La poetica de la fragilidad: Sinopsis, elenco, ficha: Documental

SINOPSIS

La Poética de la Fragilidad es una exploración caleidoscópica de la textura, vitalidad y estética de la fragilidad.

Entrelaza historias de fragilidad corporal provocando preguntas que se asoman al horizonte de la fragilidad social. El proyecto busca reclamar a la fragilidad como algo intrínseco a la existencia, no algo para sobreponerse o quejarse.

EL PROYECTO TRANSMEDIA

El libro:

El libro de artista reimagina el guión y el proyecto como una experiencia táctil de duración impresa, expande la exploración con notas de proceso, ensayos críticos de Jorge La Ferla y Purnima Mankenkar, y respuestas artísticas.

Basado a grandes rasgos en principios gestálticos, hace uso de la tipografía, collages digitales y fotogramas del film para crear una experiencia impresa de interacción visual, conceptual y sensorial.

Diseño: Aaniya Asrani, narradora visual y artista gráfica.

El sitio web:

Una plataforma comunitaria que alberga el film, el trailer, el guión, las notas de proceso, material de soporte y respuestas creativas al proyecto - sonoras, visuales y textuales, transcripciones de debates post proyección. El sitio explora el potencial de la web para extender la poética y las preocupaciones del proyecto. Por ejemplo, la representación del guión como un yantra, un remapeo que lo libera de la linealidad del film y del libro de artista y abre múltiples senderos para ingresar y tener una experiencia con éste.

Diseño y desarrollador web: Diego Oneto

Instalación:

En agosto el proyecto continúa con su expansión transitando el espacio de la instalación y la performance. Constará de una exhibición de artefactos que continúan la exploración alrededor de la fragilidad y una serie de performances por José Campitelli, Jenny Toro Salas, María Laura Cáccamo y Pablo Varela. El 12 de agosto en La Paternal Espacio Proyecto, Espinosa 2672.

Comentarios sobre el proyecto:

"La Poética de la Fragilidad brinda un mensaje sutil y tierno sobre nuestra condición humana… una contemplación poética que abraza la naturaleza del sufrimiento. ¡Hermoso trabajo!" Lourdes Portillo, guionista y directora de cine.

"Este proyecto hace un tremendo trabajo al poner tiempos y sentidos múltiples en juego. Sus temas están dispersos también entre un libro y un sitio web (con diferentes puntos de entrada) haciendo que los diversos soportes ofrezcan diferentes relaciones y puntos de entrada. Describo a Lata y Nicolás como escultores multi sensoriales. Si ven su trabajo entenderán por qué.." Yasmin Gunaratnam, Profesora adjunta Sociología, Goldsmiths, Londres.

"Este film me movilizó, expandió y sorprendió en nuevas maneras de reconocer y entender la fragilidad como una parte mundana del cotidiano. Hizo tangible las formas en que lo transdisciplinario puede brindar reflexiones que no pueden ser producidas por prácticas interdisciplinarias o multidisciplinarias. No es que solo La Poética de la Fragilidad buscó revolver sentidos y emociones, sino que éstas estaban inextricablemente ligados al discernimiento intelectual. Esta ligazón de afecto, sensualidad y academia es realmente innovativo y puede ofrecer una invaluable intervención en las currículas universitarias y pedagógicas. Este proyecto indica nuevas maneras de hacer trabajo académico que nos llevan más allá de la rigidez y la generación de impacto formulaico o de la manera de evaluar investigaciones. Nos muestra como el entendimiento intelectual puede contribuir a las agendas de justicia social." Ann Phoenix, Profesora de Psicología, University College London

"Este film da textura, silencios y ángulos que nos acercan a la experiencia del dolor mejor que ninguna prosa. Resonará con cualquiera que haya danzado con el dolor crónico, pero más que dolor, crónico es la palabra clave aquí... tiempo... La Poética de la Fragilidad apunta directamente al flagelo, ungüento y finalmente a las artimañas del tiempo y el jazz es la respuesta perfecta." Dr. B. J. Miller, especialista en hospicio y cuidados paliativos, University of California, San Francisco

FICHA

Argentina/India/EEUU - 2016 - Documental - 63 min.

Dirección

Nicolás Grandi y Lata Mani

Guion y concepto

Lata Mani