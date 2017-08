El planeta de los simios La guerra: Sinopsis, elenco, ficha: War for the Planet of the Apes

SINOPSIS

Hace quince años un experimento científico fallido dio origen a una especie de simios inteligentes…y a un virus que casi destruyó a la raza humana. La influenza simia, como se le llegó a conocer, llevó a la humanidad al borde de la extinción.

Los sobrevivientes, los pocos que eran inmunes al virus, llegaron a envidiar a los muertos…mientras los simios continuaban prosperando en la seguridad del bosque, al norte de San Francisco…

Con el principio de su civilización creciente, los simios florecieron ante la ausencia de contacto humano…hasta que fueron descubiertos por una banda pequeña de sobrevivientes desesperados, quienes estaban tratando de establecer una nueva colonia por sí mismos.

Los colónos y los simios batallaron para coexistir. Pero su paz endeble fue destrozada por Koba, un simio que no pudo resisitir cobrar venganza de sus antiguos captores. César, líder de los simios, intentó restaurar el orden, pero no pudo dar marcha atrás ante la lucha brutal que ya había comenzado.

Los colónos asediados enviaron llamadas frenéticas de auxilio, sin siquiera saber si había alguien allá afuera que pudiera escucharlas. La señal fue recibida 1300 kilómetros al norte, en la base conjunta Lewis-McChord, donde cientos de soldados se habían refugiado despues del apocalipsis viral. Estos hombres y mujeres eran todo lo que quedaba de los servicios armados de los EE UU.

En respuesta al llamado, una curtida división de pelea, liderada por un condecorado coronel de las fuerzas especiales, fue enviada para unirse a la pelea. César y los simios emprendieron la retirada al bosque, pero las fuerzas humanas fueron tras ellos, determinados en destruir a los simios de una buena vez. Durante dos años, los soldados han buscado en vano a César, quien se rumora estar comandando a sus simios desde una base escondida en lo más profundo del bosque.

La GUERRA se propaga con violencia …

Acerca de la producción

En El Planeta de los Simios: La Guerra, el tercer y culminante capítulo de la aclamada y taquillera trilogía, el director Matt Reeves y un reparto multiestelar le dan rienda suelta a los simios que están evolucionando rápidamente, hacia un mundo que está desbordado en divisiones y furia, una vez que la lucha simio vs. humano por el control del mundo se inclina hacia una decisión en la que el ganador se lo llevará todo. En un frenesí de realización cinematográfica, las audiencias serán testigo del momento crucial que determinará el destino de la civilización humana para siempre -y quedarán inmersos en la emotiva misión de César, líder de los simios, por liderar a su joven sociedad hacia un nuevo hogar, incluso a pesar de que una lucha entre su creencia en la familia y el honor contra la tentación de llevar a cabo un ajuste de cuentas vengativo le revuelve el alma.

En esencia, esta es la historia tanto de una última batalla militar y emocional. Una vez que la paz entre especies ha colapsado -y una banda renegada de soldados humanos lideradas por un arrogante coronel hace un ataque decisivo y sin cuartel-, César sufre una pérdida personal inimaginable y una frontera siniestra adentro de su psique es transgredida. Ahora, está luchando con impulsos despiadados y dudas turbias con respecto a su habilidad en poder inspirar a simios para que alcancen su libertad. Pero si los monos van a sobrevivir el conflicto venidero, César deberá ser su líder. En una época donde la empatía y la compasión ya casi se han desvanecido tanto en el mundo como en su corazón, César busca el coraje, el sentido de hermandad y una visión determinada para liderar a los simios hacia un futuro de esperanza.

Acción emocionante, grandes ideas y una narrativa poderosa se combinan, una vez que El Planeta de los Simios: La Guerra lleva la serie hacia nuevos ámbitos en la creación de leyendas, al explorar los valores que forjan a una civilización. Todo cobra vida gracias a la actuación más compleja e intensa de Andy Serkis hasta la fecha, como el majestuoso César, y a los efectos visuales vanguardistas de Weta Digital. De igual manera, regresan a la serie Karin Konoval como Maurice, el asesor de confianza de César, Terry Notary como Rocket, mano derecha de César, así como Judy Greer como Cornelia, esposa de César, y Toby Kebbell como Koba.

Personajes nuevos inolvidables incluyen a Woody Harrelson, nominado en dos ocasiones al Oscar®, en el papel del Coronel, un impulsivo soldado humano que sólo cree que una guerra apocalíptica puede salvar los últimos vestigios de la raza humana; Steve Zahn como Simio Malo, un mono solitario que aporta corazón y humor a los simios en sus momentos más difíciles; Amiah Miller como Nova, la niña humana que se convierte en el vínculo inesperado entre los monos y la humanidad; Aleks Paunovic como Winter, el impresionante, pero ansioso, gorila blanco; Michael Adamthwaite como Luca, el teniente gorila de César, quien forja un vínculo con Nova; y Ty Olsson como Rex, un gorila convenenciero que le hace el trabajo pesado al coronel. De igual manera, la película, que presenta más monos que nunca -incluyendo una docena de personajes clave cuando al homo sapiens se le revierte su situación-, muestra por primera vez acción de captura de actuación en montañas escabrosas y congeladas, así como en un mundo de nieve -todo captado en el espectacular formato 65mm, bajo la mirada experta del director de fotografía Michael Seresin, y montadas para una banda sonora emotiva de Michael Giacchino, ganador del Oscar®.

Para Reeves, quien regresa a la franquicia para dar el siguiente paso después de Dawn of the Planet of the Apes (El planeta de los simios: Confrontación), la ambición a gran escala del tercer filme era clara: llevar a estos simios cada vez más íntegros y capaces -pero también angustiados y cuestionados- no sólo hacia el espectáculo de una contienda absoluta, sino también hacia un territorio psicológico emotivo, una vez que César lucha por aferrarse a sus instintos más humanos.

Más que nunca, Reeves se dio cuenta que el trayecto de los monos es un reflejo de los mitos arquetípicos de la humanidad. "Cuando comienza la historia, ya no hay paz alguna con los humanos, lo que le genera a César un tipo de conflicto universal y muy emocional", describe Reeves. "César siempre ha sido único en cuanto a que es parte simio, parte humano, pero ninguno de los dos en su totalidad. La esperanza radica en la posibilidad de que él pueda ser el puente entre las dos sociedades, pero ahora es evidente que esto no sucederá. Lo emocionante es que al explorar los dilemas internos que vive César en este momento intenso, nos permite ver una batalla que todos conocemos: la guerra entre nuestra inteligencia, nuestra empatía y nuestros instintos, y cómo todo eso forma parte de lo que define nuestra humanidad. De igual manera, así como es un viaje muy oscuro, es también una historia con mucho espíritu en ella".

El productor Peter Chernin, quien ha sido pieza fundamental en el legado de El Planeta de los Simios desde el mero inicio de la trilogía, dice: "Desde el principio, siempre vimos esta historia como una de tres partes que comenzaba con el nacimiento de César, verlo convertirse en un héroe inocente como jefe de los simios, y después en un líder inteligente y compasivo. Sólo para ser puesto a prueba ahora, crecer y volverse todavía más heroico. En un mundo en el que monos inteligentes nacen, sabíamos que esto iba a provocar a final de cuentas un conflicto decisivo con los humanos. Hemos llegado a un lugar notable en la historia. Es la apoteosis del viaje de César -y así como lo vez batallar, puedes ver su alma. Eso fue lo que siempre quisimos hacer con esta serie: explorar el abanico completo de una forma que nos inspire y nos lleve a pensar lo que significa ser humano".

El productor Dylan Clark, quien también produce junto con Rick Jaffa y Amanda Silver, lo resume: "El Planeta de los Simios: La Guerra es parte road movie, parte historia bélica, parte western y parte una aventura épica -pero en la esencia de todo hay una exploración emocional de un líder que amamos. Vemos a César luchar contra demonios siniestros, pero también se topa con nuevas señales de luz. Es probable que sea la parte de la historia de los simios más oscura, pero también la más esperanzadora".

UN LÍDER PUESTO A PRUEBA: EL GUIÓN

En el centro de El Planeta de los Simios: La Guerra está la historia no sólo de la llegada de la guerra decisiva entre los simios -que se multiplican cada vez más- y los humanos -que están en franco y desesperado declive-, sino también de la noche sombría por la que pasa el alma del noble líder de los simios, César. Ahora se enfrenta a su momento más peligroso, aquél que lo convertirá en leyenda, y a un dilema moral urgente, una vez que comienza a desconfiar de sus principios animales y de cualquier esperanza por conseguir la paz con una raza humana que lo ha herido de maneras muy profundas. Una vez que el terror de la refriega se esparce hasta el centro de su propia familia, este es un César en guerra con los humanos, pero también consigo mismo; uno cuya ira abrasadora ante el sufrimiento que ha visto, deberá dar lugar a una nueva visión si va a llevar hacia adelante a esta especie y extraerla del caos.

"En esta película ponemos a César ante su prueba final", comenta Mark Bomback, quien coescribió el guión con Reeves. "Desafortunadamente para César, esa prueba es desgarradora. Los monos están en problemas y entiende que se tendrán que ganar su lugar como la especie dominante del planeta".

Reeves añade: "César es puesto a prueba en formas que nos parecieron emocionantes y épicas, y que realmente ayudaron a ampliar la película. La escala de este filme es inmensa. Una vez que los simios dejan el bosque Muir, se topan con un mundo más grande".

En búsqueda de inspiración para la escala panorámica y atmósfera mítica de la película, Reeves volvió a ver muchos de los espectáculos cinematográficos más vastos y llenos de acción; desde las épicas samurái de Kurosawa hasta los westerns de Clint Eastwood -filmes con los que El Planeta de los Simios: La Guerra comparte una mezcla de conflictos y comedia con temas de perseverancia, sacrificio, lealtad, naturaleza y heroísmo, en cruzadas que van a través de zonas morales grisáceas en tiempos de una incertidumbre vertiginosa. "Parte de la emoción de hacer estas películas es la oportunidad de traer nueva tecnología y nuevas formas cinematográficas a mitos clásicos, y crear algo único para esta época", explica Reeves.

La interacción clásica entre los elementos de la luz y la oscuridad, de la lealtad puesta a prueba y el valor encontrado, aparecen todos en el viaje épico de César, en el que desciende a las profundidades de la angustia y se ve obligado a sopesar su deseo personal de vengar a su familia contra el aprieto de toda su especie, que se enfrenta a una posible derrota.

"En la tercera historia queríamos llevar a César a un lugar donde nunca imaginamos que pudiera ir", explica Bomback. "Es muy sorprendente, ya que nadie pensaría que él es capaz de albergar cualquier cosa que se le acerque al odio o a romper filas totalmente con la humanidad. Pero ahora lo tenemos en un lugar donde puede, por primera vez, entender el odio que vio en Koba, el ex chimpancé de laboratorio. Resulta ser aterrador para todo aquel que lo rodea, porque César siempre ha sido el centro moral del grupo. Y si César se sale de control desde un punto de vista moral, ¿qué le sucedería a toda la sociedad? A final de cuentas, de esto es lo que se trata la película".

Reeves indica que el guión obligó a Bomback y a él mismo a sumergirse de lleno en la psique de César, como nunca antes -pero, al mismo tiempo, a expandir la historia hacia afuera de una manera vasta, hasta llegar a una confrontación estruendosa con unos humanos frenéticos, determinados a eliminar a los simios antes de que sea demasiado tarde. El resultado es un despliegue de majestuosidad técnica por toda la pantalla, que también es testimonio de una calidad absoluta.

"En este momento crucial, César desciende a un viaje distinto a cualquiera que haya tomado antes, porque está luchando consigo mismo", describe Reeves. "Pero, incluso, conforme pasa la historia y nos adentramos cada vez más en César desde un punto de vista más emocional, también sentimos que esta película tenía que ser grande en magnitud, como ningún otro de los filmes previos, porque es tanto una épica de tiempos de guerra como una historia de migración".

Como el capítulo final de la trilogía, también es el extremo de una historia extendida que comenzó con el virus simio que hizo a los simios inteligentes, sólo para llevarnos hasta un conflicto entre especies en el que sólo puede haber un ganador. Bomback señala, "Lo que estamos presenciando en La Guerra no es sólo la historia de César, es el comienzo de una civilización. Lo que ves que ahora sucede será parte de una mitología futura que todos los simios conocerán para siempre, una vez que César intenta llevar a su gente a una nueva Tierra Prometida".

La escala monumental llevó al reparto y al equipo de producción a nuevos territorios de todo tipo -desde tecnología y diseño hasta los límites de la compasión por otras especies. Así como Rise of the Planet of the Apes fue un logro que sugería el potencial para este tipo de realización cinematográfica, El Planeta de los Simios: La Guerra demuestra cuán lejos ha llegado.

"Este ha sido un proceso evolutivo", indica Peter Chernin. "En la primera película, teníamos preocupaciones descabelladas porque nunca antes habíamos visto este tipo de captura de actuación, pero después comenzamos a ver estas interpretaciones reveladoras que eran muy creíbles, con una verdad emocional auténtica. Todo cambió cuando terminamos la primera película. Al saber que éramos capaces de crear simios realistas y sensibles, ahora podíamos profundizar más en ellos. Una de las cosas liberadoras acerca de esta franquicia es que podemos explorar la narrativa emocional de nuevas maneras porque estamos creando nuestra propia visión de una sociedad que nunca ha existido, pero pretendemos que sea real, no fantástica, y eso ha sido muy divertido".

Para Chernin, Reeves ha sido esencial en llevar hacia adelante la franquicia. "El nivel de acción, efectos, actuación y escala en general fue un salto espectacular para Matt en esta película, pero en esta ocasión tuvo el tiempo y el espacio para planear la película que imaginó. Hay secuencias de acción en esta película tan fenomenales como cualquier cosa que hayas visto, pero aún más importante, Matt estaba obsesionado por completo con el lado emocional de esta película, y en emprender este viaje con los simios en lo que es en realidad una historia muy humanista".

