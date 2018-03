Grietas: Sinopsis, reparto, ficha: Dirigida por Eduardo Meneghelli

SINOPSIS

Época actual. Maru es la única hija mujer de Parra, ex intendente del pueblo en los años de fuego, y actualmente poderoso terrateniente. Rudy es hijo de un militante de los 70, muerto en un extraño accidente cuando, ya recuperada la democracia, regresaba al pueblo a reclamar tierras usurpadas a su familia... por el entonces intendente Parra.

Los años pasaron para Maru, que creció en el silencio cómplice de su familia y del pueblo todo, y para Rudy, que cada tanto viaja desde Buenos Aires a visitar a su Tía Abuela Yaya, siempre alimentando la esperanza de justicia para aquellas muertes impunes y oscuras.

Maru y Rudy se conocen, se enamoran y ya nada vuelve a ser lo mismo. Herederos de una historia trágica y sangrienta que los separa, pero de un destino que parece empeñado en unirlos. Ese mismo destino que los unió́ les reserva una prueba dura y extrema, obligándolos a apostar el amor que los une en un azaroso juego de muerte.

LOCACIONES

Ciudad de Buenos Aires, Mercado Central, Ezeiza, Capilla del Señor, Casa Campo Parra en Olivos, Club Alemán en José León Suarez, Avellaneda.

PROPUESTA ESTÉTICA

Estética y conceptualmente el film está cruzado por la relación derivada del encuentro entre Rudy y Maru en el pueblo que modifica sus caminos produciendo el conflicto desencadenante, transformándose en el elemento de sentido tanto de la narración como de la puesta en escena. Aquello que está en cuestión en el film "Grietas", y que en mi criterio es el ESCAPE COMO VERDAD, convierte lo producido en el proceso y las decisiones artísticas -fotografía, arte, sonido, etc.- en elementos que vinculan dicho criterio con una estética cinematográfica. La trama, los diálogos, los conflictos, y toda la estructura estará al servicio de la tensión dramática que LIMITE la acción de los protagonistas.

El film se va definiendo en su construcción en un Thriller con relación de personajes. RUDI & MARU a partir de su encuentro distorsionan el curso normal de sus eventos. Esta desviación en ellos se convierte en un escape cuyo deseo es liberarse de sus pasados. Este ESCAPE COMO VERDAD empieza a ser gobernado por un sen9miento trágico en ellos por la presencia del embarazo de Maru. La épica se dispara ya que Rudi hará lo imposible para llevar adelante su compromiso. La cámara deberá tener en cuenta primariamente esta sensación de escape que es interrumpida permanentemente entre las sombras que acorralan a los personajes en su deseo de ser libres.

El sonido tendrá una presencia narrativa y se pondrá el acento en las peripecias de los protagonistas a través de ruidos y efectos sonoros de los entornos que habitan. Sorpresa, silencios, elementos sonoros que sugieran lo conflic9vo de su travesía. El montaje será un gran elemento de sen9do. Ar9culará el contraste de los protagonistas con sus entornos. Lo indispensable del montaje más allá de lograr coherencia en la narración, es hacer una película atractiva, crear empatia con los protagonistas, ser seductora y entretenida para el espectador. Una frase de Matisse me interesa particularmente. La cito en relación al público que verá el film. "No trabajo sobre el lienzo, sino sobre aquel que lo mira".

MOTIVACIÓN DEL DIRECTOR

El acontecimiento que me despierta el deseo -entendiendo la dificultad que es desear o estar motivado por algo-es EL ENCUENTRO. No es el deseo en general, es particularizarlo en mi Ago, Agis, Agere Director Cinematográfico. Es así que el encuentro se produce al tener contacto con el guión "Grietas" del dramaturgo Luis Sáez al que admiro y conozco por haber realizado juntos investigaciones teatrales. AHORA, el cine, después de haber dirigido el film ROMAN, es lo que me permite realizarme en un nuevo agenciamiento. Es donde me enunció, me motivo, y desde lo colectivo (tal es el hecho cinematográfico) contraresto las lógicas de control impuestas.

En ese tránsito-proceso, surgen leyes propias del trabajo. Leyes aportadas por el vínculo entre las distintas áreas. El punto de partida que es el guión transformado en herramienta que me permite filmar. Entonces el punto de encuentro es el RELAMPAGO motivador que inspira mi entrega como director. Adueñarse del guión y a través de mi impronta avanzar con las personas que componen los equipos es imprescindible para que fluyan e interactúen las energías creativas propias del hecho artístico. La motivación es cumplir con ese hecho ya que concretarlo es encontrarse con la libertad.

PARADISE es una Productora que trabaja hace más de 8 años creando proyectos únicos para las más grandes agencias y clientes del mundo. Nacida en 2008, trabaja ininterrumpidamente en Argentina produciendo contenido audiovisual innovador para internet, TV y activaciones de marca. Producimos films y motion graphics. Entre nuestros clientes se encuentran Coca-Cola, Disney Channel, Adidas, Nivea, Arcor, Axion Energy, Red Bull, Corona, Beldent, Directv, Nespresso, Samsung, entre muchas otras. En el 2017 realizamos un programa de 10 capítulos para la TV pública."

Cruz del Sur CINE nace en el año 2005 con el objetivo de contar historias, realizar películas de género, filmar documentales y crear obras que describan nuestra cultura. Pero más importante aún, generar producciones que cumplan nuestro fin último: hacer películas que entretengan. Cuenta con la realización de 20 largometrajes (ficción y documentales), coproducciones con Latinoamérica, producciones para la TV nacional e internacional, servicios de producción y distribución por las cuales ha recibido distinciones en distintos Festivales del mundo.

La evolución del cine argentino más reciente y el potencial creativo del equipo humano ha supuesto la consolidación de los objetivos por los cuales apuesta Cruz del Sur CINE. Largometrajes con historias en las que prima el acercamiento al público más por su contenido que por su espectacularidad, realizaciones transmedias, cortometrajes de ficción y documentales de creación. El total de nuestra producción está basada en la calidad y creatividad de las propuestas.

ELENCO

RUDY - GABRIEL PERALTA

MARU - ABRIL SANCHEZ

PARRA - QUIQUE LIPORACE

JUANO - LAUTARO DELGADO

SAYAGO - POMPEYO AUDIVERT

LEIVA - PATRICIO CONTRERAS

SELMA - ELVIRA ONETTO

CURA - JULIÁN LATQUIER

TUKY - PABLO PINTO

TULY - MARTIN KAHAN

MÉDICO - GASTÓN URBANO

EQUIPO TÉCNICO

GUIÓN: Luis Saez

ASESOR DE GUIÓN: Dieguillo Fernández

PRODUCTOR: Fer Rubino

PRODUCTOR EJECUTIVO: Nicolás Batlle (APIMA)

PRODUCTOR DELEGADO: Francisco Schroeder

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Javier Leoz

JEFE DE PRODUCCIÓN: Nano Sánchez Davalos

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: Gustavo Biazzi (ADF)

DIRECTORA DE ARTE: Marcela Bazzano

MONTAJISTA: Ernesto Felder

DIRECTOR DE SONIDO: Fernando Soldevilla

ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Analía Ortiz

VESTUARIO: Magda Banach

MAQUILLAJE Y PEINADO: Dolores Gimenez

