Candelaria: Sinopsis, reparto, ficha: Dirigida por Jhonny Hendrix Hinestroza

SINOPSIS

La vida de Candelaria y Víctor Hugo, una pareja que sigue junta como por inercia, da un vuelco el día que Candelaria se encuentra una cámara de video en el hotel en donde trabaja.

Con este objeto, tan ajeno para ambos, vuelven a mirarse, a tocarse, a amarse.

La Habana, 1994. Las vidas de CANDELARIA (64) y VÍCTOR HUGO (63) pasan lento, están juntos porque no hay más opción y nunca se acostumbrarían a vivir separados.

En la monotonía de sus vidas, que consisten en el ir y venir de la casa al trabajo, un día cualquiera aparece un aparato que sin querer queriendo cambia sus vidas. Es una cámara de video que Candelaria se encuentra en las sábanas sucias del hotel en donde trabaja.

Esta cámara, sutilmente se mete en sus vidas. Con este objeto, tan ajeno para ambos, vuelven a mirarse, a tocarse, a amarse.

Este soplo de vida, este juego inofensivo les devuelve eso que una vez los enamoró.

NOTA DEL DIRECTOR

Todas las historias que quiero contar de alguna manera o en algún momento han tenido una cercanía conmigo. Si no estoy mal, fue a Luis Ospina a quien le escuche decir "para hacer cine hay que vivir, para contar algo tienes que conocerlo y de alguna manera vivirlo".

Corría uno de esos años locos de mi adolescencia, donde poco me importaba la política, pero era inevitable no enterarse que el narcotráfico tenía contra las cuerdas al gobierno, que una fuerza ultra derecha andaba paseándose en las calles de Colombia y asesinando a cuanto líder de izquierda levantaba la mano. En esa Colombia de los años 90 yo tenía mi primer amor, de esos amores profundos que uno jura serán eternos. María era tan increíble que me hacía olvidar los peligros de esas calles polvorientas en donde a veces corríamos a ver a quién le habían dado bala.

Esa María, en esa época congestionada y saturada de eventos nuevos, llegó a mi casa con una noticia loca; aparentemente seríamos papás. Me senté a llorar, creo que lloré una semana completa mientras los exámenes que mi padre muy comedidamente nos sacó, llegaban.

De todo esto, solo una frustración enorme cabalgó en mi corazón desde entonces; María, al verme llorar, le gustaba decirme que tendríamos una niña y que se llamaría CANDELARIA, que podríamos huir a Cuba, pues la educación y salud eran gratis.

Hace tres años, para el estreno de mi primer largometraje, viajé a La Habana. Fui invitado con mi película Chocó para el Gran Festival de Cine. Recuerdo que pocas veces he sido tan feliz. No tenía idea alguna de qué podía encontrar, pero bastaba con que La Habana me recordara a María, mi primer amor. Y de ahí que les comentara al inicio… que todas las historias que quiero contar me persiguen de una u otra forma.

En una calle de barrio en el centro de La Habana me vine a encontrar a esa mujer de casi 90 años llamada CANDELARIA; esa que tenía el nombre de la hija que esperé y nunca llegó. Apareció de la nada para contarme una de esas historias que inspiran e invitan a seguir viviendo por más dura que sea la adversidad.

CANDELARIA de ojos oscuros y piel quemada, con voz ronca y acento cantador, me invitaba a que le comprase torta de plátano. Le pedí dos, pagué con 20 dólares y se echó a reír; rió tanto que no supe qué decir. Ahí comenzó esta linda historia.

Realmente fue una clase de historia universal, pero mejor aún, fue una clase de humanidad.

La gran potencia mundial, la Unión Soviética, le daba la gran noticia al mundo: que se desquebrajaba desde adentro. El último imperio daba pasos hacia atrás y con él se llevaba todo lo que alguna vez construyó o ayudó a construir. La tecnología saltaba y las grandes industrias reconocidas, entre ellas las de carbón y acero, se venían abajo. Los Estados Unidos de América gritaban que habían ganado la guerra fría y un muro en Berlín dejaba ver sus escombros. El mundo se preparaba para la nueva era y Cuba, la linda isla de Cuba, se preparaba para uno de sus peores momentos en la historia. Pese a todos los acontecimientos, el bloqueo puesto por Estados Unidos la apretaba mientras su más fuerte apoyo trataba de reinventarse de la nada.

Sin llantas, sin transporte, sin alimentos y sin vecinos, a Cuba le llegó lo que denominaron el periodo especial.

