La casa de las masacres: Sinopsis, elenco, ficha: Axe Murder of Villisca

SINOPSIS

En la ciudad de Villisca en Iowa, Estados Unidos, el 9 de junio de 1912 ocurrió un hecho macabramente célebre: el múltiple asesinato perpetrado en contra de una familia y dos menores -que eran sus invitados- durante la noche, llevados a cabo con un hacha propiedad del patriarca de la familia (y también una de las victimas encontradas en la escena del crimen).

Tras seguirse diversas líneas de investigación y aunque se señalaron a varios posibles sospechosos e inclusive se celebraron un par de juicios, nunca se halló al verdadero culpable y el caso quedó sin resolverse.

En el 2016 dos amigos que comparten la búsqueda de fantasmas, junto con Jess, la chica nueva de la escuela, visitan la infame casa de los asesinatos de Villisca, tras el recorrido turístico, se cuelan por la noche al lugar para grabar un programa.

Su estancia se complica cuando sucesos paranormales comienzan a suceder y descubren que no están solos en el lugar.

FICHA TÉCNICA

("Axe Murder of Villisca", Estados Unidos, 2016)

Idioma: Inglés / Calificación: SAM 16 / Duración: 78'.

Distribuye: SBP / Estreno en Cines: 10/08/2017

Rodada en Villisca, Iowa, Estados Unidos.

Dirección: TONY E. VALENZUELA.

Producción: SETH CAPLAN; MICHAEL WORMSER Y SAGE SCROOPE.

Producción ejecutiva: KEVIN ABRAMS, CINDY COWAN, JAMIE DENENBERG, MICHAEL WORMSER.

Guión: OWEN EGERTON, sobre una historia de KEVIN ABRAMS y TONY E. VALENZUELA.

Fotografía: JEFFREY WALDRON.

Música: BRANDON ROBERTS.

Edición online: AARON PEAK.

Diseño de producción: MATTHEW TROTTER.

Dirección artística: MARIE JACH.

Vestuario: CARRIE GRACE.

Sonido: CALEB HOLLENBACK, ANDO JOHNSON, STEVEN AVILA.

Efectos especiales: JOSH HAKIAN.

Efectos visuales: JOE MURAYAMA, SEAN COLBY, LAUREN MORRISON.

FICHA ARTÍSTICA

ROBERT ADAMSON (Caleb), JARRETT SLEEPER (Denny), ALEX FRNKA (Jess), SEAN WHALEN (Reverendo Kelly), RILEY BODENSTAB (Connor), KELLAN RHUDE (Rob), CONCHATA FERRELL (Señora Flanks), KELLAN RHUDE (Rob), MADISON LAWLOR (Lena), AVA KOLKER (Ingrid), JON GRIES (Greg), URS INAUEN (Matt).

SOBRE TONY E. VALENZUELA

Realizador, productor, guionista, montajista y actor.

Director de Cine y Televisión:

"2009: A True Story" (Teleserie, 2008), "Zombiez" (Corto, 2009), "Harper's Globe" (Teleserie, 2009), "Olga Kay's Show" - Episodio "The Real Angelina Jolie" (Teleserie, 2010), "Silverwood: Final Recordings" (Miniserie, 2012), "BlackBoxTV Pranks" (Teleserie, 2013), "BlackBoxTV" (Teleserie, 2010-2014), "Fight of the Living Dead" -Piloto (Teleserie, 2015), "The Fourth Door" (Teleserie, 2015), LA CASA DE LAS MASACRES (2016), "Disney Princess Go Back to School" (Miniserie, 2016).