"Esta película les da a las audiencias más espectáculo, más intensidad, más humor y los lleva al viaje más grande de las tres películas", concluye Dylan Clark. "El poder y aflicción que Matt y Mark le imprimieron al guión inspiró a todos a llevar las cosas todavía más allá de cualquier cosa que hayamos hecho antes".

EVOLUCIÓN Y MITO: ANDY SERKIS como CÉSAR

En El Planeta de los Simios: La Guerra, César -el rey de la nueva raza de primates que han desarrollado de manera veloz el poder del pensamiento, el habla y de ver el mundo en términos complejos y emocionales- emprende el viaje fabulado de un líder genuino que deberá sufrir un vía crucis para poder ayudar a su gente. Al final de Dawn of the Planet of the Apes (El planeta de los simios: [R]evolución), César ya estaba en un precipicio. Había roto su principio moral fundamental y matado a otro simio, su mejor amigo Koba, al lanzarlo hacia un abismo.

Ahora han pasado dos años, pero las preguntas que han surgido a raíz de la muerte de Koba sólo obsesionan más a César, en especial cuando la angustia insoportable de la guerra le pasa factura a su familia. Con la comunidad de simios diezmada por los humanos, y una cantidad de desertores cada vez más grande -simios convenencieros que se están pasando al bando de los humanos-, César ve que las cosas han llegado a un momento crítico. Si no hay lugar a la paz con los humanos o con los simios que ofrecen sus servicios, ¿dónde pones límites en cuanto a qué tan lejos puedes llegar? Y de haber uno, ¿podrá César encontrarlo en su interior, ahora que se encuentra en una confusión emocional tan aguda?

Andy Serkis, quien repite el papel por el que ha recibido elogios mundiales, lleva al majestuoso César a las zonas más riesgosas y de matices más psicológicos que hayamos visto. Serkis es reconocido también por darle vida a otro personaje digital, Gollum, en la serie de Lord of the Rings -pero nunca se ha dormido en esos laureles.

Dice que llevar a César a una turbulencia personal en este filme -a través del dolor y el sufrimiento, y encuentros sorprendentes para encontrar su dignidad y nobleza como líder- "ha sido, como actor, el reto más remunerador en mi vida". Serkis añade: "Ser capaz de interpretar a un personaje tan complejo e íntegro como César, desde su infancia hasta éste, el punto más crítico y profundo en su vida como líder, ha sido increíble".

Para Matt Reeves, Serkis le aporta algo especial a este momento trascendental en la historia de César. "Andy es simple y sencillamente uno de los mejores actores y más conmovedores con lo que jamás me haya tocado trabajar", comenta el director. "En esta película fue a extremos emocionales que eran más profundos y dolorosos que en las dos previas, y fue sorprendente ver cuán lejos se exigió a sí mismo. Nuestra relación laboral es uno de los placeres de mi vida".

En El Planeta de los Simios: La Guerra vemos al César agudo, mesurado y ejemplar que conocemos, pero con una pérdida de base moral. Ansía un ajuste de cuentas personal, pero, sin embargo, sabe que otros simios lo ven como su última oportunidad para encontrar una vida de seguridad y libertad. Al abordar el papel, Serkis se tomó como reto personal aportarle una verdad visceral, quizás y uno podría incluso decir "humana", a un personaje que es un otro misterioso, y que, de igual manera, personifica problemas con los que la audiencia humana se puede sentir identificada de manera profunda, sin importar el aspecto físico de César.

Su primera tarea fue revelar la profunda vulnerabilidad que emergía por debajo de la musculatura fuerte y animal de César. "Cuando La Guerra comienza, la comunidad simia está fracturada", explica Serkis. "César todavía intenta mantener la calma, pero carga con el peso profundo y doloroso de un líder que lucha por mover a la acción a una comunidad dividida. César siempre ha estado en medio del mundo humano y de los simios. No quiere ver la destrucción de ninguna de las dos especies. Pero es un mono y su supervivencia está claramente en juego".

Entonces, César experimenta el peor momento de su tormentosa vida, y llega a la desalentadora conclusión que los humanos y los simios jamás podrán ser capaces de vivir juntos. Serkis continúa: "A partir de ese momento, es un viaje monumental el que César emprende. Rebasa una frontera hacia un mundo de venganza del que aparentemente no se puede liberar. Contra todo nervio de su cuerpo, cae en un lugar de oscuridad y furia, un lugar del que teme no poder escapar. Después de todo lo que ha visto, está más triste y también se ha vuelto más indolente -y casi pierde la mejor parte de sí mismo. Alguna vez, César fue un simio que prefería destruir armas que usarlas. Pero de manera repentina comienza a reconciliarse con la idea de usar cualquier medio necesario para aniquilar a los humanos, impulsado por su venganza personal contra el coronel".

Conforme los monos han continuado su rápida evolución de ser animales mudos hasta alcanzar una gran inteligencia, cada película ha llevado a Serkis a explorar cada vez más las habilidades crecientes de César -y El Planeta de los Simios: La Guerra se vuelve la cima. La elocuencia progresiva de César le permite a Serkis imbuir cada vez más matices a su personalidad.

"En la primera película, estaba el inicio del lenguaje y era acerca de explorar cómo los monos lidiaban con el comienzo de su evolución. En la segunda, comencé a pensar en César más como humano, y empecé a usar una lingüística más intrincada, para que se expresara de manera más intelectual", explica Serkis. "Ahora, César puede hablar fluidamente, situación que cambia la manera en la que aborda las cosas; cómo piensa de él mismo y de los otros".

Continúa: "De verdad ha sido asombroso ser capaz de escalar adentro de la mente de un ser que se está transformando en todos los niveles. En esta película, desde un punto de vista físico, César está mucho más erguido y utiliza mucho más sus manos, así que es más un humano en una piel de simio. Pero conforme su inteligencia y habilidades crecen, las cosas que siente y recuerda se han vuelto más abrumadoras para él".

Mientras los realizadores veían a Serkis disolver su propia personalidad en la de César en sus momentos más difíciles, estaban sorprendidos con la cantidad de sentimientos opuestos de tormento y deseo que era capaz de evocar a un nivel visceral.

Chernin explica: "Andy es en gran medida el alma y corazón de esta franquicia. Sabía desde el principio que existía el peligro de que los monos se vieran exagerados, así que cuando se apareció el primer día, le aportó un nivel distintivo de seriedad. Nunca dejó de estudiar el comportamiento y las expresiones faciales de los monos, por lo que ahora es capaz de inculcarle a César un nivel de majestuosidad, que pasa a ser la cumbre en las tres películas. Con una actuación que es casi Shakesperiana, Andy es una pieza fundamental en la creación del poder emocional de la película".

"Este es el trabajo más retador y emotivo que Andy ha hecho", añade Clark. "A través de sus habilidades excepcionales, ha creado a César como un personaje que se siente mitológico, pero conmovedor".

Woody Harrelson, quien en el papel del Coronel se bate con César en múltiples niveles, estaba anonadado con Serkis. "Andy es uno de los actores más talentosos con los que jamás me haya topado", comenta. "Me dejó atónito ver cuánto poder puro es capaz de transmitir sin una palabra. Creo que nunca me he encontrado ese tipo de habilidad extrema para impartir emotividad a través de la mirada. Como actor, ni siquiera sé con quién compararlo…así de original es. En ocasiones era tan conmovedor, que cuando terminaba una toma me ponía a aplaudirle".

Serkis explica que todo esto fue posible para él, sólo porque Reeves generó un ambiente en el que entender las emociones internas de César fue de alta prioridad al momento de hacer que cobrara vida visualmente.

"La pasión de Matt por esta historia es insaciable", expone Serkis. "Tiene un ojo increíble cuando usa la cámara -pero la clave es que nunca sacrifica las actuaciones. Todo es acerca de obtener emociones auténticas en todo momento. Incluso en el ambiente más despiadado, está buscando el corazón de estos personajes".

Quizás y lo que más ha inspirado a Serkis en su creación de César es la idea de que, como un animal majestuoso en una fábula, él es una creación que refleja la esencia de la humanidad. En especial, eso pareció verdadero en El Planeta de los Simios: La Guerra, una vez que César navega a través de una época de conflicto mundial, que se asemejan a muchos momentos de la historia humana, pero con la diferencia interesante que en esta ocasión es desde la perspectiva de animales que alguna vez fueron salvajes.

"Creo que quizás y la representación de nuestras luchas humanas más esenciales a través de los ojos de simios, le permitirá a la audiencia conectarse con las emociones humanas a un nivel más visceral", comenta. "Sabemos que los grandes simios son nuestros primos más cercanos -son 97% parecidos a nosotros- y, no obstante, podemos percibir este mundo de diferencias. Quizás, al darles una voz y ver el mundo a través de su perspectiva, distinta a la nuestra, podamos salirnos de nosotros mismos y vernos bajo el microscopio como nunca antes lo hemos hecho".

EL ÚLTIMO GUERRERO DE LA HUMANIDAD: WOODY HARRELSON como EL CORONEL

Podrá ser la última y muy desesperada esperanza para la raza humana, pero el coronel J. Wesley McCullough es el antagonista más temido de los monos. Un guerrero despiadado, curtido de manera casi mítica, el renegado coronel cree sin remordimiento alguno que él y sus soldados humanos disidentes tienen la justificación de adoptar cualquier medida para preservar lo que queda de la raza humana y terminar con el ascenso de los monos, mientras todavía puedan.

Parte de lo que mueve al coronel es el presentimiento de que conforme los simios evolucionan, la gripe simia está teniendo el efecto contrario en los humanos -están involucionando, perdiendo el habla; una situación impensable para la especie que alguna vez gobernó la tierra. Esa es la razón por la cual tiene una misión motora: remover al líder de los monos del poder. Y entre más conoce el impresionante carácter interno y el pensamiento profundo de César, más teme que los días de la raza humana estén contados si no detiene ahora a los monos.

Matt Reeves explica: "César se ha hecho de un aura de leyenda y misterio entre humanos y simios -y el Coronel llega a creer que, si los humanos tan sólo pudieran encontrar y quitarle el poder a César, los monos se vendrán abajo, por lo que esto le dará una oportunidad a la humanidad de recuperarse".

El coescritor Mark Bomback añade: "Las expectativas del coronel las fijamos altas, porque queríamos que fuera tan interesante como cualquier mono en el filme. Ha creado una especie de culto a su alrededor y llevado la noción de supervivencia a cualquier precio a un lugar peligroso. La filosofía del coronel es que debido a que estos humanos cargan con la responsabilidad de salvar la raza humana, lo excusa casi de cualquier acción".

Para el papel, los realizadores sabían que iban a necesitar de un actor con gran carisma, uno que pudiera hacer frente al esplendor de los monos con una mezcla volátil de determinación y desesperación humanas. Recurrieron a uno de los hombres protagónicos más versátiles de nuestros tiempos: el nominado en dos ocasiones al Premio de la Academia® Woody Harrelson, quien también será visto este año en papeles muy distintos en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y The Glass Castle.

"Woody es un actor muy inteligente, creativo y profundo", describe Reeves. "Para los dos era importante humanizar al coronel tanto como nos fuera posible, darles el mayor entendimiento posible a las acciones extremas de su personaje. Nuestras conversaciones profundizaban al coronel, y sus ideas eran tan buenas, que Mark y yo las escribíamos de inmediato en el guión".

Harrelson abordó al coronel como alguien mítico. "El Coronel es un tipo que sólo piensa en términos militares. Lo que entiende es la guerra", describe Harrelson. "Después de haber visto cómo los simios se están adueñando del mundo tras la gripe simia, siente que es su deber como ser humano, con las habilidades que tiene, hacer todo lo que pueda para salvar la humanidad".

Peter Chernin comenta: "La manera en la que Woody interpreta al Coronel, no lo ves como un villano, sino como un hombre que cree que está peleando una guerra santa para salvar a la humanidad. Ves que admira a César, que lo respeta profundamente, y que, al igual que César, también se está asomando a lo más oscuro de su alma".

Si bien el coronel es el enemigo brutal de los monos, Harrelson indica que, como en cualquier guerra, lo analizarás dependiendo del lado en el que te encuentres. Para algunos humanos el Coronel es la personificación de la esperanza después de haber presenciado la destrucción de su civilización. Harrelson explica, "Uno podría ver fácilmente al Coronel como el tipo malo de la película, pero yo lo veo como un hombre que ha sido llamado para hacer algo grandioso y fundamental en la época más oscura en la que jamás se hayan encontrado la raza humana".

El compromiso a gran escala que Reeves tenía por el proyecto fue una chispa constante para Harrelson. "Matt tiene una visión extraordinaria y es incansable. No dejará ir algo hasta que no sienta que está bien. Todos los días me quitaba el sombrero porque me encantaba su búsqueda por la excelencia".

Así como Harrelson quedó conmovido con la actuación de Serkis, a éste lo motivó la interpretación de Harrelson como el Coronel. "Para mí, uno de los más grandes placeres de este filme fue trabajar con Woody", comenta Serkis. "Nos volvimos muy cercanos. Es un ser humano muy honesto, y, por lo tanto, un actor muy auténtico -vive y respira su propio credo, y eso resulta ser embriagante. Juntos tenemos algunas escenas muy grandes y emotivas, en las que nos necesitábamos el uno al otro, y me parece que Woody estuvo impresionante".

Serkis continúa: "Woody y yo nos metimos en la cabeza del otro, cosa que tuvimos que hacer para estos personajes, en vista de que se están enfrentando. Tanto César como el coronel tienen conocimiento el uno del otro, a pesar del hecho de que son líderes de especies que se van a confrontar de manera terrible. Existe este respeto extraño entre ellos, que Woody también entendió. Woody me ayudó a encontrar la ambivalencia de César porque el coronel que interpreta no es el villano tradicional que pudo haber sido. Woody aporta tanta emoción honesta que crea algo muy seductor en el coronel, y César tiene que lidiar con lo que comparten".

