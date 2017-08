Ozzy rapido y peludo: Sinopsis, personajes, elenco, ficha: Ozzy

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

La idílica vida de Ozzy, un simpático y pacífico beagle que se ha criado entre algodones junto a la familia Martin, va a dar un vuelco.

Cuando su familia no puede llevarlo a un largo viaje lejos de su hogar, lo dejan en lo que creen que es el mejor SPA canino: Blue Creek.

Pero la perfecta imagen del lugar resulta ser una fachada urdida por su villano propietario, y otro destino bien distinto aguarda a Ozzy: éste irá pronto a parar al verdadero Blue Creek, una cárcel para perros, habitada en su mayoría por duros perros callejeros y donde prevalece la ley del más fuerte.

Allí dentro Ozzy tendrá que esquivar el peligro, encontrar fuerzas donde no creía tenerlas y aprender a apoyarse en Chester, Fronky y Doc, los nuevos amigos que lo acompañarán en esta aventura para intentar regresar sano y salvo.

PERSONAJES PRINCIPALES

OZZY

Alegre, sociable y a veces tranquilo, Ozzy puede ser un perro caprichoso. Es muy inteligente pero en ocasiones suele ser cobarde. Ozzy no es un héroe, no está en su DNA. Afortunadamente tiene un juego de piernas largas con las que puede contar. Ozzy nació en un ambiente protegido, siempre ha estado rodeado de cariño, cuidados y podemos decir que lo han malcriado un poco. Ha llevado una vida de lujos, teniendo la oportunidad de disfrutar cada momento teniendo siempre mucho que comer, beber y tiempo para jugar. ¿Qué será de Ozzy ahora que está fuera de su hogar y tiene que adaptarse a un lugar hostil? ¿Tendrá el coraje para sobrevivir?

FRONKY

Es un perro valiente, tiene el record de número de escapatorias de Blue Creek, nunca se da por vencido. Es buena compañía, generoso y extremadamente leal. Anteriormente fue perro guía para ciegos. No se siente intimidado por su vista corta o por su tamaño, él podrá ser pequeño pero tiene el corazón de un león.

CHRESTER

Es un perro calmado, sensible, sólo habla cuando se necesita, y cuando lo hace habla con sabiduría, transmitiendo su experiencia, no en vano es de los más grandes. Chester difícilmente muestra sus sentimientos, oculta su pasado pues claramente lo ha afectado en la forma en que interactúa con el mundo. No concibe la vida fuera de Blue Creek. No es falta de coraje, simplemente ha olvidado su valor.

DOC

Calmado, tranquilo y plácido, es un chico con el que es fácil de llevar, no podría ser más flojo. Doc ha adoptado una personalidad y filosofía un tanto hippie, heredada de su antiguo dueño, un surfista despreocupado. Para Doc, la violencia no es la respuesta. Nunca se queja y rara vez se enoja. Si algo lo molesta a lo más escucharás un suave gruñido. Parece que nada lo afecta. Pero detrás de su aparente indiferencia, está escondida su melancolía. La verdad es que extraña el mar, las olas y la arena.

