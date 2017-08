Una mujer, una vida: Sinopsis, elenco, ficha: Une Vie

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Normandía, 1819.

Jeanne es una chica joven, inocente y soñadora cuando regresa a su casa tras estudiar en un convento.

Pero tras casarse con un hombre del pueblo, su vida dará un giro y sus ilusiones se romperán.

Acerca del director

Nació en Francia en 1966. Es actor, escritor y director de cine. En 1993 realiza su primer cortometraje "Bleu dommage".

Su primer largometraje Le bleu des villes (1999), participa en la Quincena de Realizadores de Cannes.

Dirigió varios largometrajes; entre ellos, Algunas horas de primavera (2012), El precio de un hombre (2015), Not here to be Loved (2005) y Une affaire d'amour (2009).

Reparto

Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau, Swann Arlaud, Nina Meurisse, Olivier Perrier, Clotilde Hesme, Alain Beigel, Finnegan Oldfield, Lucette Beudin, Jérôme Lanne,

Ficha técnica

Director: Stéphane Brizé

Guión: Stéphane Brizé, Florence Vignon (Novela: Guy de Maupassant)

Dirección De Fotografía: Antoine Héberlé

Dirección De Arte: Valérie Saradjian

Edición: Anne Klotz

Productor: TS Productions, France 3 Cinéma, Versus Production

Datos técnicos

Título original: Une vie

Año: 2016

Duración: 119 min.

País: Francia

Festivales y Premios:

- Festival de Venecia

GANADORA

Premio Fipresci Mejor Película

- Premios César:

Nominada a Mejor actriz y Mejor vestuario



- Premios Louis Delluc

GANADORA

Mejor Película