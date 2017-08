Finito: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Alejandro Rath

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Jotta, un joven ateo, está desarmando la casa de su madre muerta tras un largo cáncer.

En el racconto evoca la lucha que debió librar para que ella pudiera morir dignamente en esa casa.

También su búsqueda de respuestas en la religión, la ciencia y la política.

En una iglesia evangelista logra recordar una película que vieran juntos -Caro Diario, de Nanni Moretti- cuando todavía era un cine. Ese recuerdo le permitirá cerrar la historia.

LA HISTORIA

La idea de esta película nace de vivencias personales de Alejandro Rath que a partir de la elaboración y la escritura terminan en una obra que toca temas universales: lo inexorable de la finitud de la vida, la consecuente búsqueda de respuestas y el papel de las religiones como posible bálsamo ante ese precipicio. También habla de la memoria y de los recuerdos, de su fragilidad, de la confusión entre las vivencias y los relatos, y del papel de nuestra propia psiquis en la selección de lo que va quedando.

Desde esos recuerdos se hace referencia a hechos históricos de nuestro país, a los vaivenes de la política, al intento realizado por la dictadura de quebrar el hilo de la historia y las consecuencias que eso tuvo en las relaciones entre padres e hijos que compartieron esos años.

CARTA DE INTENCIÓN - por Alejandro Rath DEL DIRECTOR

En un momento de la película el personaje se confiesa ante un cura. Le explica que fue criado como ateo y marxista y que esto fue asumido como un dogma de familia. Nací y crecí en un entorno de militancia de izquierda. Incorporé con "naturalidad" ideas cuya dimensión política fui comprendiendo a medida que maduraba. Años después, cuando mi mamá me preguntaba si yo tenía intenciones de hacer una película yo le contestaba, en medio del fervor de la rebelión de principios de siglo de nuestro país, que no, que no soy un artista, que hago cine social, que lo que busco es colectivizar una toma de conciencia. Paradójicamente, su muerte me llevó a escribir un guión en el que ella es el motor de la historia.

Lo que quiero decir con esto es que la historia que cuenta Finito tiene mucho de autobiográfico. La búsqueda que emprende Jotta, el protagonista de la película, es la misma en la que estuve metido durante varios años, desde un tiempo antes de la muerte de mi madre. Ella, Griselda, como el personaje de Alicia, tuvo también un largo cáncer que, operaciones, quimioterapia y diversos tratamientos mediante, la mató en julio de 2006.

Un tiempo antes, mientras negaba la posibilidad de ese desenlace, comencé a pensar en cosas en las que nunca me había propuesto pensar en profundidad: la muerte, la imposibilidad de pensar nuestra "no existencia", nuestra trascendencia. Esos fueron mis interrogantes y son también los interrogantes de Jotta. De cierta manera, fuimos recorriendo juntos un camino. Mientras escribía, él iba cambiando a medida que yo hacía el duelo, iba siguiendo mis pasos. Todo ese proceso está expresado en la película.

Además de ese interés inicial, que puede sonar triste y egoísta, fue surgiendo en el proceso la necesidad de jugar con estas contradicciones, con estos miedos y reírse de ellos en el camino de restarle solemnidad a la historia. Esa necesidad y cierta fascinación por la religión, no en términos ideológicos pero sí en cuanto a lo estético de sus imágenes y relatos, fueron metiendo en la película esos recorridos del personaje por lo sacro en la búsqueda de respuestas a su dolor.

La incorporación de lo popular de los cultos, de cierto humor, de lo onírico encontró su apoyo en una fuerte referencia en el cine italiano. Pasolini y su trabajo sobre lo religioso, el humor melancólico de Lina Wertmüller y la escritura en primera persona de Nanni Moretti son claves en la construcción de una estética de la película. Estas referencias se vuelven cita cuando Jotta y Alicia ven la escena de Caro diario donde Nanni viaja al lugar donde dieron muerte a Pier Paolo. Además, el gusto por este director era algo que compartíamos con mi madre. En ese homenaje a Moretti está implícito ese recuerdo.

Y para seguir cerrando el círculo quiero hacer otra cita que fue inspiradora. Hay un texto de Pasolini titulado "Discurso sobre el plano secuencia o el cine como semiología de la realidad" donde hace una comparación entre la vida y el cine: la muerte, en tanto última acción, es la encargada de darle sentido a nuestra vida así como el final de una película le dará un sentido al film.

PRODUCTORES

Valeria Bistagnino, Mariana Luconi.

Juan Martín Hsu y Alejandro Rath