Sin nadie con quién hacer negocios y sin productos alimenticios, Cuba se propone a salir de su peor momento. Cuba se dolariza y se abre la frontera al turismo. Pero ningún cubano puede tener dólares, ninguno puede comprar en dólares y la poca comida se vende en dólares. Es ahí cuando la prostitución se toma a La Habana, los hijos e hijas con grandes profesiones, pero sin alimentos, se ven obligados a re-buscarse el día a día.

En medio de todo este contexto político y social encontramos uno de esos amores que uno jura serán eternos; de esos amores sin planillas de gobierno, de esos amores sin jineteras, sin PPG, de esos amores de filas largas, de paladares a escondidas, de esos amores de apagones, de esos amores sin hijos, de esos amores que crecen en terreno rocoso.

Así conocí yo a CANDELARIA, así me contó ella su historia, así me invitó a contarla, aunque con algunos ajustes de ficción para hacer de la vida cine y que el cine tome vida.

JHONNY HENDRIX HINESTROZA DIRECTOR

Nació en Quibdó, Colombia en 1975 y es director y productor. Fue Productor Ejecutivo en Perro come perro, de Carlos Moreno y Dr. Alemán, de Tom Schreiber.

Hendrix fundó ANTORCHA FILMS y coprodujo En coma, Hiroshima y Deshora, entre otros.

Chocó, su primer largometraje como Director estrenó en Berlinale en 2012.

Candelaria se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2017, en donde ganó el Premio a Mejor Director en la Sección Venice Days.

ELENCO

VERÓNICA LYNN: CANDELARIA

ALDEN KNIGHT : VÍCTOR HUGO

MANUEL VIVEROS: EL NEGRO

PHILIPP HOCHMAIR: EL CARPINTERO

JUAN OSCAR MARGRINA: TURISTA ARGENTINO

DIEGO MARTIN TOMATIS: TURISTA ARGENTINO JR

VERONICA LYNN

ACTRIZ- CANDELARIA

Nació en 1931 en Cuba. Estudió en la Universidad de Artes en La Habana, Cuba. Lynn empezó su carrera actuando en escenarios de pequeños teatros en La Habana antes de llegar a la televisión y al cine. Trabajó en numerosas películas cubanas y latinoamericanas incluyendo La bella de la Alhambra (1989) y Anunciación (2009) de Enrique Pineda Barnet.

ALDEN KNIGHT

ACTOR- VICTOR HUGO

Nació en 1936 en Cuba. Knight ha trabajado en televisión, teatro y cine, fue nominado a varios premios y ganó el Premio Alejo Carpentier del gobierno cubano. Comenzó su carrera en la radio antes de mudarse a La Habana. Sus trabajos más conocidos se destacan en Lejos de África (1996) de Cecilia Bartolomé y El otro Francisco (1974) de Sergio Giral.

PUCARÁ CINE

PRODUCTORA ARGENTINA

Fundada por Federico Eibuszyc y Barbara Sarasola-Day en 2011. Trabajan con directores como Benjamín Naishtat (El Movimiento, 2015; Rojo, en post producción), Barbara Sarasola-Day (Deshora, 2013; Sangre Blanca, en postproducción), Jhonny Hendrix (Candelaria, 2017), además produjeron las óperas primas de Silvina Schnicer y Ulises Porra Guardiola (Tigre, 2017) y Luis Bernandez (Los corroboradores, 2017).

FICHA TÉCNICA

Dirección: Jhonny Hendrix Hinestroza

Idea Original: Jhonny Hendrix Hinestroza

Gladys America Ramos Leal

Guion: María Camila Arias

Jhonny Hendrix Hinestroza

Abel Arcos

Carlos Quintela

Directora de fotografía: Soledad Rodríguez (ADF)

Dirección de arte: Celía Ledón

Montaje y edición: Anita Remon

Mauricio Leiva

Jhonny Hendrix Hinestroza

Diseño sonoro: Jesica Suarez

Sonido Directo: Miller Castro

Asistente de Dirección: Diógenes Cuevas

Música: Álvaro Morales

Vestuario: Lisandra Ramos

Productores ejecutivos: Fabiany Jaime

Juan Diego Villegas

Productores: Jhonny Hendrix Hinestroza

Federico Eibuszyc

Barbara Sarasola-Day

Román Paul

Gérard Maixner

Dag Hoel

Claudia Calviño

Productoras

ANTORCHA FILMS, PUCARÁ CINE, RAZOR FILM PRODUKTION, DHF, PRODUCCIONES DE LA 5TA AVENIDA, FIDELIO

Datos Técnicos:

Países: Colombia, Argentina, Alemania, Noruega, Cuba

Año: 2017

Género: Drama

Idioma: Castellano

Formato: DCP/ 88 min./ Color / 2:35 1

Distribuidor: CINETREN

Con el apoyo de: Proimagenes Colombia, INCAA, Sørfond, World Cinema Fund