Entre los seguidores del Coronel, listo para hacer cualquier cosa para proteger a la raza humana, está su leal soldado Preacher, quien siempre carga con una ballesta. El importante papel corre a cargo de Gabriel Chavarria, quien alcanzó un primer plano gracias a la serie East Los High, para Hulu. Chavarria pudo entender por qué Preacher sigue entregado al coronel, sin importar cuán caótica y parecida a un culto es la atmósfera que lo rodea. "Preacher sigue al coronel porque en estos tiempos post-apocalípticos, el coronel es el único humano que queda que tiene una visión para superar esta situación", comenta. "Pero César tiene tanta humanidad en él que resulta confuso. Preacher le sigue siendo leal al Coronel, pero está dividido porque César no es un simio ordinario y quizás y, a final de cuentas, quieren lo mismo".

LA NIÑA PERDIDA: AMIAH MILLER como NOVA

Uno de los personajes más sorprendentes en El Planeta de los Simios: La Guerra no es un simio o un hombre…sino una pequeña con un valor impresionante. Esta es una niña muda, devastada por el virus, a quien llegan a conocer como Nova -y se vuelve en parte esencial del viaje que los simios emprenden hacia su nuevo hogar.

El atributo fantástico de Nova no pasó desapercibido para Reeves y Bomback. Éste último comenta, "Aquí tienes una pequeña, aparentemente huérfana, que vive con monos -Matt y yo pensamos de inmediato que parecía un personaje salido de un cuento de hadas. Desde Ricitos de Oro a la Caperucita Roja, hay toda una tradición de historias acerca de niñas en el bosque con animales peligrosos que, no obstante, se vuelven sus protectores. Esa es parte de la inspiración para Nova. Y la misma Nova, desde luego, es hasta cierto punto como un mensaje oculto de la película original".

"Una de las cosas bellas acerca de Nova es que incluso en este mundo dividido, puedes ver que hay simios y humanos que son capaces de forjar relaciones emocionales profundas", comenta Peter Chernin. "En ese momento cuando César está en el lugar más oscuro, cuando quiere odiar a todos los humanos, Nova lo toca de una manera en la que nadie más puede. Con Nova también estamos viendo el crecimiento del virus simio y lo que la supervivencia significa para los humanos".

El papel -uno muy exigente y complejo para un niño actor- corre a cargo de Amiah Miller, una chica de doce años que hace su primera actuación en un largometraje. Reeves describe cómo Miller obtuvo el papel: "Amiah es una actriz joven muy intuitiva. Cuando llegó a la audición hicimos a un lado el guión y sólo le pedimos que se relacionara con los simios. Desde ese momento fue evidente que era especial y que tenía un talento que iba más allá de sus años. Ella y los actores se convirtieron en una familia. Amiah tiene un futuro brillante por delante. No puedo esperar más para ver qué va a hacer".

Debido a que Nova desarrolla una fuerte relación con el orangután Maurice, quien insiste en llevarla en el largo viaje de los simios, Miller pasó un mes trabajando con Karin Konoval, quien interpreta a Maurice. "Amiah y yo necesitábamos tener una conexión muy fuerte y muy real", comenta Konoval. "De hecho, Amiah y yo nos dimos a la tarea de conocernos sin mediar palabra, antes de que hayamos tenido conversación alguna. Afortunadamente, nuestra conexión fue inmediata y orgánica, y sólo creció a partir de ahí. Fue magia absoluta que los realizadores nos dieran esa oportunidad de desarrollar este vínculo genuino".

Dylan Clark comenta: "Matt, nuestra directora de casting Deb Zane y yo estábamos todos de acuerdo que sólo había una actriz joven para el papel de Nova, y esa actriz era Amiah".

EL FUGITIVO: STEVE ZAHN como SIMIO MALO

En la historia también hay otro personaje nuevo que personifica una realidad que fluctúa de manera enorme para simios a lo largo del planeta, una vez que la fiebre simia se esparce: un chimpancé inteligente y fugitivo del zoológico que ha intentado abrirse paso a través de un mundo cambiante, y que lo ha llevado a adquirir un lenguaje rudimentario por sí solo. Este es el autodefinido Simio Malo, interpretado con aflicción cómica por Steve Zahn (Dallas Buyer's Club, Rescue Dawn).

Matt Reeves comenta: "Simio Malo es un personaje muy importante que ayuda a transmitir la vastedad de la historia. Es muy divertido -pero también a través de él te das cuenta que el virus se ha extendido a muchos otros, y que un mundo entero de simios inteligentes está allá afuera, un mundo que está en un rumbo similar al que ves en la película original de Planet of the Apes, de 1968. Como personaje, Simio Malo es uno de nuestros favoritos".

"Escribir el personaje de Simio Malo fue sin lugar a dudas con el que más nos divertimos", añade Mark Bomback. "Con frecuencia teníamos que refrenarnos de ir demasiado lejos con él, porque es un personaje muy cool; pudo haberse devorado sin problemas todo el guión. Pero pensamos que era importante mostrar que hay otros monos allá afuera con historias propias".

Cuando Zahn asumió el papel, Simio Malo se convirtió en una personalidad todavía más espléndida, una vez que Zahn se dejó llevar por el papel. "He sido un gran aficionado del trabajo de Steve; él siempre me ha parecido muy humano y divertido, y sorprendente. Para lo que sí no estaba preparado es para cuán desgarrador puede ser como actor", comenta Reeves. "Le aportó mucha vida y humor a Simio Malo, pero todavía más importante, una emotividad y profundidad increíbles. Tiene una sensibilidad hermosa, y es sin lugar a dudas el corazón de Simio Malo".

A Zahn le encantó crear un personaje que sale de su concha una vez que descubre la naciente sociedad simia. "Cuando lo conocemos, han pasado años desde que Simio Malo ha visto a cualquiera de su especie", explica Zahn. "Ha estado viviendo en solitario, como un hombre de montaña. Tiene el poder del habla porque lo aprendió de sus entrenadores del zoológico -de ahí su nombre, Simio Malo. No podría ser lo más opuesto a eso, pero es Simio Malo porque era travieso en el zoológico. 'Simio malo, simio malo' me decían. Así que se me quedó".

El Planeta de los Simios: La Guerra representa la primera actuación de captura de movimiento de Zahn, y de inmediato se adaptó a la forma. "Pensé que se iba a sentir como algo más técnico, pero, de hecho, se sintió como algo más teatral", explica. "Me recordó al teatro. Interpretar a Simio Malo es un tipo de realidad intensificada, que tiene que venir tanto de un lugar físico como emocional".

LA CONCIENCIA DE CÉSAR: KARIN KONOVAL como MAURICE y TERRY NOTARY como ROCKET

Una vez que César comienza a perder su curso moral, los simios más cercanos a él intentan hacer que conserve su fe como líder. Esto es especialmente cierto en Maurice, quien intenta reavivar en César al simio justo y virtuoso que, sabe, se encuentra dentro de él. Por tercera ocasión, Karin Konoval repite el papel del inalterable orangután.

La profundidad del conocimiento simio que ahora ella le aporta a Maurice es parte de lo que hace al personaje tan irresistible y auténtico ante la vida. "Karin es increíble", comenta Matt Reeves. "Su habilidad para darle vida de manera genuina a Maurice es simplemente sorprendente. Tiene una conexión muy espiritual con los orangutanes, que ha venido desarrollando a lo largo de estos tres filmes, y sus instintos me sorprendían de manera constante".

Konoval ha llegado a sentir un respeto profundo por Maurice, incluso a pesar de que el personaje requiere que ella dé un salto tanto a otro género como a otra especie. Acota, "Los orangutanes tienen una integridad muy fuerte por quienes son, y siento que, en esencia, Maurice es así. Es muy observador, y si hace algo, lo hace en serio. Me parece que es la conciencia de César. Ha sido su asesor durante mucho tiempo y su compromiso y devoción a César son absolutos".

Si bien no le es ajeno interpretar a Maurice, Konoval no ha dejado de sumergirse cada vez más en su descubrimiento del personaje. En su preparación para El Planeta de los Simios: La Guerra, pasó tiempo con Towan, quizás el orangután macho más viejo que existe en el mundo, en el zoológico Park Woodland, en Seattle. Un mono al que le encanta pintar, le ofreció un vistazo de cuán extraordinarios y complejos los primates no humanos ya son en sus mundos privados. Tristemente, Towan murió días después de que El Planeta de los Simios: La Guerra acabará de rodarse.

Konoval recuerda lo que le enseñó: "Me dio al Maurice interior", comenta. "No podría estar más agradecida con Towan. La oportunidad de observar a orangutanes y tener la oportunidad de conocerlos, y a algunos de la comunidad de preservación del orangután, ha sido uno de los regalos más gloriosos que jamás me han dado. El nombre de Towan se traduce como 'Maestro', y él fue eso. Cuando te veía, no había nada que se pudiera comparar con eso. Y eso es lo que me inspira a encontrar el alma de Maurice".

En El Planeta de los Simios: La Guerra, el alma de Maurice es laznada hacia una dirección inesperada cuando se relaciona con la niña humana huérfana, Nova, con quien se conecta más allá de las palabras. "Me la he pasado de maravilla como un humano que se ha dado a la tarea de conocer orangutanes; fue maravilloso darle la vuelta a eso e interpretar a un orangután que forja una relación cercana con un humano", reflexiona Konoval. "Interpretar a Maurice ha sido un viaje cada vez más espléndido".

Andy Serkis señala que la personificación de Konoval de Maurice fue como un destello en su manera de interpretar a César. "Karin le pone todo su corazón y alma a Maurice -y le aporta un conocimiento tan profundo al comportamiento simio que se siente real", agrega. "Para ella, no se trata de copiar a un animal, es acerca de entender su mundo interior, y te percatas que eso es lo que provoca que cobre vida".

El actor y consumado coreógrafo Terry Notary también regresa como la mano derecha de César, Rocket, además de fungir como entrenador coreográfico de todo el reparto que le da vida a los primates. Reeves llama a Notary "El maestro Zen simio". El director continúa: "Aborda su trabajo con tal alegría y pasión, que es contagioso. No sólo le ha dado vida de una manera hermosa a Rocket, sino que también a incontables simios en la película, y ha entrenado a todo el reparto a que se mueva y comporte como mono. Es un artista auténtico".

Notary opina de Rocket: "Siempre será el confidente y mejor amigo de César. Pero, en esta película, me parece que está encontrando su verdadero propósito en la vida, que es mantener seguro a César. Rocket ha pasado por lo que César está pasando en esta película, y ahora puede estar ahí para ver que César logre salir avante, y protegerlo mientras está perdido".

Rocket también cree en darle a César el espacio para que luche con su conciencia, comenta Notary. "Rocket sabe que la furia ciega de César es peligrosa, pero también sabe que César necesita pasar por eso a su manera, así que Rocket tiene que balancear el mantener su distancia mientras se asegura que César pueda continuar siendo su líder. Es un viaje profundo y desafiante para ambos".

Serkis se fortaleció por su relación con Notary. "Rocket tiene un arco increíble en esta historia, al convertirse en el alma gemela más profunda de César, ya que éste deposita toda su confianza en él, al considerarlo uno de sus amigos más cercanos". Notary opina de su colaboración: "Lo cosa más sorprendente de Andy es su habilidad para dejar que las emociones en su estado más puro corran por él sin forzar absolutamente nada. Podía sentir cómo salía el alma de César de muchas maneras, que eso se volvía en un gran acicate para uno".

ELEVANDO LOS ESTÁNDARES DE LA CAPTURA DE ACTUACIÓN

El desarrollo de la tecnología de punta en la captura de actuación -tecnología que puede grabar incluso los matices más diminutos de movimiento, expresión y emoción de personajes animados a través de actores humanos- ha llevado a la creación de algunas de las personalidades más memorables en la historia del cine, incluidos los simios vistos en Rise of the Planet of the Apes y Dawn of the Planet of the Apes.

Pero la fusión de esta tecnología con la actuación humana no ha sido estática, y los estándares se siguen moviendo. Andy Serkis cree que ha habido un avance reciente en cómo los actores abordan un papel de captura de actuación, tal como el de César, uno mostrado en el filme y uno que está ansioso por seguir expandiendo.

"Los actores están comenzando a entender que cuando haces captura de actuación, no sólo estás ahí parado como un suplente del personaje hasta que la magia sea realizada después. No estás representando al personaje; te tienes que convertir en el personaje", explica. "Desde mi punto de vista, no hay diferencia alguna entre interpretar un papel en un traje de captura de actuación y un papel en el que te vistes y maquillas. Ninguna en lo absoluto".

Serkis recuerda que desde el principio habló con Woody Harrelson para decirle lo mucho que esperaba que los dos trabajaran juntos -un actor portando un equipo de captura de actuación, el otro no, pero ambos inmersos de igual manera en sus personajes. "A un actor que se enfrenta a otro en un traje de captura de actuación le puede tomar un poco de tiempo acostumbrarse", comenta. "Pero una vez que comienzas a comunicarte, te das cuenta de que a pesar del hecho de que uno está usando una cámara montada en la cabeza con puntos en el rostro, somos, a un mismo nivel, criaturas de la imaginación".

En esta ocasión, el nuevo reto para Serkis fue expresar el pathos completo de la problemática de César -un apuro muy humano a pesar de su forma no humana. Eso significa, hasta cierto punto, trascender la forma al exponer un nivel de emotividad incluso más crudo y primitivo de lo que uno podría hacer como un personaje humano.

"Literalmente, cada escena que César tiene en esta película tiene una parte emocional vulnerable y oscura", señala Serkis. "La clave para mí fue ir a esos lugares oscuros y aterradores, justo como lo harías si estuvieras actuando sin un traje de captura de actuación encima. No es acerca de la pantomima; si de verdad quieres alcanzar las profundidades de la psique de alguien, y cada uno de los actores que interpreta a simios tiene que hacer eso en esta película, debes de estar dispuesto a desnudarte de una gran manera".

Una vez más, los realizadores recurrieron a los artistas de efectos visuales de la compañía de efectos visuales Weta Digital, ubicada en Nueva Zelanda. "Trabajar con Dan Lemmon y los artistas en Weta es muy inspirador", comenta Reeves. "Los estándares de lo que es posible los están elevando de manera constante, y los resultados en este filme son sin lugar a dudas un punto máximo alcanzado en efectos visuales hasta la fecha".