DECKER Ama el orden y la disciplina. Quiere controlar todo a su alrededor. Decker está comprometido con el sistema y es ferviente creyente de la autoridad, la cual debe ser respetada a toda costa. Odia la desobediencia y disfruta castigar a aquellos que no escuchan y se rebelan. Su personalidad, casi miliar, lo ha llevado a ejercer la crueldad. VITO Es una contradicción con patas. Aparentemente es elocuente, políticamente correcto y encantador… hasta que te topas con su lado malo. Puede ser rudo, astuto y a pesar de ser de raza pequeña muestra una gran fiereza. Puede parecer un pequeño chihuahua pero en realidad es el líder de la mafia, es astuto e impredecible, y sobretodo manipulador. SOBRE LA PRODUCCIÓN La idea era hacer una comedia de aventuras muy entretenida para toda la familia que además sirviera de tributo a los grandes clásicos del género de las prisiones. Con esta idea en mente comenzaron a desarrollar el proyecto a principios de 2011. "Ozzy" es una historia protagonizada por perros que además habla sobre la superación personal y los valores de la amistad. Nuestro héroe ve como su perfecta vida es interrumpida cuando sus dueños hacen un viaje a Japón y lo dejan en un lujoso SPA para perros. Tan pronto su familia se despide, Ozzy es trasladado a una prisión adaptada para perros, donde los prisioneros son obligados a producir "frisbies" para el malvado dueño del falso SPA. Es así donde la aventura de nuestro héroe inicia: es el proceso de adaptación y crecimiento personal; Ozzy tiene que formar a una nueva familia en prisión con aquellos que serán sus compañeros: Fronky, Chester y Doc. Él tendrá que dejar su cobardía en el pasado y aprender a enfrentar su nueva realidad. Se necesitan marcar la clara diferencia entre los dos mundos en el que vive nuestro héroe. Por un lado está el contexto familiar, donde Ozzy es completamente feliz junto con los Martins y en particular con su compañera de juegos: Paula. Por el otro lado está el mundo de la prisión que es justo lo opuesto. Para incrementar este contraste, se establecieron dos diferentes acercamientos a través de la luz y el color. Los diseñadores de arte, trataron de darle un toque internacional, el vecindario de los Martins está inspirado en el típico suburbio norteamericano, fácilmente reconocido a nivel mundial. El diseño de la prisión Blue Creek está inspirado por elementos muy familiares para el espectador que es fan del género de las películas de prisión, inspirados en clásicos como "The Great Escape", "Cool Hand Luke", "Escape to Victory" o "The Shawshank Redemption". "OZZY" es una producción de Capitán Araña, Arcadia Motion Pictures, Pachacamac Films y Tangent Animation (Buffalo Gal Pictures) en colaboración con Atresmedia Cine. Es dirigida por Alberto Rodríguez (Pocoyó), y coodirigida por Nacho La Casa. Sus productores son Nacho La Casa, Ibon Cormenzana y Phyllis Laing. Fernando Velázquez (El orfanato, Un monstruo viene a verme) compuso la música original. El guión fue escrito por Juan Ramón Ruiz de Somavía. El tema principal, "Somos gigantes", fue escrito e interpretado por la agrupación: Efecto Pasillo Ozzy fue realizada con un enfoque internacional lo cual ha contribuido a obtener excelentes resultados en los mercados de los principales festivales cinematográficos a los que ha asistido. Después de su exhibición en Toronto, en el American Film Market, en Berlín y en Cannes la película ha sido comprada para su distribución en casi todos los países del mundo. Después de su estreno en España el pasado 14 de Octubre de 2016, Ozzy estará en los cines del Reino Unido, Canadá, Italia y próximamente México. SOBRE LA COPRODUCCIÓN Después de trabajar casi 20 años para Disney España, la compañía de producción Capitán Araña decidió trabajar en su primer largometraje animado, motivados por la larga experiencia en producción audiovisual para audiencias jóvenes y familiares. La compañía productora conoció la historia de "Ozzy" en 2011. Fue cuando uno de los escritores de las series de la compañía, Juan Ramón Ruiz de Somavia, les mostró el primer tratamiento de una película que estaba escribiendo como tributo al género de prisiones. En el minuto en que leyeron la historia tomaron la decisión, no había dudas sobre la historia, la cual tenía un gran potencial y podría ser el primer guión en ser producido por la compañía para su lanzamiento como largometraje propio. Una vez que el tratamiento se transformó en guión y se desarrolló la primera propuesta de arte comenzó la aventura de presentaciones a otras compañías para buscar socios. La primera que contactaron fue Atresmedia Cine. La respuesta fue casi inmediata, después de algunos días llegaron a un magnífico acuerdo. Atresmedia confió en el proyecto y gracias a su confianza se pudo completar el financiamiento. Disney mostró la misma confianza para garantizar la distribución de la película y adquiriendo los derechos de transmisión en los canales de Disney en España. También sucedió que Arcadia había coproducido una película con Búfalo Gal Pictures, una compañía canadiense que recientemente había inaugurado una división de animación. A través de esta relación conocieron el proyecto y decidieron participar como coproductores. El rompecabezas fue completado años después de que el primer tratamiento fue leído y la producción inició. A la cabeza del proyecto estaba Alberto Rodríguez. "Ozzy" representaba su ópera primera como director. Alberto cuenta con una impresionante carrera en cortometrajes y tiene mucho conocimiento del mundo del 3D, probando que es uno de los grandes talentos de la animación española. Junto con Alberto, "Ozzy" cuenta con los más sobresalientes artistas españoles en su equipo de producción incluyendo a Esteban Martín como director de arte, Oscar Jiménez como diseñador de personajes y Javier Ledesma como supervisor de storyboard. El gran trabajo visual está completo con la musicalización. Fernando Velázquez es uno de los grandes compositores contemporáneos, tiene experiencia en el mundo de la animación con excelentes resultados. SOBRE EL DIRECTOR Alberto Rodríguez En 1998 participó en la Unión Europea con un proyecto conocido como "amusement" desarrollado para la Universidad Politécnica en Madrid y dedicado al desarrollo e investigación de personajes virtuales. Después de trabajar como director técnico en proyectos de animación estereoscópica para Warner Bros a través de Enhebre Entertainment, se unió a Dygra Films como generador 3D en la película "El bosque animado" una de las primeras películas europeas producidas enteramente en 3D y ganadora de dos premios Goya. En 2009 recibió la nominación de la Academia de las Artes y Ciencias para los premios Oscar® con el proyecto "La increíble historia de mi bisabuela Olivia", un cortometraje con el que se graduó como director de animación del National Film y Televisión School en Reino Unido. De 2010 a 2014 trabajó en series animadas como Pocayó con Zinkia Entertainment como asistente de director y co director en episodios de "Let's Go Pocayo". También publicó el libro "Proyectos de Animación 3D" en donde usando ejemplos de algunos de sus cortos multipremiados como "Las gafas equivocadas", explica cada uno de los procesos realizados que lo llevaron a desarrollar exitosas producciones de animación. También participó como orador en eventos como "Mundos Digitales" en 2006 y 2010 y en Animayo en 2010. También ha colaborado con pláticas y clases magistrales en U-Tad, en la Universidad de Alcalá de Henares, TEA (Tenerife), Coco School of Arts, Fundación Ayerhó, Espacio Digital de Gran canaria y en La Universidad de La Coruña. FICHA TÉCNICA Directores Alberto Rodríguez y Nacho La casa Guionista Juan Ramón Ruiz de Somavia Productor Jeff Bell, Ibon Cormenzana, Phyllis Laing, Ken Zorniak Música Fernando Velázquez Edición Mhairi Kerr Título original: Ozzy Género: Aventura / Animación Año: 2016 Lenguaje: Español País: España / Canadá

2 NOMINACIONES PREMIOS GOYA

Mejor Film de Animación - Mejor Sonido