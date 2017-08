Bad cat: Sinopsis, elenco, ficha: The Bad Cat; Kötü Kedi Şerafettin

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

En uno de los peores barrios de Estambul, Rifki la gaviota y Riza la Rata se preparan para la gran fiesta organizada por Turro, el líder de la pandilla, un gato temperamental y loco por las gatas.

Pero lo que comienza como una noche más de parranda, pronto se convertirá en un caos fuera de control.

SOBRE LA PELÍCULA Y SU ORIGEN

Basada en el cómic underground homónimo creado por Bülent Üstün en 1997, llamado "Bad Cat - Serafettín", que tuvo una enorme repercusión en Turquía y fue calificado con humor como "no apta para gente normal", por su contenido violento y sexual.

A partir de entonces logró una gran fama desde el año 2000 entre los jóvenes por su humor negro y sus mensajes políticos.

El personaje del cómic de Bülent es para muchos la tesis y antitésis de otros dos. Su gato por un lado es el alter ego de Garfield, educado, sarcástico y egoísta, mientras que Serafettín es vulgar, chabacano y experto en bullying.

Por otro lado, la obra de Bülent sustrae la decadencia de sus personajes de otro cómic: "Fritz the Cat", del famoso artista gráfico Robert Crump, que fue lanzado a la pantalla grande en forma de dibujos animados en 1972, bajo la producción de Ralph Bakshi (un grande de la animación, director de "Calabozos y Dragones", "Wizards" y la versión animada de "El señor de los anillos"; y mentor de John Krisfaluci, creador de "Ren & Stimpy").

La historia tuvo tanto impacto que en el año 2014 los estudios Anima Istambul compraron los derechos e hicieron la película animada. Los realizadores describen el film como una cinta al estilo del director norteamericano Quentin Tarantino.

Luego la película viajó a Panamá, país en donde tuvo un enorme recibimiento y fue doblada con las voces de artistas muy importantes de la región.

Para el film, la historia original debió ser "limpiada" de escenas de sexo y de la violencia del comic gráfico, por ser muy sangrienta. Así sería más fácil instalarla y distribuirla.

SOBRE LOS DIRECTORES

Mehmet Kurtuluş (Director, Productor)

Nació en 1971 y se graduó de la Facultad de Artes de la Universidad de Mimar Sinan como Escultor. En 1995, con la colaboración de algunos amigos, cofundó Anima Istanbul que nació como un estudio de animación en stop-motion. En los años posteriores dirigió más de 500 anuncios de televisión y proyectos de animación con diferentes técnicas. Ha creado y supervisado equipos de efectos visuales para distintas películas, shows de televisión y documentales. Kurtuluş continúa al día de hoy como CEO de Anima Istanbul. "Bad cat" es su primer largometraje que le llevó varios años de trabajo.

Ayşe Ünal (Directora)

Nacida en Estambul en 1976. Es parte de Anima Istanbul desde 2007 como directora de comerciales mientras supervisa películas y shows de televisión, y desarrolla otros proyectos. Ganó en 2011 el premio Crystal Apple al mejor comercial animado como directora. El film Bunu Gercekten Yapmali Miyim? (Should I Really Do It?), el cual coprodujo, fue exhibido en la selección oficial del Festival de Cine de Toronto en 2009 para Discovery y ganó el premio Daniel Langlois a la innovación, en la competencia oficial de la 38° edición del Festival Internacional Nouveau Cinéma de Montreal.

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

Festival de Cine de Estambul

Festival Internacional de Cine Animado Annecy

Festival Internacional de Cine Fantástico de Neuchâtel

Festival Internacional de Cine Fantasia

Festival Internacional de Cine Fantástico de Bucheon

Festival de Animación Animasyros 9.0 Int + Agora

Festival Internacional de Cine Fantástico y de Horror de Sitges

Fancine Festival de Cine Fantástico de Malaga

Cinanima

Anima Mundi: Festival de Cine de Animación de Brasil

FICHA TÉCNICA

Título original: Kötü Kedi Şerafettin

Título en inglés: BAD CAT

Dirección: Mehmet Kurtuluş y Ayşe Ünal

Guion: Levent Kazak y Bülent Üstün

Producción: Mehmet Kurtuluş, Vehbi Berksoy

Producción Ejecutiva: Can Deniz Şahin, Ahu Günaydın, Michael Favelle

Dirección de Fotografía: Barış Ulus

Supervisión de VFX: Erkan Özgür Yılmaz

Supervisión de Animación: Ahmet Tabak

Edición: Aylin Zoi Tinel, Çiğdem Yersel

Dirección de Arte: Melis Şeylan

Música Original: Oğuz Kaplangı, Tuluğ Tırpan, Serkan Çeliköz

Duración: 86 min.

Año: 2016

País: Turquía

Género: Animación / Acción / Comedia+

Idioma: Doblada al español

Distribuye: Impacto Cine