Weta Digital no ha dejado de evolucionar su tecnología de captura a lo largo de los tres filmes para asegurarse, sin importar hacia dónde se dirija la historia, que las actuaciones de los actores en el set siempre sean grabadas para que los animadores puedan ver la dinámica que está en juego. "Cuando rodamos Rise, nunca antes se había intentado la captura de actuación en un ambiente abierto, afuera de un foro, y fuimos los primeros en rodar en el bosque", recuerda Peter Chernin. "Ahora lo estamos haciendo en cimas de montañas y en la nieve. La gente no sabe cuán extraordinario y complejo es. El pelaje mojado es una de las cosas más difíciles de hacer digitalmente, y la nieve sobre la piel es añadir otro grado de complejidad a todo eso. Lo que ha sido divertido es que una gran cantidad de gente de efectos especiales se dedicó a eso gracias a la película original de Planet of the Apes, aunque fue hecha con maquillaje y vestuario, pero no dejó de ser muy creativa -y ahora están llevando más allá la animación por computadora de vanguardia para crear imágenes, tales como un simio montando a caballo en la nieve, que es sobresaliente".

"Weta nos ha permitido hacer cosas que antes podían existir sólo en la imaginación", añade Dylan Clark.

"Weta es el mejor", añade el coproductor y productor de efectos visuales Ryan Stafford, quien también trabajó en las películas previas de El Planeta. "Son los mejores en personajes, son los mejores en pieles y son los mejores en conseguir una colaboración creativa con los realizadores".

Dan Lemmon, supervisor de efectos de Weta, quien recibió nominaciones al Premio de la Academia® por sus contribuciones tanto en Rise como en Dawn, explica que la tecnología de captura de actuación ha evolucionado, al igual que los simios, desde que rodaron Rise. Las limitaciones ya se han quedado a medio camino. Las herramientas para la animación facial en tiempo real ahora les permiten a los artistas tomar decisiones de animación facial complejas y precisas al momento, lo que les permite recrear cualquier expresión y honrar la fidelidad de la actuación del actor -y la de cientos de personajes en una escena.

"Rise fue la primera vez que tomamos la captura de actuación y la sacamos a ambientes donde nunca antes se había ido. Aprendimos mucho de eso y, como resultado, nuestra tecnología de render mejoró de manera dramática. Todos nuestros sistemas de pieles, cómo ajustamos la manera en la que la luz se mueve a través de una escena y otros materiales; todo ello se ha vuelto cada vez más sofisticado. El nivel de realismo que verás en esta película es mucho más elevado que en cualquier otra", comenta Lemmon.

El Planeta de los Simios: La Guerra, que le dio a Weta un nuevo desafío, presenta una docena de personajes simios clave, más que en los filmes previos, y también hablan con mayor sofisticación. "Las expresiones faciales convincentes y la sincronía de labios son retos. Hacerlo para un personaje es muy difícil, pero una vez que nuestro reparto se expandió, hemos tenido que propagarnos en lo que podemos hacer facialmente, para que de verdad creas lo que estás viendo", comenta Lemmon. "Hemos hecho mejoras no sólo en la tecnología, sino también en el arte que esto trae consigo".

El Planeta de los Simios: La Guerra representa otra primera vez para la captura de la actuación -primera vez que ha sido utilizada en clima extremo, incluyendo nieve cayendo. Lemmon explica la tarea intimidante: "Tuvimos que tomar un proceso ya de por sí considerado muy sensible, y calibrarlo de manera cuidadosa a áreas con neviscas y temperaturas gélidas. Es emocionante, porque hemos abierto la posibilidad de que puedes usar la captura de actuación en todos lados, interactuar con cualquier ambiente y, aun así, tener la confianza absoluta de que has capturado todo matiz que el actor esté brindando".

Mientras tanto, Ryan Stafford estaba supervisando aproximadamente a 50 empleados de efectos visuales -y monitoreando una unidad de cámara testigo conformada por 10 personas, un despliegue de 35 a 40 cámaras de captura de movimiento, así como un ejército de encargados de información, inspectores y fotógrafos dedicados a recabar información de cada detalle en cada uno de los sets. Tan sólo la inspección fue una tarea monumental. "Debido a que, mientras rodamos, no sabemos qué elementos terminarán siendo creados en gráficas por computadora, nos tenemos que asegurar que cada centímetro de nuestros sets y locaciones fueran inspeccionadas. Se requiere de un gran equipo para certificar que cada pieza de utilería, cada decorado de sets, cada piedra en la tierra sea fotografiada. Cada centímetro del set lo escaneábamos en 3D", explica.

Stafford continúa: "Después tuvimos un gran banco de computadoras al que llamamos Control de Misiones, que tenía una variedad de operadores humanos. Ellos son lo que presionan grabar en toda captura de movimiento que se hace, enfocan la cámara y se aseguran que toda la información obtenida esté limpia. Fue un esfuerzo monumental. Todas las tomas las tuvimos que rodar dos veces, en ocasiones cuatro, y después hacer el intento para que todas estas complejidades cuadraran en un día de rodaje estándar".

Uno de los éxitos más gratificantes del equipo de captura de actuación se dio en la escena cuando Maurice forja por primera vez un vínculo con Nova. Stafford dice, "La interacción de Nova con los monos es tan delicada que trajo consigo un montón de complicaciones -desde cómo interactúa su cabello con el pelaje de Maurice hasta la manera en cómo su ropa se presiona contra su panza. Todo eso fue orquestado de manera cuidadosa para crear algo convincente y, finalmente, muy conmovedor".

EFECTOS DE SIMIOS: AVANCES EN EFECTOS VISUALES

Avances en la captura de actuación fueron sólo el principio para Weta, quien también se adentró a nuevos territorios en diversas áreas de efectos digitales para crear la variedad de más de 1,400 tomas de la película que contaban con efectos muy complejos. El equipo que trabajó bajo las órdenes de los supervisores de efectos visuales Joe Letteri y Dan Lemmon se enfocó principalmente en la creación de interacciones muy realistas entre los simios y sus ambientes; desde su fortaleza escondida hasta la prisión del coronel. Nuevos conceptos que se podrán ver en La Guerra incluyen:

Un software nuevo de crecimiento orgánico de bosque conocido como Totara : esta herramienta de simulación de próxima generación emula los patrones de crecimiento propios de la naturaleza, lo que les permite a los árboles adaptarse a la vegetación que los rodea, e incluso hace cambios de forma y color, causados por el envejecimiento que provoca el paso del tiempo -el crecimiento nuevo es rojo, después las hojas se vuelven verdes y, naturalmente, café, una vez que se descomponen. Weta considera que esta herramienta es un primer vistazo a la emocionante dirección que las herramientas de efectos orgánicos tomarán durante la siguiente década.

: esta herramienta de simulación de próxima generación emula los patrones de crecimiento propios de la naturaleza, lo que les permite a los árboles adaptarse a la vegetación que los rodea, e incluso hace cambios de forma y color, causados por el envejecimiento que provoca el paso del tiempo -el crecimiento nuevo es rojo, después las hojas se vuelven verdes y, naturalmente, café, una vez que se descomponen. Weta considera que esta herramienta es un primer vistazo a la emocionante dirección que las herramientas de efectos orgánicos tomarán durante la siguiente década. Sistema Avanzado de Pelaje :la tecnología de piel utilizada en El Planeta de los Simios: La Guerra rebasa toda aquella usada previamente, lo que trajo nuevos niveles de complejidad en cuanto a la manera en la que la piel digital se comporta e interactúa con el mundo. La necesidad particular de mezclar nieve fresca con pelaje llevó adelante la innovación, una vez que el equipo de efectos visuales trabajó para ver cómo la nieve se pega a la piel, se aglomera en ella, cae y reacciona, mientras los simios caminan a través de ambientes nevosos. El pelo también se volvió sustancialmente más denso: Tan sólo César tenía un millón de ellos.

:la tecnología de piel utilizada en El Planeta de los Simios: La Guerra rebasa toda aquella usada previamente, lo que trajo nuevos niveles de complejidad en cuanto a la manera en la que la piel digital se comporta e interactúa con el mundo. La necesidad particular de mezclar nieve fresca con pelaje llevó adelante la innovación, una vez que el equipo de efectos visuales trabajó para ver cómo la nieve se pega a la piel, se aglomera en ella, cae y reacciona, mientras los simios caminan a través de ambientes nevosos. El pelo también se volvió sustancialmente más denso: Tan sólo César tenía un millón de ellos. Set de herramientas Manuka physLight: este set de herramientas recién producido modela con absoluta exactitud cómo las cámaras detectan y responden a la iluminación. El resultado es que el equipo de La Guerra fue capaz de iluminar a los simios de manera similar a como un director de fotografía lo haría, con las mismas reglas fotográficas que se aplican a las usadas en los foros.

este set de herramientas recién producido modela con absoluta exactitud cómo las cámaras detectan y responden a la iluminación. El resultado es que el equipo de La Guerra fue capaz de iluminar a los simios de manera similar a como un director de fotografía lo haría, con las mismas reglas fotográficas que se aplican a las usadas en los foros. La avalancha en gráficas por computadora: Weta emprendió una gran investigación para crear la avalancha espectacular del filme, que incluyó el estudio de dinámica de fluidos para recrear de manera precisa nubes de nieve saliendo disparadas montaña abajo.

CAMPAMENTO SIMIO CON TERRY NOTARY

Antes de que diera inicio la producción, el actor y coreógrafo Terry Notary convocó a lo que se llegó a denominar de manera afectuosa como Campamento Simio, donde los actores se adentraron en el comportamiento animal para afinar sus movimientos, ritmos y coordinación. El reparto, que contaba tanto con veteranos como con neófitos, tuvo que enfrentarse a la nueva realidad de los monos -ahora son criaturas que están cada vez más erguidas, una vez que han perdido su forma salvaje y ven al mundo de forma distinta.

"Los monos seguían evolucionando y conforme más lo hacían, nosotros teníamos que hacerlo como actores, y aportar más percepción, conciencia de uno mismo y la creación de una cultura", explica Notary.

El Campamento Simio comienza, de manera inesperada, con 20 minutos de estar sentado. Notary explica que piensa que transformar actores humanos a simios de intelectualidad avanzada requiere de un proceso meditativo: "Es chistoso cuando actores nuevos siempre preguntan, 'Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago?' Pero la primera cosa es que no tienes que hacer nada. En cambio, tenemos que deshacerlo todo. Esa es la clave. A lo largo del transcurso de estos filmes, me he dado cuenta que no es para nada acerca de intentar canalizar a un simio. Es acerca de dejarte caer a lo más profundo de tu ser, suavizar y ampliar tu percepción, mientras al mismo tiempo tienes que ser muy abierto y vulnerable. Al interpretar a Rocket, he aprendido que ha sido mi yo más honesto".

Continúa: "Es importante también recordar que, como humanos, ya pertenecemos al género de los primates, así que no tenemos que hacer mucho para llegar ahí. Sólo nos tenemos que deshacer de todo el acondicionamiento humano. Es cuestión de pensar, 'Bueno, ¿qué si me simplifico y soy realmente honesto, primitivo y abierto?'".

Notary ha realizado una investigación extensa, viendo incontables videos de gorilas, chimpancés y orangutanes en estado salvaje y en cautiverio. Pero está convencido de que cuando se trata de moverse como un mono, la imitación no es la mejor manera de abordarlo. "Ver a los Grandes Simios es sorprendente, y es una herramienta muy útil -siempre y cuando no intentes imitarlos. La imitación no se siente real. En cambio, buscas los fundamentos y después improvisas con ellos a través de tu personaje. Es la sutileza lo que aporta la seriedad y dignidad a estos personajes".

Para Andy Serkis, el entrenamiento de Notary fue invaluable. "Sin Terry, los monos no se sentirían tan vivos", reflexiona. "Te enseña habilidades de movimiento, pero más que eso, te enseña cómo ser y no sentir que tienes que exagerar cualquier cosa". Steve Zahn añade: "Si pretendes ser un simio, se ve horrible. Pero si en tu ser te conviertes en ese mono, de la manera más sencilla, es sorprendente cuán rápido te transformas".

Para el actor neófito Michael Adamthwaite, quien interpreta el papel vital de Luca, el gorila de espalda plateada, el Campamento Simio fue algo que nunca antes había experimentado. "Pasamos días sólo trabajando en correr. Corríamos en círculos a través del arroyo y sobre las piedras, una y otra vez. La instrucción fue simplemente hacerlo y no pensar. Ser un mono. Fue todo un privilegio trabajar con Terry y obtener inspiración de su inacabable energía".

ARQUITECTURA SIMIA: EL DISEÑO

Conforme los simios se mueven a lo largo de California, hacia las montañas Sierra, El Planeta de los Simios: La Guerra lleva a los monos a un territorio visual vívido y cinematográfico. El director Matt Reeves colaboró con un equipo de su absoluta confianza para crear un viaje naturalista y emocionante a través de este mundo fabulado, incluyendo el director de fotografía Michael Seresin, el diseñador de producción James Chinlund y la diseñadora de vestuario Melissa Bruning.

Para capturar la vasta extensión y las oleadas de acción del filme en los ambientes más extremos -reflejo todos, al mismo tiempo, de la vida salvaje, la debilitada civilización humana y la estética simia en desarrollo-, Seresin rodó en 3D natural usando la recién creada Arriflex 65mm en formato digital. "El objetivo fue crear una gran épica de tiempos de guerra desde un punto de vista visual", comenta Reeves. "Las imágenes que Michael capturó fueron hermosas".

Mientras tanto, Chinlund emprendió una aventura por sí mismo, al erigir algunos de los sets más intrincados que ha diseñado, incluyendo la imponente y monumental prisión Tower Rock, una fortaleza simia escondida, así como el fascinante albergue para esquí, resguardado en el hielo. "James creó una apariencia muy sólida para esta película, a la que yo le llamaría una ciencia ficción terrenal. No es fácil imaginar unos Estados Unidos postapocalípticos, donde, ahora, una sociedad de monos está creando infraestructura, pero James ha estado a la altura de esta notable tarea", comenta Dylan Clark.

