Thor - Ragnarok: Sinopsis, personajes, elenco, ficha: Dirigida por Taika Waititi

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



http://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

En THOR - RAGNAROK,de Marvel Studios, Thor se encuentra atrapado en el otro extremo del universo sin su poderoso martillo.

Envuelto en una carrera contra el tiempo, deberá regresar a Asgard y detener el Ragnarok - la destrucción de su planeta y el fin de la civilización asgardiana - en manos de una nueva amenaza todopoderosa: la despiadada Hela.

Pero, antes, debe sobrevivir a una mortal competencia de gladiadores que lo enfrentará a su antiguo aliado y compañero Vengador... ¡el increíble Hulk!

THOR - RAGNAROK es dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Chris Hemsworth como Thor y Tom Hiddleston como Loki.

Se unen al elenco Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo y Anthony Hopkins.

Kevin Feige produce la película y Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Thomas M. Hammel y Stan Lee son los productores ejecutivos. Con guión de Craig Kyle, Christopher Yost, Stephany Folsom y Eric Pearson

DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJES

THOR

(Chris Hemsworth)

Cuando un antiguo mal que acechaba por eones es liberado, Thor se encuentra en una situación crítica. El príncipe asgardiano se encuentra preso en la otra punta del universo sin su poderoso martillo justo cuando Asgard más lo necesita. Con su reino destrozado, la única esperanza de Thor es recurrir al guerrero que hay en su interior y luchar contra obstáculos imposibles para poder regresar y salvar a su gente del Ragnarok.

LOKI

(Tom Hiddleston)

Disfrazado de Odín, su padre, Loki se ha apoderado y declarado rey de Asgard. Sin embargo, cuando Hela hace su aterradora entrada triunfal, Loki debe valerse de su retórica y de su habilidad con la espada para luchar por su propia supervivencia.

HELA

(Cate Blanchett)

Hela es una criatura que proviene de una era siniestra del universo, olvidada hace tiempo. Su poder no se parece a nada conocido en los Nueve Mundos y tiene la habilidad de liberar armas ilimitadas de maneras sorprendentes y mortales. Hela ha regresado para vengarse de aquellos que la desterraron. Con un misterioso y salvaje ejército, pretende dar paso a una nueva era de fría brutalidad en Asgard y el universo entero.

HEIMDALL

(Idris Elba)

Armado con su increíble espada y el poder que le permite ver lo que sucede en todas partes del universo en todo momento, Heimdall es uno de los guerreros más temibles de Asgard y debe defender a su pueblo de Hela y sus planes siniestros.

(El) GRAN MAESTRO

(Jeff Goldblum)

El Gran Maestro, el entusiasta y peligroso soberano de Sakaar, un lejano planeta erigido sobre el caos y la indulgencia, preside una increíble competencia de gladiadores en la que Thor y otros seres poderosos de todas partes del cosmos se enfrentan en un espectacular y letal combate. No hay ningún contendiente que fascine más al Gran Maestro que el campeón de la arena: el Increíble Hulk.

VALQUIRIA

(Tessa Thompson)

Valquiria es una dura carroñera galáctica que posee una historia misteriosa. Luego de que una tragedia la destrozara, Valquiria se ocultó para olvidar su pasado. Pero ahora que el universo está en peligro, se ve forzada a dejar atrás su historia y unir fuerzas con Thor y Hulk para salvar a Asgard en sus horas más oscuras.

SKURGE

(Karl Urban)

Skurge es un soldado asgardiano que tiene una obsesión por los armamentos de otros mundos y ha recolectado un arsenal de extrañas e increíbles armas de los Nueve Mundos. Ahora, en tiempos de guerra en Asgard, Skurge deberá valerse de su increíble arsenal para asegurar su supervivencia.

BRUCE BANNER/HULK

(Mark Ruffalo)

Tras haber sido visto por última vez huyendo al espacio exterior a bordo de un Quinjet luego de la Batalla de Sokovia, el Increíble Hulk ha desaparecido sin dejar rastro. Su paradero es finalmente revelado al encontrarse con su aliado Thor en uno de los lugares más inesperados del universo: una arena de gladiadores cósmica en el otro lado de la galaxia. Encantado con la admiración de la que goza entre la gente de Sakaar, que lo considera el campeón de su arena, Hulk no desea ceder el control a Bruce Banner, quien sin duda querrá devolverlo a su anterior existencia en la Tierra. Frente a una amenaza cósmica inminente, el Increíble Hulk y Bruce Banner se disputarán cuál de los dos es más necesario en la lucha por salvar el destino del universo.

ODÍN

(Anthony Hopkins)

Destronado y expulsado por su hijo Loki, Odín ha sido desterrado de Asgard sin posibilidades de regresar. Ahora, mientras Hela se dispone a dar los primeros pasos en pos de su conquista cósmica, Thor deberá apresurarse para ayudar a su padre antes de que la furia de Hela se desate sobre Asgard y toda la galaxia.

DATOS CURIOSOS

§ En la mitología nórdica, Ragnarok significa "hacia el fin del universo", así que cabe suponer que cierta acción estremecedora y vertiginosa podría mantener en vilo al público de THOR- RAGNAROK.

§ El director, Taika Waititi, no solo dirige, sino que también interpreta a un nuevo personaje animado en el Universo Cinematográfico de Marvel llamado Korg (presentado por Marvel en los libros de historietas en 1962). Waititi es conocido por aparecer en sus propias películas.

