La casa con un reloj en sus paredes: Sinopsis, reparto, ficha: The house with a clock in its walls

SINOPSIS

La historia cuenta el mágico y escalofriante relato de un niño de 10 años llamado Lewis (Owen Vaccaro), quien se muda a la vieja y rechinante casa de su tío, la cual cuenta con un misterioso reloj.

Pronto, la aburrida y tranquila vida de su pueblo se verá interrumpida cuando accidentalmente, Lewis despierte a magos y brujas de un mundo secreto

Como ya es tradición en las producciones de Amblin Entertainment; los eventos fantásticos ocurren en los lugares más inesperados. Jack Black y Cate Blanchett (Ganadora de 2 premios Oscar) protagonizan La Casa con un Reloj en sus Paredes (A House with a Clock In Its Walls).

ELENCO

Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett, Kyle MacLachlan, Colleen Camp, Renée Elise Goldsberry, Sunny Suljic, Ricky Muse, Braxton Bjerken, Perla Middleton, Charles Green, Demetri Landell, Alli Beckman, Van Marten, Chris Adams, Aaron Beelner









FICHA

Título original The House With a Clock in its Walls

Año 2018

Dirección Eli Roth

Guion Eric Kripke (Novela: John Bellairs)

Música Nathan Barr

Fotografía Rogier Stoffers

Productora Amblin Entertainment / Mythology Entertainment.

Distribuida por Universal Pictures

