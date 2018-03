Captain Marvel: Sinopsis, reparto, ficha: Dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck

SINOPSIS

La historia sigue a Carol Danvers, a quien veremos convertirse en una de las heroínas más poderosas del universo cuando la Tierra queda atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas.

Ambientada en la década de 1990, CAPTAIN MARVEL nos presenta una original y nueva aventura situada en un período nunca antes visto en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel.

Marvel Studios inició la fotografía principal de su nueva película CAPTAIN MARVEL (título en español a confirmar),en la ciudad de Los Ángeles, California. El equipo de producción rodará en el área del Gran Los Ángeles y alrededores que, a su vez, servirá de base de producción para la película. El rodaje también se llevará a cabo en exteriores en la ciudad de Fresno, California, y en distintas ciudades de Louisiana, incluidas Baton Rouge y Nueva Orleans.

CAPTAIN MARVEL de Marvel Studios, cuyo estreno se prevé para marzo de 2019,es dirigida por el equipo de guionistas y directores Anna Boden y Ryan Fleck, entre cuyos créditos cinematográficos se incluyen: Mississippi Grind y Half Nelson. Un estelar grupo de aclamados guionistas estuvieron a cargo del guion de la película, incluidos: Meg LeFauve (INTENSA-MENTE, UN GRAN DINOSAURIO), Nicole Perlman (el próximo estreno First Man, GUARDIANES DE LA GALAXIA de Marvel Studios), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft, el próximo estreno de Sherlock Holmes 3), Liz Flahive y Carly Mensch ("Glow"), y Anna Boden y Ryan Fleck.

La película es protagonizada por la ganadora de un premio de la Academia® Brie Larson (La habitación, Kong: La Isla Calavera), Samuel L. Jackson (AVENGERS: ERA DE ULTRÓN de Marvel Studios, Los 8 más odiados), Ben Mendelsohn (ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS, Ready Player One), Djimon Hounsou(Diamante de sangre, GUARDIANES DE LA GALAXIA de Marvel Studios), Lee Pace (The Book of Henry, GUARDIANES DE LA GALAXIA de Marvel Studios), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan ("Humans", Animales Fantásticos y dónde encontrarlos), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Volando Alto, "The Last Kingdom"), McKenna Grace (I, Tonya; Un don excepcional), con Clark Gregg (Vivir de Noche, THE AVENGERS: LOS VENGADORES de Marvel), y Jude Law (Spy: Una espía despistada, El gran hotel Budapest).

Kevin Feige es el productor de CAPTAIN MARVEL de Marvel Studios. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Patty Whitcher y Stan Lee son los productores ejecutivos, con Lars Winther que se desempeñará como co-productor/primer asistente de director y David Grant como co-productor.

El equipo creativo reunido por los directores Anna Boden y Ryan Fleck incluye: al director de fotografía Ben Davis (3 anuncios por un crimen, DOCTOR STRANGE: HECHICERO SUPREMO de Marvel Studios), el diseñador de producción nominado a los premios Oscar® Andy Nicholson (Gravedad, Jurassic World: El reino caído), la diseñadora de vestuario Sanja Hays (Rápidos y furiosos 8, Star Trek Sin Límites), los editores Elliot Graham (Steve Jobs, Apuesta maestra) y Debbie Berman (PANTERA NEGRA de Marvel Studios, SPIDER-MAN: DE REGRESO A CASA), el supervisor de efectos visuales dos veces nominado a los premios Oscar® Christopher Townsend (AVENGERS: ERA DE ULTRÓN y GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 de Marvel Studios), el coordinador de escenas de riesgo Jim Churchman (DOCTOR STRANGE: HECHICERO SUPREMO y ANT-MAN: EL HOMBRE HORMIGA de Marvel Studios) y el supervisor de efecto especiales seis veces nominado a los premios Oscar® Dan Sudick (AVENGERS: INIFINITY WAR y PANTERA NEGRA de Marvel Studios).

Basada en el personaje de los cómics de Marvel que apareció por primera vez en 1968, CAPTAIN MARVEL continúa el legado de épicas aventuras cinematográficas presentadas en las películas de Marvel: IRON MAN, EL INCREÍBLE HULK, IRON MAN 2, THOR, CAPITÁN AMÉRICA: EL PRIMER VENGADOR, THE AVENGERS: LOS VENGADORES, IRON MAN 3, THOR: UN MUNDO OSCURO, CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO, GUARDIANES DE LA GALAXIA, AVENGERS: ERA DE ULTRÓN, ANT-MAN: EL HOMBRE HORMIGA, CAPITÁN AMÉRICA: GUERRA CIVIL, DOCTOR STRANGE: HECHICERO SUPREMO, GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2, SPIDER-MAN: DE REGRESO A CASA, THOR-RAGNAROK, y más recientemente: PANTERA NEGRA.

Con el estreno de PANTERA NEGRA en febrero, Marvel Studios continuó su éxito sin precedentes. PANTERA NEGRA se convirtió, en Estados Unidos, en la segunda película más taquillera de todos los tiempos en su fin de semana de estreno con una recaudación de US$ 202 millones y está en vías de convertirse en la película de superhéroes más taquillera de todos los tiempos en ese país. A la fecha, a nivel mundial, la película ya superó los US$ 1.100 millones de recaudación.

Pronto la data completa de la película