Chinlund señala que esta película también trajo consigo la mayor cantidad de sets individuales que ha creado. "Matt estaba muy emocionado con la idea de generar una sensación de road movie", comenta. "Así que tuvimos que ver cómo íbamos a proporcionar tantas apariencias distintas como nos fuera posible -desde océanos hasta montañas y desiertos-, mientras forjábamos el arco del viaje de los simios. Llevar a los monos a distintos tipos de naturaleza es algo que nos ha emocionado desde el principio, y es un hecho que aquí expandimos esa idea".

También hubo una amplia oportunidad para explorar el distintivo modelo de arquitectura de los monos. "Los simios han estado desarrollando su propio sistema de construcción, que está diseñado en torno a tripiés", explica Chinlund, "por lo que podrás ver más de ese estilo en esta película".

Chinlund también obtuvo una gran satisfacción al crear la fortaleza actual de los simios, diseñada para protegerlos de ataques, que él y su equipo construyeron sobre una ladera arbolada en la mina de grava Lafarge en Coquitlam, cerca de Vancouver. "Fue muy emocionante resolver cómo se iba a ver su fortaleza. Utilizamos un muro de contención hostil que permitía una defensa extrema", comenta el diseñador. Más tarde, el fuerte fue mejorado con un trabajo intensivo de gráficas por computadora, lo que los llevó a crear uno de los sets híbridos más complejos del filme hasta ese momento.

La misión para crear uno de los sets más grandes e inquietantes de la película -la desgarradora prisión Tower Rock, una instalación militar renovada, supervisada de manera despiadada por el coronel-fue una aventura épica por sí misma. El equipo le dedicó cinco meses enteros para crear y construir el set en un lote cerca del río Fraser, en Richmond, justo a las afueras de Vancouver. "Fue extraordinario ver el set de la prisión Tower Rock", comenta Andy Serkis. "Caminar en él durante el primer día -con toda su inmensidad y carácter ominoso- fue de lo más deprimente. Fue fantástico para la historia, pero era un poco brutal trabajar en ese set. Estuvimos ahí casi 40 días y sin lugar a dudas te hacía sentir un poco destrozado y desesperado, que era la intención".

Chinlund concuerda en que la prisión fue creada para ser sucia y desalentadora, pero también se dedicó a darle un aspecto interesante. "La prisión es un mundo difícil para encontrar textura y emoción visual", explica. "Pero queríamos entregar algo con una presencia muy cautivante. También la diseñamos para darle a Michael Seresin y al equipo de rodaje muchas opciones creativas para mover la cámara y encontrar ángulos intrigantes".

El albergue para esquí en las montañas, que se revela dentro de un palacio de hielo deslumbrante, sirvió de contraste con la prisión desoladora. Esta locación le dio al equipo de diseño la oportunidad de crear algo luminoso y mágico en medio de la guerra. El set fue construido de manera minuciosa en los estudios Mammoth, cerca de Vancouver.

"El set del albergue era de suma importancia para Matt", explica Chinlund. "Le atraía mucho la idea de verlos en el interior de un palacio helado. Siempre busco incorporar la manera en cómo se mueven los simios, así que diseñé el refugio más como un espacio vertical. Ser capaz de concebir sets en un plano vertical en vez de horizontal es una situación inusual que requirió de mucha creatividad. Me encantó jugar con ese concepto y con la idea de ellos colgando al borde de este acantilado, mientras este bello paisaje invernal se vuelca sobre ellos".

VISTIENDO PARA EL POST-APOCALIPSIS: EL GUARDARROPA

Para la diseñadora de vestuario Melissa Bruning, quien también se encargó de los atuendos de Dawn, El Planeta de los Simios: La Guerra presentó desafíos inusuales -desde trabajar con los simios, hasta equipar a un ejército humano inmenso y llevar elementos de cuento de hadas y fantásticos a una época de tiempos de guerra punzantes.

Vestir al Coronel y a sus soldados le dio a Bruning algunas áreas fascinantes para explorar, y la puso a pensar con respecto a todo por lo que han tenido que pasar los humanos desde que se comenzó a esparcir por primera vez el virus simio en el mundo. "Estaba pensando en la idea de que cualquier uniforme militar visto en la película tuvo que haber sido confeccionado en el 2012, en el último momento en que la sociedad humana todavía seguía intacta. Así que los coroneles, comandantes y sargentos portan camuflaje más nuevo, mientras que los cabos usan el modelo que había sido retirado de manera progresiva en aquel momento. El coronel está en lo que le llaman multicam militar [un modelo camuflado de siete colores para múltiples ambientes que fue usado en la guerra de Afganistán] y Preacher está en digicam [un modelo camuflado 'pixeleado' que ya no se usa]. La persona promedio quizás y no esté al tanto de esto, pero si estás en el ejército sabrás que es certero".

Uno de los diseños favoritos de Bruning en La Guerra es el de Nova. "No había instructivo de cómo hacer a Nova", recuerda Bruning. "Matt me dijo que sentía que ella era un rayo auténtico de esperanza, así que pensé de inmediato en alguien etéreo y un poco mágico -este humano pequeñito, que se ha ganado el corazón de los simios. A Matt le encantó la idea de evocar un cuento de hadas moderno, así que intentamos traer un poco de fantasía a este mundo muy real y emotivo".

Después de una investigación cuidadosa, Bruning le mostró a Reeves un desfile de personajes femeninos de cuentos de hadas, y a la postre les dio un giro moderno a sus formas. Así lo describe, "Nova tiene calzones y una falda reminiscente a la Cuenca de Polvo. Tiene un gorro, pero está hecho con una tela nudosa que es casi como un animal de peluche viejo. Sus botas rojas le aportan ese giro -ella es toda luz y etérea, y después tienes botas rojas para hacerla terrenal. No pertenece a una época en particular, así que tiene un atributo eterno".

Una vez que terminó la fotografía principal, la naturaleza épica de la producción se volvió un proceso de edición igual de épico, al transformar lo que había sido rodado para entrelazar acción tensa, emotividad y temas míticos. Los editores William Hoy y Stan Salfas, quienes también editaron Dawn, trabajaron de manera estrecha con Reeves.

"Matt estaba buscando los momentos más íntimos y emocionales para hacer que la audiencia se conectara con estos personajes, tanto humanos como simios. Todo se trató acerca del balance", comenta Dylan Clark. "Los editores de Matt trabajaron de manera incansable para darles especificidad a estos personajes, sin dejar de enfocarse en generar tensión y sorpresa".

Uno de los toques finales de la película es una de sus herramientas narrativas más poderosas: la banda sonora de Michael Giacchino, que va de lo delicado a lo lírico, hasta lo colosal, a través de escenas de escaso diálogo. "La naturaleza de la historia significaba que la banda sonora tenía que impulsar la acción y emoción, así que la música era muy importante", comenta Chernin. "Michael y Matt tienen una relación creativa profunda y Michael cuenta con un entendimiento notable del mundo de los simios, y de cómo intensificar las emociones de este viaje".

Para Reeves, la película que resultó es una que, sin importar qué pase con la especie humana o simia, apela a los ideales básicos de la humanidad -humanidad, no en el sentido de estar relacionados desde un punto de vista humano, sino en el sentido de buscar las virtudes más edificantes de la sabiduría y la benevolencia.

"La maravilla de estas películas es que nos dan la oportunidad de explorar la naturaleza humana en su esencia, pero de una manera que puede ser emocionante y diferente", concluye Reeves.

# # # # #

ACERCA DEL REPARTO

ANDY SERKIS (César) es un premiado actor que ha recibido elogios tanto de la crítica como de las audiencias por su trabajo en una amplia gama de papeles memorables. Serkis se hizo de legiones de aficionados por todo el mundo gracias a su interpretación de Gollum en la trilogía ganadora del Premio de la Academia® The Lord of the Rings (El señor de los anillos), dirigida por Peter Jackson. Serkis ganó un Premio Empire por este papel, además de compartir con el reparto varios Premios a Ensamble Sobresaliente, incluyendo un Premio del Screen Actors Guild® (Sindicato de Actores de Cine). Se reunió de nueva cuenta con el director Jackson en el nuevo recuento épico de King Kong (Ídem), donde llevaron la técnica de captura de actuación a otro nivel, al haber interpretado no sólo el papel de Kong, sino también a Lumpy, el cocinero del barco.

En la actualidad, Serkis se encuentra en la postproducción de Breathe, su debut como director, que le da vida a la inspiradora historia real de Robin Cavendish (Andrew Garfield) y su esposa Diana (Claire Foy), una pareja aventurera y amorosa que rehúsa rendirse ante la presencia de una enfermedad devastadora. La película está programada para estrenarse el 13 de octubre en los Estados Unidos. Además, Serkis se encuentra en la postproducción de Jungle Book: Origins, una adaptación de "The Jungle Book" (El libro de la selva), de Rudyard Kipling, para Warner Bros, en la que funge como director, productor y actor (en el papel de "Baloo").

En el 2011, su actuación como 'César' en Rise of the Planet of the Apes (El planeta de los simios [R]evolución) recibió elogios tanto de periodistas como de audiencias de todo el mundo, y le valió una nominación al Premio Critics Choice en la categoría de Mejor Actor Secundario de la Broadcast Film Critics Association. Repitió su papel en Dawn of the Planet of the Apes (El planeta de los simios: Confrontación), por la que ganó un Premio Empire a Mejor Actor.

Más recientemente, Serkis apareció como el Supremo Líder Snoke en Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (Star Wars: El despertar de la fuerza) y también repetirá el papel en la siguiente parte de la saga de Star Wars, Star Wars: The Last Jedi.

Fungió como director de la 2a unidad en la trilogía de The Hobbit (El Hobbit), de Peter Jackson (más recientemente, The Hobbit: The Battle of the Five Armies) y repitió el papel de 'Gollum' en The Hobbit: An Unexpected Journey (El Hobbit: Un viaje inesperado).

En octubre de 2012, Serkis anunció la adquisición de dos proyectos que serán producidos por The Imaginarium, su estudio de captura de actuación ubicado en Londres. Se trata de The Bone Season, basada en la primera de una serie de libros de Samantha Shannon, y un recuento de "Animal Farm", de George Orwell, que Serkis dirigirá. Chernin Entertainment, compañía basada en 20th Century Fox, coproducirá la adaptación de The Bone Season con The Imaginarium.

Otros créditos recientes incluyen un papel protagónico como el capitán Haddock, junto a Jamie Bell, quien interpreta a Tintín, en The Adventures of Tintin (Las aventuras de Tintín), del director Steven Spielberg, y los productores Spielberg, Peter Jackson y Kathleen Kennedy, además de haber sido coprotagonista de Death of a Superhero y Brighton Rock.

En el 2010, Serkis recibió elogios y premios de la crítica por su interpretación de la legendaria estrella del punk-rock Ian Dury en el filme Sex & Drugs & Rock & Roll, para el director Mat Whitecross. El papel le valió a Serkis una nominación al BAFTA a Mejor Actor. También interpretó al ladrón de tumbas del siglo XIX William Hare, al lado de Simon Pegg, quien interpretó a William Burke, en la reciente comedia de humor negro Burke & Hare, de John Landis.

En la pantalla chica, Serkis apareció en la miniserie Little Dorrit, basada en el clásico cuento de Charles Dickens, para la BBC, que le valió en el 2009 una nominación al Emmy® a Mejor Actor Secundario. También interpretó al físico ganador del Premio Nobel Albert Einstein en la producción de Einstein and Eddington, para BBC/HBO.

Serkis obtuvo previamente nominaciones al Globo de Oro® y al Premio BAFTA TV por su actuación como Ian Brady en Longford, para HBO. También recibió elogios por su papel como Bill Sikes en la presentación de Oliver Twist, para la PBS. Los telespectadores británicos también lo conocen gracias a una amplia variedad de papeles en películas, miniseries y series.

Los créditos cinematográficos de Serkis incluyen el aclamado drama The Prestige (El gran truco), de Christopher Nolan; la comedia 13 Going on 30 (Si yo tuviera 30), con Jennifer Garner y Judy Greer; y las películas independientes The Cottage, Extraordinary Rendition y Sugarhouse. También prestó su voz para la película animada Flushed Away (Lo que el agua se llevó). Previo a ello, tuvo un papel co-protagónico en 24 Hour Party People, de Michael Winterbottom, y Topsy-Turvy, de Mike Leigh. Entre los créditos cinematográficos adicionales de Serkis, se incluyen películas independientes tales como Deathwatch, The Escapist, Shiner, Pandaemonium, The Jolly Boys' Last Stand, Five Seconds to Spare, Sweety Barrett, Among Giants, Mojo, Career Girls, Loop, Stella Does Tricks y The Near Room.

Un consumado actor de teatro, Serkis recibió elogios por su trabajo en escenarios de Londres y de todo el Reino Unido. Interpretó a Yago en Othello, en el Teatro Royal Exchange; a Emcee en Cabaret; y el papel original de Potts en Mojo, de Jez Butterworth, en el Teatro Royal Court. Su trabajo en escena también incluye las producciones de King Lear, Hush y Decadence. En el 2003, hizo su debut como director con la obra The Double Bass en el Southwark Playhouse, de Londres.

Como director, Serkis también dirigió el premiado videojuego Heavenly Sword™para PLAYSTATION®3 y el venidero Enslaved: Odyssey to the West, para Namco Bandai Games. Además, escribió y dirigió un cortometraje llamado Snake, protagonizado por su esposa, Lorraine Ashbourne, y Rupert Graves.

