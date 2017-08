Mi Villano Favorito 3: Critica: Despicable Me 3

Mi villano favorito 3 no defraudará a los seguidores de Gru, ya que el argumento y las locuras continúan dentro de la misma línea, pero quizás sí a los fans de los Minions, ya que en esta oportunidad no se lucen como siempre.



El mejor hallazgo de esta secuela, que es muy entretenida, es la aparición de su hermano gemelo, tan insólito y simpático como Gru. Pero en cambio no me pareció del todo logrado el personaje del villano, pues es muy repetitivo, poco consistente y brinda muy poco a la historia (los niños puede que se rían con él, pero no es un personaje como para que anden recordando mucho).



Un poco más de lo mismo, algunas buenas ideas, otras no tantas, pero otorga diversión asegurada a los niños y un entretenimiento bastante ameno a los adultos.

Cintia Alviti