§ Cuando le tocaba la doble tarea de dirigir e interpretar a Korg, el equipo de efectos visuales le pedía a Waititi que se enfundara en una malla de color gris cubierta de pelotitas de ping pong cortadas al medio. Luego, los animadores usaban ese material para rastrear sus movimientos en la etapa de post-producción al crear el personaje CG en la computadora. ¡Definitivamente era una imagen curiosa para todos en el set ver a Waititi dirigiendo con ese traje!

§ Entre los personajes de los cómics de Marvel que se suman al Universo Cinematográfico de Marvel con THOR-RAGNAROK se incluyen la villana Hela (Cate Blanchett), que apareció por primera vez en 1964; la feroz guerrera Valquiria (Tessa Thompson), que hizo su debut en las páginas de los cómics en 1971; Skurge, el ejecutor (Karl Urban), que debutó en 1964; y el soberano de Sakaar, el Gran Maestro (Jeff Goldblum), que apareció por primera vez en 1969.

§ En los cómics, Hela, el personaje interpretado por Cate Blanchett, es uno de los enemigos más formidables de Thor, y es la primera villana femenina protagonista de una película de Marvel Studios.

§ THOR-RAGNAROK es la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel que se rodó no sólo en Australia, sino en todo el hemisferio sur.

§ Para el rodaje de THOR- RAGNAROK se utilizaron los nueve estudios de sonido que componen los Village Roadshow Studios. El estudio 9, el estudio de sonido más grande del hemisferio sur, fue terminado apenas unas semanas antes de que Marvel Studios se trasladara a los estudios Village Roadshow para comenzar la etapa de pre-producción de THOR-RAGNAROK.

§ El mundo de Sakaar es distinto a todo lo visto anteriormente en cualquiera de las películas de Marvel Studios. Su diseño se inspiró en las ilustraciones de los libros de historietas de Jack Kirby, cocreador de THOR (con Stan Lee) en 1962. Sakaar es el planeta gobernado por el peligroso soberano interpretado por Jeff Goldblum, el Gran Maestro.

§ Los dos estudios exteriores de Village Roadshow Studios (Asgard Piazza y Sakaar) tienen el tamaño de dos campos de fútbol americano. La construcción de los sets llevó más de cuatro meses, y el equipo involucrado por momentos llegó a sobrepasar las 450 personas.

§ Para el rodaje de 17 semanas, el diseñador de producción ganador de un premio Oscar® Dan Hennah (las trilogías El señor de los anillos, El Hobbit) y el diseñador de producción Ra Vincent (What We Do in the Shadows) crearon más de veinticuatro sets (construidos tanto en los estudios interiores como exteriores).

§ La veterana diseñadora de vestuario Mayes Rubeo (Avatar, Warcraft, La gran muralla) creó más de 2.500 trajes originales para la película para retratar los mundos de Asgard y Sakaar, con telas y materiales procedentes de Australia.

§ Durante los cuatro días de rodaje en Brisbane, Australia, Chris Hemsworth y Tom Hiddleston aprovechaban cada pausa para estrechar la mano de sus fans, entregar a la multitud elementos del "botín" (letreros, anteojos de sol, camisetas y demás objetos de THOR: UN MUNDO OSCURO) y firmar autógrafos o inmortalizar el momento en una codiciada foto. Muchísimas personas (¡de todas las edades!) regresaban religiosamente todos los días, y pasaban horas y horas intentando echar un vistazo a las estrellas.

§ Chris Hemsworth se entretuvo repartiendo a las multitudes de Brisbane una enorme cantidad de pizzas que habían sido encargadas por el jefe de locaciones, Duncan Jones.

§ Una adolescente de Brisbane pasó toda la semana junto a los sets exteriores esperando ver a Tom Hiddleston, pues había realizado un retrato de Loki que le quería enseñar al actor. El equipo de producción arregló un encuentro delante de las cámaras de televisión locales.

§ Mientras se rodaba una escena en la selva australiana, el rodaje se vio brevemente interrumpido cuando una enorme pitón cayó de las frondosas copas de los árboles. Ningún miembro del reparto ni del equipo de producción resultó herido, y la serpiente fue regresada a su sitio por un adiestrador profesional, pero no antes de que algunos valientes miembros del equipo de producción tomaran varias fotografías.

§ Los días que Cate Blanchett debía rodar solía someter al equipo de producción a la práctica de ejercicios de calistenia para empezar el día con el pie derecho.

§ Durante las primeras horas de la mañana, antes de que el equipo de producción llegara a trabajar, con frecuencia se divisaban canguros salvajes merodeando por los lotes traseros de los estudios, cerca de los sets exteriores de Asgard y Sakaar.

§ El día que iba a iniciarse la fotografía principal, una tribu maorí local realizó un baile ceremonial para bendecir al equipo de producción y augurarles un buen rodaje. Ochenta y cuatro días de exitoso rodaje más tarde, la tribu regresó y realizó una hermosa ceremonia para dar cierre a una increíble experiencia cinematográfica.

FICHA

Elenco: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban,Mark Ruffalo y Anthony Hopkins

Director: Taika Waititi

Productor: Kevin Feige

Productores ejecutivos: Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Thomas M. Hammel, Stan Lee

Guion: Craig Kyle, Christopher Yost, Stephany Folsom y Eric Pearson