productoras:

BBC / BFI / Sixteen Films

Género: Drama

Año: 2016

Duración: 100 min.

País: Reino Unido