Jumanji en la Selva: Sinopsis, elenco, ficha: Jumanji Welcome to the Jungle

SINOPSIS

En la nueva aventura Jumanji: En la Selva, cuatro adolescentes que fueron castigados en la escuela son succionados al mundo de Jumanji.

Cuando descubren una vieja consola con un videojuego del que nunca habían oído hablar, son transportados a la selva del juego en los cuerpos de sus avatares interpretados por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan.

Lo que descubren es que uno no juega al Jumanji, sino que Jumanji juega con uno. Tendrán que embarcarse en la aventura más peligrosa de sus vidas o quedarse atrapados para siempre en el juego.

ELENCO

Dwayne "The Rock" Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Madison Iseman, Nick Jonas, Rhys Darby, Alex Wolff, Marc Evan Jackson, Morgan Turner, Ser'Darius Blain

FICHA

Título original Jumanji: Welcome to the Jungle

Año 2017

Director Jake Kasdan

Guion Zach Helm (Novela: Chris Van Allsburg)

Música Henry Jackman

Fotografía Gyula Pados

Productora Matt Tolmach Productions / Radar Pictures / Seven Bucks Productions

Pronto la data completa de la película