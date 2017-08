La amante: Sinopsis, elenco, ficha: Inhebek Hedi

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



http://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

Después de la primavera árabe, muchas cosas han cambiado en Túnez.

Algunas son simplemente el modo de pensar, y la posibilidad de incorporar sentimientos de libertad.

En esa atmósfera transcurre la historia de Hedi, un joven de 35 años sencillo e introvertido que trabaja en una concesionaria de autos y está a punto de contraer matrimonio con una chica elegida por su familia.

Poco antes de su boda, Hedi viaja por trabajo a Mahdia, donde conoce a Rym, una chica bella y simpática, llena de proyectos y muy independiente.

Él no sabía hasta allí, que existía esa alegría, esa pasión….

NOTA DEL DIRECTOR

HEDI significa calma, serenidad. El nombre se impuso como título de la película porque no solo define al personaje principal, sino también a la situación en la que se encuentra cuando comienza la historia. HEDI es la calma antes de la tormenta. Y como numerosos jóvenes tunecinos, conoce el peso de la tradición; en este caso, a través de su inminente boda con Khedija, una chica que también se ve aplastada por las costumbres y la religión.

Inicialmente pensé contar la historia de un joven atrapado entre dos mundos, dos voces opuestas, pero determinantes en su vida. Fue la época en que se celebraron las primeras elecciones democráticas en Túnez. Aprendíamos a descubrirnos, a saber quiénes éramos. Bajo Ben Ali, la censura política acabó por anestesiarnos y corromper todo lo que nos rodeaba. Al igual que Hedi al principio de la película, intentábamos vivir sin hacer demasiadas preguntas.

Concebida conscientemente como una historia de amor o, mejor dicho, de un flechazo que cambia radicalmente la vida del protagonista, la película es ante todo una valoración de la juventud tunecina después de la revolución, la caída de Ben Ali y lo que el mundo llamó "la primavera árabe".

En esta película no hay armas, no hay piquetes, no hay manifestaciones. Ningún héroe blande una bandera ni trepa por las barricadas, ofreciendo el pecho a las balas. Mi intención ha sido levantar el velo que esconde la vida de estos jóvenes cinco años después, jóvenes que intentan encontrar un camino, que a veces consiguen ir hacia adelante y otras solo pueden ir hacia atrás.

SOBRE MOHAMED BEN ATTIA

GUIONISTA Y DIRECTOR

Nació en Túnez en 1976. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valenciennes, Francia, antes de licenciarse en el Instituto de Estudios Superiores de Comercio (IFEC) de Túnez. Tiene en su haber cinco cortometrajes que han sido aclamados por el público y la crítica. Todos se han estrenado en cines comerciales en Túnez y han participado en diversos festivales internacionales. La Amante es su primer largometraje.

Filmografía

2016 La Amante (HEDI)

2014 SELMA (Cortometraje)

Sección Oficial del Festival de Clermont Ferrand, Francia

Fifog de Plata 2015, Suiza

Mejor Película Cawtar 2015, EE UU.

2011 LOI 76 (Cortometraje)

2008 MOUJA (Cortometraje)

2006 KIF LOKHRIM (Como los demás)

Etalon de Plata de Yennenga en el Fespaco.

2004 ROMANTISME, DEUX COMPRIMÉS MATIN ET SOIR (Cortometraje)

REPARTO

Majd Mastoura: Hedi

Rym Ben Messaoud: Rym

Sabah Bouzouita: Baya

Omnia Ben Ghali: Khedija

Hakim Boumsaoudi: Ahmed







FICHA TÉCNICA

Título original: Inhebek Hedi

Director: Mohamed Ben Attia

Guion: Mohamed Ben Attia

Música: Omar Aloulou

Fotografía: Frédéric Noirhomme

Empresa Productora

Coproducción: Túnez-Bélgica-Francia

Género: Drama

Año: 2016

Duración: 88 min.

País: Tunez

Distribuye: Mont Blanc Cinema