La rara mezcla de intensidad y carisma de WOODY HARRELSON (El Coronel) sorprende y encanta de manera constante tanto a las audiencias como a la crítica, ya sea en proyectos comerciales como independientes. Su interpretación de un oficial de notificación de muerte, al lado de Ben Foster, en The Messenger (El mensajero), de Oren Moverman, le valió en el 2010 una nominación al Premio de la Academia® a Mejor Actor Secundario. Previo a ello, fue nominado para el Oscar®, el Globo de Oro y el Premio SAG en la categoría de Mejor Actor por su interpretación del controversial editor de revista Larry Flynt en The People vs. Larry Flynt (Larry Flynt: El nombre del escándalo), de Milos Forman.

Más recientemente, Harrelson escribió, dirigió, produjo y protagonizó una película sin precedentes, Lost in London, que fue transmitida en directo en cines de todo el país en enero 19 de 2017. La comedia también fue protagonizada por Owen Wilson y Willie Nelson.

Harrelson después será visto en la secuela de Han Solo de Star Wars, que todavía no tiene título, así como en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, conFrances McDormand y Sam Rockwell, para el escritor/director Martin McDonagh, The Glass Castle, para eldirector Destin Cretton, LBJ, en el papel de Lyndon B. Johnson, y Shock and Awe, para el director Rob Reiner, así como en El Planeta de los Simios: La Guerra.

Estrenos recientes incluyen los aclamados largometrajes The Edge of Seventeen, para Fox Searchlight; Wilson, del director Craig Johnson; Now You See Me 2 (Los ilusionistas 2), del director Jon Chu;The Hunger Games: Mockingjay Part 2 (Los juegos del hambre: Sinsajo - El final) yTriple Nine, para eldirector John Hillcoat. Fue visto recientemente en True Detective, para HBO, coprotagonizada por Matthew McConaughey, por la que fue nominado para un Premio Emmy y un SAG en la categoría de actor principal, así como para un Globo de Oro a Mejor Actor en una Miniserie. En el 2012, Harrelson actuó al lado de Julianne Moore y Ed Harris en la película de HBO Game Change, por la que obtuvo nominaciones al Primetime Emmy®, SAG®, y Globo de Oro® por su papel como Steve Schmidt, y en Seven Psychopaths (Siete psicópatas y un perro), de Martin McDonagh, junto a Sam Rockwell, Colin Farrell y Christopher Walken.

Otros proyectos notables en la carrera cinematográfica de Harrelson incluyen Rampart, para el director Oren Moverman, el éxito taquillero Out of the Furnace, de Ruben Fleischer, donde actuó junto aChristian Bale y Casey Affleck, The Hunger Games: Mockingjay Part 1, Now You See Me, The Hunger Games: Catching Fire, Zombieland (Tierra de zombis); The Grand; No Country For Old Men (Sin lugar para los débiles); A Scanner Darkly (Una mirada a la oscuridad);A Prairie Home Companion;Seven Pounds (Siete almas);The Prize Winner of Defiance, Ohio;North Country (Tierra fría);Transsiberian (El expreso de medianoche); The Thin Red Line (La delgada línea roja);Welcome To Sarajevo (Bienvenido a Sarajevo);Natural Born Killers (Asesinos por naturaleza);Indecent Proposal (Una propuesta indecorosa);White Men Can't Jump (Los hombres blancos no saben saltar) y fue visto recientemente como el conductor en pantalla del poderoso documental político Ethos, del director Pete McGrain.

Harrelson se ganó por primera vez el corazón de millones de espectadores como miembro del ensamble de la perdurable comedia Cheers, para NBC. Por su trabajo como el afable barman 'Woody Boyd' ganó un Premio Primetime Emmy® en 1988, y fue nominado cuatro ocasiones más durante los ocho años que estuvo en el programa. En 1999, obtuvo otra nominación al Primetime Emmy® cuando repitió el papel en una aparición como actor invitado en la serie derivada Frasier.

En 1999, Harrelson, que balancea su trabajo en cine y televisión, dirigió una obra de su autoría, Furthest From The Sun, en el Theatre de la Juene Lune, en Minneapolis. A ésta le siguió el reestreno de The Rainmaker, para el Roundabout, en Broadway; The Late Henry Moss, original de Sam Shepherd; y On An Average Day, de John Kolvenbach, en el West End de Londres. Harrelson dirigió el estreno en Toronto deThis Is Our Youth, original de Kenneth Lonergan, en el teatro Berkeley Street. En el invierno de 2005, Harrelson regresó al West End de Londres, donde protagonizó Night of the Iguana, del dramaturgo Tennessee Williams, en el teatro Lyric. En el 2011, Harrelson coescribió y dirigió la comedia semi-autobiográfica Bullet for Adolf, en el teatro Hart House, en Toronto. En el verano de 2012, Bullet for Adolf hizo su debut fuera-de-Broadway en New World Stages.

Un actor versátil con una lista extensa de créditos, STEVE ZAHN (Simio Malo) ha recibido elogios de la crítica por su trabajo tanto en pantalla como en escena. Como parte del ensamble de Dallas Buyers Club (El club de los desahuciados), fue nominado para el Premio SAG a Actuación Sobresaliente de un Reparto en una Película. Puede ser visto al lado de Viggo Mortensen, Ann Dowd y Frank Langella en el filme Captain Fantastic (Capitán fantástico), de Matt Ross. Su papel protagónico en Rescue Dawn, de Werner Herzog, al lado de Christian Bale, dio pie a que el New York Times lo llamara una "revelación" y le valió una nominación al Premio Independent Spirit a Mejor Actor Secundario. El trabajo cinematográfico de Zahn también incluye protagonizar al lado de Jennifer Aniston Management; Diary of a Wimpy Kid y Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules, con Rachel Harris; A Perfect Getaway, junto con Timothy Olyphant y Milla Jovovich; The Great Buck Howard, al lado de Tom Hanks y John Malkovich; y Night Train, con Danny Glover.

Sus créditos en televisión incluyen cuatro temporadas de la exitosa serie Treme, Comanche Moon, junto a Val Kilmer y Rachel Griffiths, para HBO, y Monk, como el medio hermano de Tony Shaloub, para USA. Fue coprotagonista junto con Christian Slater de Mind Games, para ABC. En la actualidad tiene un papel recurrente en Modern Family, como Ronnie, el vecino de Ty Burrell, e interpretó el papel protagónico en la serie Mad Dogs, para Amazon Studios. De igual manera, protagoniza el programa piloto The Crossing, para ABC.

Zahn ha recibido elogios de la crítica por su arrebatador trabajo como 'Glen Michaels' en Out of Sight (Un romance peligroso) y por su desgarrador papel como el padre drogadicto en la película Riding in Cars with Boys (Los chicos de mi vida), dirigida por Penny Marshall. Su actuación sobresaliente en Happy, Texas, para Miramax, le valió numerosos elogios, incluyendo el Gran Premio Especial del Jurado a Mejor Actor en el Festival de Cine de Sundance, en 1999, y un Premio Independent Spirit a Mejor Actor.

Zahn conoció por primera vez el teatro de improvisación en la preparatoria, donde se coló en la audición de una producción local de Biloxi Blues, y lo llevó a obtener el papel protagónico de la obra. Después de su debut, estudió dos años en el prestigioso American Repertory Theater en Cambridge, MA, antes de haberse mudado a Nueva York y haber obtenido un papel en la gira nacional de Bye, Bye, Birdie, original de Tommy Tune.

Después de Birdie, Zahn protagonizó varias producciones teatrales y llamó la atención del director Ben Stiller, quien le dio un papel en lo que sería el debut cinematográfico de Zahn, Reality Bites (La dura realidad). La actuación que lo puso en un primer plano fue para el director Tom Hanks en su debut como director, That Thing You Do! (¡Eso que tú haces!), en el papel de 'Lenny'.

TERRY NOTARY (Rocket) es un actor, director, intérprete de criaturas, especialista en movimiento animal, coreógrafo y coodinador de acrobacias, que ha trabajado con los principales directores de la industria, incluyendo Steven Spielberg, James Cameron, Peter Jackson y Ron Howard. Como coreógrafo de movimiento, Notary trabaja de manera extensa con el reparto para desarrollar el personaje distintivo que está dentro de un actor específico.

Notary ha fungido como coreógrafo de movimiento y actuado en una serie de películas que han estado a la vanguardia de la captura de actuación. Su trabajó se puede y podrá apreciar en Suicide Squad (Escuadrón suicida), Warcraft (Warcraft: El primer encuentro de dos mundos), The BFG (El buen amigo gigante), Kong (Kong: La isla calavera) y Jungle Book: Origins. Otros filmes en los que también aparece y ha fungido como coreógrafo de movimiento incluyen Avatar, la trilogía de The Hobbit, The Incredible Hulk (Hulk, El hombre increíble), Rise of the Silver Surfer (Los 4 fantásticos y Silver Surfer),How the Grinch Stole Christmas (El Grinch) y The Adventures of Tintin (Las aventuras de Tintín - El secreto del unicornio). Notary también interpretó antes al chimpancé alfa 'Rocket' tanto en Rise of the Planet of the Apes como en Dawn of the Planet of the Apes, donde también fungió como coreógrafo de movimiento, y que lo llevó a trabajar de manera estrecha con el reparto que interpretaba a simios.

Durante su estancia en la universidad, Notary formó parte en cuatro ocasiones del equipo nacional de gimnasia de la NCAA y fue capitán del equipo de la UCLA. Después de graduarse con una licenciatura en teatro, fue reclutado por el Cirque du Soleil, donde él y otros 15 intérpretes de todo el mundo formaron la prestigiosa troupe maison del Cirque, y crearon el espectáculo "Mystere". Durante cinco años, Notary participó en la aclamada producción como acróbata líder e intérprete de personajes, además de haber sido músico del balancín, las pértigas chinas, el trampolín y los tambores Taiko.

Además de coreografear y aparecer en Jungle Book: Origins, Notary también fungió como director de segunda unidad. Cuando no está trabajando en cine, imparte talleres magistrales de movimiento en todo el mundo. Ya se echaron a andar los planes para que Notary dirija su primer largometraje.

AMIAH MILLER (Nova) nació el 16 de julio de, 2004 en Chesterfield, Virginia, hija de Merrill y Kaydee Miller. Tiene dos hermanos, Austin (mayor) y Jaxon (menor). Cuando tenía tres años, Amiah se mudó a Orlando, Florida, con su familia. Cuando tenía ocho, Amiah convenció a sus padres de que la dejaran ir a una agencia de modelos que quería verla en Florida. En su primer año después de haber firmado su contrato, apareció en numerosa publicidad impresa para revistas y tiendas departamentales, además de comerciales.

En el 2013, un agente local se la presentó a su actual representante en Los Ángeles. Amiah, que iba y venía entre ciudades, consiguió en la primavera de 2014 su primer programa piloto para la ABC, Clementine, dirigido por Michael Dinner, en el que interpretó a una joven Clementine, al lado de Sarah Snook. En el verano de 2014, Amiah y su familia se mudaron a Los Ángeles.

Amiah apareció recientemente en MacGyver, para CBS. Sus créditos previos incluyen papeles como actriz invitada y recurrentes en Richie Rich, para Awesomeness TV, Henry Danger, para Nickelodeon, el programa piloto How We Live, para NBC, y Best Friends Whenever, para Disney. También interpretó el papel protagónico en la película independiente House by the Lake, dirigida por Adam Gierasch, un papel secundario en Trafficked, dirigida por Will Wallace, y otro papel secundario en la película independiente Lights Out, dirigida por David F. Sandberg, donde interpretó a una joven Teresa Palmer.

Amiah anhela ser un modelo positivo para otros. Cree en el trabajo arduo, mantenerse optimista y que todo pasa por una razón. En su tiempo libre, Amiah entrena muay-thai y jiu-jitsu en el gimnasio de artes marciales mixtas de su padre.

Los papeles más memorables de KARIN KONOVAL (Maurice) incluyen 'Maurice the Orangutan' tanto en Rise Of The Planet Of The Apes como en Dawn of the Planet of the Apes, la 'Wicked Witch' en la miniserie Tin Man, la 'Sra. Peacock' en el infame episodio Home de X-Files, y el papel protagónico de 'Mary Leonard' en la película Cable Beach, por la que recibió un Premio Philip Borsos.

Ha recibido numerosos premios por su trabajo en teatro, donde ha interpretado papeles protagónicos en clásicos contemporáneos, tales como August, Osage County, y una amplia variedad de musicales, como Sweeney Todd, The Threepenny Opera, Guys And Dolls y muchos otros. En especial, ha disfrutado interpretar la música de Stephen Sondheim, Kurt Weill, Jacques Brel y Leonard Cohen.

Nacida en Baltimore, Maryland, Konoval se mudó a Canadá con su familia de niña y creció en Edmonton, Alberta, donde originalmente estudió danza. Después de haberse graduado de la Universidad de Alberta, con una licenciatura en artes, se mudó a Vancouver, Columbia Británica, para ir en búsqueda de una carrera como actriz.

Los escritos de Konoval se han publicado en varias antologías y revistas literarias, además de que se han transmitido por CBC Radio. Como artista, se dedica a crear una serie de pinturas que cuentan una historia. Ha tenido muchas exhibiciones individuales de su trabajo para un público que crece día con día. Su primer libro ilustrado, Jeffrey Takes a Walk in December, fue publicado en el 2015.

El haberse familiarizado con orangutanes y estudiar su comportamiento para su papel como "Maurice" ha generado un interés personal profundo en ella, por lo que ha continuado aprendiendo mucho más acerca de estos fascinantes grandes simios y los retos a los que se enfrenta su conservación.

GABRIEL CHAVARRIA (Preacher) es conocido por su papel protagónico en la serie nominada al Emmy East Los High.

El trabajo de Chavarria incluye películas tales como Freedom Writers (Escritores de la libertad), A Better Life (Una vida mejor), Lowriders y varios programas de televisión, tales como Southland, Prime Suspect y Major Crimes.

En un inicio, destinado a convertirse en jugador de futbol soccer profesional, fue elegido a los trece años para el Programa de Desarrollo Olímpico, y fue invitado a jugar en torneos por todos los Estados Unidos, España e Inglaterra. Pero el trayecto de Chavarria cambiaría a los dieciséis años cuando fue descubierto durante el casting de Freedom Writers, protagonizada por la ganadora del Premio de la Academia® Hilary Swank.

Entre trabajos, está muy involucrado en apoyar a la organización de caridad iod4kids.org, además de entrenar a futbolistas jóvenes. Chavarria es un apasionado de la música y la moda, con una línea de ropa de marca en desarrollo.

ACERCA DE LOS REALIZADORES

MATT REEVES(Director) obtuvo reconocimiento de la industria cinematográfica cuando dirigió el muy elogiado éxito de ciencia ficción y terror Cloverfield (Cloverfield: Monstruo) (2008), acerca de la llegada de un monstruo gigante a la ciudad de Nueva York, y el impacto que tiene en las vidas de varios de sus ciudadanos. Rodada en un estilo verité híper-realista, con una sola cámara operada por uno de los protagonistas, la película hacía alusión a los miedos post 11 de septiembre, mientras, a la par, ofrecía impresionantes efectos especiales. La película de modesto presupuesto rompió un récord doméstico para un estreno en enero y a la postre recabaría más de $175 millones de dólares en todo el mundo.

Después de Cloverfield, Reeves escribió y dirigió Let Me In (Déjame entrar) (2010). Aclamado tanto por la crítica como por las audiencias, el filme era una nueva versión de la película sueca de terror Let the Right One In, acerca de la relación entre un joven (Kodi Smit-McPhee) molestado por sus compañeros de clase, y su nueva vecina, una chica que resulta ser una vampira.

Dawn of the Planet of the Apes (El planeta de los simios: Confrontación), dirigida por Reeves, y protagonizada por Andy Serkis, Gary Oldman, Jason Clarke, Toby Kebbell y sus colaboradores frecuentes Keri Russell y Kodi Smit-McPhee, recabó $700 millones de dólares en la taquilla mundial.

Vive con su esposa e hijo en Los Ángeles.

Los créditos de MARK BOMBACK (Guionista) incluyen Dawn of the Planet of the Apes, Insurgent (Insurgente), The Wolverine (Wolverine), Total Recall (El vengador del futuro), Unstoppable (Imparable), Live Free or Die Hard (Duro de matar 4.0), Deception (Engaño), Race to Witch Mountain (La montaña embrujada) y Godsend (El enviado del mal). Entre sus películas que se encuentran en desarrollo se encuentranThe Art of Racing in the Rain, para Disney, y una película biográfica de Ronda Rousey, aún sin título, para Paramount.

Si bien es principalmente guionista de cine, Mark co-desarrolló la serie de televisión Legends, para TNT, con el escritor-productor Howard Gordon, y fue coautor de una novela para adultos jóvenes, Mapmaker, con la novelista Galaxy Craze.

Además, ha sido asesor del Taller New Frontier Story en el Instituto Sundance, y ha impartido clases de guionismo en su alma mater, la Universidad de Wesleyan. Vive en Nueva York con su esposa y cuatro hijos.

PETER CHERNIN (Productor)es presidente y director general de The Chernin Group (TCG), que fundó en el 2009.

A través de Chernin Entertainment, compañía de entretenimiento y producción de TCG, Chernin ha producido una serie de éxitos taquilleros, incluyendo las películas Rise of the Planet of the Apes (El planeta de los simios: [R]Evolución) y Dawn of the Planet of the Apes, que relanzaron la franquicia para una nueva generación; el drama nominado al Oscar® Hidden Figures (Talentos ocultos), del director Ted Melfi; las comedias de acciónThe Heat (Chicas armadas y peligrosas) y Spy (Spy: Una espía despistada); Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares), de Tim Burton; la comedia Snatched, protagonizada por Amy Schumer y Goldie Hawn; el thriller de ciencia ficción Oblivion (Oblivion, El tiempo del olvido); la comedia dramáticaSt. Vincent y el drama criminal The Drop (La entrega). Entre las películas venideras de la compañía se encuentran The Greatest Showman, protagonizada por Hugh Jackman, Red Sparrow, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Jennifer Lawrence, The Mountain Between Us, con Kate Winslet e Idris Elba, y War for the Planet of the Apes. Chernin funge como productor ejecutivo de la exitosa comedia televisiva "New Girl", para FOX. Sus créditos previos como productor ejecutivo incluyen "Ben and Kate" y "Touch".

Los activos de TCG también incluyen CA Media, una compañía de inversión de medios ubicada en Asia; Otter Media, una empresa fundada con AT&T para lanzar e invertir en servicios de video sofisticados, y que supervisa una cartera de negocios, incluyendo Fullscreen Media, Ellation, Gunpowder & Sky y Hello Sunshine; así como inversiones estratégicas en compañías de tecnología y medios ubicadas en los EE UU, entre las que se encuentran Pandora, SoundCloud, Headspace, Flipboard, Scopely, Medium y Barstool Sports.

Antes de haber fundado TCG, el Sr. Chernin fungió como presidente y director general de News Corporation, y como presidente y director general de Fox Group. Chernin forma parte de los Concejos de American Express y UC Berkeley, y es consejero superior de Providence Equity Partners. Es presidente y cofundador de Malaria no More, una organización sin fines de lucro dedicada a acabar con muertes provocadas por la malaria. Chernin cuenta con una licenciatura en letras inglesas de UC Berkeley.

DYLAN CLARK (Productor) es productor y fundador de Dylan Clark Productions, una compañía que fundó en 2017. Clark, quien tiene 20 años de experiencia como productor de películas taquilleras y aclamadas por la crítica, además de forjar y dirigir operaciones de cine para importantes compañías de entretenimiento, se encuentra actualmente basado en Universal Pictures.

Mejor conocido por su trabajo en la taquillera franquicia de Planet of the Apes, Clark fue previamente socio en Bluegrass Films, a partir del 2013. Durante su periodo laboral en Bluegrass, supervisó el desarrollo y producción de un programa diverso de películas con Scott Stuber, fundador de Bluegrass Films. Stuber y Clark produjeron Patriot's Day (Día del atentado), dirigida por Peter Berg y protagonizada por Mark Wahlberg, que fue estrenada por Lionsgate Films en diciembre de 2016.

Dylan Clark Productions se encuentra en la preproducción de una nueva versión de Scarface para Universal, a ser dirigida por David Ayer y estelarizada por Diego Luna. La compañía está desarrollando Battlestar Galactica con el director Francis Lawrence (The Hunger Games: Mockingjay, Part 1) y la escritora Lisa Joy (Westworld); Bird Box; Bad Monkeys, protagonizada por Margot Robbie (Suicide Squad); The Prisoner;Space Race, con el director Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane); una película basada en Armada, del popular novelista Ernie Cline (Ready Player One); Bermuda Triangle, a ser escrita y dirigida por Sam Esmail (Mr. Robot); y una adaptación cinematográfica de la popular franquicia de tiradores en tercera persona Gears of War, para Microsoft.

Antes de trabajar en Bluegrass, Clark fue presidente de la división cinematográfica de Chernin Entertainment, una compañía que fundó con el ex director de operaciones de News Corp Peter Chernin en el 2009. Clark, junto con Chernin, relanzó de manera exitosa la codiciada propiedad de Planet of the Apes. Las primeras dos películas, Rise Of The Planet Of The Apes y Dawn Of The Planet Of The Apes, recabaron $1.2 billones de dólares en la taquilla mundial, y el 81% y 90% "de frescura" en Rotten Tomatoes (RT), respectivamente. War For The Planet Of The Apes será estrenada el 14 de julio de 2017, por 20th Century Fox. Durante su estancia en Chernin Entertainment, Clark también desarrolló y produjo Oblivion, dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Tom Cruise, y Parental Guidance (S.O.S.: Familia en apuros), dirigida por Andy Fickman y protagonizada por Billy Crystal. Fungió como productor ejecutivo de la poderosa comedia femenina The Heat, con Sandra Bullock y Melissa McArthy, que fue dirigida por Paul Feig.

Antes de trabajar con Chernin, Clark fue ejecutivo de producción en Universal Pictures durante ocho años, siendo su último puesto el de vicepresidente ejecutivo de producción. Durante su periodo laboral ahí, fue responsable por supervisar la producción de docenas de filmes, incluyendo Friday Night Lights (Juego de viernes por la noche), Dawn of the Dead (Amanecer de los muertos), Children of Men (Niños del hombre), Cinderella Man (El luchador), The Kingdom (El reino), Charlie Wilson's War (Juego de poder), Green Zone (La ciudad de las tormentas), Couples Retreat (Sólo para parejas) y Robin Hood (Ídem).

Clark comenzó su carrera en cine como director de desarrollo para MGM, donde supervisó la producción de películas exitosas, tales como Barbershop y el thriller Out Of Time (Tiempo límite), protagonizado por Denzel Washington.

Antes de entrar a la industria del entretenimiento, Clark trabajó como asistente de la senadora Dianne Feinstein, en Washington, D.C. Es graduado de la Universidad de California, en Santa Bárbara. Clark vive en Los Ángeles con su esposa y tres hijos.

RICK JAFFA (Productor) ha colaborado con su esposa y socia, Amanda Silver, durante más de 25 años. Si se trata de crear franquicias, juntos se han establecido como los escritores y productores a quien acudir para algunos de los títulos más grandes en la historia de Hollywood. Jaffa y Silver concibieron y ayudaron a relanzar de manera exitosa la franquicia de The Planet Of The Apes. En el 2015, la pareja coescribió el exitazo taquillero mundial Jurassic World (Mundo jurásico), que ha recabado más de $1.6 millones de dólares en el mundo, lo que la ha convertido en la cuarta película que más dinero ha generado en taquilla de todos los tiempos.

Recientemente, el dúo hizo mancuerna con el director y escritor ganador del Oscar® James Cameron para coescribir las muy esperadas secuelas de la película que más dinero ha recabado en la historia del cine, Avatar. Las películas se encuentran en preproducción. Además, su guión para la versión de acción en vivo de la película animada Mulan, de Disney, se encuentra también en preproducción, y será dirigida por Niki Caro.

En el 2011, la pareja escribió y produjo el éxito Rise of the Planet of the Apes, que obtuvo una nominación al Oscar® por sus vanguardistas efectos visuales, lo que ayudó a relanzar de manera exitosa la franquicia de Planet of the Apes. En el 2014, coescribieron y produjeron la secuela Dawn of the Planet of the Apes. Ambas películas recibieron excelentes reseñas y se combinaron para recabar $1.1 billones de dólares en la taquilla mundial.

Oriundo de DeSoto, Texas, Jaffa se graduó de la Universidad Metodista del Sur con un título en historia y ciencias políticas. Más tarde obtuvo su título de maestría en comercio de la Universidad del Sur de California. En 1981, Jaffa comenzó su carrera en el entretenimiento en la sala de correos de la William Morris Agency. Se convirtió en asistente ejecutivo del legendario representante Stan Kamen, otrora jefe del departamento de cine. A la postre, Jaffa representó a escritores y directores, que lo llevó a involucrarse en películas tan diversas como Robocop y The Trip to Bountiful.

Comenzó su colaboración con Silver como productor ejecutivo de The Hand That Rocks The Cradle (La Mano que Mece la Cuna), que ella escribió. Después coescribieron Eye for an Eye (Ojo por Ojo) y The Relic (La reliquia).

AMANDA SILVER (Productora) ha colaborado con su esposo y socio, Rick Jaffa, durante más de 25 años. Si se trata de crear franquicias, juntos se han establecido como los escritores y productores a quien acudir para algunos de los títulos más grandes en la historia de Hollywood. Jaffa y Silver concibieron y ayudaron a relanzar de manera exitosa la franquicia de The Planet Of The Apes. En el 2015, la pareja coescribió el exitazo taquillero mundial Jurassic World (Mundo jurásico), que ha recabado más de $1.6 millones de dólares en el mundo, lo que la ha convertido en la cuarta película que más dinero ha generado en taquilla de todos los tiempos.

Recientemente, el dúo hizo mancuerna con el director y escritor ganador del Oscar® James Cameron para coescribir las muy esperadas secuelas de la película que más dinero ha recabado en la historia del cine, Avatar. Las películas se encuentran en preproducción. Además, su guión para la versión de acción en vivo de la película animada Mulan, de Disney, se encuentra también en preproducción, y será dirigida por Niki Caro.

En el 2011, la pareja escribió y produjo el éxito Rise of the Planet of the Apes, que obtuvo una nominación al Oscar® por sus vanguardistas efectos visuales, lo que ayudó a relanzar de manera exitosa la franquicia de Planet of the Apes. En el 2014, coescribieron y produjeron la secuela Dawn of the Planet of the Apes. Ambas películas recibieron excelentes reseñas y se combinaron para recabar $1.1 billones de dólares en la taquilla mundial.

Silver creció en la ciudad de Nueva York y obtuvo su licenciatura en historia de la Universidad de Yale, antes de haberse mudado a Los Ángeles. Fue asistente ejecutiva en TriStar Pictures y Paramount Pictures, antes de haberse inscrito en la escuela de cine de la Universidad del Sur de California, donde obtuvo una maestría en guionismo. Su abuelo, Sidney Buchman, fue un guionista legendario y miembro fundador del Writer's Guild (Sindicato de escritores), además de haber escrito la película ganadora del Premio de la Academia® Here Comes Mr. Jordan, así como la película nominada al Oscar® Mr. Smith Goes to Washington, entre otras.

El guión de tesis de Silver fue el thriller The Hand That Rocks the Cradle, que resultó ser un éxito en 1992, y con el que comenzó su colaboración con Jaffa, quien fue productor ejecutivo del filme. Al año siguiente, escribió un episodio de Fallen Angels, ganador del Premio Cable ACE y dirigido por Alfonso Cuarón. Desde entonces, Silver y Jaffa han coescrito películas tales como Eye for an Eye y The Relic.

MARY McLAGLEN (Productora Ejecutiva) es una realizadora veterana y versada que se ha encargado de la supervisión de los aspectos creativos y físicos de algunas de las producciones más memorables de la industria. Más recientemente, fungió como productora ejecutiva de Joy (Joy: El nombre del éxito), de David O. Russell, protagonizada por Jennifer Lawrence, que fue nominada para el Globo de Oro a Mejor Película - Comedia o Musical.

McLaglen ha colaborado en cuatro ocasiones con el director Shawn Levy, después de haber fungido como productora ejecutiva de Night at the Museum: Secret of the Tomb (Una noche en el museo 3: El secreto de la tumba), This Is Where I Leave You (Hasta que la muerte los juntó), Real Steel (Gigantes de acero) y The Internship (Dos aprendices fuera de línea).

McLaglen también lleva mucho tiempo colaborando con la actriz ganadora del Oscar® Sandra Bullock, al haber trabajado juntas en ocho proyectos, incluyendo The Proposal (La propuesta), All About Steve (Alocada obsesión), The Lakehouse (La casa del lago), Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous (Miss simpatía 2: Armada y fabulosa), Two Weeks Notice (Amor a segunda vista), Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood (Divinos secretos), Practical Magic (Hechizo de amor) y Hope Floats (Vientos de esperanza). McLaglen fungió como productora ejecutiva de The Guilt Trip (A toda madre), de Anne Fletcher, protagonizada por Barbra Streisand y Seth Rogen; Dodgeball: A True Underdog Story (Pelotas en juego); Pay It Forward (Cadena de favores), de Mimi Leder; y la comedia Envy (La envidia mata), de Barry Levinson. Coprodujo One Fine Day (Un día muy especial), Sgt. Bilko (Sargento Bilko), Moonlight and Valentino (Luz de luna), The Client (El cliente) y Sommersby (El Regreso).

McLaglen, que pertenece a una tercera generación de miembros de la industria cinematográfica, es nieta del actor de carácter ganador del Oscar® Victor McLaglen (The Informer, The Quiet Man) e hija del director Andrew McLaglen (McLintock!, Shenandoah, The Rare Breed). Su hermano Josh McLaglen (Titanic, Avatar) es uno de los asistentes de dirección más respetados de la industria.

Mary McLaglen comenzó su carrera como asistente de producción en los sets de su padre, y eventualmente ascendió de puestos hasta alcanzar el de coordinadora de producción [Nomads (Nómadas), Runaway Train (El tren del escape), Back to School (De vuelta al colegio)] y el de gerente de unidad de producción [Jack's Back, The Prince of Pennsylvania (El príncipe de Pensilvania), My Cousin Vinnie (Mi primo Vinnie)], antes de haber producido su primera película, Cold Feet, en 1988.

En 1966, MICHAEL SERESIN (Director de Fotografía) dejó su trabajo como asistente de productor en Pacific Films, en su natal Nueva Zelanda, para ir tras una carrera como asistente independiente de cámara en Europa, después de sentirse inspirado por cineastas tales como Truffaut y Fellini.

Después de dieciocho meses en Roma y Londres, se graduó como iluminador para cámara y para 1968 ya estaba trabajando junto a sus futuros socios en BFCS, Bob Brooks y Len Fulford.

Desde 1970, combina su trabajo en comerciales con el rodaje de películas, que lo ha llevado a ser director de fotografía para Harold Becker, Adrian Lyne y Alan Parker, en películas tales como Bugsy Malone (Ídem), Midnight Express (Expreso de medianoche), City Hall (City Hall: La sombra de la corrupción), Angela's Ashes (Las cenizas de Angela) y, más recientemente, Harry Potter - The Prisoner of Azkaban (Harry Potter - El Prisionero de Azkaban). Michael Seresin también fungió como director de fotografía de Dawn of the Planet of the Apes y Jungle Book: Origins, dirigida por Andy Serkis.

WILLIAM HOY (Editor) sabe de la importancia de la historia y los personajes, y ha usado efectos visuales para lograr transmitir esa idea. Entre los ejemplos de este principio, se encuentran 300, una épica visualmente vanguardista, para Warner Bros., I, Robot (Yo, Robot), película de ciencia ficción cargada con efectos visuales, para 20th Century Fox, y Dawn of the Planet of the Apes.

Otras películas en las que Hoy ha colaborado como editor incluyen We Were Soldiers (Fuimos soldados), protagonizada por Mel Gibson, The Man In The Iron Mask (El hombre de la máscara de hierro), con Leonardo DiCaprio, The Bone Collector (El coleccionista de huesos) y Watchmen (Watchmen: Los vigilantes), una película dirigida por Zack Snyder, que está cargada de complejidad emocional y una alta carga de efectos visuales. Hoy es miembro de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences y de American Cinema Editors.

JAMES CHINLUND (Diseñador de Producción) nació y fue criado en la ciudad de Nueva York. Estudió bellas artes en CalArts en Los Ángeles, donde experimentó con escultura de luz y obras de instalación a gran escala. Después de graduado, Chinlund regresó a Nueva York y comenzó su carrera cinematográfica como carpintero antes de encontrar sus primeras oportunidades como diseñador en películas independientes y videos musicales. Durante este periodo, trabajó por primera vez con su colaborador frecuente Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, The Fountain), además de otros directores del mundo del cine independiente neoyorquino, incluyendo: Todd Solondz (Storytelling), Paul Schrader (Autofocus) y Spike Lee (25th Hour). A lo largo de los años, James también ha estado activo en el mundo de los comerciales y de la moda. Entre sus colaboradores se encuentran: Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin, Rupert Sanders, Spike Jonze, Fredrik Bond, Lance Acord, Gus Van Sant y Harmony Korine. En el 2010, ganó tanto el Premio del Art Directors Guild (Sindicato de directores de arte) como del AICP por "Absolut World", un comercial en el que colaboró con el director Rupert Sanders. En el 2012, James terminó su trabajó en The Avengers (Los vengadores), para Marvel, que estableció una marca al haber sido la película en la historia que más dinero recabó en taquilla durante su fin de semana de estreno. Más recientemente, diseñó Dawn of the Planet of the Apes.

Chinlund divide su tiempo entre Los Ángeles, Nueva York y Nueva Orleans, con su esposa e hija.

DAN LEMMON (Supervisor de Efectos Visuales) es un artista de efectos visuales ganador del Oscar que se unió a Weta Digital en el 2002, para trabajar en The Lord of the Rings: The Two Towers (El señor de los anillos: Las dos torres) y The Lord of the Rings: The Return of the King (El señor de los anillos: El retorno del rey)

Fue supervisor de efectos digitales en la película ganadora del Premio de la Academia King Kong, y trabajó como supervisor de efectos visuales en Jumper, 30 Days of Night (Treinta días de noche) y una serie de comerciales. También trabajó en I, Robot como supervisor de gráficas por computadora y fue supervisor de efectos visuales en Man of Steel (El hombre de acero).

De manera notable, trabajó en Avatar, de James Cameron, para la que desarrollo los ambientes de las Montañas Flotantes y otros recursos en 3D, y después supervisó la integración de nuevas herramientas al proceso de producción y continuó supervisando más de 250 tomas.

Antes de unirse a Weta Digital, Lemmon fue supervisor de gráficas por computadora y artista digital de Digital Domain en Venice, California, donde trabajó en comerciales y diversas películas, incluyendo The Lord of The Rings: The Fellowship of The Ring (El señor de los anillos: La comunidad del anillo),Fight Club (El club de la pelea),A Beautiful Mind (Una mente brillante), Titanic y The Fifth Element (El quinto elemento).

Más recientemente, Lemmon fue supervisor de efectos visuales de The Jungle Book (El libro de la selva), por la que ganó un Oscar y un Premio BAFTA. Es conocido por su trabajo como supervisor de efectos visuales tanto por Dawn of the Planet of the Apes como porRise of the Planet of the Apes, y fue nominado para un Oscar y un Premio BAFTA por ambos filmes.

Lemmon ha contribuido en seis películas que han ganado Premios de la Academia® por Efectos Visuales, y es miembro activo de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

El trabajo vanguardista de JOE LETTERI (Supervisor Superior de Efectos Visuales) en efectos visuales digitales le ha valido cuatro Premios de la Academia a Mejor Efectos Visuales -por Avatar, The Lord of the Rings: The Two Towers, The Lord of the Rings: The Return of the King yKing Kong.

Letteri siempre ha tenido un interés en la creación de creaturas fascinantes y realistas -desde los dinosaurios de Jurassic Park, a Gollum, hasta Na'vi en Avatar y César de la franquicia de Planet of the Apes. Ha desarrollado múltiples técnicas que se han convertido en estándares de la industria para crear efectos digitales foto realistas. Esto incluye haber co-desarrollado la técnica de dispersión de sub-superficie que le dio vida a Gollum -ganando un Premio de la Academia® al Logro Técnico en el 2004- e impulsar el desarrollo de producción virtual a gran escala.

Bajo el liderazgo de Letteri, Weta Digital ha continuado expandiendo y mejorando estas técnicas a través de filmes como War for the Planet of the Apes y la nueva épica de ciencia ficción de Luc BessonValerian and the City of a Thousand Planets. Joe fue nominado para un Oscar y un Premio BAFTA por su trabajo tanto en Rise como enDawn of the Planet of the Apes.

RYAN STAFFORD (Coproductor, Productor de Efectos Visuales) es un premiado productor de efectos visuales que ha estado involucrado con algunos de los filmes de mayor envergadura y más complejos desde un punto de vista técnico. Stafford fungió más recientemente como productor de efectos visuales del exitazo taquillero The Avengers: The Age of Ultron (Avengers: Era de Ultrón) (2015), para Marvel Studios, por la que recibió una nominación al Premio de la Academia Australiana. También fungió como productor de efectos visuales de Dawn of the Planet of the Apes, que lo llevó a ganar el Premio Visual Effects Society a Efectos Visuales Sobresalientes en una Película basada en Efectos Visuales/Foto realista/de Acción en Vivo.

Previo a ello, Stafford fue productor asociado de efectos visuales de Rise of the Planet of the Apes yThe Incredible Hulk. También fungió como productor ejecutivo de la muy bien establecida compañía Soho Visual Effects, ubicada en Toronto, donde contribuyó en títulos tales como X-Men Origins: Wolverine (X-Men orígenes: Wolverine), Book Of Eli (El libro de los secretos) yThe A-Team, entre otros. A principios de su carrera, Stafford fungió como coordinador de efectos especiales en una serie de películas, incluyendo X-Men: The Last Stand (X-Men III: La batalla final), I, Robot, Aeon Flux y Flight Of The Phoenix (El vuelo del Fénix), muchas de las cuales estaban en Digital Domain, donde trabajó con y aprendió de algunos de los más grandes talentos de la industria.

Las películas más recientes de MELISSA BRUNING (Diseñadora de Vestuario) incluyen Wild (Alma salvaje), dirigida por Jean-Marc Vallée y protagonizada por Reese Witherspoon, y Dawn of the Planet of the Apes. También trabajó previamente con el director Matt Reeves en Let Me In.

Otros filmes incluyen Parker y Love Ranch, ambos dirigidos por Taylor Hackford, Friends with Kids (Plan perfecto), Kill the Irishman,Five Dollars a Day,Club Dread, Super Troopers (Súper policías),Kissing Jessica Stein (Besando a Jessica Stein), Zyzzyx Rd.,Follow Me Outside,Just One Time y Under Hellgate Bridge.

MICHAEL GIACCHINO (Compositor) tiene créditos que cuentan con algunos de los proyectos cinematográficos más populares y aclamados en la historia reciente del cine, incluyendo Inside Out (Intensa mente), Jurassic World, The Dawn of the Planet of the Apes, The Incredibles (Los increíbles), Ratatouille y Mission Impossible: Ghost Protocol (Misión imposible: Protocolo fantasma). En el 2009, la banda sonora de Giacchino para el éxito de Pixar Up (Up, Una aventura de altura) le valió un Oscar®, un Globo de Oro®, el BAFTA, el Premio Broadcast Film Critics' Choice y dos Premios Grammy®.

A la edad de diez años, Giacchino comenzó su carrera como realizador en el jardín trasero de su casa, en Edgewater Park, Nueva Jersey, que lo llevaría a la postre a estudiar realización cinematográfica en la Escuela de Artes Visuales de la ciudad de Nueva York. Después de la universidad, consiguió un trabajo de marketing en Disney y comenzó sus estudios en composición musical, primero en Juilliard, y después en la UCLA. Del departamento de marketing pasó a ser productor en la incipiente división interactiva de Disney, donde tuvo la oportunidad de componer música para videojuegos.

Después de haber hecho la transición a un trabajo como productor en la recién fundada división interactiva de DreamWorks, le pidieron componer una pista temporal para la adaptación del videojuego de The Lost World: Jurassic Park. A la postre, Steven Spielberg lo contrató como compositor y se convirtió en el primer juego de PlayStation en tener una banda sonora orquestal en directo. Giacchino continuó componiendo para videojuegos y se volvió muy popular por sus bandas sonoras para Medal of Honor.

El trabajo de Giacchino en videojuegos llamó la atención de J.J. Abrams, que dio pie a su ya prolongada relación, que lo llevaría a componer la banda sonora para las exitosas series de televisión Alias y Lost; y para los largometrajes Mission Impossible III (Misión imposible 3), Star Trek, Super 8 y Star Trek Into Darkness (Star Trek: En la oscuridad).

Proyectos adicionales incluyen colaboraciones musicales con Disney Imagineering para sus atracciones 'Space Mountain', 'Star Tours' (con John Williams) y el viaje de Ratatouille en Disneyland Paris.

Giacchino también fue director musical de la edición 81ª de los Premios de la Academia®. Su música puede ser escuchada en salas de concierto de todo el mundo, una vez que las películas Star Trek, Star Trek Into Darkness y Ratatouille se han exhibido con una orquesta completa tocando en directo.

Este año pasado, la música de Giacchino se pudo escuchar en Zootopia, Star Trek Beyond, Dr. Strange (Dr. Strange: Hechicero supremo), la recién estrenada Rogue One, que marcó la primera ocasión en la que una banda sonora para Star Wars no es compuesta por John Williams. Los proyectos de Giacchino para el 2017 incluyen War for the Planet of the Apes, Spider-Man Homecoming y The Book of Henry.